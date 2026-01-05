Френски съд наложи условни присъди за кибертормоз срещу Брижит Макрон

Френски съд призна днес 10 души за виновни по обвинения за кибертормоз над първата дама на Франция Брижит Макрон, съобщиха Ройтерс и Франс прес, предава БТА.

Осъдените са разпространявали фалшиви твърдения в интернет, според които Брижит Макрон е трансджендър жена и е родена като мъж. Френски медии посочват, че тези твърдения са били придружени от обидни и унизителни внушения.

Осем от подсъдимите получиха условни присъди от четири до осем месеца лишаване от свобода. Според председателя на съда Тиери Донар действията им са били мотивирани от целенасочено намерение да навредят на ищцата чрез злонамерени, унизителни и обидни изрази, включително внушения за педофилия.

Към момента няма официални коментари от адвокатите на Брижит Макрон, нито от защитата на осъдените лица.

В интервю за френската телевизия TF1, излъчено снощи, Брижит Макрон заяви, че онлайн атаките срещу нея изглеждат безкрайни. Тя посочи, че част от нападките са били извършени чрез проникване в уебсайт, съдържащ данъчните ѝ декларации, при което е била манипулирана информация, свързана с нейната самоличност.

Първата дама и съпругът ѝ, президентът Еманюел Макрон, от години са обект на конспиративни теории и лъжи относно пола ѝ, включително твърдението, че тя е родена с името Жан-Мишел Троньо - име, което всъщност принадлежи на нейния по-голям брат, припомня Ройтерс.

Освен това възрастовата разлика между президента и съпругата му нееднократно е предизвиквала нападки и обвинения, които дълго време бяха пренебрегвани от президентската двойка, но напоследък започнаха да бъдат оспорвани и по съдебен път.