Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц
  Тема: Украйна

Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц

18 Октомври, 2025 07:55 1 165 54

  • фридрих мерц-
  • германия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери след срещата си с Тръмп

Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Говорителят на германското правителство Щефан Корнелиус окачестви срещата между американския президент Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски за конструктивна, след като украинският лидер проведе телефонен разговор с европейски лидери, сред които бе и германският канцлер Фридрих Мерц, след срещата си с Тръмп, предаде ДПА, съобщи БТА.

Съобщено бе, че Мерц и други европейски лидери са приветствали "тясното трансатлантическо сътрудничество" и са подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна.

"Украйна сега се нужда от мирен план", каза Мерц след разговора със Зеленски.

Германското правителство заяви, че европейските лидери са обещали подкрепа за Украйна, като целта е Русия да бъде тласната към сериозни преговори. Мерките в тази насока включват засилване на санкциите и използването на замразени руски държавни активи.

"Володимир Зеленски има пълната подкрепа на Германия и на нашите европейски приятели по пътя към мира", каза Мерц, като отбеляза, че лидерите са се координирали след срещата на Зеленски с Тръмп, и че внимателно ще следят какво ще става занапред.

В разговора на Зеленски с европейските лидери са взели участие също генералният секретар на НАТО Марк Рюте и ръководители на европейски институции.


Германия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    40 3 Отговор
    От Германия нищо не зависи, Путин и Тръмп ще определят границите, мира и разпределениеот на силите в света!

    Коментиран от #16, #30

    07:56 18.10.2025

  • 2 Последния Софиянец

    42 2 Отговор
    Нацистите се поддържат.

    07:57 18.10.2025

  • 3 Хеми значи бензин

    5 37 Отговор
    Тръмп скоро ще бъде линчуван. След като докара ситуацията в момент в който Американската отбранитрлна индустрия да бъде заменена от германската в Украйна.

    07:57 18.10.2025

  • 4 Каунь

    23 0 Отговор
    Ама няма от САЩ, хлип

    07:58 18.10.2025

  • 5 Ленин

    32 1 Отговор
    Даваме ти моето момче морална подкрепа, Тауриси - НЕ!

    08:00 18.10.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    6 21 Отговор
    Надявам се като няма Томахавки, германците да доставят 500 бр Таурус най-сетне ?

    08:01 18.10.2025

  • 7 Хасковски каунь

    34 1 Отговор
    Ток няма, Топло няма.Пари няма. Преврат май ще има
    И ще фърлим пешкиря

    Коментиран от #38

    08:03 18.10.2025

  • 8 Изпаднал германец

    35 2 Отговор
    г-н мерц е свободен във всеки един момент да отпътува за фронта и да покаже пълната си подкрепа за зеленски. Разбира се без народните ресурси , които така или иначе не му принадлежат!

    08:07 18.10.2025

  • 9 Факти

    29 1 Отговор
    Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц и затова ще бере ядове !

    08:07 18.10.2025

  • 10 Хасковски каунь

    4 17 Отговор
    И тая нощ е блекаут в белгород, всьоа па план! Майдана почва в блатата!

    08:07 18.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Последния Софиянец

    4 13 Отговор
    Но не казаха от бункера кога ще има бензин!

    08:08 18.10.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Да де

    12 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    08:11 18.10.2025

  • 17 Стратегическа неяснота

    11 1 Отговор
    "подчертали необходимостта от постигането на справедлив и траен мир за Украйна."

    Също както, че ще преджобват населението си:
    "докато е необходимо"

    08:12 18.10.2025

  • 18 Германистан

    15 1 Отговор
    фалирА.

    Коментиран от #20, #21, #25

    08:12 18.10.2025

  • 19 Някой

    17 1 Отговор
    Подкрепата на Германия вече не означава нищо. Пропаднала икономически страна, в следствие на глупавото поведение на политиците й през последните 10-15 години.

    Коментиран от #23

    08:14 18.10.2025

  • 20 Още може

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Германистан":

    не подценявай Мерз

    08:16 18.10.2025

  • 21 Що бе?

    3 9 Отговор

    До коментар #18 от "Германистан":

    Да не са започнали и в Германия да печатат купони и да продават по една филийка хляб в магазините?а?
    П.п.Вас копейките от кофите за смет,ли ви намират?

    08:16 18.10.2025

  • 22 Ен Би Си

    13 1 Отговор
    На Зеленски и компания бе разпореждане от Тръмп да подават оставки и проведат избори.
    На Ермак му биха успокоителна инжекция защото бе изпаднал в несвяст

    08:17 18.10.2025

  • 23 Ти да видиш

    2 9 Отговор

    До коментар #19 от "Някой":

    4 милиона ватенки бачкат в Германия.

    Коментиран от #26

    08:17 18.10.2025

  • 24 ПО ТОЧНО

    7 1 Отговор
    НА ЦИСТИТЕ СЕ ПОДКРЕПЯТ

    08:18 18.10.2025

  • 25 😂😂😂😂😂

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Германистан":

    🤣🤣🤣🤣🤣

    08:18 18.10.2025

  • 26 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 10 Отговор

    До коментар #23 от "Ти да видиш":

    чистят тоалетни ватите, и викат да живее бункера, шизики!

    Коментиран от #32

    08:20 18.10.2025

  • 27 Естествено

    6 0 Отговор
    ЕС е плана на Адолф Хитлер за поствоенното политическо устройство на континента - единна Европа под лидерството на Райха.

    08:20 18.10.2025

  • 28 Ойро

    7 0 Отговор
    лумпените ще трябва пак да крадат. Този път от руснаците. Затънали са пак в дългове и парите за войната свършиха.

    08:23 18.10.2025

  • 29 Ъъъъъъъъъ

    8 1 Отговор
    "Зеленски има пълната подкрепа на Германия, каза канцлерът Мерц"

    Ако Германия е Мерц, вероятно е вярно, но когато самия Мерц има 20% подкрепа в Германия, е малко е смешно да говори за "пълна" подкрепа.🤔

    Коментиран от #34

    08:25 18.10.2025

  • 30 оня с коня

    0 8 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Германия е МОГОРА на Европа,ти обаче твърдиш че от нея нищо не зависи.Такива като тебе непрекъснато се надсмивахте как Русия направила "смешни" Натовските държави в Украйна които плюс още няколко "Про-натовски " били общо 50 броя.В случая обаче Изолираш Германия и я поставяш в положение САМА да взема решение за Украинската война?А имаш ли хабер какво значи "НАТО" и колко оръжия може да достави на Украйна,БАШКА с какви пари разполага и съответно да ЗАКУПИ ДОПЪЛНИТЕЛНО най-модерно оръжие от САЩ без Ограничение,като изключим само Томахоук?Всъщност лошо няма че искаш да се надлъгваш,ама ...намери си подходящи хора м Махалата!:)

    Коментиран от #42, #43

    08:25 18.10.2025

  • 31 ШПЕРЦ СИ Е ФАШАГА

    6 0 Отговор
    Ще яде дървото като дядо си.

    08:27 18.10.2025

  • 32 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Др.Тодор Живков 🇧🇬":

    Мартинчик смучкаш ли пак сиренясяли евроФуЮве рано сабален?

    08:27 18.10.2025

  • 33 оня с коня

    0 8 Отговор
    Но ако трябва да сме честни най бедните, гладните и нещастните роби живеят в блатния халифат, а ботокса си строи дворци!

    Коментиран от #44

    08:27 18.10.2025

  • 34 Ойро

    0 9 Отговор

    До коментар #29 от "Ъъъъъъъъъ":

    Но и 20% ще подържа Украина до пълния разгром на блатните пияни орди!

    Коментиран от #39

    08:29 18.10.2025

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 0 Отговор
    какви лидери са тия дето никой не ги посреща на летщето?

    изкарал пиотите на самолета да имитират посрещна, пълен смях и резил за един уж лидер , лидер ама обикновен наркооман ми се вижда затова никой не го посреща на летището

    08:29 18.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 запомнете го

    10 0 Отговор
    лидер и цар на все царе е само един и той се казва властелина на света ВЛАДИМИР ПУТИН!

    винаги е посрещан с почести и червен килим, винаги и навсякъде! това е лидер а не като оная маарсула ли беше каква беше че и името й не помня дето кираеца я нарита с пътнически полет на обратно

    ердуган я остави да седи права

    а сега зеления нааркос никой не ги посреща

    08:31 18.10.2025

  • 38 Каунь

    9 0 Отговор

    До коментар #7 от "Хасковски каунь":

    Положението у нас е по-зле и от в Украйна, а ние на Русията сме взели да скачаме

    08:31 18.10.2025

  • 39 Ъъъъъъъъъ

    6 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ойро":

    Блажени са вярващите и тяхно е царството небесно!

    08:32 18.10.2025

  • 40 Скоро

    7 1 Отговор
    и Мерц ще се раздели с канцлерството и Урсула с комисарството и Макрон с президенството и...

    08:32 18.10.2025

  • 41 дядото

    5 0 Отговор
    докато има англия и германия,в европа и света никога да има спокойствие и мир.

    08:33 18.10.2025

  • 42 ЧЕРИРИ ГОДИНИ

    6 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    ЕДНО И СЪЩО
    НАТО СМЕ СИЛНИ
    НАТО ДМЕ БОГАТИ
    НАТО ЩЕ ПОБЕДИМ
    АМИ АДЕ ДЕ ЩОТО ДО ТУКА ПРЕЗ КАЛ ОКОПИ И БАНДЕРОВСКА МЪР.....ША РУСНАЦИТЕ НАПРЕДВАТ БАВНО НО НЕОТКЛОННО КАТО ВАЛЯК
    НАЛИ СИ ВИЖДАЛ ВАЛЯК
    НАПРЕД НАЗАД НАПРЕД НАЗАД И ЗАД НЕГО ОСТАВАТ ВРЕЩЯЩИ СМАЧКАНИ АКИ.....ТА

    08:35 18.10.2025

  • 43 Каунь

    5 1 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Айде холан, видяхме ги тези държави колко помогнаха....

    08:36 18.10.2025

  • 44 И КЪДЕ СИ ЧЕСТНА

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "оня с коня":

    В УШИТЕ ЛИ

    Коментиран от #54

    08:37 18.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Бабата

    4 1 Отговор

    До коментар #45 от "дядото":

    Дъртофелник, за къф чемер да ходи да помага, като няма нужда.

    08:44 18.10.2025

  • 47 РАЗБРАХ

    5 0 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ ИМА ПЪЛНАТА ПОДКРЕПА НА ВСЕ ПО ПРАЗНА ГЕРМАНИЯ

    08:48 18.10.2025

  • 48 Майор Мишев

    4 0 Отговор
    Дойчешвуллетатта много бързо забравиха къде завърши войната през 1945 и търсят реванш.Този път кютека ще е колосалени такава страна като Германия ще престане да съществува .

    08:49 18.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Артилерист

    2 0 Отговор
    Германец и на снимка да го видиш отпери му един як ,все ще има за какво !

    08:52 18.10.2025

  • 51 Реал Мадрид

    0 0 Отговор
    САЩ и Украйна предварително са съгласували обща цел и стратегия. Тя най-общо е — спиране на войната по линията на съприкосновение, без официално признаване на окупираните територии за руски, макар те фактически да останат под руски контрол.
    След като Путин спре войната, последиците ще се стоварят върху самата Русия. Около 700 хиляди въоръжени главорези ще се приберат в родните си места — и тогава ще настане вътрешен апокалипсис. Междувременно икономиката потъва, доходите и стандартът падат, а недоволството расте.

    Ще се появяват все повече въпроси — какво всъщност постигна Русия, струваше ли си да бъдат загробени над милион души, и за какво — за разрушени и опустели градове и села, които Москва нито може, нито иска да възстанови.

    Ако Путин спре войната, вниманието вече няма да бъде насочено към „външния враг“ — Украйна, а към вътрешния враг — самия Путин.
    Това ще доведе до по-бърз разпад на фашистка Русия, отколкото би го направило дори стратегическо военно поражение.

    Именно затова Путин, за да избегне този сценарий, налива огромни средства в Москва и Петербург, за сметка на останалата „руzия“. Историята показва, че всички трусове и промени тръгват от столицата.
    Междувременно, чрез пропагандата и войната, той държи контрола над „крепостните“ — хората, които вместо да търсят сметка от него, намират оправдание за бедността и проблемите си в НАТО, САЩ, Запада и Украйна.

    08:54 18.10.2025

  • 52 Буха ха

    0 0 Отговор
    Пълната подкрепа се изразява в потупване по рамото и харчене на чужди пари

    08:56 18.10.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #44 от "И КЪДЕ СИ ЧЕСТНА":

    Искаш да се чу.каме на "честни места" ли?Кажи ми твоите къде са,пък аз ще преценя дали си струваш

    09:02 18.10.2025

