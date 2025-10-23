Китай реагира остро на американските санкции срещу руския петрол

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Вчера американският президент Доналд Тръмп изрази своето недоволство от руския държавен глава Владимир Путин и заяви, че разговорите му с него "не водят доникъде", а американският министър на финансите Скот Бесънт обяви санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", които според него "финансират военната машина на Кремъл".
Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.
"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.
Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.
Вчера ЕС също обяви, че е постигнал споразумение за затягане на санкциите срещу руските изкопаеми горива. Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.
САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.
"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."
След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.
Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.
САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.
Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #5, #7
12:05 23.10.2025
2 Реалист
Коментиран от #8
12:06 23.10.2025
3 Павел пенев
Коментиран от #6
12:07 23.10.2025
4 Лично мнение
12:09 23.10.2025
5 Хохи Бохо
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Били? Всъщност още СА. С мозък на гугутка няма как да знаеш
Коментиран от #25, #42
12:09 23.10.2025
6 Ахъ
До коментар #3 от "Павел пенев":С допе таралеж мачка ли се
Коментиран от #10
12:11 23.10.2025
7 Най-великият tпак
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":си ти.
Нелеп и неумен.
И некрасив.
12:11 23.10.2025
8 Ами
До коментар #2 от "Реалист":Ако Китай ти спре вибраторите какво ще правиш, с цигани ли ще го правиш?
Коментиран от #14
12:11 23.10.2025
9 Блатна плесен
Коментиран от #23
12:12 23.10.2025
10 Нещата натам вървят
До коментар #6 от "Ахъ":че допето ще стане таралеж а таралежът допе.
Коментиран от #18
12:12 23.10.2025
11 Архимандрисандрит Бибиян
12:14 23.10.2025
12 Смешен плач
Коментиран от #17, #22
12:15 23.10.2025
13 Хаха
12:15 23.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 нухъж
Коментиран от #44, #47
12:16 23.10.2025
16 Време е
12:20 23.10.2025
17 пиночет
До коментар #12 от "Смешен плач":Накрая педофила Путин, ще изтъргува Русия на Китай!
Коментиран от #19
12:21 23.10.2025
18 Баааимумамътъ
До коментар #10 от "Нещата натам вървят":Това е невъзможно. Гозо си е гоз колкото и бодли да му набийш
12:21 23.10.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Смотльо,
До коментар #14 от "Гочо":Това с мушкането в ваш патент .Продължавай и не умувай,това бе е твоята сила .
12:25 23.10.2025
21 Ами
До коментар #19 от "Смотльо,":Той е правен в задния вход 😀
12:26 23.10.2025
22 Смотльо,
До коментар #12 от "Смешен плач":Цената скача с тези санкции и няма да купуват по евтино ,но Европа със сигурност ще купува още по скъпо ,а ти ще ходиш с цървули .
Коментиран от #27
12:26 23.10.2025
23 Смотльо,
До коментар #9 от "Блатна плесен":Ти отдавна си там в тинята .
Коментиран от #26
12:27 23.10.2025
24 Мандарините
12:27 23.10.2025
25 Дори и мозъка
До коментар #5 от "Хохи Бохо":На гугутката е по-голям от 0та в копейските вИ празни глави!
12:28 23.10.2025
26 Атина Палада
До коментар #23 от "Смотльо,":И ти ,ли като мен си правен в задната дупка?
Коментиран от #29, #32, #36
12:29 23.10.2025
27 Абсолютно вярно
До коментар #22 от "Смотльо,":Пазара на петрол е един. Няма как да го лишиш от Русия, защото ще предизвикаш световна криза. А такива санкции, ще доведат само да качване на цените и то все повече. Но по природа евроатлантика е просто парче. Затова му се радват, че е агне и блее докато го решат и чешат.
Коментиран от #37
12:30 23.10.2025
28 Пора
Коментиран от #31
12:30 23.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Пасивен Кремълски педофил с токчета
До коментар #19 от "Смотльо,":Няма да мръдна от бункера
12:31 23.10.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Българин
До коментар #26 от "Атина Палада":Всички копейки са правени когато не е имало нужда от хора.
12:35 23.10.2025
33 Обтегач
12:37 23.10.2025
34 пиночет
12:37 23.10.2025
35 Републиканец
12:37 23.10.2025
36 Крадейки никове
До коментар #26 от "Атина Палада":и ползван за отпадък, тротинетката е събирана от циганката на сметището с шепи.
12:38 23.10.2025
37 Верно
До коментар #27 от "Абсолютно вярно":Хал хабер си нямаш как се определя цената на петрола на борсите
Коментиран от #38, #46, #56
12:38 23.10.2025
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 койдазнай
12:44 23.10.2025
40 ФАКТ
12:45 23.10.2025
41 русия е васал на Китай
12:48 23.10.2025
42 хххх
До коментар #5 от "Хохи Бохо":Как са най-великите ? Всичките държави до една в тоя провален "съюз" БРИКС символизират бедността,изостаналостта и немотията.Икономиките на всичките джуджета в БРИКС общо е по-малка от тази на САЩ.Oбщо взето в БРИКС са събрани някакви държави които не могат да дадат нищо на света освен тук таме ако не изкопаят нещо от природата.Абсолютно обречена работа още преди въобще да е започнал проектът.Китай като държава прави някакво изключение ,но въпреки това 70% от китайския народ живее в страшна беднотия,а и Китай никога няма да тръгне срещу запада заради някакви външноклозетници като руснаците или тем подобните им пинчери.
Коментиран от #52
12:48 23.10.2025
43 БайХу@
12:50 23.10.2025
44 ха ха ха
До коментар #15 от "нухъж":Какви санкции ще наложи мижитурката русия бе руско nce xa xa xa.,Ще спре износа на балалайки и матрьошки ли ха ха ха
Коментиран от #45
12:50 23.10.2025
45 Ха ХаХа
До коментар #44 от "ха ха ха":Ще разбереш в Сибир какви
Коментиран от #48
12:54 23.10.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 русия е джудже
До коментар #15 от "нухъж":Фашистка русия създаде и разпали войната в Украйна ,а сега понеже е в безпомощна ситуация ,защото се оказа,че е военно джудже се опитва да въвлече и целият свят в тяхната си война.Това е империята на злото отново появила се в 21 век ! Държава терорист от която идват само злини и нищо,ама нищо положително! САЩ и запада много леко подхождат към тея мръсни руски терористи ,а трябваше вече да са ги ударили с най тежките санкции и ако руските фашаги не разбират и там от дума направо да се направи едно СВО и русия да се демилитализира!
Коментиран от #49
12:55 23.10.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Анонимен
12:59 23.10.2025
51 А аз като гледам
До коментар #48 от "ха ха ха":дъното на запада да опросстачва деца и да се излагат по форумите, се отчайвам от падението им.
12:59 23.10.2025
52 Фон дер Миндер
До коментар #42 от "хххх":Лично аз, винаги когато чуя "провален съюз" се сещам за Европа. Зали ли ?
13:06 23.10.2025
53 Хахахаха
Коментиран от #55
13:06 23.10.2025
54 604
13:06 23.10.2025
55 604
До коментар #53 от "Хахахаха":Що сипвъш бенз ве...оди пеша ти ебвъ мамиту недо клатено!
13:07 23.10.2025
56 Затова
До коментар #37 от "Верно":се образовай, вместо да те ползват за глупости по форумите.
13:10 23.10.2025