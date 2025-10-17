Новини
Германия: Натискът върху Владимир Путин трябва спешно да бъде засилен
  Тема: Украйна

Германия: Натискът върху Владимир Путин трябва спешно да бъде засилен

17 Октомври, 2025 15:44 1 170 48

Руският лидер се поддава на натиск за сериозни мирни преговори, каза говорител на германското правителство

Германия: Натискът върху Владимир Путин трябва спешно да бъде засилен - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Телефонният разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин показва, че руският лидер се поддава на натиск за сериозни мирни преговори, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.

"Натискът върху Владимир Путин за сериозни мирни преговори трябва спешно да бъде засилен", посочи говорителят и добави: "Той се поддава на натиск [...] вчерашният телефонен разговор показва също, че това е последица от решения, базирани на изявления на американската страна".

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

Президентът на САЩ обяви предстоящата среща в Будапеща в публикация в социалните мрежи след дълъг телефонен разговор с руския си колега. По-късно той заяви, че срещата в Унгария ще се състои "до две седмици".

Вчерашният разговор, който според Кремъл е бил по предложение на Путин, се състоя преди планираната за днес среща в Белия дом между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Киев търси допълнителна военна подкрепа от САЩ срещу руските атаки.

Тръмп заяви след разговора, че висши американски и руски представители ще се срещнат следващата седмица, за да подготвят почвата за срещата между него и Путин. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност, ще води американската делегация, отбелязва британското издание.

Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.

Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.

Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения, продължила два часа и половина, бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.


  • 1 Тез пък

    47 10 Отговор
    цял ден едно и също папагалстват . Да обявят война на Русия и да я победят.🖕

    Коментиран от #6, #37

    15:47 17.10.2025

  • 2 Метресата от Барселона

    48 7 Отговор
    Голяма глупост е да се твърди, че Владимир Путин може да се поддава на натиск! Всеки, който го познава много добре знае, че той винаги постига целите си!

    15:49 17.10.2025

  • 3 Бен Вафлек

    8 34 Отговор
    Най добре е да пратят отряд на САС и да го ликвидират.

    Коментиран от #12, #14, #18, #20, #25

    15:50 17.10.2025

  • 4 Кой ще го засили ти ли швабингере

    37 5 Отговор
    Пак разчитате на дончо докато той ви смята за подлоги и непропуска да ви с.е.р.е в евро либералните усти

    15:50 17.10.2025

  • 5 мошЕто

    31 4 Отговор
    Ха-ха , поддава се , АМА ДРУГ ПЪТ !

    15:51 17.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    7 37 Отговор

    До коментар #1 от "Тез пък":

    "...Да обявят война на Русия и да я победят..."

    Спакойно, още Четири Года и Путин ще моли за колбаса 😁👍

    Коментиран от #10

    15:53 17.10.2025

  • 7 Спрете да купувате

    5 40 Отговор
    руския метан и нефта и да видими великата руZZка Империя какви безаналогови джелеза ще прави!

    Егати Кенефа е това РФ!

    Коментиран от #16

    15:53 17.10.2025

  • 8 А на бас

    32 5 Отговор
    Че няма да има мир, докато зеления наркос ходи като цветарка от кенеф в кенеф!

    15:53 17.10.2025

  • 9 "Натискът върху Владимир Путин

    30 4 Отговор
    за сериозни мирни преговори

    а що преди не говорихте за това
    а сега когато парите на ес са кът
    а бедния ви хвуйчо чака с протегната ръка
    ама нямате много милиарди
    освен нови дългове да вземате

    15:53 17.10.2025

  • 10 Укропски лаф

    21 3 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    Ще,ще,ще

    Коментиран от #15

    15:54 17.10.2025

  • 11 минувача

    30 6 Отговор
    Ще се поддаде на натиск Путин , колкото се поддаде и в Аляска ! С други думи казано - няма да стане ! Боят за зеленият ще е до насир.....е и .......те така !

    15:55 17.10.2025

  • 12 гост

    17 3 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Най-добре е да си тръгнат говедата.

    15:56 17.10.2025

  • 13 Данко Харсъзина

    25 7 Отговор
    Дойчланд, дойчланд, дойчланд юбер алес...
    Райха пак ще пати.

    15:56 17.10.2025

  • 15 Pyccкий Карлик

    4 23 Отговор

    До коментар #10 от "Укропски лаф":

    Ще, ще...Пабеда будет за нами......
    Ама дотук пабедой не пахнет, само Беда ))

    15:56 17.10.2025

  • 16 оли - го .....,

    20 2 Отговор

    До коментар #7 от "Спрете да купувате":

    Наблягай на раненето , писането не е за теб !

    15:56 17.10.2025

  • 17 Гай Турий

    19 4 Отговор
    В Германия да не си проветряват устите по чужди страни, а да хванат тупалката и да започнат да изтупват праха и боклуците мерцови.

    15:57 17.10.2025

  • 18 А на бас

    15 2 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    Че много филми гледаш! Рамбо ще те он@ди как спиш!

    Коментиран от #21

    15:57 17.10.2025

  • 19 Цитат

    19 2 Отговор
    "Още 4 области към Русия включително и Одеса и да натискат колкото си искат."

    15:58 17.10.2025

  • 21 Името ми

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "А на бас":

    Плюс 100 🤣

    16:00 17.10.2025

  • 22 матю хари

    5 20 Отговор
    Путин каза в Аляска: Следващата среща в Москва!

    Обаче вчера звънна на Тръмп да моли да не дава томахавки на Украйна, и отива в Унгария да проси мир.

    Коментиран от #42

    16:00 17.10.2025

  • 23 Я пък тоя

    7 4 Отговор
    Не само трябва да натискате, а и да въртите, няма Путин да се изморява да ви клати я.
    А така, натисни, натисни, завърти.
    Я, я mach weiter. Wunderbar!

    16:01 17.10.2025

  • 24 И какво

    10 1 Отговор
    Очакват? Ако спре конфликта, че пак ще цоцат "на промоция"?
    Или по скоро икономиката заседна в блатото, кинти НЕТ иде зима.. а само с печатане на пари не става?

    16:03 17.10.2025

  • 25 алоууу

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бен Вафлек":

    кукуууу ти пак ли си тук бе 💩.

    16:06 17.10.2025

  • 26 Мухаа ха!

    12 3 Отговор
    Каква му е ползата на Тръмп ,който е търговец на генетично ниво,от пропадащия ЕС? Никаква! Подгони " елита" като кокошки към кокошарник с митата,и те коленопреклонно се подчиниха.Сега всяка година ще им изпомпва над трилион долара,с такса спокойствие,;5 % от БВП за щатска железария.Останалото е димна завеса.За него в пъти по важни са Путин и Руската Федерация.Ако тръгне и с Путин на пълна конфронтация,както се очертава и с Поднебесната, това ще унищожи икономиката на собствената му страна.Дракона прекратява най стратегически важните за него доставки- на преработени стратегически метали.Остава и Путин да наложи вето за ядрено гориво( централите им увисват само за година) а от там и цялата им индустрия.А тежките торове и подобрители за земеделието? Щатите може проформа,да " подържат" някава линия,но продължават внос на руския тежък петрол " Уралс- по 55 хиляди барела дневно.Без него производство на дизел е скъпо удоволствие.А цялата им индустрия и производство ,разчита изключително на тежкотоварните превози- ТИР.Вие продъжавайте с кудкудякането.Стопаните просто затварят прозореца, да не ви слушат паразитния шум.Те решават и ще решават.

    Коментиран от #40

    16:08 17.10.2025

  • 27 !!!?

    3 5 Отговор
    Путлер е готов !!!?

    16:12 17.10.2025

  • 28 Пунчо

    8 1 Отговор
    Който му стиска да натиска. Пушката, каската и в Украина, не да стои отзат и да ръчка другите.

    16:12 17.10.2025

  • 29 Каунь

    2 6 Отговор
    Над Украйна ли ще лети самолета за Будапеща?

    Коментиран от #48

    16:20 17.10.2025

  • 30 Пасивен Кремълски педофил с токчета

    2 3 Отговор
    Аз оставам в бункера, при откраднатите украински малки момченца, проблема е, че след това ще ме болят задните части!

    16:32 17.10.2025

  • 31 Наритайте джуджето

    1 4 Отговор
    Спасете малките момченца

    Коментиран от #36

    16:34 17.10.2025

  • 33 12345

    4 2 Отговор
    Мерц и компания привършиха парите. Плашат с крагба на руските замразени милиарди и все по силно взеха да желаят мир. Само че такъв, че да могат да го нарекат победа над Русия.

    16:44 17.10.2025

  • 34 Ха ХаХа

    5 2 Отговор
    Изпаднал германец когото не считат за нищо

    16:46 17.10.2025

  • 35 Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс

    2 5 Отговор
    Никакво мърдане от бункера

    Коментиран от #38

    16:47 17.10.2025

  • 36 Ъхъ ъхъ

    2 1 Отговор

    До коментар #31 от "Наритайте джуджето":

    Изплюй полюциите на Путин

    16:48 17.10.2025

  • 38 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #35 от "Дърт Кремълски педофил с токчета (Ботокс":

    Путин те сцепи

    Коментиран от #39

    16:49 17.10.2025

  • 39 Бункерен плъх-Плешивия охлюв

    2 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Не мърдам от бункера

    Коментиран от #45

    16:50 17.10.2025

  • 40 Тиква

    2 1 Отговор

    До коментар #26 от "Мухаа ха!":

    Що не си видиш пропадналата кочина, която вече внася бензин, бе копейка.

    Коментиран от #43

    16:51 17.10.2025

  • 41 Вирно ли

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Тиква":

    Би тъпунгер.
    1% няма да свали покупката ва нифта Индиа

    16:51 17.10.2025

  • 42 Нещо си се пообъркал

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "матю хари":

    Тръмп отива в Будапеща да се разбере с Путин, след като стана ясно от разговора им, че руския лидер не се поддава на шантаж. Не е случайно, че Тръмп обяви, че "Томахоук" са много добри и слини оръжия, но САЩ също се нуждае от тях и няма да опустошат запасите си за Украйна. Изявлението дойде веднага след като Путин нареди да се ратифицира Договорът с Венецуела за всестранно сътрудничество. А преди това руски генерал каза, че Русия също може да разположи "Орешник" в Куба и Венцуела! Така, че между тях не се знае дали някой за нещо ще моли. Но е сигурно едно- молещият се днес ще е Зеленски.

    16:52 17.10.2025

  • 43 Внасят помаци като теб

    1 0 Отговор

    До коментар #40 от "Тиква":

    За обслужване на тунгусите в Сибир

    16:53 17.10.2025

  • 44 Джудже с токчета и ботокс -педофил

    0 0 Отговор
    Този път, няма да мръдна от бункера

    16:54 17.10.2025

  • 45 Ха ХаХа

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Бункерен плъх-Плешивия охлюв":

    Разпра те като стара възглавницата

    Коментиран от #47

    16:55 17.10.2025

  • 46 Тити

    0 0 Отговор
    Ама сега ли се сетиха???

    16:57 17.10.2025

  • 47 Монголоиден ботоксов педофил с токчета

    1 0 Отговор

    До коментар #45 от "Ха ХаХа":

    Как позна,ама снощи ме о...ха накриво в бункера, утре ще мина през Кремъл!

    17:00 17.10.2025

  • 48 И аз това се питам

    0 0 Отговор

    До коментар #29 от "Каунь":

    Ако Путин лети над Украйна -това означава почти капитулация на Зеля.Значи прави това, което Тръмп му нареди. Не ми се вярва, чак на такова унижение да го подложи Тръмп. Най- вероятно ще лети над Черно море, България, Румъния и Унгария- Будапеща. Много по-лесно бе да се организира такава среща в Евсиноград, но нашите управници не могат да организират безопасността на световните лидери с 4-те Ф-16, някои в ремонт и няколко Мига, които не сме ги виждали да излитат от година и повече. А и Урсулицата би посиняла от яд заради протежетата си.

    17:07 17.10.2025

