Новини
Свят »
Грузия »
Грузинският премиер: Европейската бюрокрация ни спря към ЕС

Грузинският премиер: Европейската бюрокрация ни спря към ЕС

7 Ноември, 2025 15:52 759 14

  • грузия-
  • иракли кобахидзе-
  • ес-
  • членство в ес

Той подчерта, че не Грузия е причината за застоя, а европейската бюрокрация е взела решение да замрази процеса по присъединяване на страната

Грузинският премиер: Европейската бюрокрация ни спря към ЕС - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Откакто през 2022 г. Грузия подаде своята кандидатура за присъединяване към ЕС, се сблъсква с изкуствено създадени пречки по пътя, заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.

Той подчерта, че не Грузия е причината за застоя, а европейската бюрокрация е взела решение да замрази процеса по присъединяване на страната.

"Ако сравним Грузия с други държави кандидатки като Молдова или Босна и Херцеговина, ще видим, че нашата страна е значително по-напред по отношение на демокрацията, правата на човека и икономическото развитие. Според всички тези показатели Грузия се намира в много по-силна позиция. Между другото, през януари 2023 г. Европейската комисия публикува доклад с оценки по различни критерии, като резултатите показаха, че Грузия заема много по-високи места от Молдова и Босна. Въпреки това именно тези две държави получиха статут на кандидатки, а кандидатурата на Грузия беше отхвърлена без никакви обяснения или аргументи", каза Кобахидзе.

"Това постави началото на напрежение в отношенията между Европейския съюз и Грузия. В крайна сметка не Грузия спря напредъка си, а европейската бюрокрация взе решение да блокира процеса на евроинтеграция за неопределен период от време", заяви грузинският премиер.


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бягайте далеч

    18 9 Отговор
    От ЕС.

    15:56 07.11.2025

  • 2 Айде бе

    10 16 Отговор
    Само където имате президент русофил!

    15:59 07.11.2025

  • 3 Асен

    8 15 Отговор
    Айде бе не е ли вагона с руско рубли????

    16:00 07.11.2025

  • 4 Жалко за България

    12 11 Отговор
    Жалко, че след освобождението ни от турско робство русофобът Стамболов е довел германец, а не грузинец на българския престол, така както е предлагала създателката на Третата Българска държава - нашата Освободителка - братска Русия.

    Коментиран от #5, #8

    16:04 07.11.2025

  • 5 Сталин и Берия са грузинци

    7 8 Отговор

    До коментар #4 от "Жалко за България":

    Изтрепали са 50 милиона руснаци!
    Щяха и нас да изтрепат!

    Коментиран от #7

    16:08 07.11.2025

  • 6 604

    1 5 Отговор
    Кът ни съ дървиш нъ пудинг тъй ставъ!

    16:13 07.11.2025

  • 7 Утрепали са ти 50 млн клетки

    6 4 Отговор

    До коментар #5 от "Сталин и Берия са грузинци":

    в мозъка. Затова пишеш глупости.

    16:13 07.11.2025

  • 8 604

    1 5 Отговор

    До коментар #4 от "Жалко за България":

    Имъ живъ наследничкъ от родът дуло, а тогавъ може и наследник дъ е имало!

    16:14 07.11.2025

  • 9 Архимандрисандрит Бибиян

    2 5 Отговор
    Какъв грузинец бе клечар? Николай Мингрелия,който продал Мингрелия на татароменгяните? Не освободителката а българомразеца Сошо трети го предлага тоя небръснат гагамуга. Ший си жобовете и чезни!

    16:17 07.11.2025

  • 10 Трол

    3 4 Отговор
    От ЕС са много разочаровани от тази позиция на Грузия.

    16:26 07.11.2025

  • 11 Стою

    2 8 Отговор
    Страните от ЕС имат единна външна политика. Вашата е в разрез се нея и няма как да започнете изобщо да преговаряте.

    Коментиран от #13

    16:31 07.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ако не беше Русия

    0 0 Отговор
    В Кавказхнямаше да се чуе за християнски държави.
    Същото е и на Балканите.
    България е разпърчосана на 8 части в Берлин и Ньой,не в Москва

    17:29 07.11.2025