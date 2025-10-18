Два пътнически самолета се удариха в Чикаго, няма пострадали

Самолет на американската авиокомпания „Юнайтед еърлайнс“, насочващ се към пистата си за кацане, удари опашката на друг самолет на летище „О'Хеър“ в Чикаго, съобщи Асошиейтед прес, цитирана от БТА.



Няма пострадали при инцидента и 113-те пътници на полет 2652 от Джаксън Хоул, Уайоминг, са успели да напуснат самолета нормално след закъснение, съобщиха представители на авиокомпанията в изявление.



Вторият самолет е с ударен хоризонтален стабилизатор и не се е движил, когато самолетите са се ударили, съобщиха представители.



Бил Маркъс, пътник на полета от Уайоминг, каза, че дори не е осъзнал, че нещо се е случило, докато пилотът не е казал, че ще има закъснение, за да се документира нещо, и пътниците в самолета са видели няколко души да се събират около дясното крило.



„Бях шокиран, че не усетих нищо повече, въпреки че когато разделиха самолетите, имаше известно трептене“, каза Маркъс пред Си Би Ес Нюз Чикаго (CBS News Chicago).



„Отне около 40 минути, за да стигне самолетът до изхода“, допълни той.



По-рано този месец два самолета на „Делта еърлайнс“ (Delta Air Lines) се сблъскаха на кръстовището на регулирани писти на летище „Ла Гуардия“ в Ню Йорк, ранявайки стюардеса.



Сблъсъци на пистата като тези може да засилят опасенията за безопасността на авиацията след скорошни катастрофи, включително най-смъртоносната самолетна катастрофа в Съединените щати от десетилетия, когато армейски хеликоптер се сблъска със самолет, готвещ се да кацне на националното летище „Роналд Рейгън“ във Вашингтон през януари, посочва АП.

Голям пожар избухна на товарния терминал на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака, което наложи спирането на всички полети, предаде NDTV, цитирана от ФОКУС.



Според официални лица пожарът е започнал близо до Порт 8 около 14:30 ч. Говорителят на пожарната служба Талха бин Джашим заяви, че 36 екипа работят по потушаването на пламъците.



Изпълнителният директор на летището, Масудул Хасан Масуд, потвърди за пожара и коментира, че са взети извънредни мерки. "Всички наши самолети са потвърдени като безопасни. Допълнителна информация ще бъде предоставена с развитието на ситуацията“, каза говорител на летището пред The ​​Daily Star.



Говорител на Службата за гражданска авиация на Бангладеш заяви: "Кацанията и излитанията на всички самолети са спрени до второ нареждане. Потвърдено е, че всички наши самолети са в безопасност.“



Междуведомствената служба за връзки с обществеността (ISPR) съобщи, че множество агенции съдействат за овладяването на пожара, включително Гражданската авиационна администрация на Бангладеш, Пожарната служба на Бангладеш, Военноморските сили на Бангладеш и Военновъздушните сили на Бангладеш. Две пожарни екипи от Военновъздушните сили са се присъединили към операцията, заедно с два взвода от Граничната охрана на Бангладеш (BGB).



След пожара всички полети до и от международното летище Хазрат Шахджалал бяха временно спрени. Много от пристигащите полети бяха пренасочени към международното летище Шах Аманат в Чатограм и международното летище Османи в Силхет.



Летището на международното летище Хазрат Шахджалал в Дака ще остане затворено до 18:00 часа, съобщи "Дейли Стар“, позовавайки се на служителя по връзки с обществеността на международното летище Шах Аманат, Чатограм.



Това е третият голям пожар в Бангладеш през тази седмица. В четвъртък масивен пожар унищожи осеметажна фабрика в зоната за експортна преработка в Читагонг (CEPZ), въпреки че няма информация за жертви. Във вторник пожар в четириетажна фабрика за облекло и съседен химически склад в Дака отне живота на 16 работници и остави много други ранени.