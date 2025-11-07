Грузинският премиер: Европейската бюрокрация ни спря към ЕС

Откакто през 2022 г. Грузия подаде своята кандидатура за присъединяване към ЕС, се сблъсква с изкуствено създадени пречки по пътя, заяви грузинският премиер Иракли Кобахидзе, цитиран от грузинската обществена медия ГПБ, предаде БТА.
Той подчерта, че не Грузия е причината за застоя, а европейската бюрокрация е взела решение да замрази процеса по присъединяване на страната.
"Ако сравним Грузия с други държави кандидатки като Молдова или Босна и Херцеговина, ще видим, че нашата страна е значително по-напред по отношение на демокрацията, правата на човека и икономическото развитие. Според всички тези показатели Грузия се намира в много по-силна позиция. Между другото, през януари 2023 г. Европейската комисия публикува доклад с оценки по различни критерии, като резултатите показаха, че Грузия заема много по-високи места от Молдова и Босна. Въпреки това именно тези две държави получиха статут на кандидатки, а кандидатурата на Грузия беше отхвърлена без никакви обяснения или аргументи", каза Кобахидзе.
"Това постави началото на напрежение в отношенията между Европейския съюз и Грузия. В крайна сметка не Грузия спря напредъка си, а европейската бюрокрация взе решение да блокира процеса на евроинтеграция за неопределен период от време", заяви грузинският премиер.
