Украйна приветства санкциите, наложени от Тръмп срещу Русия
  Тема: Украйна

Украйна приветства санкциите, наложени от Тръмп срещу Русия

23 Октомври, 2025 07:01 876 11

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл"

Украйна приветства санкциите, наложени от Тръмп срещу Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес, съобщи БТА.

"Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може да бъде постигнат само чрез сила и с упражняване на максимален натиск над агресора чрез всички възможни средства на международното право", посочи посланик Олга Стефанишина, която е и бивш премиер на Украйна.

По-рано САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 аz СВО Победа 80

    7 11 Отговор
    Украински дронове приветсваха завод за боеприпаси в Челябинск!На 1 800 километра навътре в Русия.🤣🤣🤣

    Коментиран от #7, #9, #10

    07:06 23.10.2025

  • 2 бай Бай

    11 6 Отговор
    Абе тези отнесени от вихъра събраха ли пари за да работи държавата им до края на годината?
    Тръгнало и то санкциите да налага, с човка в локвата, божееееее боже......

    Коментиран от #3

    07:06 23.10.2025

  • 3 Орка

    4 3 Отговор

    До коментар #2 от "бай Бай":

    Четвърта година ни трепят в Донбас...

    Коментиран от #8

    07:09 23.10.2025

  • 4 А не бе

    7 3 Отговор
    Бай Дончо ще фалира америка. Налага 100% мито на Китай и Индия. Сега уж санкционира руските компании и цените се вдигат. Американците накрая ще изритат рижия перчем със шутове.

    07:10 23.10.2025

  • 5 БАРС

    4 1 Отговор
    ТРАМ ПАК СЕ ИЗЦЕПВА НО МИ СЕ СТРУВА МОЖЕ И ДА ПРОПИЩИ СКОРО СКОРО СКОРО БЛИСКИТЕ 1,2 ГОД.КАТО МИ СЕ СТРУВА ,ЧЕ РАША И БРИКС ЩЕ УДАРЯТ ДОЛАРА ТРАМ БЕШЕ СЕ ИЗЦЕПИЛ КАТО СТАНА ПРЕЗИДЕНТ ,СЕ АКО БРИКС РЕШАТ ДА НАПРАВЯТ ДРУГА ВАЛУТА ПОДОБНА НА ЕВРОТО ЧЕ ЩЕ НАПРАВИ ТРЕТА СВ ВОЙНА ДА НИЩО ЧУДНО И ДА СЕ ПОЯВИ ТАЯ ВАЛУТА ,ИМА ДРУГ ВАРИЯНТ ПЪЛНОТО ОТКАЗВПНЕ ЗА ПЛАЩАНИЯ С ДОЛАРИ.ВАНГА БЯХ ЧЕЛ КАТО Е КАЗАЛА ,ЧЕ ПОСЛЕ ЧЕРНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ ТО САЩ ЩЕ ЗАПАДНАТ.ДАЙ БОЖЕ ВАНГА ПОРЕДНОЬО НЕЙНО ПРЕДСКАЗАНИЕ ДА СЕ СБЪДНЕ В НАЙ СКОРО ВРЕМЕ ТА ДА НАСТЪПИ МИР ПО СВЕТА

    07:17 23.10.2025

  • 6 Как тъй?

    0 2 Отговор
    Санкции, а цените скочили с два долара?

    07:19 23.10.2025

  • 7 Гук

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":

    Радвам се.

    07:21 23.10.2025

  • 8 В Херсон

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Орка":

    урките обличат цивилни дрехи, грабват на хората велосипедите и БЯГАТ!

    07:22 23.10.2025

  • 9 Мишел

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":

    Взривът е станал при утилизиране на стари боеприпаси чрез разглобяване. Загинали са 2 жени на съседни работни места.
    Поради това, че Украйна няма успехи във войната, украинците си приписват като успешни техни удари всяка авария в Русия.

    Коментиран от #11

    07:24 23.10.2025

  • 10 Глупости

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":

    Заводите за боеприпаси са конструирани да издържат бомбардировки, а урките ударили с дрон... Дори и пряко попадение да има, заводът продължава работата след броени часове на този участък. Останалите подразделения продължават работа след минути.

    07:26 23.10.2025

  • 11 Пушенето забранено!

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мишел":

    И тревата гори около заводът.

    07:27 23.10.2025