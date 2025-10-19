Новини
Financial Times: Заможните французи изнасят богатството си и напускат страната, народът се срамува от ситуацията

Financial Times: Заможните французи изнасят богатството си и напускат страната, народът се срамува от ситуацията

19 Октомври, 2025 10:01, обновена 19 Октомври, 2025 10:13 1 978 39

Политическата криза и данъчните заплахи ускориха насочването на инвестиции към сигурни убежища, пише изданието

Financial Times: Заможните французи изнасят богатството си и напускат страната, народът се срамува от ситуацията - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев

Заможни французи изнасят богатството си в „безопасни“ страни като Люксембург и Швейцария на фона на политическата криза във Франция, съобщава Financial Times.

Предишно проучване на Verian за вестник Figaro показа, че повече от половината френски жители се срамуват от настоящата политическа ситуация в страната.

„Заможни французи преместват богатството си в Люксембург и Швейцария. Политическата криза и данъчните заплахи ускориха притока на инвестиции в сигурни убежища. Френските предприемачи и богати семейства, загрижени за политическата криза у дома, инвестират рекордни суми в люксембургски анюитети и преместват други активи в предполагаеми сигурни убежища като Швейцария“, се казва в доклада.

Изданието, позовавайки се на мениджъри на активи, банкери и адвокати, отбелязва, че отливът на частни инвестиции от Франция се е увеличил рязко, откакто президентът Еманюел Макрон обяви предсрочни парламентарни избори през юни 2024 г. Вестникът отбелязва, че способността на Макрон да провежда по-благоприятни за бизнеса политики преди края на президентския си мандат през 2027 г. е „сериозно ограничена“ след решението за провеждане на тези избори.

„Повечето от активите, които управляваме, вече не са във Франция“, каза пред вестника Гийом Лукини, основател на парижката компания за управление на активи Scala Patrimoine, добавяйки, че отливът на средства от страната само се ускорява.

Според Financial Times подобни инвестиции са „само един от страничните ефекти“ на политическата нестабилност във Франция; някои богати френски семейства дори се местят в чужбина. Преди това френското правителство, водено от преназначения министър-председател Себастиан Льокорню, оцеля след два вота на недоверие, внесени както от дясна, така и от лява опозиция.

Льокорню беше преназначен за министър-председател на Франция на 10 октомври, след като подаде оставка на 6 октомври само след 27 дни на поста. След преназначаването си той обяви планове за сформиране на „по-свободно“ правителство, независимо от политическите партии. Той каза, че се е съгласил да ръководи отново френското правителство, след като е бил уверен, че ще му бъде дадена свобода на действие. Новият кабинет беше сформиран на 12 октомври.


Франция
