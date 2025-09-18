Новини
Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви във войната
Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви във войната

18 Септември, 2025

2000 севернокорейски военнослужещи са загинали във войната, започната от Русия срещу Украйна

Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея извади на преден план неравните им взаимоотношения според изследване на германската фондация "Фридрих Науман", цитирано от ДПА, предаде БТА.

Докладът на либералния мозъчен тръст, озаглавен "Неравното партньорство" съобщава, че Пхенян е доставил на Москва големи количества оръжия, боеприпаси и войници, докато ответната помощ от страна на Русия е била ограничена и почти не е имала въздействие върху икономиката на Северна Корея.

Олга Гусеинова, изследовател в Сеул, е на мнение, че от 2023 г. насам Северна Корея е предоставила оръжие на стойност поне 5,6 млрд. долара и е изпратила 15 000 войници в подкрепа на Русия във войната в Украйна. Компенсацията от Русия се оценява между 450 млн. и 1,2 млрд. долара на основата на данни от разузнаването, брифинги и информация от публично достъпни източници.

В доклада се посочва, че Северна Корея е получила хранителни продукти и някои системи за противовъздушна отбрана, но изключително малко твърда валута.

Проучването отбелязва и наченки на противоречия във фактическия съюз между двете държави. Севернокорейски държавни медии признаха наскоро, че старши офицери от севернокорейската армия са разкритикували руските въоръжени сили заради слабата им координация и стратегически грешки в първите етапи от войната в Украйна.

От това може да се извади заключение, че Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви в конфликта, предаде южнокорейската медия "Ен Кей Нюз". От своя страна, южнокорейското разузнаване оценява, че около 2000 севернокорейски военнослужещи са загинали във войната. То смята също, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е недоволен от компенсацията, която Русия предлага за изпращането на войски.

Русия и Северна Корея подписаха споразумение за стратегическо партньорство миналата година, с което си обещаха взаимна подкрепа в случай на нападение.


  • 1 Алабала

    87 17 Отговор
    Зашо пишете пълни глупости?

    Коментиран от #17, #29

    13:40 18.09.2025

  • 2 Зевс

    76 11 Отговор
    Хаха, някакви изводи, извадени като зайче от шапката на вълшебник :)

    13:40 18.09.2025

  • 3 Кравария убер алес

    62 9 Отговор
    Поредна боза ЕЖК....

    13:41 18.09.2025

  • 4 Временното явление ЕС

    55 7 Отговор
    Германската фондация
    "Фридрих Наоман " нещо
    за СоциалЛанд/Германия/
    не казаха ли ?

    13:42 18.09.2025

  • 5 дойчен зелен

    44 10 Отговор
    Севернокорейци в Украйна няма. Те са в Русия на границата, украинците ги убиват на руска територия, значи са виновни украинците.

    Коментиран от #36

    13:42 18.09.2025

  • 6 Ужас

    50 6 Отговор
    според изследване на германската фондация "Фридрих Науман", цитирано от ДПА, предаде БТА. и преписано то Факти.

    Направо последния да затвори вратата.

    "Потъваме бавно неусетно почти Много видимо Факти), по невидимо аз"

    Коментиран от #18

    13:42 18.09.2025

  • 7 Трол

    8 20 Отговор
    Междудържавните отношения трябва да са равнопоставени, както са тези в ЕС.

    Коментиран от #13

    13:43 18.09.2025

  • 8 604

    41 8 Отговор
    Бааа та гнуснъ пропагандъ...всичко де нъ учихъ през соцъ зъ гнясните западняци се указа истинъ!

    13:43 18.09.2025

  • 9 Я пак

    38 7 Отговор
    Северна Корея получи технологията за водородна бомба и ракетни двигатели за МБР, само срещу стотина жертви, колко да са се минали?

    13:44 18.09.2025

  • 10 ТО СЪЩОТО КАТО С НАС

    33 6 Отговор
    НИЕ ПЛАЩАМЕ МИЛИАРДИ А НАСРЕЩА 1 и 1/2 САМОЛЕТА.МАЙ КУПИХМЕ И НЯКАКВИ БТРи И МОРСКИ КОМПЛЕКСИ И ТАМ ZERO

    Коментиран от #41

    13:45 18.09.2025

  • 11 Някой

    28 4 Отговор
    Помислил някой си, решил нещо и го изтъпанил тук като факт. Тъпотия.

    13:45 18.09.2025

  • 12 Мишел

    31 8 Отговор
    Според Северна Корея има 320 загинали корейци. Тези 2000 са украинци. Това е логично при сражение на спецназ с мобилизирани.

    13:45 18.09.2025

  • 13 604

    11 3 Отговор

    До коментар #7 от "Трол":

    Къде твъ в ЕС....ний с кои сми равни? Я събувъй чорапиту и души къ мириши равнупуставяниту...нащи мутри съ по по най.

    Коментиран от #39

    13:45 18.09.2025

  • 14 Пропагандата показва същинския проблем

    22 9 Отговор
    Я кажете колко е доволна украйна? Има ли значение колко пари са получили за 2 милиона убити, 600 милиарда кредити, 2 трилиона разрушения.

    13:46 18.09.2025

  • 15 Ха ха ха ха

    7 5 Отговор
    Как бе? Уж бяха 100!

    13:46 18.09.2025

  • 16 Георги

    22 3 Отговор
    но пък ракетните им програми рЕзко дръпнаха последните година-две

    13:46 18.09.2025

  • 17 Бла бла

    3 11 Отговор

    До коментар #1 от "Алабала":

    Заминавай на фронта!

    Коментиран от #23, #24

    13:46 18.09.2025

  • 18 604

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "Ужас":

    Те от туй съ хранят въ....мъ то мъндолюту че съ врътни...дупъ дъ им е якъ тогаз...

    13:47 18.09.2025

  • 19 Ха-ха-ха

    27 2 Отговор
    Хи хи "Докладът на либералния мозъчен тръст" . Само това като прочете човек и не е необходимо нищо повече да чете. Либералите дето избиха толкова хора с измислената течност на пфайзер се загрижили за северокорейците. Отврат.

    13:48 18.09.2025

  • 20 маро имаш нужда от

    19 4 Отговор
    психиатър както всички подлоги на отворено общество тотал щета сте

    13:49 18.09.2025

  • 21 явер

    8 22 Отговор
    Който се е захванал с белите цигани, наречени руснаци, лошо му се пише. Колко злато откраднаха от България между 1944-1947г., помрачени семейства, въшки, без ние да сме изпращали войска на Източният фронт и война ни обявиха на 05.09.1944г.

    Коментиран от #31

    13:49 18.09.2025

  • 22 Факт

    7 18 Отговор
    Руснаците винаги са ценели мъртвите повече от живите и проблема не е само в Путин, това е национална особеност.През ВСВ американци и англичани не щурмуват Берлин, за да избегнат големия брой жертви, които ще дадат.Жуков ги е ошашавил, като казал, че процента на съветските жертви за Берлин е напълно приемлив.
    Перефразирайки Путин-Зачем вам ето Родина, когда ты будеш мёртвь?

    Коментиран от #26, #77

    13:50 18.09.2025

  • 23 Εβροмин ΔиΛи.....

    3 1 Отговор

    До коментар #17 от "Бла бла":

    ....ти том ли си вече ?

    13:51 18.09.2025

  • 24 ами миличка защо не си там фронта

    12 4 Отговор

    До коментар #17 от "Бла бла":

    да помагаш на бандеровците /нищо че скоро сключи брак с твоята половинка важното е да се обичате че сте от един пол

    Коментиран от #33

    13:52 18.09.2025

  • 25 Димитринчо

    4 5 Отговор
    Повечко са.

    13:53 18.09.2025

  • 26 факт либералните розави понита

    7 3 Отговор

    До коментар #22 от "Факт":

    бройката ви расте всеки ден това заразно ли е или просто сте си меки кит

    13:53 18.09.2025

  • 27 Любознателен

    10 4 Отговор
    Абсолютни глупости. Как пък го извадихте това заключение? Ами то 2000 са само украинците, дето дават фира почти всеки ден

    13:53 18.09.2025

  • 28 За целта и средствата

    5 5 Отговор
    Колко жертви даде победена Германия по време на ВСВ и колко победителя СССР?

    Коментиран от #32, #34, #42

    13:53 18.09.2025

  • 29 Ми да!

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Алабала":

    Кво са 2000?Поне 20 да беха,а?

    Коментиран от #35

    13:53 18.09.2025

  • 30 И севернокорейците

    8 10 Отговор
    пропищяха от некадърното руско военно командване.

    13:54 18.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 И да се знае!

    6 13 Отговор

    До коментар #28 от "За целта и средствата":

    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и Лендлийза!

    Коментиран от #40, #66, #69

    13:55 18.09.2025

  • 33 И без нея се справят

    5 9 Отговор

    До коментар #24 от "ами миличка защо не си там фронта":

    Мачкат агресора 3 години и 7 месеца.

    13:56 18.09.2025

  • 34 Око

    7 2 Отговор

    До коментар #28 от "За целта и средствата":

    Жертвите на победения се броят след края на войната. За справка България след 1989 година, 6 милиона убити, 4 милиона емигрирали.

    13:56 18.09.2025

  • 35 Димитринчо

    3 5 Отговор

    До коментар #29 от "Ми да!":

    Повечко са.

    13:56 18.09.2025

  • 36 аритметика, 3 клас

    3 2 Отговор

    До коментар #5 от "дойчен зелен":

    До момента, по официални руски данни руснаците са убили 1,7 млн украинци, на украинска територия.
    Кой е виновен?

    Коментиран от #44, #47, #87

    13:57 18.09.2025

  • 37 😆😆😆😆😆😊

    5 5 Отговор
    Още бая БЛАТАРИ и СЕВЕРНО КОРЕЙСКИ КАСКЕТИ ,ще заминат в небитието скоро 1 100 000. БЛАТНА ТАКТИКА ОТ 1943😆😆😆😆😆😆

    Коментиран от #55, #80

    13:58 18.09.2025

  • 38 az СВО Победа80

    10 2 Отговор
    Много се забавлявам когато някое НПО от умиращия запад (в случая германската фондация "Фридрих Науман") с комсомолски плам се хвърля да ми разяснява какво мисли или възнамерява да направи страна, представител на глобалното мнозинство....

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #48, #56

    13:58 18.09.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Мда, ама не

    8 2 Отговор

    До коментар #32 от "И да се знае!":

    Затова великобретания се разпадна и лешоядите заборчляха с 40 трилиона

    13:59 18.09.2025

  • 41 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 2 Отговор

    До коментар #10 от "ТО СЪЩОТО КАТО С НАС":

    Самолетите са платени десеторно.
    1 спиране на акции
    2 разваляне на южен поток
    3 о простения дълг на Ирак
    4 американските тецове
    И тн

    Коментиран от #51

    13:59 18.09.2025

  • 42 падналия ангел

    4 1 Отговор

    До коментар #28 от "За целта и средствата":

    Военни-руснаците дават 8.5 млн. жертви, немците-5.3 млн. Виж ако прибавиш трепането на цивилни, немците не могат да бъдат настигнати! "19 милиона цивилни, а четвърт от цялото население на страната са ранени или убити".

    Коментиран от #57, #61

    13:59 18.09.2025

  • 43 Я пък тоя

    4 0 Отговор
    Полупила до 1,2 милиарда долара, хранителни продукти и системи за противовъздушна отбрана.
    Храните и системите не струват ли пари 💰?
    Защо не кажат на каква стойност са!?
    Не вярвам шишкото да се прекара.
    Нищо чудно да са ѝ помогнали и за ядрените ракети.

    13:59 18.09.2025

  • 44 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #36 от "аритметика, 3 клас":

    Ако се фърлеш пред влак кой е виновен?

    14:00 18.09.2025

  • 45 Копейки,

    3 5 Отговор
    Кой уби Пригожин? Коментирайте.

    Коментиран от #49, #50, #52

    14:00 18.09.2025

  • 46 стоян георгиев

    10 1 Отговор
    Тук се лее бясна пещерна русофобия и яко смешна шорошка пропаганда и винаги по две направления Дойче зелето и марчето...
    Те и затова като прочета заглавието и видя под заглавието,че автори. са или мара или зелето и хич не се правя труда да ги чета .

    14:01 18.09.2025

  • 47 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "аритметика, 3 клас":

    Бандеровците.
    Техния любим лозунг е :
    " Москаляку на гиляку"
    " Москалей на ножи"
    Въпрос на време беше войната.

    Коментиран от #84

    14:02 18.09.2025

  • 48 Тихо пръдляков!

    2 4 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа80":

    Неграмотен си.

    14:02 18.09.2025

  • 49 Ми6

    3 1 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки,":

    Кой слага бомби по самолетите? Кой уби президента на Иран?

    14:02 18.09.2025

  • 50 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки,":

    Абе бот смтн,кой уби Парубий?

    14:02 18.09.2025

  • 51 А где

    2 2 Отговор

    До коментар #41 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #63

    14:02 18.09.2025

  • 52 Урсул фон РептиЛайнян

    4 2 Отговор

    До коментар #45 от "Копейки,":

    Коментирам шекелчо -Майка ти го уби от секс

    14:03 18.09.2025

  • 53 Уса

    2 0 Отговор
    Пълни глупости пишете на сорос платените фантасмагории.Жертвите са малко над 100.Незнам точната бройка,защото не ме интересува случайно го гледах в американска медия.Има информация колкото искате поне спазвайте някаква нормалност

    14:03 18.09.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Димитринчо

    3 1 Отговор

    До коментар #37 от "😆😆😆😆😆😊":

    Повечко са.

    14:04 18.09.2025

  • 56 Пръдлиякk пак лъжеш

    3 2 Отговор

    До коментар #38 от "az СВО Победа80":

    Нали кимчовцоте бяха само на учения?!
    П.п.ВСУ ги излекуваха се.

    Коментиран от #85

    14:05 18.09.2025

  • 57 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 2 Отговор

    До коментар #42 от "падналия ангел":

    Общите жертви на всички европейки воювали на страната на хитлер са около 10 млн
    Съветските военни и те са толкова
    Цивилните жертви са 15-16 млн само в Ссср

    Коментиран от #64

    14:06 18.09.2025

  • 58 Ааааааа не !

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "МАРО .....марооооо":

    Мичето лъже както си иска .....дори твърди , че е честна и си пази девствеността за черни дни .....ако и се наложи да излезе на магистралата !

    14:06 18.09.2025

  • 59 Димитринчо

    1 1 Отговор

    До коментар #54 от "МАРО .....марооооо":

    Повечко са.

    14:06 18.09.2025

  • 60 Хаха

    1 0 Отговор
    Пълни глупости

    14:06 18.09.2025

  • 61 Забрави удобно

    1 0 Отговор

    До коментар #42 от "падналия ангел":

    във всички цитирани от теб жертви, великия принос на Сталин за редуциране на населението. Там вече аритметиката не може да ти помогне.

    14:07 18.09.2025

  • 62 Миче много ша та люшкам отзад

    1 1 Отговор
    Докато не напишеш истината !!!! Ама май ти хареса и само лъжеш ли лъжеш !!!!!

    Коментиран от #88

    14:07 18.09.2025

  • 63 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #51 от "А где":

    За паметника ще си платите.
    АЛЁША СИ Е НА МЯСТОТО

    Коментиран от #65

    14:07 18.09.2025

  • 64 Хамас

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    СССР ползва жени и деца като жив щит.Сталин убива 1 милион цивилни в Сталинград като не ги евакуира.
    Седни си.
    Слаб 2.

    Коментиран от #73

    14:08 18.09.2025

  • 65 ВЗРИВЯВАЙ

    3 0 Отговор

    До коментар #63 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    АЛЬОША

    14:08 18.09.2025

  • 66 Това е безспорен

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "И да се знае!":

    Факт.

    14:10 18.09.2025

  • 67 Непроверени факти как се наричат?

    0 1 Отговор
    А къде я е обвинила?

    14:10 18.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #32 от "И да се знае!":

    1941 г, 1942 , лендлиз фактически няма. Освен консервите "Второй фронт"

    Коментиран от #74, #83

    14:10 18.09.2025

  • 70 Ксаниба

    0 1 Отговор
    туй от куев ли ни го пишете, или от южна корея?

    14:11 18.09.2025

  • 71 Вие преброявате фашистите при Св.Петър

    1 1 Отговор
    Ненормални лъжци

    Коментиран от #82

    14:13 18.09.2025

  • 72 Хаха

    0 1 Отговор
    Либерален мозъчен тръст

    14:13 18.09.2025

  • 73 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хамас":

    Хахаахх, как са евакуирпт един милион цивилни през Волга без мост бе ТПК? Хахах. А ти хитлеристите питали ги дали са съгласни на евакуация?

    14:13 18.09.2025

  • 74 Седни си.

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Слаб 2.
    От коя кога те изровиха?

    Коментиран от #79

    14:14 18.09.2025

  • 75 Алоуу

    2 0 Отговор
    Кимчо ти да не мислеше ,че е видио игра

    14:15 18.09.2025

  • 76 Хасан Хамбург

    0 1 Отговор
    Мокри фантазии но 0 лга У краинката ...

    Коментиран от #78

    14:15 18.09.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Лапуркай бре

    2 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хасан Хамбург":

    Руския тръбар

    14:18 18.09.2025

  • 79 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    0 2 Отговор

    До коментар #74 от "Седни си.":

    Има данни по години, какао и колко е дадено до 1945 на ссср. Виж ги тогава Яш....

    14:19 18.09.2025

  • 80 Е ии

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "😆😆😆😆😆😊":

    На кой му пука за блатните и оризарите ,да си бяха седели дома

    14:19 18.09.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Ти къде

    3 1 Отговор

    До коментар #71 от "Вие преброявате фашистите при Св.Петър":

    Видя фашистибе.Бегай у блатото да видиш руска демокрация.Семката ти едногънлова

    14:19 18.09.2025

  • 83 Тихо бе

    2 0 Отговор

    До коментар #69 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Тръбар .Първо чети тогава умувай.

    14:21 18.09.2025

  • 84 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    От любов към руснаците ,те си заслужават де

    14:22 18.09.2025

  • 85 Приемай си лекарствата

    0 2 Отговор

    До коментар #56 от "Пръдлиякk пак лъжеш":

    редовно, пак ще те слагат на инжекции и електрошокове.

    14:22 18.09.2025

  • 86 дончичо

    0 0 Отговор
    Поне един ве пиле Маро да бевте фанале,та и ние да видим жив севернокореец!А така лОпаме по празна тенджера дано чуе некой глух

    14:23 18.09.2025

  • 87 Ала бала руска крава

    1 1 Отговор

    До коментар #36 от "аритметика, 3 клас":

    По официални руски данни - Русия има дадени едно 6000 жертви. Как мислиш - при 6000 руски загуби и 1.7 милиона украинци, защо Москва не е превзела Берлин до сега?

    Коментиран от #91

    14:24 18.09.2025

  • 88 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Миче много ша та люшкам отзад":

    Копей на всички предлагаш мъжка любов имаш да им връщаш ли

    14:26 18.09.2025

  • 89 Копейка

    2 1 Отговор
    Винаги на черното казвам бяло и винаги всичко е измислица ако е в ущърб на майка Русия. Аз даже мисля, че е измислица и лъжа, че Украйна още се бори. Киев беше завладян още на 3тия ден и укросите само лъжат и мамят, че Украйна не е превзета цялата. Дори Путин лично да излеза по телевизията и да каже, че войната е неуспех и се идтегля от Украйна, аз пак ще обявя пабеда за великата Русия.

    14:27 18.09.2025

  • 90 зле

    0 0 Отговор
    за рузкия ботуш човешкия живот струва колкото е курса на рублата днес

    14:30 18.09.2025

  • 91 Сметнах,сметах

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Ала бала руска крава":

    Вече трябваше да са в околностите на Вашингтон.

    14:31 18.09.2025

