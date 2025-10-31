Новини
Свят »
Северна Корея »
Ким Чен Ун няма интерес за среща с Тръмп

Ким Чен Ун няма интерес за среща с Тръмп

31 Октомври, 2025 12:21 639 12

  • северна корея-
  • ким чен ун-
  • сащ-
  • китай-
  • доналд тръмп

Индикациите от страна на Тръмп, че иска среща с Ким, са по-скоро победа за севернокорейския лидер

Ким Чен Ун няма интерес за среща с Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп несъмнено се е надявал на нова среща със севернокорейския лидер Ким Чен Ун по време на наскорошната си обиколка в Азия, но според анализатори севернокорейският лидер, подсилен от връзките си с Москва и Пекин е имал малко причини да иска среща с Тръмп, пише Франс прес в аналитичен материал, предаде БТА.

На няколко пъти по време на обиколката си в Малайзия, Япония и Южна Корея Тръмп заяви, че е на 100 процента отворен към идеята за среща с Ким и дори стигна до там да влезе в противоречие с десетилетната американска политика, признавайки, че Северна Корея е в известен смисъл ядрена сила. Но Пхенян не откликна на всичко това, предпочитайки да изпитва ракети и да изпрати топ дипломатката си в Русия и Беларус – две страни, с които Северна Корея укрепи връзките си през последните години.

"Бруталната реалност е, че Ким нямаше да има никакъв интерес и преимущество да участва в среща с Тръмп“, казва Сьон Хьон-ли, експерт от Харвардския университет. Той отбелязва, че Вашингтон е допуснал фундаментална грешка в преценката да си мисли, че Ким би дошъл за среща с Тръмп.

Индикациите от страна на Тръмп, че иска среща с Ким са по-скоро победа за севернокорейския лидер, което му позволява да увеличи значително степенна на надеждност на ядрената си програма, казва още Ли.

Тръмп и Ким се срещнаха за последно през 2019 г. в Панмизджон, на междукорейската граница, след покана, отправена тогава от Тръмп в „Туитър“. Но зарази различията между тях по въпроса за денуклеаризацията на Северна Корея и по въпроса за облекчаване на санкциите отношенията се обтегнаха.

След това Северна Корея се обяви за необратима ядрена сила и укрепи връзките с Москва, като предостави на Русия и военни за нейната война срещу украинските сили, припомня Франс прес.

Ким Чен Ун днес е в „доста комфортна позиция“, казва Су Ким, бивш анализатор от ЦРУ. „Подкрепата на Русия вероятно е един от най-решаващите фактори за укрепването и консолидирането на стратегическата позиция на Северна Корея“, допълва експертът.

При завръщането си от Южна Корея след разговор с китайския си колега Си Цзинпин Тръмп заяви, че е бил прекалено зает за среща с Ким по време на азиатската си обиколка. Той не затвори вратата за среща между тях в бъдеще.

Според Владимир Тихонов, преподавател по корейски изследвания в Университета в Осло, след провала на срещата на върха между Тръмп и Ким в Ханой през 2019 г., Северна Корея очаква несъмнено по-специфични предложения от Тръмп, като например официално дипломатическо признаване и облекчаване на санкциите, без да има денуклеаризация.

Според анализатори сега когато Ким е завързал тесни връзки с Русия и Китай, той няма никакви причини да се стреми към одобрението на Вашингтон. Според експертите Северна Корея получава голяма финансова помощ, военни технологии и помощ в областта на енергетиката и прехраната от Москва. А стокообменът с Китай достигна миналия месец най-високо ниво за шест години. Това помага на Пхенян да излезе от икономическата изолация и да заобикаля и международните санкции.

Миналия месец Ким, Си Цзинпин и Владимир Путин бяха заедно на голям военен парад в Пекин. Това беше демонстрация за новия статут на Северна Корея на международната шахматна дъска. Сега Ким няма никакъв интерес да заменя този нов статут с позиране за снимки с Тръмп. Той вече разполага със силова позиция и смяна съперничеството между Китай и САЩ за дългосрочна гаранция, обобщава Франс прес, като се базира на мненията на анализаторите.


Северна Корея
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 хи хи

    8 0 Отговор
    Мижав интерес😂 Не го брои за рижа cлива даже🤣

    12:23 31.10.2025

  • 2 Вашето мнение

    10 1 Отговор
    Ким има големи бомби, що му са кретени.

    12:23 31.10.2025

  • 3 ахахаха

    11 0 Отговор
    За какво да се среща с главата на мафията?

    12:24 31.10.2025

  • 4 между другото

    11 0 Отговор
    Правилно решение от страна на Ким , кой е Тръмп , че и той да му се кланя ?!

    12:25 31.10.2025

  • 5 И правилно,

    9 0 Отговор
    Северна Корея, истинската Корея, си върви по свой път, ако трябва ще привика Тръмп, но засега няма нужда. Тръмп е полезен, той с действията си ще заличи окончателно "Америка" и американизма".

    12:27 31.10.2025

  • 6 онзи

    11 0 Отговор
    За чий му е на Ким да се среща с рижавия ?! С държави като Русия и Китай зад гърба си , дреме му на Ким какво искал Тръмп .

    12:28 31.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    🤣🤣🤣
    Тръмп "нямаше свободно време" за среща с една еврошматка и я прати "да ходи по магазините"❗
    Днес на него му казаха "да ходи по магазините "🤣🤣🤣

    Коментиран от #10

    12:35 31.10.2025

  • 10 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️":

    Май трябва да свиква, че вече не той кара влака.
    Добре поне , че още го возят❗

    12:36 31.10.2025

  • 11 Пич

    6 0 Отговор
    Ким не е заинтересован от някаква си шматка от Говедария !!! Единствено еврошматките и българските шматки стоят наведени !!! И то така , че да са удобни - редуват се , един наведен , един отворил устата , един наведен , един отворил устата.....

    12:40 31.10.2025

  • 12 Ха ха ха

    2 0 Отговор
    ха ха ха ...

    12:46 31.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания