Девет милиона швейцарци, 370 000 бункера

18 Октомври, 2025 12:05 922 15

  • бункери-
  • швейцарци-
  • швейцария-
  • бункер

Почти никоя друга страна в Европа няма толкова много бункери, колкото Швейцария

Девет милиона швейцарци, 370 000 бункера - 1
Снимка: Shutterstock
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Паркингът край Женева на пръв поглед изглежда като съвсем обикновено място. Но масивна плъзгаща се врата отвежда към огромен бункер. Зад нея се разкрива цял подземен свят, предлагащ убежище за над 2000 души. В този бункер има кухненски помещения, резервоар за вода, генератор за ток, легла, химически тоалетни, аварийни изходи, вентилационни шахти.

Освен това за случаите на ядрена, химическа или биологична катастрофа има и обеззаразително помещение - шлюз, в който потенциално заразените остават близо 12 минути и се покриват със специална обеззаразяваща пудра, докато въздухът се обнови изцяло, разказва германската обществена медия АРД.

Прекалено ли е всичко това? Никак даже, смята швейцарският инспектор по бункерите Кристиан Синигалия. "Ние сме малка страна и нямаме достатъчно хора, за да се защитим", обяснява той пред АРД. Затова се разчита на бункерите - със степен на покритие от над 100 процента Швейцария е подготвена за извънредни ситуации както почти никоя друга страна в света. Деветте милиона жители могат да разчитат на повече от 370 000 бункера.

Всичко започва по време на Студената война

Идеята за бункерите идва по време на Студената война. След като неутрална Швейцария остава пощадена от Първата и Втората световна война, надпреварата във въоръжаването между големите сили поражда опасения от нов, включително ядрен конфликт. "Тогава стана ясно, че населението трябва да бъде защитено - както от въздушни нападения, така и от оръжия за масово унищожение. При това не само в обществените сгради, но и в частните домове", обяснява пред АРД Даниел Жорди от Федералната служба за гражданска защита в Берн.

От 1963 година е записано със закон, че всяка нова жилищна сграда трябва да има и убежище. Като алтернатива трябва да може да се разчита на сходно обществено пространство, за чието изграждане и поддръжка трябва да бъде заплатена определена сума.

Редовните инспекции са задължителни

Тези частни и обществени убежища трябва да бъдат проверявани редовно, за да са в постоянна готовност - поне веднъж на десет години. Разходите за поддръжката на частни бункери се носят от собствениците на домовете, разяснява АРД и описва бункера в един жилищен блок в Женева. В момента той се използва за килер - там са ските, бутилките вино, коледната украса, детските обувки. На пръв поглед не прилича на убежище, но това не е проблем, обяснява инспекторът Кристиан Синигалия - при необходимост обитателите разполагат по правило с достатъчно време да разчистят убежището. Не му харесват само паяжините на входа: "В Швейцария много държим всичко да е чисто и подредено", обяснява той и си записва бележка в списъка.

Твърде малко бункери в Германия

Междувременно, след началото на войната в Украйна, Германия също иска да увеличи броя на своите бункери, които към момента са по-малко от 600 и имат нужда от спешно саниране. Наличните бункери предлагат убежище само за половин милион души. А сред клиентите на Кристиан Синигалия има и руски олигарси, живеещи в Швейцария. Те особено държат на това техните бункери да са в пълна готовност, разказва инспекторът пред АРД.

Автор: Щефани Дот (АРД)


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Чутин бункерния крадец и страхливец

    1 6 Отговор
    Децата ни са там веее ахаха

    12:07 18.10.2025

  • 2 Путин

    1 7 Отговор
    Кабаева е в Швейцария с не до носчетата.

    12:08 18.10.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 1 Отговор
    След ядрена война ще съжаляват че не са загинали на момента.

    12:10 18.10.2025

  • 4 Симво Лист

    6 1 Отговор
    Най-много бункери има в АЛБАНИЯ!
    А за швейцарците - те си имат банки - МНОГО ГОЛЕМИ БАНКИ с големи трезори!
    Айде със здраве за мисленето, че напоследък сте пуснали свиня да вилнее...

    12:10 18.10.2025

  • 5 Уфф

    8 0 Отговор
    Ненормалниците на запад, да започват да копаят бункери! Ще има къде да се крият от мигрантите след време.

    12:11 18.10.2025

  • 6 Учат се от мармотите

    4 0 Отговор
    Да могат да живеят под земята

    12:12 18.10.2025

  • 7 сандокан мале с двата ножа

    4 0 Отговор
    само албанците могат да се съревноват със швейцарците по дивотия та с бункерите,а напоследък има таква мания и в големите сащ,да копат дуки у земята и да се заравят живи щото некой се ги напада и требва да са като къртиците,неми и слепи,представям си ако некой се изпръди яко у швейцария как ще задействат техната малоумия и да се заровят живи,щото тва племе там е толкова затъпяло от снобарщиня ще нема вече накъде освен под земята

    Коментиран от #9

    12:12 18.10.2025

  • 8 име

    6 0 Отговор
    Швейцария е малка страна, но пълна с големи мошенници. Тва Нестле, които си мислят че хората нямат правото да имат питейна вода, а трябва да си плащат скъпо за ней, тва Трумф, които купуват китайски компоненти, сглобяват машини и слагат надценки все едно всичко е произведено в Швейцария, разни производители на часовници, за които малопишковци се състезават кой да даде по-висока цена, "производители" на вело части с произход Тайван или Малайзия, ама с цена като за правено в Швейцария, щото ползват надписа Суис... само мошенници. Чехите ряпа да ядат сравнение с швейцарските тарикати.

    12:17 18.10.2025

  • 9 име

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "сандокан мале с двата ножа":

    Не е напоследък, а още от началото на студената война в краваристан ги тресе параноята. Просто последните 3-4 деситилетия бяха поотхлабили малко, ама бай дън ги върна пак на мода.

    12:19 18.10.2025

  • 10 ДългоИме

    4 0 Отговор
    Само питам - И какво ще "помогнат" тези 300 хилки и кусур бункера на готините швейцарци при една съвременна война (да не дава Господ!)? Днес бункерите не вършат работа, ъкъл требе да се лее, не бетон!

    Коментиран от #13

    12:23 18.10.2025

  • 11 Да почват веднага швабите

    2 0 Отговор
    1 милион бункера да копаят....и без тва друго не могат вече

    12:28 18.10.2025

  • 12 Тези 370 000 бункера

    1 0 Отговор
    Не са правени от швейцарци обаче. Френски и белгийски роби са ги копали под вещото ръководство на хитлеристите

    12:31 18.10.2025

  • 13 Шорти

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ДългоИме":

    Кой е казал, че ще помогнат? Изобщо не разбирам - вие гледате ли как се зачистват бункери?! То пък чисто психологически е достатъчно, че си ги вкарал (с някаква заплаха) там и всеки, който не е устойчив ще отвори вратата, и ще прецака другите за няколко дена! Какво си мислите, че Търново наистина е паднало със щурм без помощ отвътре?!

    12:34 18.10.2025

  • 14 Силиций

    2 0 Отговор
    Осигурили са си възможността да агонизират по-дълго и да умрат последни гледайки ядрената пустиня около тях ,когато най-накрая глада и жаждата след няма значение колко време ги накара да излязат навън да търсят храна и вода.Съвременният човек подлъган от модерните си технически играчки си е въобразил,че може да има живот на повърхността след ядрена война.Под земята живеят поколения само на филмите.

    12:38 18.10.2025

  • 15 Мишел

    0 0 Отговор
    Северна Корея - 26 500 000 население, противоатомни скривалища за 26.5 милиона души.

    12:44 18.10.2025

