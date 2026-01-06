Корекции на пазара! Канада не се страхува за конкурентоспособността на петрола си

Канадският петрол ще остане конкурентоспособен и с нисък риск дори при евентуално увеличение на добива във Венецуела след залавянето на президента Николас Мадуро, заяви във вторник канадският премиер Марк Карни.

Коментарът му идва на фона на изявления на президента на САЩ Доналд Тръмп, че американски петролни компании са готови да навлязат във Венецуела и да инвестират милиарди долари за възстановяване на производството след политическите промени в страната. Венецуелският суров петрол е тежък и по характеристики сходен с този от канадските нефтени пясъци, което накара някои анализатори да спекулират, че канадският продукт може да бъде изместен от пазара.

Според Карни обаче подобен сценарий не застрашава позициите на Канада. Той подчерта, че канадският петрол остава "ясно нискорисков и нискостойностен", което го прави привлекателен за инвеститори и купувачи. Основното предимство е стабилната политическа и регулаторна среда в Канада, която значително намалява геополитическите и търговските рискове в сравнение с други производители.

Карни допълни, че възстановяването на функционираща икономика във Венецуела би довело до по-голям добив на петрол и до по-висока стабилност в Западното полукълбо - развитие, което Канада приветства. "По-голямото благосъстояние във Венецуела е положително, но ние ясно виждаме дългосрочната конкурентоспособност на канадския петрол", каза премиерът.

Той изтъкна още, че планиран проект за улавяне и съхранение на въглерод в нефтодобивната провинция Алберта ще направи канадския суров петрол по-привлекателен за клиенти, чувствителни към въглеродните емисии, и ще засили позициите му в средносрочен и дългосрочен план.

През ноември Карни подписа споразумение с премиера на Алберта за облекчаване на част от климатичните регулации с цел стимулиране на инвестициите в енергийния сектор, като същевременно се насърчава изграждането на нов нефтопровод към западното крайбрежие. Засега обаче нито една частна компания не е поела ангажимент да реализира подобен проект.