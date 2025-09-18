Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви във войната

Военното сътрудничество между Русия и Северна Корея извади на преден план неравните им взаимоотношения според изследване на германската фондация "Фридрих Науман", цитирано от ДПА, предаде БТА.

Докладът на либералния мозъчен тръст, озаглавен "Неравното партньорство" съобщава, че Пхенян е доставил на Москва големи количества оръжия, боеприпаси и войници, докато ответната помощ от страна на Русия е била ограничена и почти не е имала въздействие върху икономиката на Северна Корея.

Олга Гусеинова, изследовател в Сеул, е на мнение, че от 2023 г. насам Северна Корея е предоставила оръжие на стойност поне 5,6 млрд. долара и е изпратила 15 000 войници в подкрепа на Русия във войната в Украйна. Компенсацията от Русия се оценява между 450 млн. и 1,2 млрд. долара на основата на данни от разузнаването, брифинги и информация от публично достъпни източници.

В доклада се посочва, че Северна Корея е получила хранителни продукти и някои системи за противовъздушна отбрана, но изключително малко твърда валута.

Проучването отбелязва и наченки на противоречия във фактическия съюз между двете държави. Севернокорейски държавни медии признаха наскоро, че старши офицери от севернокорейската армия са разкритикували руските въоръжени сили заради слабата им координация и стратегически грешки в първите етапи от войната в Украйна.

От това може да се извади заключение, че Северна Корея обвинява Русия за големия брой жертви в конфликта, предаде южнокорейската медия "Ен Кей Нюз". От своя страна, южнокорейското разузнаване оценява, че около 2000 севернокорейски военнослужещи са загинали във войната. То смята също, че севернокорейският лидер Ким Чен-ун е недоволен от компенсацията, която Русия предлага за изпращането на войски.

Русия и Северна Корея подписаха споразумение за стратегическо партньорство миналата година, с което си обещаха взаимна подкрепа в случай на нападение.