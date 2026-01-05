Новини
Свят »
Франция »
Франция подкрепя суверенитета на Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

Франция подкрепя суверенитета на Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

5 Януари, 2026 10:58 848 29

  • гренландия-
  • франция-
  • доналд тръмп-
  • суверенитет-
  • заплахи

Париж подчертава, че бъдещето на Гренландия трябва да се решава единствено от жителите ѝ

Франция подкрепя суверенитета на Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Франция заяви в понеделник, че подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи заплахи за поемане на контрол над острова, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

„Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те са тези, които трябва да решат какво желаят да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила“, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо пред телевизия TF1.

Коментарът идва след интервю на Тръмп за списание The Atlantic, в което американският президент заяви, че Съединените щати „се нуждаят от Гренландия - абсолютно“, аргументирайки позицията си със съображения за отбрана. Изказването бе направено ден след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили.

По-рано в неделя лидерите на Дания и Гренландия призоваха Тръмп да прекрати заплахите си за поемане на контрол над арктическия остров, подчертавайки, че бъдещето на територията трябва да се решава единствено от нейните жители и в рамките на международното право.


Франция
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Роден в НРБ

    26 0 Отговор
    А суверенитета на Венецуела подкрепят ли?

    11:01 05.01.2026

  • 2 Трол

    11 6 Отговор
    Г-н Тръмп трябва да внимава, защото новите французи не си поплюват и могат да се сбият със САЩ.

    Коментиран от #6, #9

    11:03 05.01.2026

  • 3 Доналд Тръмп офишъл

    19 1 Отговор
    Нещо отваряте ли ми са?

    11:07 05.01.2026

  • 4 хи хи хихихи

    17 3 Отговор
    Хихиихих, юрогАйчетата нещо се напрегнаха!

    11:08 05.01.2026

  • 5 Цървул

    20 2 Отговор
    Еха , че са смели тези французи . Ами ако им спрат газа и нефта , пак ли ще са толкова смели .

    11:08 05.01.2026

  • 6 Коуега

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Така си е...ще го нападнат с дъгата и с розови прашки

    11:09 05.01.2026

  • 7 ДрайвингПлежър

    20 1 Отговор
    Значи Венецуела може... ама Гренландия не?!
    Е заради тия двойни стандарти никой не уважава Европа а льохмани като Тръмп ще правят каквото си искат!
    Ако реши ще я вземе и вие само ще подсмърчате щото сте лицемери!

    11:10 05.01.2026

  • 8 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор
    Офтопик но надявам се да ми простят - някой знае ли какво се случва с АБВ и дали има срив на пощите?
    От сутринта не мога да вляза - никакви новини не се появяват?

    Коментиран от #13, #14, #18

    11:12 05.01.2026

  • 9 ФАКТИ

    5 7 Отговор

    До коментар #2 от "Трол":

    Какво още трябва да направят американците за да разберете, че САЩ са най големите играчи в света...

    Коментиран от #11, #16, #23, #27

    11:13 05.01.2026

  • 10 Не,че нещо,ама...

    15 1 Отговор
    Франция загуби статут на велика държава,благодарение на такива политици като Макр0н. Кой ли не се и3гаври с него.Путин го остави на масата,на 20 метра от него,гладен и жаден, Тръмп го остави посред нощ, да се шляе из улиците, Си му изпрати посрещачи, някакви 6ригадири 4-ти разряд в шивашка фирма.Французите са постоянно в стачки.Преди месец,му 3атрупаха вилата с 💩.

    11:14 05.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 И кво?

    7 0 Отговор
    Ако саш нападнат Гренландия, Франция ще започне война със сащ? Ха-ха-ха

    11:18 05.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Коуега

    6 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Защото вече е абв.eu...затова🤣🤣🤣...шегувам се, спокойно,има временно проблем, работи се по отстраняването му.👍

    Коментиран от #17

    11:21 05.01.2026

  • 15 Абе да бе

    8 0 Отговор
    И кво, макарона ше прати дедо си да напляска Тръмп ли?

    11:24 05.01.2026

  • 16 Духовният оркестър

    3 6 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТИ":

    При положение,че Тръмп прави сви 🎺рки на Путин, малко е сп0рн0 1-вото място.

    Коментиран от #19, #24

    11:24 05.01.2026

  • 17 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Коуега":

    То и аз видях, че има проблем :D
    Можеха да публикуват нещо по тоя случай, не да се чуди човек... Ако АБВ не го прави - факти да публикуват поне
    Благодаря за инфото, ще чакаме

    11:25 05.01.2026

  • 18 Абе

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Работи си абв-то, нема пробуем.

    Коментиран от #20

    11:28 05.01.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Абе":

    Явно само част от сървърите работят. Не е тотален срива но доста са засегнатите

    11:31 05.01.2026

  • 21 Ха Ха

    6 0 Отговор
    Евроатлантиците се концентрират върху Дания и Грнландия и подкрепят суверенитета им. Само че, сега става дума за суверенитета на Венецуела, бе ашляци. Ха да видим, при подобен десант в Гренландия, какво ще направят ястребчетата - идва й редът. Тръмп ясно каза, че се нуждае и от Грнландия. Майтап...Нов Световен Ред! Ало, къде е добрата стара Студена Война?

    11:33 05.01.2026

  • 22 А нещо за Венецуела

    6 0 Отговор
    Да каже Макрон?
    Или бабока още ме му е позволила?!

    11:33 05.01.2026

  • 23 Деций

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТИ":

    Абе колко да са голям,като помним корея,виетнам, Афганистан,че позагубиха Турция,и в перспектива Тайван,май няма да са много голям.С глупостта си големия играч събра Русия с Китай,че Индия.Тук мача с Венецуела е уговорен,и само тежък наивник може да повярва в свръх възможностите на Американските специални части.Държава със силно ПВО и някакви хеликоптери навлизат ,то е голям смях, тези летящи щайги не ,че не могат да влязат,те нема да могат да приближат.Що не влязат при Хусите,ами корабите се изтеглиха.Знаем ги техните Рамбовци,къде са отишли в държава ,бой са яли.Те могат да уговорят,да подкупят и шантажират,и удари като в Гренада, Панама,от този калибър.Сега като свърши в Украйна ,е ги гледаш в Тайван колко са смешни.

    Коментиран от #26

    11:33 05.01.2026

  • 24 ФАКТИ

    0 8 Отговор

    До коментар #16 от "Духовният оркестър":

    Споко, след Гренландия идва ред на Русия...

    11:34 05.01.2026

  • 25 бай Ставри

    4 0 Отговор
    Ами сега ! EU ще трябва да воюваме срещу Русия и САЩ едновременно.

    11:35 05.01.2026

  • 26 ФАКТИ

    0 3 Отговор

    До коментар #23 от "Деций":

    Приятелче, навремето японците така бяха подпухнали китайците, че ако не бяха американците сега държава и народ като Китай нямаше да съществуват, същото се отнася и за Южна Корея, ако не бяха американците и тея нямаше да ги има на планетата...

    11:38 05.01.2026

  • 27 факуса

    3 0 Отговор

    До коментар #9 от "ФАКТИ":

    ами ако си платят космическия дълг,ще ги призная за велики

    11:39 05.01.2026

  • 28 какво лицемерие

    2 0 Отговор
    подкрепят само на приказки

    11:44 05.01.2026

  • 29 УдоМача

    1 0 Отговор
    Франция да предостави на Гренландия ядрено оръжие ако действително я подкрепя!!

    12:00 05.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания