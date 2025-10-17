Германия: Натискът върху Владимир Путин трябва спешно да бъде засилен

Телефонният разговор между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин показва, че руският лидер се поддава на натиск за сериозни мирни преговори, заяви днес говорител на германското правителство, цитиран от Ройтерс, предаде БТА.
"Натискът върху Владимир Путин за сериозни мирни преговори трябва спешно да бъде засилен", посочи говорителят и добави: "Той се поддава на натиск [...] вчерашният телефонен разговор показва също, че това е последица от решения, базирани на изявления на американската страна".
Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне с руския си колега Владимир Путин в Будапеща, пише в заглавие британският в. "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.
Президентът на САЩ обяви предстоящата среща в Будапеща в публикация в социалните мрежи след дълъг телефонен разговор с руския си колега. По-късно той заяви, че срещата в Унгария ще се състои "до две седмици".
Вчерашният разговор, който според Кремъл е бил по предложение на Путин, се състоя преди планираната за днес среща в Белия дом между Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски в момент, когато Киев търси допълнителна военна подкрепа от САЩ срещу руските атаки.
Тръмп заяви след разговора, че висши американски и руски представители ще се срещнат следващата седмица, за да подготвят почвата за срещата между него и Путин. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио, който е и съветник по националната сигурност, ще води американската делегация, отбелязва британското издание.
Руският президент Владимир Путин свика снощи Съвета за сигурност на страната във връзка със своя телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп, заяви днес съветникът в Кремъл по въпросите на външната политика Юрий Ушаков, цитиран от ТАСС.
Путин представи пред членовете Съвета за сигурност подробна информация относно съдържанието на разговора му с Тръмп, каза Ушаков пред журналисти.
Това бе осмият телефонен разговор между президентите на Русия и САЩ от началото на годината. Обмяната на мнения, продължила два часа и половина, бе една от най-продължителните телефонни консултации между Путин и Тръмп тази година, отбелязва ТАСС.
