Новини
Свят »
Германия »
Най-високият ръст от месеци: какво става с цените на петрола
  Тема: Украйна

Най-високият ръст от месеци: какво става с цените на петрола

24 Октомври, 2025 13:02 1 164 23

  • санкции-
  • русия-
  • сащ-
  • доналд тръмп-
  • петрол-
  • индия

САЩ наложиха санкции на двете водещи руски петролни компании, а реакцията на пазарите не закъсня

Най-високият ръст от месеци: какво става с цените на петрола - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Цената на петрола се повиши значително. При суровия петрол от сорта Брент от Северно море поскъпването е над 5 процента - на няколко пъти през деня цената му надхвърли границата от 66 долара за барел (159 литра). При американския суров петрол от сорта увеличението е в същите рамки – с 5,1% до 61,5 долара за барел. Според анализаторите от Дойче Банк цените на петрола реализират най-високия си ръст за един ден от юли насам.

Причините за поскъпването на суровината експертите виждат в новите американски санкции срещу руския енергиен сектор. Засегнати са двете най-големи руски петролни компании - държавните концерни „Роснефт" и" Лукойл", както и дъщерните им компании, контролирани от тях.

Още новини от Украйна

Досега на Русия ѝ се разминаваше

Всички активи на тези компании в САЩ сега ще бъдат замразени. Американски граждани и компании не могат да извършват сделки с тях, освен ако не разполагат със специален лиценз. С тази стъпка администрацията на Тръмп изненада пазарите, подчертава борсовият експерт Роберт Ретфелд от Wellenreiter-Invest. Целта на новите санкции на САЩ е да намалят приходите на Русия от петролния бизнес, с които страната финансира своята агресивна война срещу Украйна.

Въпреки всички досегашни санкции, Русия продължава да бъде един от най-големите играчи на петролния пазар. Страната е вторият по големина износител на петрол в света след Саудитска Арабия, припомня германската обществена медия АРД.

Вторични санкции за Индия?

Но не само Русия и нейните петролни компании са подложени на все по-голям натиск, а и купувачите на руски петрол. Начело с Индия. Американският президент Тръмп заяви, че индийският премиер Нарендра Моди го е уверил по телефона във вторник, че Индия „няма да купува много петрол от Русия“, тъй като и той искал "да бъде прекратена войната между Русия и Украйна".

На дневен ред сега са тъй наречените вторични санкции от страна на САЩ, т.е. санкции срещу чуждестранни финансови институции и компании, които правят бизнес с руски петролни компании.

В хода на войната срещу Украйна, Русия се превърна в най-големия доставчик на петрол за Индия. През първите девет месеца на тази година в Индия са постъпвали по около 1,7 милиона барела руски петрол на ден - с помощта на тъй наречения руски "сенчест флот". Общо от декември 2022 г. до края на септември тази година Индия е закупила около 38 процента от целия руски износ на петрол. Само Китай е закупил още повече – 47 процента, сочат данните на независимия изследователски институт Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA).

Огромните индийски покупки на руски петрол отдавна са трън в очите на Тръмп. Те са една от основните причини, поради които през август американският президент наложи наказателни мита от 50 процента върху индийския внос в САЩ.

Автор: Ангела Гьопферт (АРД)


Германия
Поставете оценка:
Оценка 3 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кирил

    9 11 Отговор
    10евро на литър за потребителите и безплатен за тирове и превозвачи. Не може селинджерчета по Идин в колЪ да цъкат из софията в работни дни. Не е ли софийска табелата, спират те за проверка и те ескортират до изхода на столицата.

    Коментиран от #9, #16

    13:06 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Павел Костов

    21 3 Отговор
    Световният терорист САЩ сега ще реализира свръхпечалби на гърба на народа ни.
    Дай Боже му се връща тъпкано!

    13:08 24.10.2025

  • 5 стоян георгиев

    3 12 Отговор
    Рижата е таен руски агент под прикритие и играе за тях .

    13:08 24.10.2025

  • 6 Коментиращ

    21 5 Отговор
    Става това, че господарите (урсулите) на тая лъжлива медия (ДВ), продадоха не само себе си, но и целия ЕС!

    Когато си се превърнал в "п.дл.га" няма как да имаш претенции за евтини енергийни ресурси, а от там и продукти на конкурентни цени!!!
    Когато се продадеш, пътят ти на развитие е само надолу!!!

    Крайно време е народите на ЕС да се обединят срещу урсулите, щото стария континент може да спре да съществува в този му вид!!!

    13:08 24.10.2025

  • 7 Рон Джереми

    11 2 Отговор
    Ами като пипаш нещо,то се вдига

    13:09 24.10.2025

  • 8 Счетоводителя

    10 1 Отговор
    Кой каквото и да говори/прави, винаги става въпрос за пари.

    13:10 24.10.2025

  • 9 Коментиращ

    16 3 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Кирца, по-скоро такива като теб трябва да имате забрана да гласувате, щото по-важни са ви селинджърчетата джиткащи из софето, вместо фактът, че мафията счупи държавата до степен изкл трудна за отправяне, а сметката ще я плащат и твоите деца!
    Но вие повърхностните хора гледате да не ви пречат провинциалистите, а за бг мафията тя не ви пречи, докато си тегли нови и нови дългове за наша сметка и за сметка на децата ни?!

    13:13 24.10.2025

  • 10 Франк

    5 9 Отговор
    Това е манипулативна статия. Повишила се е последната седмица с 4%, но преди това беше поевтинял с 10% спрямо 3 седмици по рано, преди месец беше $65-66 сега е $61-62.

    Коментиран от #14

    13:14 24.10.2025

  • 11 9689

    9 2 Отговор
    Журналя,нали се радвахте.........Тръмп не е добре.

    13:15 24.10.2025

  • 12 604

    8 1 Отговор
    Пхаха викъ до ся нъ рашэ и се разминавъши...мъ никуй зорлън не въ кара да си пазарите от раша ве рептили...нъл сте у войнъ що пазарите от там...че дойде дончу дъ ви тури санкции...дъ си вдигъ ценътъ нъ петроля....шизофрения е туй ващу

    13:16 24.10.2025

  • 13 Тома

    12 3 Отговор
    Хубаво е хората да чуят какво каза Путин снощи за американските санкции.Пак благодарение на Тръмп ще правят по големи печалби от вдигането на цените на петрола.И най важното е че ЕС в новите санкции е забранил търговията на тоалетни чинии за Русия тъй като скоро ще им трябват.

    13:17 24.10.2025

  • 14 Преди вкараха огромно количество руски

    9 4 Отговор

    До коментар #10 от "Франк":

    сега вече свършва. Така ще е от сега нататък. СеиквайУрсул.

    13:17 24.10.2025

  • 15 Георги

    9 2 Отговор
    май е време за такса бензиноколонка. Ползваш не ползваш - плащаш такса!

    Коментиран от #19

    13:19 24.10.2025

  • 16 604

    8 2 Отговор

    До коментар #1 от "Кирил":

    Ти дъ ни си тиръжия ве мамитутИ? И аку стани тъй то софето че се упразни въ

    13:20 24.10.2025

  • 17 Дрън, дрън съветски чугун

    3 8 Отговор
    Средната цена за годината 2025 до септември е 57$
    Средно за 2024 78,84$
    Средно за 2023 $72,14
    Средната цена на петрола за 2022 г. е $105.22 за барел

    13:21 24.10.2025

  • 18 Фалитът предстои

    3 13 Отговор
    Освен от газ и нефт ....Раша реално няма други ,сериозни приходи ....

    13:22 24.10.2025

  • 19 Дядо на 89 г.

    8 2 Отговор

    До коментар #15 от "Георги":

    Мдааа, имаш , нямаш кола да плащаш такса бензиноколонка.

    13:22 24.10.2025

  • 20 Дудов

    10 2 Отговор
    Не искам аз да съм добре....Сега тия дето искат на Рашидов да и е кости ще купуват на Тръмп петрола, понеже той е по-добър от руския, нищо че е скъп.На кой му дреме.Тъпуците ще плащат, няма как.Честито.И слушайте по телевизията как цената на петрола няма да ви промени живота
    А и Европа идва.Спете спокойно деца

    13:30 24.10.2025

  • 21 ООрана държава

    7 2 Отговор
    5 лева нафта по коледа

    13:30 24.10.2025

  • 22 стоян

    1 1 Отговор
    Другаре путинофили досега твърдяхте че Китай Индия рузия били НЕЗАВИСИМИ държави и никой не можел да им диктува какво ще правят - другаре още ли твърдите че са независими - коментирайте

    13:53 24.10.2025

  • 23 От година вече

    0 1 Отговор
    чакам петролът да хвръкне до небето, бензинът да изчезне и кремълският планктон да се на.ака от кеф.

    13:55 24.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания