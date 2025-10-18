Новини
Десет души пострадаха при срутване на балкон в Синсинати ВИДЕО

18 Октомври, 2025 19:19, обновена 18 Октомври, 2025 19:23

Петима от тях са със сериозни наранявания

Десет души пострадаха при срутване на балкон в Синсинати ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

Най-малко 10 души са ранени, един от които критично, след като балкон на жилищен комплекс извън кампуса на Университета в Синсинати се срути в петък вечерта, предава NBC News, цитирана от ФОКУС.

"Петима души са получили сериозни наранявания, докато четирима души са получили леки наранявания“, заяви капитанът на полицейското управление на Синсинати Стивън Бауър по време на пресконференция, според NBC News.

Той допълни, че много студенти живеят в сградата, където се е срутил балконът, и добави, че по време на инцидента те са празнували успешното полагане на важен изпит.

Обаждане за срутване на балкон на третия етаж е получено около 22:09 ч., местно време, според говорителя на града Линдзи Ломакс.

Смята се, че повечето от жертвите са студенти от Университета в Синсинати.

Засега не е ясно колко хора са били на балкона, когато той се е срутил.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ами да, те така

    2 1 Отговор
    правят балконите като ги претоварят - падат!!!

    19:25 18.10.2025

  • 2 Айде цв. Революция

    4 0 Отговор
    По Сръбски Почин

    19:34 18.10.2025

  • 3 123456

    0 0 Отговор
    излязли са на балкона 20-30 студента и са се разскачали , че са взели изпита , станал е резонанс и те ти балкон долу . Ако бяха от физическия факултет или математическия поне , нямаше да стане тая беля ...

    21:06 18.10.2025