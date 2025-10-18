"Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц"

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус окачестви срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски за конструктивна, след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които бе и германският канцлер Фридрих Мерц, след срещата си с Тръмп, предаде ДПА, съобщи БТА.
Съобщено бе, че Мерц и други европейски лидери са приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество" и са подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна.
"Украйна сега се нужда от мирен план", каза Мерц след разговора със Зеленски.
Германското правителство заяви, че европейските лидери са обещали подкрепа за Украйна, като целта е Русия да бъде тласната към сериозни преговори. Мерките в тази насока включват засилване на санкциите и използването на замразени руски държавни активи.
"Володимир Зеленски има пълната подкрепа на Германия и на нашите европейски приятели по пътя към мира", каза Мерц, като отбеляза, че лидерите са се координирали след срещата на Зеленски с Тръмп, и че внимателно ще следят какво ще става занапред.
В разговора на Зеленски с европейските лидери са взели участие също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и ръководители на европейски институции.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #16, #30
07:56 18.10.2025
2 Последния Софиянец
07:57 18.10.2025
3 Хеми значи бензин
07:57 18.10.2025
4 Каунь
07:58 18.10.2025
5 Ленин
08:00 18.10.2025
6 Pyccкий Карлик
08:01 18.10.2025
7 Хасковски каунь
И ще фърлим пешкиря
Коментиран от #38
08:03 18.10.2025
8 Изпаднал германец
08:07 18.10.2025
9 Факти
08:07 18.10.2025
10 Хасковски каунь
08:07 18.10.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Последния Софиянец
08:08 18.10.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Да де
До коментар #1 от "Българин":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
08:11 18.10.2025
17 Стратегическа неяснота
Също както, че ще преджобват населението си:
"докато е необходимо"
08:12 18.10.2025
18 Германистан
Коментиран от #20, #21, #25
08:12 18.10.2025
19 Някой
Коментиран от #23
08:14 18.10.2025
20 Още може
До коментар #18 от "Германистан":не подценявай Мерз
08:16 18.10.2025
21 Що бе?
До коментар #18 от "Германистан":Да не са започнали и в Германия да печатат купони и да продават по една филийка хляб в магазините?а?
П.п.Вас копейките от кофите за смет,ли ви намират?
08:16 18.10.2025
22 Ен Би Си
На Ермак му биха успокоителна инжекция защото бе изпаднал в несвяст
08:17 18.10.2025
23 Ти да видиш
До коментар #19 от "Някой":4 милиона ватенки бачкат в Германия.
Коментиран от #26
08:17 18.10.2025
24 ПО ТОЧНО
08:18 18.10.2025
25 😂😂😂😂😂
До коментар #18 от "Германистан":🤣🤣🤣🤣🤣
08:18 18.10.2025
26 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #23 от "Ти да видиш":чистят тоалетни ватите, и викат да живее бункера, шизики!
Коментиран от #32
08:20 18.10.2025
27 Естествено
08:20 18.10.2025
28 Ойро
08:23 18.10.2025
29 Ъъъъъъъъъ
Ако Германия е Мерц, вероятно е вярно, но когато самия Мерц има 20% подкрепа в Германия, е малко е смешно да говори за "пълна" подкрепа.🤔
Коментиран от #34
08:25 18.10.2025
30 оня с коня
До коментар #1 от "Българин":Германия е МОГОРА на Европа,ти обаче твърдиш че от нея нищо не зависи.Такива като тебе непрекъснато се надсмивахте как Русия направила "смешни" Натовските държави в Украйна които плюс още няколко "Про-натовски " били общо 50 броя.В случая обаче Изолираш Германия и я поставяш в положение САМА да взема решение за Украинската война?А имаш ли хабер какво значи "НАТО" и колко оръжия може да достави на Украйна,БАШКА с какви пари разполага и съответно да ЗАКУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО най-модерно оръжие от САЩ без Ограничение,като изключим само Томахоук?Всъщност лошо няма че искаш да се надлъгваш,ама ...намери си подходящи хора м Махалата!:)
Коментиран от #42, #43
08:25 18.10.2025
31 ШПЕРЦ СИ Е ФАШАГА
08:27 18.10.2025
32 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #26 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":Мартинчик смучкаш ли пак сиренясяли евроФуЮве рано сабален?
08:27 18.10.2025
33 оня с коня
Коментиран от #44
08:27 18.10.2025
34 Ойро
До коментар #29 от "Ъъъъъъъъъ":Но и 20% ще подържа Украина до пълния разгром на блатните пияни орди!
Коментиран от #39
08:29 18.10.2025
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
изкарал пиотите на самолета да имитират посрещна, пълен смях и резил за един уж лидер , лидер ама обикновен наркооман ми се вижда затова никой не го посреща на летището
08:29 18.10.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 запомнете го
винаги е посрещан с почести и червен килим, винаги и навсякъде! това е лидер а не като оная маарсула ли беше каква беше че и името й не помня дето кираеца я нарита с пътнически полет на обратно
ердуган я остави да седи права
а сега зеления нааркос никой не ги посреща
08:31 18.10.2025
38 Каунь
До коментар #7 от "Хасковски каунь":Положението у нас е по-зле и от в Украйна, а ние на Русията сме взели да скачаме
08:31 18.10.2025
39 Ъъъъъъъъъ
До коментар #34 от "Ойро":Блажени са вярващите и тяхно е царството небесно!
08:32 18.10.2025
40 Скоро
08:32 18.10.2025
41 дядото
08:33 18.10.2025
42 ЧЕРИРИ ГОДИНИ
До коментар #30 от "оня с коня":ЕДНО И СЪЩО
НАТО СМЕ СИЛНИ
НАТО ДМЕ БОГАТИ
НАТО ЩЕ ПОБЕДИМ
АМИ АДЕ ДЕ ЩОТО ДО ТУКА ПРЕЗ КАЛ ОКОПИ И БАНДЕРОВСКА МЪР.....ША РУСНАЦИТЕ НАПРЕДВАТ БАВНО НО НЕОТКЛОННО КАТО ВАЛЯК
НАЛИ СИ ВИЖДАЛ ВАЛЯК
НАПРЕД НАЗАД НАПРЕД НАЗАД И ЗАД НЕГО ОСТАВАТ ВРЕЩЯЩИ СМАЧКАНИ АКИ.....ТА
08:35 18.10.2025
43 Каунь
До коментар #30 от "оня с коня":Айде холан, видяхме ги тези държави колко помогнаха....
08:36 18.10.2025
44 И КЪДЕ СИ ЧЕСТНА
До коментар #33 от "оня с коня":В УШИТЕ ЛИ
Коментиран от #54
08:37 18.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Бабата
До коментар #45 от "дядото":Дъртофелник, за къф чемер да ходи да помага, като няма нужда.
08:44 18.10.2025
47 РАЗБРАХ
08:48 18.10.2025
48 Майор Мишев
08:49 18.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Артилерист
08:52 18.10.2025
51 Реал Мадрид
След като Путин спре войната, последиците ще се стоварят върху самата Русия. Около 700 хиляди въоръжени главорези ще се приберат в родните си места — и тогава ще настане вътрешен апокалипсис. Междувременно икономиката потъва, доходите и стандартът падат, а недоволството расте.
Ще се появяват все повече въпроси — какво всъщност постигна Русия, струваше ли си да бъдат загробени над милион души, и за какво — за разрушени и опустели градове и села, които Москва нито може, нито иска да възстанови.
Ако Путин спре войната, вниманието вече няма да бъде насочено към „външния враг“ — Украйна, а към вътрешния враг — самия Путин.
Това ще доведе до по-бърз разпад на фашистка Русия, отколкото би го направило дори стратегическо военно поражение.
Именно затова Путин, за да избегне този сценарий, налива огромни средства в Москва и Петербург, за сметка на останалата „руzия“. Историята показва, че всички трусове и промени тръгват от столицата.
Междувременно, чрез пропагандата и войната, той държи контрола над „крепостните“ — хората, които вместо да търсят сметка от него, намират оправдание за бедността и проблемите си в НАТО, САЩ, Запада и Украйна.
08:54 18.10.2025
52 Буха ха
08:56 18.10.2025
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 оня с коня
До коментар #44 от "И КЪДЕ СИ ЧЕСТНА":Искаш да се чу.каме на "честни места" ли?Кажи ми твоите къде са,пък аз ще преценя дали си струваш
09:02 18.10.2025