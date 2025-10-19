Новини
Израелската армия обвини „Хамас“ в грубо нарушение на споразумението

19 Октомври, 2025 15:11 393 7

  • хамас-
  • израел-
  • ивицата газа-
  • газа

Израелските войски са били атакувани с гранатомет, заяви военният представител

Израелската армия обвини „Хамас“ в грубо нарушение на споразумението - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Израелската армия обвинява ислямистката групировка "Хамас" в "грубо нарушение" на споразумението за прекратяване на огъня в Газа чрез извършване на няколко директни атаки срещу израелски войски, заяви днес високопоставен израелски военен представител, цитиран от ДПА, предаде БТА.

Инцидентите са станали отвъд договорената буферна зона, известна като "жълтата линия", която маркира линията на изтегляне на израелските войски в Газа. Израелската армия се е оттеглила до тази линия на 10 октомври, когато е влязло в сила настоящото споразумение за спиране на огъня.

Израелските войски са били атакувани с гранатомет, заяви военният представител. Освен това, палестински снайперист е стрелял по израелски позиции.

"И двата инцидента са се случили в контролирана от Израел зона на изток от "жълтата линия", заяви представителят и допълни: "Това представлява грубо нарушение на прекратяването на огъня".

Израелски медии по-рано съобщиха, че "Хамас" е атакувал израелски войски в южната част на ивицата Газа. Според медийни съобщения израелските военновъздушни сили са нанесли удари по цели в Рафах.

Представителят на "Хамас" Изат ар Ришек, цитиран от Ройтерс, на свой ред, заяви, че групировката се придържа към спазване на условията на споразумението.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Кан Кубрат

    2 1 Отговор
    Хазарите са най подлото племе.С тях се преговаря само с меч.

    15:14 19.10.2025

  • 2 Ционистки глупости

    2 0 Отговор
    цитирани от ДПА, предаде БТА...

    15:14 19.10.2025

  • 3 симха

    0 2 Отговор
    На Хамас вяра не може да се има, докато не ги изчистят до основи.

    15:16 19.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 бен Ходжа

    0 0 Отговор
    Беше ясно, че просто ще приберат заложниците, след което ще си намерят повод и провокация да доразрушат Gaza.

    15:21 19.10.2025

  • 7 По добре публикувайте

    0 0 Отговор
    Статията от вчера "Какво знаем за мъченията и малтретирането на палестински затворници от страна на Израел". „Престъпления, които не могат да бъдат скрити... Ето как бяха върнати телата на затворниците от Гааааза – със завързани очи, вързани като животни и със следи от тежки мъчения и изгаряния“, ....
    "Те не са починали по естествен път – те са били екзекутирани, докато са били задържани, военно престъпление, изискващо спешно международно разследване и търсене на отговорност от извършителите.“ Изображенията на телата потвърждават че те показват признаци на малтретиране....

    15:21 19.10.2025