Най-високият ръст от месеци: какво става с цените на петрола

Цената на петрола се повиши значително. При суровия петрол от сорта Брент от Северно море поскъпването е над 5 процента - на няколко пъти през деня цената му надхвърли границата от 66 долара за барел (159 литра). При американския суров петрол от сорта увеличението е в същите рамки – с 5,1% до 61,5 долара за барел. Според анализаторите от Дойче Банк цените на петрола реализират най-високия си ръст за един ден от юли насам.
Причините за поскъпването на суровината експертите виждат в новите американски санкции срещу руския енергиен сектор. Засегнати са двете най-големи руски петролни компании - държавните концерни „Роснефт" и" Лукойл", както и дъщерните им компании, контролирани от тях.
Досега на Русия ѝ се разминаваше
Всички активи на тези компании в САЩ сега ще бъдат замразени. Американски граждани и компании не могат да извършват сделки с тях, освен ако не разполагат със специален лиценз. С тази стъпка администрацията на Тръмп изненада пазарите, подчертава борсовият експерт Роберт Ретфелд от Wellenreiter-Invest. Целта на новите санкции на САЩ е да намалят приходите на Русия от петролния бизнес, с които страната финансира своята агресивна война срещу Украйна.
Въпреки всички досегашни санкции, Русия продължава да бъде един от най-големите играчи на петролния пазар. Страната е вторият по големина износител на петрол в света след Саудитска Арабия, припомня германската обществена медия АРД.
Вторични санкции за Индия?
Но не само Русия и нейните петролни компании са подложени на все по-голям натиск, а и купувачите на руски петрол. Начело с Индия. Американският президент Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил по телефона във вторник, че Индия „няма да купува много петрол от Русия“, тъй като и той искал "да бъде прекратена войната между Русия и Украйна".
На дневен ред сега са тъй наречените вторични санкции от страна на САЩ, т.е. санкции срещу чуждестранни финансови институции и компании, които правят бизнес с руски петролни компании.
В хода на войната срещу Украйна, Русия се превърна в най-големия доставчик на петрол за Индия. През първите девет месеца на тази година в Индия са постъпвали по около 1,7 милиона барела руски петрол на ден - с помощта на тъй наречения руски "сенчест флот". Общо от декември 2022 г. до края на септември тази година Индия е закупила около 38 процента от целия руски износ на петрол. Само Китай е закупил още повече – 47 процента, сочат данните на независимия изследователски институт Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).
Огромните индийски покупки на руски петрол отдавна са трън в очите на Тръмп. Те са една от основните причини, поради които през август американският президент наложи наказателни мита от 50 процента върху индийския внос в САЩ.
Автор: Ангела Гьопферт (АРД)
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кирил
Коментиран от #9, #16
13:06 24.10.2025
4 Павел Костов
Дай Боже му се връща тъпкано!
13:08 24.10.2025
5 стоян георгиев
13:08 24.10.2025
6 Коментиращ
Когато си се превърнал в "п.дл.га" няма как да имаш претенции за евтини енергийни ресурси, а от там и продукти на конкурентни цени!!!
Когато се продадеш, пътят ти на развитие е само надолу!!!
Крайно време е народите на ЕС да се обединят срещу урсулите, щото стария континент може да спре да съществува в този му вид!!!
13:08 24.10.2025
7 Рон Джереми
13:09 24.10.2025
8 Счетоводителя
13:10 24.10.2025
9 Коментиращ
До коментар #1 от "Кирил":Кирца, по-скоро такива като теб трябва да имате забрана да гласувате, щото по-важни са ви селинджърчетата джиткащи из софето, вместо фактът, че мафията счупи държавата до степен изкл трудна за отправяне, а сметката ще я плащат и твоите деца!
Но вие повърхностните хора гледате да не ви пречат провинциалистите, а за бг мафията тя не ви пречи, докато си тегли нови и нови дългове за наша сметка и за сметка на децата ни?!
13:13 24.10.2025
10 Франк
Коментиран от #14
13:14 24.10.2025
11 9689
13:15 24.10.2025
12 604
13:16 24.10.2025
13 Тома
13:17 24.10.2025
14 Преди вкараха огромно количество руски
До коментар #10 от "Франк":сега вече свършва. Така ще е от сега нататък. СеиквайУрсул.
13:17 24.10.2025
15 Георги
Коментиран от #19
13:19 24.10.2025
16 604
До коментар #1 от "Кирил":Ти дъ ни си тиръжия ве мамитутИ? И аку стани тъй то софето че се упразни въ
13:20 24.10.2025
17 Дрън, дрън съветски чугун
Средно за 2024 78,84$
Средно за 2023 $72,14
Средната цена на петрола за 2022 г. е $105.22 за барел
13:21 24.10.2025
18 Фалитът предстои
13:22 24.10.2025
19 Дядо на 89 г.
До коментар #15 от "Георги":Мдааа, имаш , нямаш кола да плащаш такса бензиноколонка.
13:22 24.10.2025
20 Дудов
А и Европа идва.Спете спокойно деца
13:30 24.10.2025
21 ООрана държава
13:30 24.10.2025
22 стоян
13:53 24.10.2025
23 От година вече
13:55 24.10.2025