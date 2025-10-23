Новини
Китай реагира остро на американските санкции срещу руския петрол
  Тема: Украйна

Китай реагира остро на американските санкции срещу руския петрол

23 Октомври, 2025 12:02

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти

Китай реагира остро на американските санкции срещу руския петрол - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пекин изрази своето несъгласие с американските санкции срещу руския петролен сектор, наложени от Вашингтон с надеждата да накара Москва да сложи край на войната в Украйна, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Вчера американският президент Доналд Тръмп изрази своето недоволство от руския държавен глава Владимир Путин и заяви, че разговорите му с него "не водят доникъде", а американският министър на финансите Скот Бесънт обяви санкции срещу руските петролни гиганти "Роснефт" и "Лукойл", които според него "финансират военната машина на Кремъл".

Още новини от Украйна

Китай изрази неодобрението си във връзка с новите американски санкции.

"Китай последователно се противопоставя на едностранните санкции, които не се основават на международното право и не са одобрени от Съвета за сигурност на ООН", каза на редовна пресконференция Гуо Цзякун, говорител на китайското министерство на външните работи.

Пекин е най-големият купувач на руски изкопаеми горива в света, включително на нефтопродукти.

Вчера ЕС също обяви, че е постигнал споразумение за затягане на санкциите срещу руските изкопаеми горива. Днес 19-ият пакет от санкции бе приет официално.

САЩ наложиха заради войната в Украйна санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и обявиха, че са готови да предприемат и още действия. Вашингтон призова Москва незабавно да се съгласи на спиране на огъня във войната на Русия в Украйна, предаде Ройтерс.

"Предвид отказа на президента (Владимир) Путин да прекрати тази безсмислена война Министерството на финансите санкционира двете най-големи руски петролни компании, които финансират военната машина на Кремъл", се казва в официалното съобщение на американския министър на финансите Скот Бесънт. "Приканваме нашите съюзници да се присъединят към нас и да спазват тези санкции."

След като американските мерки бяха обявени, цените на нефта веднага скочиха с над 2 долара за барел. Фючърсите за сорта "Брент", който е референтен, поскъпнаха до около 64 долара.

Санкциите бележат значителен поврат в политиката на Тръмп, който не беше санкционирал Русия за войната и вместо това залагаше на търговски мерки, отбелязва Ройтерс. По-рано тази година той наложи допълнителни 25-процентни мита на стоките от Индия заради покупките от нейна страна на руски петрол.

САЩ предприеха подобни действия и срещу друг крупен потребител на черното злато на Москва – Китай. В последните години таванът на цената на руския петрол от 60 долара, наложен ѝ след инвазията в Украйна, принуди Русия да пренасочи нефтения си износ от Европа към Азия.

Пред репортери в Белия дом Тръмп каза, че е отменил планираната среща на върха в Унгария с Путин, защото е сметнал, че сега не е подходящото време за нея.


Китай
