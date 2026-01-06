Мария Корина Мачадо: Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо

Венецуелската опозиционна лидерка и тазгодишна носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо днес потвърди, че планира да се върне „възможно най-скоро“ в родината си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо“, каза Мачадо пред американския телевизионен канал „Фокс Нюз“ и разказа подробно за политическия си проект, въпреки че не се ползва с подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.

Без да разкрие местонахождението си опозиционната лидерка, която се крие в продължение на повече от година, остро разкритикува и Делси Родригес, която вчера положи клетва като временен президент на Венецуела, и я определи за „един от главните архитекти на изтезанията, преследванията, корупцията и наркотрафика“, приписвани на правителството в Каракас.

Родригес показа желанието си да си сътрудничи с Вашингтон, но Мачадо посочи, че тя е „отхвърлена“ от венецуелците.

„В свободни и честни избори ще спечелим с над 90% от гласовете, нямам съмнение в това“, заяви още опозиционната лидерка.

Тя приветства американската операция във Венецуела и определи действията на Доналд Тръмп за „исторически“, като дори предложи да му „връчи“ и „сподели“ Нобеловата си награда за мир с него.

В събота Тръмп заяви, че не смята Мачадо за подходяща да заеме поста на насилствено отстранения президент Николас Мадуро, като посочи, че тя „не се (радва) на подкрепа и уважение в страната си“.

Малко преди пресконференцията на американския президент в събота тя призова съюзника си Едмундо Гонсалес – пенсиониран дипломат, за който се вярва, че е спечелил спорните президентски избори през 2024 г. – „незабавно да поеме конституционния си мандат и да бъде признат за главнокомандващ (на въоръжените сили)“.