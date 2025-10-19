Германия отзова посланика си от Грузия

Германия отзовава временно за консултации посланика си в Грузия, обяви Министерството на външните работи в Берлин, цитирано от ДПА, предаде БТА.
В публикация в Екс от ведомството посочват, че грузинското ръководство e предприело враждебни действия срещу Европейския съюз и лично срещу германския посланик Петер Фишер.
Министерството допълни, че по тази причина е взело решението да отзове Фишер от Тблиси, докато се обмисли как да се постъпи по-нататък. Според дипломатическото ведомство Грузия ще бъде тема на заседанието на външните министри от ЕС утре.
Преди около две седмици Министерството направи пред грузинския шарже д'афер в Берлин официален демарш срещу отношението към Фишер.
Грузинският премиер Иракли Кобахидзе обвини дипломата, че се меси във вътрешните работи на страната му, а поводът бяха многократните критики от страна Фишер срещу авторитарния курс на правителството в Тбилиси, отбелязва ДПА.
В края на септември Фишер си навлече упреци от страна на грузинското ръководство, след като отиде на съдебно заседание срещу опозиционни фигури и поради това бе извикан да дава обяснения в Министерството на външните работи в Тбилиси.
Управляващата партия "Грузинска мечта" се обяви за победител на изборите през 2024 г. на фона на твърдения за изборни измами. След това Кобахидзе замрази действието на член от конституцията, в който е изрично записано, че Грузия се стреми към европейска интеграция.
Последваха седмици на протести, основно в столицата, но и в други градове.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
20:50 19.10.2025
2 Майна
Густо. Браво на грузинците
20:51 19.10.2025
3 Защото
20:53 19.10.2025
4 АЙДЕ ГЪЧ
20:56 19.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Часовникът тик така
21:00 19.10.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Рон Джереми
21:04 19.10.2025
10 За размисъл
Я да видим как ще реагира Германия ако грузинския посланик отиде на дело срещу Вагенкнехт.
21:04 19.10.2025
11 Намесата
21:05 19.10.2025
12 Уиттуи
21:11 19.10.2025
13 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
21:11 19.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сатана Z
21:15 19.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.