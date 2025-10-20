Reuters: Тръмп намекнал за "унищожаване" на Украйна, когато Зеленски заявил, че няма да се откаже от никаква територия

По време на разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Русия, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника.

„Тръмп обмисли гаранции за сигурност както за Киев, така и за Москва“, се казва в материала

Според източници на агенцията, украинската делегация е намерила коментарите на американския лидер за „обезкуражаващи“.

Според трети източник, Тръмп е направил това предложение, след като Зеленски е заявил, че няма доброволно да се откаже от никаква територия.

„Срещата завърши с решението на Тръмп да сключи „сделка там, където са - на демаркационната линия“, пише още в статията.

Твърди се също, че държавният глава на САЩ е намекнал за "замразяване и унищожаване" на Украйна, ако не постигне мирно споразумение с Русия.

Освен това, според агенцията, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф е бил един от тези, които най-настоятелно са настоявали Киев да се съгласи на „размяна на територии“ с Москва.

Вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение за евентуалното прехвърляне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщава Reuters.

"Съединените щати се нуждаят от критични оръжейни системи за собствените си войски.

За президента интересите на САЩ са на първо място; Администрацията ще продължи да работи за постигане на мир в конфликта в Украйна, дори ако това отнеме месеци или повече; Има оптимизъм по този въпрос", допълни Ванс.