Австрия подкрепи новия пакет санкции срещу Русия

Министерството на външните работи на Австрия потвърждава одобрението на 19-ия пакет от санкции на утрешната среща на външните министри в Люксембург, съобщи Австрийското радио и телевизия, предаде БТА.
Миналата седмица Австрия поиска изключение от санкциите за "Райфайзен банк интернешънъл" /РБИ/. Това искане обаче не беше подкрепено от нито една от другите страни от ЕС. Причината за това е искането на РБИ да бъдат освободени замразените по силата на санкциите акции на австрийския строителен концерн "Щрабаг" на стойност около два милиарда евро, които в момента са собственост на руската компания "Расперия," за да могат да бъдат прехвърлени на "Райфайзен".
Според ежедневника „Стандард“ австрийската инициатива за"Райфайзен" в Брюксел се е провалила окончателно. В информацията се казва, че на последната решаваща среща на постоянните представители на държавите-членки преди заседанието на Съвета не е било постигнато съгласие по инициативата на Виена.
„Независимо от това, Австрия ще продължи да се застъпва и в бъдеще за предотвратяване на двойното обогатяване на руските олигарси“, се казва в съобщение на Министерството на външните работи.
1 пешо
10:58 19.10.2025
2 Австрия
10:59 19.10.2025
3 трябват още санкции срещу Русия
Коментиран от #9
11:07 19.10.2025
4 си дзън
11:13 19.10.2025
5 Хе хе...
Ръста на икономиката в ЕсеС е около нулата и то благодарение на стъкмистиката, но за сметка на това мЪрсулка обеща $2трлн на сащ. Икономиката на Германия утича в канала. Франция се е запътила към нещо средно между фалит и гражданска война. Оръжейните складове са празни. От близкия изток и Магреба продължават да прииждат инженери и архитекти и да се плодят като мухи. Продължаваме да хрантутим и 6-7 милиона xoxoли. Над едно трилионче вече потъна в 4о4, зеле наркомана иска още 150-200 милиарда за тая и следващата година.
Пък руснаците още не са запрегнали.
Найс, а?
Коментиран от #7
11:19 19.10.2025
6 Синбад Моряка
Ето така работят "евроатлантическите ценности"!.......а квалифицират другите като диктатори!
11:23 19.10.2025
7 си дзън
До коментар #5 от "Хе хе...":Запрягат руснаците кравите, че бенизин нет бе. Като гледам и кандилата готвят,
че и токът ще стане кът.
Коментиран от #10, #13
11:25 19.10.2025
8 Дориана
11:27 19.10.2025
10 Хе хе...
До коментар #7 от "си дзън":Кво стана, зеле наркомана стигна ли в Крим? Или се спъна първо в 6060÷78 после в 1000÷0?Химарсите и стормшедите събориха ли моста? Или размислиха при 1000÷19? Абрахамите и леопардите стигнаха ли Владивосток или 1000÷24 им уби желанието?
11:34 19.10.2025
11 Точно така
11:42 19.10.2025
12 Точно така
11:44 19.10.2025
13 Дрън в гъ зън
До коментар #7 от "си дзън":Най-големите компании, които притежават нефтени рафинерии, са Роснефт, Лукойл, Сургутнефтегаз, Газпром нефт и Татнефт. Общият брой на рафинериите го няма в търсачката, но тъй като във всеки голям град има рафинерия, те са повече от 100. Собствениците са частни компании с милиардни обороти. Много вредно за здравето е да се извършват удари против тях.
11:47 19.10.2025
14 Точно така
11:50 19.10.2025
15 Рублевка
11:52 19.10.2025
16 Австрия нищо не е подкрепила
11:56 19.10.2025
17 австрийския строителен концерн "Щрабаг"
11:57 19.10.2025