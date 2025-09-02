Проевропейски демонстранти бяха осъдени в Грузия

Грузински съд осъди днес на до две и половина години затвор осем проевропейски демонстранти, обвинени в насилие по време на антиправителствените протести миналата година, предаде Франс прес, съобщи БТА.
Според грузински медии трима протестиращи са осъдени на две и половина години затвор, а останалите петима – на две години. Всички те бяха признати за виновни от съд в столицата Тбилиси за "организиране или участие в групови действия, които са нарушили обществения ред".
Тези обвинения бяха повдигнати след поредица арести на опозиционни лидери, правозащитници и журналисти – репресии, които предизвикаха безпокойство и осъждане от няколко западни страни, отбелязва АФП.
Грузия, която е официален кандидат за членство в ЕС, бе изправена пред сериозна политическа криза след победата на партия "Грузинска мечта" на парламентарните избори през октомври 2024 . Резултатът от вота бе отхвърлен от опозицията и предизвика големи протести.
Опозицията обвини партията, която замрази преговорите за членство в ЕС, в проруски авторитаризъм – обвинения, които бяха отхвърлени от правителството.
"Терор в Грузия – друга политически мотивирана присъда днес", написа в социалната мрежа "Екс" бившата президентка и опозиционен лидер Саломе Зурабишвили. "Това е ръководена от държавата репресия, която подкопава свободата, справедливостта и европейския път на Грузия", добави тя.
Десетки хиляди хора излизаха по улиците на Тбилиси в продължение на месеци, но според протестиращите, атмосферата на репресии постепенно е довела до намаляване на броя на демонстрантите, посочва АФП.
Преди миналогодишните избори "Грузинска мечта" обяви намерението си да забрани всички основни опозиционни партии. Брюксел заяви, че отстъплението на Грузия от демокрацията я отдалечава от кандидатурата ѝ за членство в ЕС - цел, която е вписана в конституцията на страната и е подкрепяна от около 80% от населението според проучвания на общественото мнение.
САЩ и няколко европейски страни наложиха санкции на някои от лидерите на "Грузинска мечта".
1 НИЕ
Само напред и нагоре!!!
Коментиран от #12
21:52 02.09.2025
2 гдфгфдг
21:53 02.09.2025
3 кажете направо
21:53 02.09.2025
4 АМИ ДОСТА МЕКО
И НА КРАЯ ПОВЕЧЕ ОТ МИЛИОН УБИТИ
АМИ ВНИМАВАЙТЕ И ДРЪЖТЕ СОПАТА
21:56 02.09.2025
6 Макс
21:58 02.09.2025
7 БгТопИдиот🇧🇬
21:59 02.09.2025
8 "Проевропейски" демонстранти
21:59 02.09.2025
9 Пич
22:00 02.09.2025
10 Един
Но ако е платен протест организиран от финансирано отвън НПОта - това вече не е протест!
А в случая с про-европейските протести...терористите е редно да се арестуват - да!
22:01 02.09.2025
11 Гориил
Коментиран от #20
22:02 02.09.2025
12 мдаааа
До коментар #1 от "НИЕ":Само гл⁰п@к дава обещания , които не може да изпълни .. оглеждаш ,ли се за камиони ?
22:07 02.09.2025
13 Нека да преведем
22:09 02.09.2025
14 Галя от ПосолствоТО
22:11 02.09.2025
15 Атина Палада
И няма смисъл да ни навирате това "проевропейски",защото на никой не му пука какви са,щом не спазват закона..Това да не ви е в България..Най големите п.рестъпници по върховете на държавата,но под крилото на техните "началници" у Брусел!
22:14 02.09.2025
16 Гошо
22:20 02.09.2025
17 минувач
Коментиран от #19
22:20 02.09.2025
18 Гориил
22:29 02.09.2025
19 Хм...
До коментар #17 от "минувач":Я поразгледай статистиката! Вероятно не сме били толкова богати никога, въпреки че сме на дъното в повечето класации на ЕС. Но това е основно заради твърде силното руско влияние, което корумпира и руши.
Коментиран от #22
22:35 02.09.2025
20 БайБоцимир
До коментар #11 от "Гориил":А грузинци останали ли са след такова руско нашествие?
22:38 02.09.2025
21 Гориил
22:40 02.09.2025
22 Атина Палада
До коментар #19 от "Хм...":България никога не е била толкова бедна,колкото сега.Никога!
22:42 02.09.2025
23 дончичо
Насилието се наказва от закона на много държави
22:43 02.09.2025