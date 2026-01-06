Новини
Свят »
Канада »
Корекции на пазара! Канада не се страхува за конкурентоспособността на петрола си

Корекции на пазара! Канада не се страхува за конкурентоспособността на петрола си

6 Януари, 2026 21:37 840 8

  • петрол-
  • нефт-
  • опек-
  • венецуела-
  • канада-
  • марк карни

Венецуелският суров петрол е тежък и по характеристики сходен с този от канадските нефтени пясъци, което накара някои анализатори да спекулират, че канадският продукт може да бъде изместен от пазара

Корекции на пазара! Канада не се страхува за конкурентоспособността на петрола си - 1
Снимка: Shutterstock
News.bg News.bg

Канадският петрол ще остане конкурентоспособен и с нисък риск дори при евентуално увеличение на добива във Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро, заяви във вторник канадският премиер Марк Карни.

Коментарът му идва на фона на изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че американски петролни компании са готови да навлязат във Венецуела и да инвестират милиарди долари за възстановяване на производството след политическите промени в страната. Венецуелският суров петрол е тежък и по характеристики сходен с този от канадските нефтени пясъци, което накара някои анализатори да спекулират, че канадският продукт може да бъде изместен от пазара.

Според Карни обаче подобен сценарий не застрашава позициите на Канада. Той подчерта, че канадският петрол остава "ясно нискорисков и нискостойностен", което го прави привлекателен за инвеститори и купувачи. Основното предимство е стабилната политическа и регулаторна среда в Канада, която значително намалява геополитическите и търговските рискове в сравнение с други производители.

Карни допълни, че възстановяването на функционираща икономика във Венецуела би довело до по-голям добив на петрол и до по-висока стабилност в Западното полукълбо - развитие, което Канада приветства. "По-голямото благосъстояние във Венецуела е положително, но ние ясно виждаме дългосрочната конкурентоспособност на канадския петрол", каза премиерът.

Той изтъкна още, че планиран проект за улавяне и съхранение на въглерод в нефтодобивната провинция Алберта ще направи канадския суров петрол по-привлекателен за клиенти, чувствителни към въглеродните емисии, и ще засили позициите му в средносрочен и дългосрочен план.

През ноември Карни подписа споразумение с премиера на Алберта за облекчаване на част от климатичните регулации с цел стимулиране на инвестициите в енергийния сектор, като същевременно се насърчава изграждането на нов нефтопровод към западното крайбрежие. Засега обаче нито една частна компания не е поела ангажимент да реализира подобен проект.


Канада
Поставете оценка:
Оценка 2.6 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    8 0 Отговор
    Бай Дончо изобщо няма да ги бави Канатците,а директно ще им вземе и пясъците с петрола.
    Не ядосвайте рижавия,че ви е спукана работата.

    21:39 06.01.2026

  • 2 Спецназ

    10 0 Отговор
    НЯМА КАК да се увеличи добива на петрол във Венецуела!

    Поне за няколко месеца напред!

    ФАКТ!

    За да увеличиш добив трябва да имаш ЛОГИСТИКА!
    Нямаш ли танкери да те чакат- заявката е най-малко за 1-2 месеца напред,

    нямаш ли готов пазар- продажби на борсата- няма и какво да товариш.

    Мощностите също не могат да се увеличат за над 10% без ДЕБЕЛИ инвестиции за

    Сонди и тръбопроводи, което пък отписва 2026- та за ръст.

    Ако добавим и едни партизани верни на Мадуро, дето гърмят тръбата в джунглата или

    тъпо я точат- става или бият направо по сондите с дронове- става мисията невъзможна, Баце!

    21:47 06.01.2026

  • 3 факт

    6 0 Отговор
    Американски компании държат около 60% от канадските петролни залежи. Колко са канадски можете сами да прецените.

    21:48 06.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ?????

    7 0 Отговор
    А ето кой трябва да го е страх от тва че американците ще завземат венецуелския петрол.
    Щото тежките канадски и венецуелски петроли имат някакъв ограничен процент на продажба колкото и да са нужни за химията.
    И за твърде лекия американски петрол на който му трябва малко тежък петрол за да работят рафинериите.
    Но не могат да стигнат арабските, руските, норвежските петроли.

    21:55 06.01.2026

  • 6 Дони Миротвореца

    2 1 Отговор
    Думата "петрол" ли чух?

    22:25 06.01.2026

  • 7 Ако се срине

    0 1 Отговор
    цената на петрола, срива се и русийката!

    22:33 06.01.2026

  • 8 Гръм и мълнии

    3 0 Отговор
    Спокойно, вие ще сте 52-ят щат след Гренландия

    22:37 06.01.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания