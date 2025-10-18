Девет милиона швейцарци, 370 000 бункера

Паркингът край Женева на пръв поглед изглежда като съвсем обикновено място. Но масивна плъзгаща се врата отвежда към огромен бункер. Зад нея се разкрива цял подземен свят, предлагащ убежище за над 2000 души. В този бункер има кухненски помещения, резервоар за вода, генератор за ток, легла, химически тоалетни, аварийни изходи, вентилационни шахти.

Освен това за случаите на ядрена, химическа или биологична катастрофа има и обеззаразително помещение - шлюз, в който потенциално заразените остават близо 12 минути и се покриват със специална обеззаразяваща пудра, докато въздухът се обнови изцяло, разказва германската обществена медия АРД.

Прекалено ли е всичко това? Никак даже, смята швейцарският инспектор по бункерите Кристиан Синигалия. "Ние сме малка страна и нямаме достатъчно хора, за да се защитим", обяснява той пред АРД. Затова се разчита на бункерите - със степен на покритие от над 100 процента Швейцария е подготвена за извънредни ситуации както почти никоя друга страна в света. Деветте милиона жители могат да разчитат на повече от 370 000 бункера.

Всичко започва по време на Студената война

Идеята за бункерите идва по време на Студената война. След като неутрална Швейцария остава пощадена от Първата и Втората световна война, надпреварата във въоръжаването между големите сили поражда опасения от нов, включително ядрен конфликт. "Тогава стана ясно, че населението трябва да бъде защитено - както от въздушни нападения, така и от оръжия за масово унищожение. При това не само в обществените сгради, но и в частните домове", обяснява пред АРД Даниел Жорди от Федералната служба за гражданска защита в Берн.

От 1963 година е записано със закон, че всяка нова жилищна сграда трябва да има и убежище. Като алтернатива трябва да може да се разчита на сходно обществено пространство, за чието изграждане и поддръжка трябва да бъде заплатена определена сума.

Редовните инспекции са задължителни

Тези частни и обществени убежища трябва да бъдат проверявани редовно, за да са в постоянна готовност - поне веднъж на десет години. Разходите за поддръжката на частни бункери се носят от собствениците на домовете, разяснява АРД и описва бункера в един жилищен блок в Женева. В момента той се използва за килер - там са ските, бутилките вино, коледната украса, детските обувки. На пръв поглед не прилича на убежище, но това не е проблем, обяснява инспекторът Кристиан Синигалия - при необходимост обитателите разполагат по правило с достатъчно време да разчистят убежището. Не му харесват само паяжините на входа: "В Швейцария много държим всичко да е чисто и подредено", обяснява той и си записва бележка в списъка.

Твърде малко бункери в Германия

Междувременно, след началото на войната в Украйна, Германия също иска да увеличи броя на своите бункери, които към момента са по-малко от 600 и имат нужда от спешно саниране. Наличните бункери предлагат убежище само за половин милион души. А сред клиентите на Кристиан Синигалия има и руски олигарси, живеещи в Швейцария. Те особено държат на това техните бункери да са в пълна готовност, разказва инспекторът пред АРД.

Автор: Щефани Дот (АРД)