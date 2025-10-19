Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня ВИДЕО

Представители на Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня на границата по време на кръг от преговори, организирани от Катар и Турция, проведени в Доха на 18 октомври, съобщи катарското външно министерство.

„По време на кръга от преговори страните се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня и създаване на механизми за установяване на мир и укрепване на стабилността между двете страни“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на катарското външно министерство.

Споразумението беше подписано от министрите на отбраната на Афганистан и Пакистан, Мохамад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, както и от представители на Катар и Турция. Делегациите на враждуващите страни се споразумяха да проведат консултации през следващите дни с цел запазване и пълно спазване на прекратяването на огъня.

Сутринта на 15 октомври въоръжените сблъсъци се възобновиха на пакистано-афганистанската граница. Според PTV пакистанската армия е нанесла удари по позиции на терористи в Афганистан в отговор на атака срещу контролно-пропускателни пунктове в Куррам в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва. Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат съобщи за 12 загинали и над 100 ранени.

По-късно в сряда пакистанското външно министерство обяви 48-часово прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16:00 ч. българско време същия ден.

На 16 октомври говорителят на афганистанското правителство Забихула Муджахид заяви пред Ал Джазира, че Пакистан е нарушил прекратяването на огъня, като е обстрелвал афганистанска територия с минохвъргачки.

На 17 октомври пакистанският вестник Dawn, позовавайки се на свой източник, съобщи, че прекратяването на огъня е удължено. В събота Муджахид обяви, че представители на двете страни ще проведат разговори в Доха за разрешаване на граничния конфликт.