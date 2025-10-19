Новини
Австрия подкрепи новия пакет санкции срещу Русия
  Тема: Украйна

Австрия подкрепи новия пакет санкции срещу Русия

19 Октомври, 2025 10:56

Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк"

Австрия подкрепи новия пакет санкции срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на външните работи на Австрия потвърждава одобрението на 19-ия пакет от санкции на утрешната среща на външните министри в Люксембург, съобщи Австрийското радио и телевизия, предаде БТА.

Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк интернешънъл" /РБИ/. Това искане обаче не беше подкрепено от нито една от другите страни от ЕС. Причината за това е искането на РБИ да бъдат освободени замразените по силата на санкциите акции на австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, които в момента са собственост на руската компания "Расперия," за да могат да бъдат прехвърлени на "Райфайзен".

Според ежедневника „Стандард“ австрийската инициатива за"Райфайзен" в Брюксел се е провалила окончателно. В информацията се казва, че на последната решаваща среща на постоянните представители на държавите-членки преди заседанието на Съвета не е било постигнато съгласие по инициативата на Виена.

„Независимо от това, Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси“, се казва в съобщение на Министерството на външните работи.


  • 1 пешо

    14 3 Отговор
    след няколко месеца тия със санкциите ще са на колене по червения килим

    10:58 19.10.2025

  • 2 Австрия

    9 3 Отговор
    Значи си подписа смъртната присъда.

    10:59 19.10.2025

  • 3 трябват още санкции срещу Русия

    5 5 Отговор
    Браво.Всичко което ни освобождава от ЕС го подкрепям.

    Коментиран от #9

    11:07 19.10.2025

  • 4 си дзън

    4 5 Отговор
    Всички руснаци - вън от ЕС незабавно. Само шпионират.

    11:13 19.10.2025

  • 5 Хе хе...

    7 2 Отговор
    Колко глупав трябва да си за да се спънеш 18 пъти в един и същи камък и после да се засилиш да се спънеш 19ти път?
    Ръста на икономиката в ЕсеС е около нулата и то благодарение на стъкмистиката, но за сметка на това мЪрсулка обеща $2трлн на сащ. Икономиката на Германия утича в канала. Франция се е запътила към нещо средно между фалит и гражданска война. Оръжейните складове са празни. От близкия изток и Магреба продължават да прииждат инженери и архитекти и да се плодят като мухи. Продължаваме да хрантутим и 6-7 милиона xoxoли. Над едно трилионче вече потъна в 4о4, зеле наркомана иска още 150-200 милиарда за тая и следващата година.
    Пък руснаците още не са запрегнали.
    Найс, а?

    Коментиран от #7

    11:19 19.10.2025

  • 6 Синбад Моряка

    5 2 Отговор
    И в Австрия спечелилата изборите партия НЕ управлява!!!
    Ето така работят "евроатлантическите ценности"!.......а квалифицират другите като диктатори!

    11:23 19.10.2025

  • 7 си дзън

    3 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хе хе...":

    Запрягат руснаците кравите, че бенизин нет бе. Като гледам и кандилата готвят,
    че и токът ще стане кът.

    Коментиран от #10, #13

    11:25 19.10.2025

  • 8 Дориана

    2 2 Отговор
    Каквото посеят- това ще пожънат. Искат война, искат превъоръжаване - получават война Искат да се избиват взаимно и си получават това, което искат.

    11:27 19.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Хе хе...

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Кво стана, зеле наркомана стигна ли в Крим? Или се спъна първо в 6060÷78 после в 1000÷0?Химарсите и стормшедите събориха ли моста? Или размислиха при 1000÷19? Абрахамите и леопардите стигнаха ли Владивосток или 1000÷24 им уби желанието?

    11:34 19.10.2025

  • 11 Точно така

    1 1 Отговор
    санкции за "Райфайзен банк интернешънъл"....

    11:42 19.10.2025

  • 12 Точно така

    4 1 Отговор
    австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, стана в момента собственост на руската компания "Расперия," .....

    11:44 19.10.2025

  • 13 Дрън в гъ зън

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "си дзън":

    Най-големите компании, които притежават нефтени рафинерии, са Роснефт, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефт и Татнефт. Общият брой на рафинериите го няма в търсачката, но тъй като във всеки голям град има рафинерия, те са повече от 100. Собствениците са частни компании с милиардни обороти. Много вредно за здравето е да се извършват удари против тях.

    11:47 19.10.2025

  • 14 Точно така

    3 0 Отговор
    Още през септември 2024-а като руски съд замрази акциите на руското поделение на „Райфайзен“ и де факто блокира всеки техен опит за продажба , а през януари постанови банката да плати допълнително още 2.044 млрд. евро за нанесени щети.

    11:50 19.10.2025

  • 15 Рублевка

    2 0 Отговор
    Другояче казано, Австрия взе решение да подари на Русия австрийските предприятия и австрийските дялове в смесени предприятия в РФ. Горките австрийски инвеститори!

    11:52 19.10.2025

  • 16 Австрия нищо не е подкрепила

    1 0 Отговор
    Пишете глупости. Министерството на външните работи на Австрия "потвърждава" одобрението на ЕК ... има ли друг избор в този нацистки ЕС ?

    11:56 19.10.2025

  • 17 австрийския строителен концерн "Щрабаг"

    0 0 Отговор
    Реално сега е пред фалит!

    11:57 19.10.2025

