Германия отзова посланика си от Грузия

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА, предаде БТА.

В публикация в Екс от ведомството посочват, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия срещу Европейския съюз и лично срещу германския посланик Петер Фишер.

Министерството допълни, че по тази причина е взело решението да отзове Фишер от Тблиси, докато се обмисли как да се постъпи по-нататък. Според дипломатическото ведомство Грузия ще бъде тема на заседанието на външните министри от ЕС утре.

Преди около две седмици Министерството направи пред грузинския шарже д'афер в Берлин официален демарш срещу отношението към Фишер.

Грузинският премиер Иракли Кобахидзе обвини дипломата, че се меси във вътрешните работи на страната му, а поводът бяха многократните критики от страна Фишер срещу авторитарния курс на правителството в Тбилиси, отбелязва ДПА.

В края на септември Фишер си навлече упреци от страна на грузинското ръководство, след като отиде на съдебно заседание срещу опозиционни фигури и поради това бе извикан да дава обяснения в Министерството на външните работи в Тбилиси.

Управляващата партия "Грузинска мечта" се обяви за победител на изборите през 2024 г. на фона на твърдения за изборни измами. След това Кобахидзе замрази действието на член от конституцията, в който е изрично записано, че Грузия се стреми към европейска интеграция.

Последваха седмици на протести, основно в столицата, но и в други градове.