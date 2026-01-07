Франция: Европейците ще отвърнат на всички форми на заплахи от страна на САЩ

Европейците се подготвят да отвърнат на всички форми на заплахи от страна на Съединените щати, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, визирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Френското външно министерство вече работи по план за реакция, който да позволи на Франция и нейните партньори да действат "убедително и въздействащо" и заедно, а не поотделно. Очаква се планът да бъде споделен с основните партньори на Франция в следващите дни, заяви министърът.

Той припомни, че освен въпроса за Гренландия, Вашингтон наскоро наложи икономически санкции срещу европейски личности, сред които и бившия еврокомисар Тиери Бретон.

"Изправени пред тези признаци на заплахи, искаме да действаме, но да действаме заедно с нашите европейски партньори", подчерта Баро, добавяйки, че ще обсъди евентуален координиран европейски отговор с колегите си от Германия и Полша днес. По думите му Париж, Берлин и Варшава са сформирали "трио с капацитет да води Европа" по този въпрос.

Въпреки напрежението около Гренландия, френският министър заяви, че САЩ остават силно ангажирани с трансатлантическия алианс НАТО.

Баро съобщи още, че е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който го е уверил, че Вашингтон изключва военен сценарий по отношение на Гренландия. Баро направи паралел с последните събития във Венецуела и залавянето на сваления президент Николас Мадуро, като подчерта, че подобно развитие не се предвижда за арктическия остров.

Вчера говорителка на Тръмп заяви, че президентът разглежда "няколко възможности" за Гренландия, включително военна. В отговор европейски лидери изразиха подкрепа за острова, като подчертаха, че само Дания и Гренландия могат да решават въпроси, свързани с тях, и напомниха, че датското кралство е член на НАТО, както САЩ.

Гренландските и датските власти призоваха за бързи разговори с Рубио с цел изясняване на възникналите "недоразумения".