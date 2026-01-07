Новини
Франция: Европейците ще отвърнат на всички форми на заплахи от страна на САЩ

7 Януари, 2026 13:54 2 066 49

Френското външно министерство вече работи по план за реакция, който да позволи на Франция и нейните партньори да действат "убедително и въздействащо"

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Европейците се подготвят да отвърнат на всички форми на заплахи от страна на Съединените щати, заяви френският външен министър Жан-Ноел Баро, визирайки изказванията на американския президент Доналд Тръмп за Гренландия, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Френското външно министерство вече работи по план за реакция, който да позволи на Франция и нейните партньори да действат "убедително и въздействащо" и заедно, а не поотделно. Очаква се планът да бъде споделен с основните партньори на Франция в следващите дни, заяви министърът.

Той припомни, че освен въпроса за Гренландия, Вашингтон наскоро наложи икономически санкции срещу европейски личности, сред които и бившия еврокомисар Тиери Бретон.

"Изправени пред тези признаци на заплахи, искаме да действаме, но да действаме заедно с нашите европейски партньори", подчерта Баро, добавяйки, че ще обсъди евентуален координиран европейски отговор с колегите си от Германия и Полша днес. По думите му Париж, Берлин и Варшава са сформирали "трио с капацитет да води Европа" по този въпрос.

Въпреки напрежението около Гренландия, френският министър заяви, че САЩ остават силно ангажирани с трансатлантическия алианс НАТО.

Баро съобщи още, че е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, който го е уверил, че Вашингтон изключва военен сценарий по отношение на Гренландия. Баро направи паралел с последните събития във Венецуела и залавянето на сваления президент Николас Мадуро, като подчерта, че подобно развитие не се предвижда за арктическия остров.

Вчера говорителка на Тръмп заяви, че президентът разглежда "няколко възможности" за Гренландия, включително военна. В отговор европейски лидери изразиха подкрепа за острова, като подчертаха, че само Дания и Гренландия могат да решават въпроси, свързани с тях, и напомниха, че датското кралство е член на НАТО, както САЩ.

Гренландските и датските власти призоваха за бързи разговори с Рубио с цел изясняване на възникналите "недоразумения".


  • 1 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    38 2 Отговор
    Де компания на Мадуро де.....

    13:55 07.01.2026

  • 2 Свободно слово

    73 3 Отговор
    ЕВРОПЕРВЕРЗИЯ: БРЮКСЕЛ ПОДКРЕПЯ АГРЕСИЯТА СРЕЩУ ВЕНЕЦУЕЛА, НО ЩЕ ПРОТЕСТИРА СРЕЩУ АНЕКСИЯТА НА ГРЕНЛАНДИЯ

    Коментиран от #16

    13:56 07.01.2026

  • 3 ккк

    49 1 Отговор
    и с какво ще отвърнете като 70% от хвърчилата са американски и кодировката на софтуера си е тяхна

    13:57 07.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ха-ха-ха

    48 5 Отговор
    Е, вече имате два фронта: с Русия в Укра и със САЩ в Гренландия! Да ви видим, как ще се справите БЕЗ нормални армии?

    Коментиран от #8, #23, #25

    14:00 07.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 нннн

    53 4 Отговор
    Бравос! Европейските управляващи я докараха дотам, че Европа е ,,на нож" със САЩ, Русия и Китай едновременно.
    - Дeб или, Сър!

    14:01 07.01.2026

  • 8 И най- вече

    29 3 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    с Китай.

    14:03 07.01.2026

  • 9 еврокуролацията

    25 2 Отговор
    на смешните

    14:03 07.01.2026

  • 10 ДрайвингПлежър

    19 4 Отговор
    Даа бе да - Рижия не ги плаши. Рижия ги предупреждава!

    14:04 07.01.2026

  • 11 Силиций

    36 1 Отговор
    "Европейците ще отвърнат на всички форми на заплахи от страна на САЩ"
    С тъга на сърце питам "-С КАКВО,БЕ??? С Гей-паради ли?"С всички видове полове ли ?

    Коментиран от #45

    14:05 07.01.2026

  • 12 Е па да поискат помощ от Русия

    20 6 Отговор
    тя ще им помогне.

    Коментиран от #21

    14:06 07.01.2026

  • 13 Трол

    21 1 Отговор
    Г-н Асен Василев беше категоричен, че ще отблъснем агресията.

    14:08 07.01.2026

  • 14 Коки

    19 3 Отговор
    И ся кво? Бабо ебецът пак се изказа неподготвен. Чакаме мнението на кЪрсулите :)

    14:08 07.01.2026

  • 15 Тц, тц

    24 2 Отговор
    къде ни "набутаха" 240 неизбирани от народа, но говорещи от името на народа????
    Срам и Позор! Ще има Маршал 2

    14:09 07.01.2026

  • 16 Еми така са!

    33 4 Отговор

    До коментар #2 от "Свободно слово":

    Агресия има, само когато на тях им е изгодно. А руснаците в Донбас и Луганск, които бяха убивани от хунтата в Киев, след 2014-та г. до 2022 г., както и сега анексирането на Венецула, им е все едно...
    НО, виж, за Гренандия се сетили, че било незаконно? Абе, ей, кога ще се оправят да са нормални? А който в Европа ги критикува, жестоки санкции... Алина Лип и Томас Рьопер, немци по гражданство, бяха наказани жестоко, че "разпространявали неверна информация за войната в укра", "не поддържат официалната позиция на ЦК на партията на Урсула във "върховният съвет на управляващата върхушка в Брюксел"... Нямат вече право изобщо да се занимават с журналистическа дейност, да водят блогове и пускат видеа в интернет, извзеха им имуществото в Германия, както и всички налични пари в банките... Ако някой се опита да им помага (те са без пари вече и останали на улицата, без нищо, напълно ограбени и изхвърлени от системата., а също нямат право и да напускат Германия вече..) ще получи СЪЩИТЕ САНКЦИИ от урсула и кая...
    Добре дошли в евро зоната и в най-демократичният съюз!

    14:09 07.01.2026

  • 17 Да наложат санкции на САЩ и да спрат

    22 4 Отговор
    да купуват американска газ.

    14:11 07.01.2026

  • 18 Kaлпазанин

    23 2 Отговор
    Петльо макарон и европейците ще разберат че не Путин е врагът ,само че кога ли ще стане това ,като със дрогата трудно се спира

    14:11 07.01.2026

  • 19 Как точно ще отвърнат

    20 2 Отговор
    С още по-мощно навеждане ли

    14:13 07.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Соваж бейби

    21 2 Отговор

    До коментар #12 от "Е па да поискат помощ от Русия":

    Както гледам събитията които се случват с идването на Байдън и до днес с Тръмп,все повече се убеждавам че Шарл Дьо Гол е бил прав за американците и взел страната и дружбата с Русия.Не знам дали си спомняш думите му можете да сте сигурни, че американците ще направят всички глупави неща, за които се сетят, плюс някои, които са извън въображението.

    14:14 07.01.2026

  • 22 Турбодизел

    10 1 Отговор
    Мисля доста тежко и миризливо да се испъpдя след като научих тази информация.

    14:14 07.01.2026

  • 23 А вашата руска армия е върхът!

    6 18 Отговор

    До коментар #5 от "Ха-ха-ха":

    Сбирщина от главорези, алкохолици, убийци и насилници! Нали знаеш какво става, когато солдатите се върнат с автоматите по родните места. Край с Русия - справка след Първата СВ. А след Втората световна война Сталин лично е изпратил маршал Жуков да "освобождава" Одеса от бандите, бивши асвабадители! Справка и за тези, които се прибраха от Афганистан и от Чечения! Панимайш?

    Коментиран от #27, #37

    14:17 07.01.2026

  • 24 Евроджендър

    9 2 Отговор
    С какво ще отвърнат, араби и джендъри ли?

    14:23 07.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Хохо Бохо

    10 2 Отговор
    Макарон и дедо му да не станат съкилийници на Мадуро? Абе франсе и как точно европа отвърна на бруталното погазване на всякакво право от страна на краваря? Точно така ще отговорите и ако Гренландия стана краварска..НИКАК. Това ваше мълчание ще се запомни като най-големият позор на Европа за всички времена

    14:26 07.01.2026

  • 27 Ами историята на Рамбо

    15 2 Отговор

    До коментар #23 от "А вашата руска армия е върхът!":

    всеки я знае. Върналите се от война са силно травмирани от жестокостите и убийствата, които са видяли и са убивали и те там...
    Това го има след всяка война. А дали е силна руската армия? Германия нямаше право цели 80 години да разработва силни, стратегически оръжия, след 1945 г. Нямат нито една ядрена бойна глава или такава ракета. Руснаците, колкото и да са калпави, според тебе, през цялото това време са си разработвали нови оръжия, космически системи, РЕБ системи, нови ядрени оръжия и нови стратегически носители. Даже и една Северна Корея днес има ядрени оръжия, докато в Европа само Франция и Британия имат такива. Британските обаче са американски ракети и в случай на война, в която САЩ не иска да бъде замесен, те няма да им дадат кодовете за използването на тези ракети. При Перчема, напълно реален сценарии...
    Е, тогава? Русия, вече и Белорусия има яо в армията си, Северна Корея и Китай са ядрени сили, срещу жалкият ЕС плюс Британия? Е, какво ще излезе от такава война?

    14:27 07.01.2026

  • 28 Георги

    10 1 Отговор
    аз ли се бъркам или тея бяха партьори ? Самото говорене за подобен род противопоставяне прави НАТО безсмислено и цепи евроатлантизма на две.

    Коментиран от #32

    14:29 07.01.2026

  • 29 Малииии

    10 1 Отговор
    Къде е Еманюел??? Дядо му го търси да го бие.

    14:30 07.01.2026

  • 30 Ватманяк

    9 1 Отговор
    Този път май Франция няма да е в Антантата.

    14:30 07.01.2026

  • 31 Ватманяк

    5 1 Отговор
    До № 7. И Африка, Бразилия, БРИКС и т.н.

    14:32 07.01.2026

  • 32 Вицето на САЩ

    9 2 Отговор

    До коментар #28 от "Георги":

    Ди Ванс им каза миналата година в Мюнхен, на конференцията по сигурността в света, че "вече не са демокрация" и "не стават повече за партньори на САЩ" :)!
    Един немец даже рева там, като чу това от САЩ :)!

    14:34 07.01.2026

  • 33 Гетлост

    6 1 Отговор
    Аре стига театри знаем че европейците са васали на краварите и че това представление е за руснаците.Щом обикновен човек може да се досети как мислите руснаците дали и те не са се досетили?Ако краварите смятат да хвърлят васалите си срещу Русия и да стоят на завет тая няма да я бъде.

    14:34 07.01.2026

  • 34 Дедовия

    9 1 Отговор
    Абе тайното оръжие на Европата е Емили Тротинетката от България,ама не казвайте на никого!

    14:35 07.01.2026

  • 35 Симо

    11 1 Отговор
    Умирам от смях!!! То, с такъв приятел като САЩ, врагове не ти трябват!!!
    Хайде сега да ги видим шарените петлета, как ще отвръщат "убедително и въздействащо"? Оле!

    14:38 07.01.2026

  • 36 И МАРИЙКА И ФРАНЦУЗИТЕ

    11 3 Отговор
    СА НАПРАВО КОМИЧНИ.БЕЗГРАНИЧНА ФАНТАЗИЯ.

    14:40 07.01.2026

  • 37 Георги

    8 1 Отговор

    До коментар #23 от "А вашата руска армия е върхът!":

    сега си представи същото ама се връщат войниците от СБУ и се оказва, че американците си търсят едни $300,000,000,000 от тях, взе ли са цялата украинска икономика на концесия, 20% от държавата я няма, едни 10,000,000 човека са избягали и най-вероятно никога няма да се върнат, а приближени на зелю имат златни тоалетни чинии в апартаментите си. Какво ли ще направят "войните на светлината и демокрацията" според теб?

    14:41 07.01.2026

  • 38 Тръмп обяви

    6 0 Отговор
    Гренландия вече е на САЩ.

    14:43 07.01.2026

  • 39 БеГемот

    2 5 Отговор
    Споко изчакваме рижият клоун да му мине мандата ...американците няма повече да изберат такъв куку...ще се върнат на предвидими другари като байдън

    Коментиран от #41

    14:43 07.01.2026

  • 40 Тагарев Тошко

    6 0 Отговор
    Всички митове за НАТО рухнаха за три дни! Видя се че от този алианс нищо не става по между си не могат да се опазят камо ли от външни! Где Поптодорова и Инджев да анализират заплахата от Тръмп!

    14:55 07.01.2026

  • 41 Симо

    5 0 Отговор

    До коментар #39 от "БеГемот":

    Изобщо няма значение дали е рижия клоун, живият труп или някой друг. Икономическите закони са безпощадни. Трилионите Не стигат! Печатат, печатат, и пак не стигат. Петродолора в канала. Долара световна валута, в канала. Иновациите и технологиите отидоха в Китай. Партньорите от НАТО, нямат пари да купуват оръжие, пък и то не става .............. Какво друго остана???? Пиратство и грабежи. И понеже няма време, няма врема и за нежно встъпление. Тежко и директо да се ограби всичко което може. Сега!! И на момента.

    14:56 07.01.2026

  • 42 Атанас

    3 1 Отговор
    Това среща на малоумните ли е? За какво НАТО продължават да говорят? Сенатор Маси от Републиканската партия внесе преди Коледа проекто закон за излизане на САЩ от НАТО и те много добр го знаят. За какви блокове и защити продължават да говорят? Правят се на ощипани госпожици....

    15:00 07.01.2026

  • 43 Аристотел

    2 0 Отговор
    Давам на Макрон 10 от 10 за това, че като френско петле се изрепчи на Тромпета.

    15:07 07.01.2026

  • 44 Гост

    1 0 Отговор
    То хубаво да отвърнем ама с какво? Голи като пушки сме.

    15:09 07.01.2026

  • 45 за глухите камбаните не бият по сто пъти

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Силиций":

    САЩ население: 348,215,785 души
    Само ЕС население: 510 284 430 души. Ако добавим още Англия, Швейцария, Норвегия и други ще станат поне двойно.
    Технологично САЩ не са много по напреднали, но точно поради съюзническите споразумения и ограничения на европейските държави единствено във военно и политическо отношение имат по голяма преднина. Колкото и да са в по изгодна позиция за момента, при така създадената обстановка, това само за няколо години може да бъде променено. Всичко зависи от начина на общуване, изграден не на основа конфронтация и сравняване на разни атрибути, а изграждане на взаимно изгодни връзки и сътрудничество.

    15:10 07.01.2026

  • 46 Хаха

    1 0 Отговор
    Евро понитата са много наивни и глуповати душици. Събуждат се от дълбоката дрямка само от два бутона - Русия и инфлация. Иначе будни са в състояние на перманентен когнитивен дисонанс - мислят за себе си като най-великите, едва ли не "съзидатели на света", обаче в реалния живот никой не ги бръсне за две стотинки. Затова и целия свят им се подиграва.

    15:10 07.01.2026

  • 47 Перо

    1 0 Отговор
    Меките китки и транса “ще отвърнат на всички форми на заплаха”. Заплахата са хетеросексуалните! Първите, в БГ са от ПП/ДБ!

    15:12 07.01.2026

  • 48 Евро

    0 0 Отговор
    шматките са заборчнели за поколения напред. Защо само се тикат между шамарите на големите е неясно. Искат да са "фактор", но никой не ги забелязва. Смешници.

    15:13 07.01.2026

  • 49 Най много

    0 0 Отговор
    да ни вкарат във война тези евро пуйчета. Всеки с 1 грам мозък в главата трябва бързо да излиза от този луд ЕС колхоз.

    15:16 07.01.2026

