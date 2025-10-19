Новини
Свят »
Катар »
Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня ВИДЕО

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня ВИДЕО

19 Октомври, 2025 05:23, обновена 19 Октомври, 2025 05:31 433 0

  • афганидтан-
  • пакистан-
  • катар-
  • преговори-
  • примирие

Делегации на двете страни проведоха разговори в Доха за разрешаване на граничния конфликт

Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Представители на Афганистан и Пакистан се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня на границата по време на кръг от преговори, организирани от Катар и Турция, проведени в Доха на 18 октомври, съобщи катарското външно министерство.

„По време на кръга от преговори страните се споразумяха за незабавно прекратяване на огъня и създаване на механизми за установяване на мир и укрепване на стабилността между двете страни“, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на катарското външно министерство.

Споразумението беше подписано от министрите на отбраната на Афганистан и Пакистан, Мохамад Якуб Муджахид и Хаваджа Асиф, както и от представители на Катар и Турция. Делегациите на враждуващите страни се споразумяха да проведат консултации през следващите дни с цел запазване и пълно спазване на прекратяването на огъня.

Сутринта на 15 октомври въоръжените сблъсъци се възобновиха на пакистано-афганистанската граница. Според PTV пакистанската армия е нанесла удари по позиции на терористи в Афганистан в отговор на атака срещу контролно-пропускателни пунктове в Куррам в северозападната провинция Хайбер Пахтунхва. Заместник-говорителят на афганистанското правителство Хамдула Фитрат съобщи за 12 загинали и над 100 ранени.

По-късно в сряда пакистанското външно министерство обяви 48-часово прекратяване на огъня, което влезе в сила в 16:00 ч. българско време същия ден.

На 16 октомври говорителят на афганистанското правителство Забихула Муджахид заяви пред Ал Джазира, че Пакистан е нарушил прекратяването на огъня, като е обстрелвал афганистанска територия с минохвъргачки.

На 17 октомври пакистанският вестник Dawn, позовавайки се на свой източник, съобщи, че прекратяването на огъня е удължено. В събота Муджахид обяви, че представители на двете страни ще проведат разговори в Доха за разрешаване на граничния конфликт.


Катар
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ