Украйна приветства санкциите, наложени от Тръмп срещу Русия

Украинският посланик в САЩ приветства обявените снощи от президента Доналд Тръмп санкции срещу Русия и добави, че Москва разбира само от сила, предаде Франс прес, съобщи БТА.
"Това решение е в пълно съзвучие с последователното становище на Украйна, че мир може да бъде постигнат само чрез сила и с упражняване на максимален натиск над агресора чрез всички възможни средства на международното право", посочи посланик Олга Стефанишина, която е и бивш премиер на Украйна.
По-рано САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.
"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."
След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.
Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.
САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.
Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 аz СВО Победа 80
Коментиран от #7, #9, #10
07:06 23.10.2025
2 бай Бай
Тръгнало и то санкциите да налага, с човка в локвата, божееееее боже......
Коментиран от #3
07:06 23.10.2025
3 Орка
До коментар #2 от "бай Бай":Четвърта година ни трепят в Донбас...
Коментиран от #8
07:09 23.10.2025
4 А не бе
07:10 23.10.2025
5 БАРС
07:17 23.10.2025
6 Как тъй?
07:19 23.10.2025
7 Гук
До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":Радвам се.
07:21 23.10.2025
8 В Херсон
До коментар #3 от "Орка":урките обличат цивилни дрехи, грабват на хората велосипедите и БЯГАТ!
07:22 23.10.2025
9 Мишел
До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":Взривът е станал при утилизиране на стари боеприпаси чрез разглобяване. Загинали са 2 жени на съседни работни места.
Поради това, че Украйна няма успехи във войната, украинците си приписват като успешни техни удари всяка авария в Русия.
Коментиран от #11
07:24 23.10.2025
10 Глупости
До коментар #1 от "аz СВО Победа 80":Заводите за боеприпаси са конструирани да издържат бомбардировки, а урките ударили с дрон... Дори и пряко попадение да има, заводът продължава работата след броени часове на този участък. Останалите подразделения продължават работа след минути.
07:26 23.10.2025
11 Пушенето забранено!
До коментар #9 от "Мишел":И тревата гори около заводът.
07:27 23.10.2025