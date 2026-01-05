Франция подкрепя суверенитета на Дания и Гренландия след заплахите на Тръмп

Франция заяви в понеделник, че подкрепя суверенитета и териториалната цялост на Дания и Гренландия, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп отново отправи заплахи за поемане на контрол над острова, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

„Това е солидарност с Дания. Гренландия принадлежи на народа на Гренландия и на народа на Дания. Те са тези, които трябва да решат какво желаят да правят. Границите не могат да бъдат променяни със сила“, заяви говорителят на френското външно министерство Паскал Конфаврьо пред телевизия TF1.

Коментарът идва след интервю на Тръмп за списание The Atlantic, в което американският президент заяви, че Съединените щати „се нуждаят от Гренландия - абсолютно“, аргументирайки позицията си със съображения за отбрана. Изказването бе направено ден след залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро от американските сили.

По-рано в неделя лидерите на Дания и Гренландия призоваха Тръмп да прекрати заплахите си за поемане на контрол над арктическия остров, подчертавайки, че бъдещето на територията трябва да се решава единствено от нейните жители и в рамките на международното право.