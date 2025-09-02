Новини
Проевропейски демонстранти бяха осъдени в Грузия

Проевропейски демонстранти бяха осъдени в Грузия

2 Септември, 2025 21:51 787 23

  • тбилиси-
  • грузия-
  • ес-
  • затвор-
  • грузинска мечта-
  • саломе зурабишвили

САЩ и няколко европейски страни наложиха санкции на някои от лидерите на "Грузинска мечта"

Проевропейски демонстранти бяха осъдени в Грузия - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Грузински съд осъди днес на до две и половина години затвор осем проевропейски демонстранти, обвинени в насилие по време на антиправителствените протести миналата година, предаде Франс прес, съобщи БТА.

Според грузински медии трима протестиращи са осъдени на две и половина години затвор, а останалите петима – на две години. Всички те бяха признати за виновни от съд в столицата Тбилиси за "организиране или участие в групови действия, които са нарушили обществения ред".

Тези обвинения бяха повдигнати след поредица арести на опозиционни лидери, правозащитници и журналисти – репресии, които предизвикаха безпокойство и осъждане от няколко западни страни, отбелязва АФП.

Грузия, която е официален кандидат за членство в ЕС, бе изправена пред сериозна политическа криза след победата на партия "Грузинска мечта" на парламентарните избори през октомври 2024 . Резултатът от вота бе отхвърлен от опозицията и предизвика големи протести.

Опозицията обвини партията, която замрази преговорите за членство в ЕС, в проруски авторитаризъм – обвинения, които бяха отхвърлени от правителството.

"Терор в Грузия – друга политически мотивирана присъда днес", написа в социалната мрежа "Екс" бившата президентка и опозиционен лидер Саломе Зурабишвили. "Това е ръководена от държавата репресия, която подкопава свободата, справедливостта и европейския път на Грузия", добави тя.

Десетки хиляди хора излизаха по улиците на Тбилиси в продължение на месеци, но според протестиращите, атмосферата на репресии постепенно е довела до намаляване на броя на демонстрантите, посочва АФП.

Преди миналогодишните избори "Грузинска мечта" обяви намерението си да забрани всички основни опозиционни партии. Брюксел заяви, че отстъплението на Грузия от демокрацията я отдалечава от кандидатурата ѝ за членство в ЕС - цел, която е вписана в конституцията на страната и е подкрепяна от около 80% от населението според проучвания на общественото мнение.

САЩ и няколко европейски страни наложиха санкции на някои от лидерите на "Грузинска мечта".


Грузия
Поставете оценка:
Оценка 4 от 9 гласа.
