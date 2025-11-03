Новини
Япония иска среща с Ким Чен Ун, за да постигне пробив по важен въпрос

3 Ноември, 2025 11:02 866 11

Северна Корея, с която Япония няма дипломатически отношения, твърди, че въпросът с отвличанията вече е решен

Япония иска среща с Ким Чен Ун, за да постигне пробив по важен въпрос - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Японската премиерка Санае Такаичи съобщи днес, че Япония вече е предала на Северна Корея желанието си за среща на върха с лидера Ким Чен Ун, за да разреши десетилетния проблем с японските граждани, отвлечени от севернокорейците, предаде японската новинарска агенция Киодо, цитирана от БТА.

Такаичи, която встъпи в длъжност на 21 октомври като стана първата жена-премиер на Япония, заяви, че иска да разговаря откровено с Ким и да "постигне конкретни резултати" при среща в Токио по въпроса за отвличанията на японците.

"Ще направя всичко по силите си по време на мандата си, за да постигна пробив и да разреша въпроса", добави още премиерката.

Миналата седмица Такаичи и американският президент Доналд Тръмп се срещнаха с членове на семействата на отвлечените японци по време на посещението му в Япония. Тогава Тръмп подчерта ангажимента си към разрешаването на въпроса.

Японското правителство официално е регистрирало 17 души като отвлечени от Северна Корея през 60-те и 70-те години с цел обучаване на севернокорейските шпиони и техни роднини на японския език и култура. Япония подозира Пхенян в участие в много други изчезвания.

Пет от тях бяха репатрирани през октомври 2002 г. след исторически преговори между тогавашния севернокорейски лидер Ким Чен-ир и тогавашния японски премиер Джуничиро Коидзуми в севернокорейската столица, но оттогава няма осезаем напредък.

Северна Корея, с която Япония няма дипломатически отношения, твърди, че въпросът с отвличанията вече е решен.


