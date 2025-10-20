Новини
Reuters: Тръмп намекнал за "унищожаване" на Украйна, когато Зеленски заявил, че няма да се откаже от никаква територия
  Тема: Украйна

Reuters: Тръмп намекнал за "унищожаване" на Украйна, когато Зеленски заявил, че няма да се откаже от никаква територия

20 Октомври, 2025 04:33, обновена 20 Октомври, 2025 04:46 1 466 42

Вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че президентът на САЩ още не е взел решение за евентуалното прехвърляне на крилати ракети „Томахоук“ на Киев

Reuters: Тръмп намекнал за "унищожаване" на Украйна, когато Зеленски заявил, че няма да се откаже от никаква територия - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

По време на разговори с Володимир Зеленски, президентът на САЩ Доналд Тръмп е обсъдил гаранции за сигурност както за Украйна, така и за Русия, съобщава Reuters, позовавайки се на два източника.

„Тръмп обмисли гаранции за сигурност както за Киев, така и за Москва“, се казва в материала

Според източници на агенцията, украинската делегация е намерила коментарите на американския лидер за „обезкуражаващи“.

Според трети източник, Тръмп е направил това предложение, след като Зеленски е заявил, че няма доброволно да се откаже от никаква територия.

„Срещата завърши с решението на Тръмп да сключи „сделка там, където са - на демаркационната линия“, пише още в статията.

Твърди се също, че държавният глава на САЩ е намекнал за "замразяване и унищожаване" на Украйна, ако не постигне мирно споразумение с Русия.

Освен това, според агенцията, специалният пратеник на САЩ за Близкия изток Стив Уиткоф е бил един от тези, които най-настоятелно са настоявали Киев да се съгласи на „размяна на територии“ с Москва.

Вицепрезидентът на САЩ Ванс заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп все още не е взел решение за евентуалното прехвърляне на крилати ракети „Томахоук“ на Украйна, съобщава Reuters.

"Съединените щати се нуждаят от критични оръжейни системи за собствените си войски.
За президента интересите на САЩ са на първо място; Администрацията ще продължи да работи за постигане на мир в конфликта в Украйна, дори ако това отнеме месеци или повече; Има оптимизъм по този въпрос", допълни Ванс.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Данко Харсъзина

    13 21 Отговор
    Бай Дончо му каза същото и в Овалния кабинет, когато го наритаха с Ванс.

    04:51 20.10.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    2 20 Отговор
    Бай Дончо играе на страната на Русия. Поне така ми се струва.

    04:52 20.10.2025

  • 8 Последния Софиянец

    7 15 Отговор
    Хазарите унищожиха Украйна.Нас също.

    04:54 20.10.2025

  • 15 име

    9 9 Отговор
    Миналия ден поредния Пейтриът е получил награда Искандеер М. Много са добри тея Пеътриъти, наже себе си не сварват да опазят. И Тъкър Калсън пусна пълва част на докуминталната си поредица да атентаторите от единадесети Септември и как ЦРУ ги е вкарало в САЩ

    04:58 20.10.2025

  • 16 Мдаааа дааа

    8 8 Отговор
    На среща във Вашингтон на 17 октомври президентът на САЩ Доналд Тръмп е призовал Володимир Зеленски да приеме условията на Русия за прекратяване на конфликта, предупреждавайки, че в противен случай страната му може да бъде унищожена.
    Това съобщи Financial Times, позовавайки се на европейски източници, запознати с разговорите в Белия дом.
    Източници на вестника съобщиха също, че американският лидер е изхвърлил карти, показващи настоящата линия на контакт, настоявайки Украйна да предаде целия Донбас на Русия.
    Тръмп е предупредил Зеленски: „Ако иска, ще те унищожи“. Източникът на вестника добави, че президентът на САЩ е повторил аргументите на Русия относно конфликта по време на срещата в петък, призовавайки събеседника си да приеме предложението на Москва.
    Тръмп е предал на Зеленски, че Путин му е казал, че конфликтът е „специална операция, а не дори война“, добавяйки, че украинският лидер трябва да сключи сделка или ще бъде унищожен.

    04:58 20.10.2025

  • 28 Гориил

    7 0 Отговор
    Ако той не се откаже по лесния начин, Русия ще го приеме по трудния. Но не хленчи тогава.

    05:20 20.10.2025

  • 29 Защото

    5 1 Отговор
    Зеления клоун е подкукоросван от евроурсулите !

    Коментиран от #31

    05:25 20.10.2025

  • 32 Отговора на Зеленски към рижия

    2 7 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    Коментиран от #33

    05:32 20.10.2025

  • 33 Горски

    2 6 Отговор

    До коментар #32 от "Отговора на Зеленски към рижия":

    В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    Коментиран от #34, #38

    05:33 20.10.2025

  • 34 оня с коня

    4 3 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Русия няма проблем и Дончо а Зеленски има

    Коментиран от #35

    05:35 20.10.2025

  • 35 Данко Харсъзина

    2 6 Отговор

    До коментар #34 от "оня с коня":

    русия няма проблем...КОЙ ти брои за проблем 1 милион и 700 хиляди убити руснаци и вече и путин дори не го отрича...убитите руснаци не са проблем

    Коментиран от #41

    05:36 20.10.2025

  • 36 Зеленски

    0 6 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    е мъж,за разлика от двете дърти Путин !

    05:52 20.10.2025

  • 37 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие

    1 4 Отговор
    Володимир Зеленски е най големия патриот на Украйна, който не се уплаши и не се предаде на Путин, а започна да води защитна отечествена война за да защити родината си от окупацията и геноцида на развихрилия се руски фашизъм и нацизъм...

    А Тръмп ще остане в историята като най-слабия и дебиленАмерикански президент, който е срам и позор за Америка и ще съсипе и разруши ВЕЛИКА Америка.....

    Коментиран от #40

    06:18 20.10.2025

  • 38 кико

    2 1 Отговор

    До коментар #33 от "Горски":

    Когато руската армия стигнала до Берлин , Хитлер събрал децата и ги изпратил да се бият, казал ние щте победим ! Има надежда Слава на Украйна

    06:23 20.10.2025

  • 39 Хах

    0 0 Отговор
    Каква снимка! Само, който не е гледал Puppet Master не знае, че дявола е в гащите 😀

    06:25 20.10.2025

  • 40 кико

    1 0 Отговор

    До коментар #37 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":

    патриота Зеленки не го чака нищо добро , щте отговаря за загубите , а искаше да победи Русия

    06:28 20.10.2025

  • 41 Разликата

    1 0 Отговор

    До коментар #35 от "Данко Харсъзина":

    между руските и украинските бойци е, че едните се бият за пари, а другите на сила за нечии интереси.

    06:28 20.10.2025

  • 42 Механик

    0 0 Отговор
    Малее, Тръмп уби всичко детско у Зеленчука. За втори път го наритва грубо и без жал.

    06:47 20.10.2025