Reuters: Тръмп намекнал за "унищожаване" на Украйна, когато Зеленски заявил, че няма да се откаже от никаква територия

По време на разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Русия, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника.
Според източници на агенцията, украинската делегация е намерила коментарите на американския лидер за „обезкуражаващи“.
Според трети източник, Тръмп е направил това предложение, след като Зеленски е заявил, че няма доброволно да се откаже от никаква територия.
„Срещата завърши с решението на Тръмп да сключи „сделка там, където са - на демаркационната линия“, пише още в статията.
Твърди се също, че държавният глава на САЩ е намекнал за "замразяване и унищожаване" на Украйна, ако не постигне мирно споразумение с Русия.
Освен това, според агенцията, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф е бил един от тези, които най-настоятелно са настоявали Киев да се съгласи на „размяна на територии“ с Москва.
Вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение за евентуалното прехвърляне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщава Reuters.
"Съединените щати се нуждаят от критични оръжейни системи за собствените си войски.
За президента интересите на САЩ са на първо място; Администрацията ще продължи да работи за постигане на мир в конфликта в Украйна, дори ако това отнеме месеци или повече; Има оптимизъм по този въпрос", допълни Ванс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 Данко Харсъзина
04:51 20.10.2025
4 Данко Харсъзина
04:52 20.10.2025
8 Последния Софиянец
04:54 20.10.2025
15 име
04:58 20.10.2025
16 Мдаааа дааа
Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.
Източници на вестника съобщиха също, че американският лидер е изхвърлил карти, показващи настоящата линия на контакт, настоявайки Украйна да предаде целия Донбас на Русия.
Тръмп е предупредил Зеленски: „Ако иска, ще те унищожи“. Източникът на вестника добави, че президентът на САЩ е повторил аргументите на Русия относно конфликта по време на срещата в петък, призовавайки събеседника си да приеме предложението на Москва.
Тръмп е предал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще бъде унищожен.
04:58 20.10.2025
28 Гориил
05:20 20.10.2025
29 Защото
Коментиран от #31
05:25 20.10.2025
32 Отговора на Зеленски към рижия
Коментиран от #33
05:32 20.10.2025
33 Горски
До коментар #32 от "Отговора на Зеленски към рижия":В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.
Коментиран от #34, #38
05:33 20.10.2025
34 оня с коня
До коментар #33 от "Горски":Русия няма проблем и Дончо а Зеленски има
Коментиран от #35
05:35 20.10.2025
35 Данко Харсъзина
До коментар #34 от "оня с коня":русия няма проблем...КОЙ ти брои за проблем 1 милион и 700 хиляди убити руснаци и вече и путин дори не го отрича...убитите руснаци не са проблем
Коментиран от #41
05:36 20.10.2025
36 Зеленски
До коментар #30 от "оня с коня":е мъж,за разлика от двете дърти Путин !
05:52 20.10.2025
37 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие
А Тръмп ще остане в историята като най-слабия и дебиленАмерикански президент, който е срам и позор за Америка и ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка.....
Коментиран от #40
06:18 20.10.2025
38 кико
До коментар #33 от "Горски":Когато руската армия стигнала до Берлин , Хитлер събрал децата и ги изпратил да се бият, казал ние щте победим ! Има надежда Слава на Украйна
06:23 20.10.2025
39 Хах
06:25 20.10.2025
40 кико
До коментар #37 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":патриота Зеленки не го чака нищо добро , щте отговаря за загубите , а искаше да победи Русия
06:28 20.10.2025
41 Разликата
До коментар #35 от "Данко Харсъзина":между руските и украинските бойци е, че едните се бият за пари, а другите на сила за нечии интереси.
06:28 20.10.2025
42 Механик
06:47 20.10.2025