Франция подкрепя суверенитета на Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

Франция заяви в понеделник, че подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи заплахи за поемане на контрол над острова, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
„Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те са тези, които трябва да решат какво желаят да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила“, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо пред телевизия TF1.
Коментарът идва след интервю на Тръмп за списание The Atlantic, в което американският президент заяви, че Съединените щати „се нуждаят от Гренландия - абсолютно“, аргументирайки позицията си със съображения за отбрана. Изказването бе направено ден след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили.
По-рано в неделя лидерите на Дания и Гренландия призоваха Тръмп да прекрати заплахите си за поемане на контрол над арктическия остров, подчертавайки, че бъдещето на територията трябва да се решава единствено от нейните жители и в рамките на международното право.
1 Роден в НРБ
11:01 05.01.2026
2 Трол
Коментиран от #6, #9
11:03 05.01.2026
3 Доналд Тръмп офишъл
11:07 05.01.2026
4 хи хи хихихи
11:08 05.01.2026
5 Цървул
11:08 05.01.2026
6 Коуега
До коментар #2 от "Трол":Така си е...ще го нападнат с дъгата и с розови прашки
11:09 05.01.2026
7 ДрайвингПлежър
Е заради тия двойни стандарти никой не уважава Европа а льохмани като Тръмп ще правят каквото си искат!
Ако реши ще я вземе и вие само ще подсмърчате щото сте лицемери!
11:10 05.01.2026
8 ДрайвингПлежър
От сутринта не мога да вляза - никакви новини не се появяват?
Коментиран от #13, #14, #18
11:12 05.01.2026
9 ФАКТИ
До коментар #2 от "Трол":Какво още трябва да направят американците за да разберете, че САЩ са най големите играчи в света...
Коментиран от #11, #16, #23, #27
11:13 05.01.2026
10 Не,че нещо,ама...
11:14 05.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 И кво?
11:18 05.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Коуега
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Защото вече е абв.eu...затова🤣🤣🤣...шегувам се, спокойно,има временно проблем, работи се по отстраняването му.👍
Коментиран от #17
11:21 05.01.2026
15 Абе да бе
11:24 05.01.2026
16 Духовният оркестър
До коментар #9 от "ФАКТИ":При положение,че Тръмп прави сви 🎺рки на Путин, малко е сп0рн0 1-вото място.
Коментиран от #19, #24
11:24 05.01.2026
17 ДрайвингПлежър
До коментар #14 от "Коуега":То и аз видях, че има проблем :D
Можеха да публикуват нещо по тоя случай, не да се чуди човек... Ако АБВ не го прави - факти да публикуват поне
Благодаря за инфото, ще чакаме
11:25 05.01.2026
18 Абе
До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":Работи си абв-то, нема пробуем.
Коментиран от #20
11:28 05.01.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 ДрайвингПлежър
До коментар #18 от "Абе":Явно само част от сървърите работят. Не е тотален срива но доста са засегнатите
11:31 05.01.2026
21 Ха Ха
11:33 05.01.2026
22 А нещо за Венецуела
Или бабока още ме му е позволила?!
11:33 05.01.2026
23 Деций
До коментар #9 от "ФАКТИ":Абе колко да са голям,като помним корея,виетнам, Афганистан,че позагубиха Турция,и в перспектива Тайван,май няма да са много голям.С глупостта си големия играч събра Русия с Китай,че Индия.Тук мача с Венецуела е уговорен,и само тежък наивник може да повярва в свръх възможностите на Американските специални части.Държава със силно ПВО и някакви хеликоптери навлизат ,то е голям смях, тези летящи щайги не ,че не могат да влязат,те нема да могат да приближат.Що не влязат при Хусите,ами корабите се изтеглиха.Знаем ги техните Рамбовци,къде са отишли в държава ,бой са яли.Те могат да уговорят,да подкупят и шантажират,и удари като в Гренада, Панама,от този калибър.Сега като свърши в Украйна ,е ги гледаш в Тайван колко са смешни.
Коментиран от #26
11:33 05.01.2026
24 ФАКТИ
До коментар #16 от "Духовният оркестър":Споко, след Гренландия идва ред на Русия...
11:34 05.01.2026
25 бай Ставри
11:35 05.01.2026
26 ФАКТИ
До коментар #23 от "Деций":Приятелче, навремето японците така бяха подпухнали китайците, че ако не бяха американците сега държава и народ като Китай нямаше да съществуват, същото се отнася и за Южна Корея, ако не бяха американците и тея нямаше да ги има на планетата...
11:38 05.01.2026
27 факуса
До коментар #9 от "ФАКТИ":ами ако си платят космическия дълг,ще ги призная за велики
11:39 05.01.2026
28 какво лицемерие
11:44 05.01.2026
29 УдоМача
12:00 05.01.2026