Мария Корина Мачадо: Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо

Мария Корина Мачадо: Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо

6 Януари, 2026 20:37

Мачадо приветства американската операция във Венецуела и определи действията на Доналд Тръмп за „исторически“, като дори предложи да му връчи Нобеловата си награда за мир

Мария Корина Мачадо: Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Венецуелската опозиционна лидерка и тазгодишна носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо днес потвърди, че планира да се върне „възможно най-скоро“ в родината си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

„Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо“, каза Мачадо пред американския телевизионен канал „Фокс Нюз“ и разказа подробно за политическия си проект, въпреки че не се ползва с подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.

Без да разкрие местонахождението си опозиционната лидерка, която се крие в продължение на повече от година, остро разкритикува и Делси Родригес, която вчера положи клетва като временен президент на Венецуела, и я определи за „един от главните архитекти на изтезанията, преследванията, корупцията и наркотрафика“, приписвани на правителството в Каракас.

Родригес показа желанието си да си сътрудничи с Вашингтон, но Мачадо посочи, че тя е „отхвърлена“ от венецуелците.

„В свободни и честни избори ще спечелим с над 90% от гласовете, нямам съмнение в това“, заяви още опозиционната лидерка.

Тя приветства американската операция във Венецуела и определи действията на Доналд Тръмп за „исторически“, като дори предложи да му „връчи“ и „сподели“ Нобеловата си награда за мир с него.

В събота Тръмп заяви, че не смята Мачадо за подходяща да заеме поста на насилствено отстранения президент Николас Мадуро, като посочи, че тя „не се (радва) на подкрепа и уважение в страната си“.

Малко преди пресконференцията на американския президент в събота тя призова съюзника си Едмундо Гонсалес – пенсиониран дипломат, за който се вярва, че е спечелил спорните президентски избори през 2024 г. – „незабавно да поеме конституционния си мандат и да бъде признат за главнокомандващ (на въоръжените сили)“.


  • 1 Сатана Z

    15 2 Отговор
    Тая усети ,че Тръмп ще и вземе главата и почна да му предлага Нобела.
    "Според Washington Post, Тръмп е отказал да подкрепи лидера на венецуелската опозиция Мачадо по въпроса за Нобеловата награда.

    Източници на изданието твърдят, че Тръмп е бил раздразнен от съгласието ѝ да приеме Нобеловата награда за мир – награда, за която той отдавна мечтае.

    Според източници на изданието, вътрешният кръг на Тръмп е смятал това за „непростима грешка“, което на практика е коствало подкрепата на опозиционния политик.

    20:39 06.01.2026

  • 2 Дедо

    15 1 Отговор
    Дончо, Граб хър бай да пуси.

    20:40 06.01.2026

  • 3 ДрайвингПлежър

    17 3 Отговор
    щот те размитат за тебе

    20:40 06.01.2026

  • 4 Варна 3

    17 2 Отговор
    Той Тръмпльото няма да си види и Нобела никога.

    20:40 06.01.2026

  • 5 Гуайдо

    19 2 Отговор
    Сега е мой ред да стана президент, нали преди ме бяха признали за такъв и ЕС и САЩ..............и даже България.

    20:41 06.01.2026

  • 6 НОБЕЛА

    27 1 Отговор
    КАК СИ ТИТУЛОВА РАЗНИ ПАЛЯЧОВЦИ БЕЗ ЯСНИ КРИТЕРИИ,НЕЩО КАТО ЕВРОВИЗИЯТА.

    20:42 06.01.2026

  • 7 гръмовержецът💥

    23 1 Отговор
    Сега вече и най-малките разбраха защо именно тая е получила наградата за мир .ГЪ...З....О.....близци е имало и ще ги има винаги .

    20:42 06.01.2026

  • 8 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Венецуелската сага продължава. По време на речта си днес Доналд Тръмп за пореден път възхвали невероятния успех на американската операция в Боливарската република. А вчера министърът на войната (отбраната) Пийт Хегсет похвали американските оръжия и направи доста неласкави забележки за руските оръжия, използвани от венецуелските военни. Системите за противовъздушна отбрана бяха особено силно засегнати. Междувременно Делси Родригес беше встъпена в длъжност в Каракас. Тя стана новият държавен глава.

    Но нека погледнем ситуацията от разстояние. И тук откриваме, че от няколко дни в Съединените щати се осъществява изключителен информационен „натиск“. При това той включва не само Доналд Тръмп и неговото обкръжение, но и повечето водещи медии. Различни издания публикуват истории, цитирайки различни източници, „запознати със ситуацията“ или „неназовани служители на Белия дом“.

    20:44 06.01.2026

  • 9 Сатана Z

    9 1 Отговор
    Нека разгледаме по-отблизо какво казват тези „вътрешни хора“. От няколко дни насам те по същество хвалят Делси Родригес. Техните аргументи са съвсем прости: тя е прозападна, много добър мениджър и на практика протеже на Белия дом. Вашингтон разчиташе на Родригес да дойде на власт и не се говореше за предаване на властта на опозицията. Междувременно Държавният департамент вече подготвя екип, който да започне работа в реновираното американско посолство в Каракас. И изглежда, че новият ръководител на Боливарската република дори е дал „сигнали“, че иска това развитие.

    Сега нека пренасочим фокуса си от „медийните“ действия на Белия дом към „физическите“ му. Първо, Министерството на правосъдието на САЩ неочаквано преформулира обвиненията срещу Николас Мадуро. Сега той не ръководи организация за трафик на наркотици, а просто използва методи, типични за наркокартелите.

    Коментиран от #34

    20:45 06.01.2026

  • 10 Пич

    20 2 Отговор
    А бе , вие виждали ли сте какво става във Венецуела...?! По улиците е наизлязъл народа който скандира срещу САЩ , и дори жените са запасали автомати !!! Тази много и се управлява като слугиня иконом на Дони , но накрая ще я возят с лимузина с фенери !!!

    20:45 06.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Най големия допинг

    15 2 Отговор
    за чучарките са власта и парите.

    20:46 06.01.2026

  • 13 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Ясно е, че обвиненията могат да бъдат изменени преди новото съдебно заседание през март. Второ, Доналд Тръмп публично нарече лидера на венецуелската опозиция Мария Корино Мачадо най-малко подходящия кандидат за поста глава на Боливарската република.

    Възниква логичен въпрос: какво се случва? Всъщност сме свидетели на обичайната политика на САЩ в Латинска Америка. По време на преврат Вашингтон винаги публично избира политик и му изразява доверие. Често такъв протеже се назначава от сваления екип. По този начин те биват кооптирани и впоследствие новият президент сътрудничи с Вашингтон, а страната се връща под контрола на САЩ.

    Но Делси Родригес отказва „ухажването“ на Доналд Тръмп и неговия екип и вече ясно показа, че ще продължи курса си на сближаване с Русия.

    20:46 06.01.2026

  • 14 Сатана Z

    7 1 Отговор
    Но Делси Родригес отказва да бъде ухажвана от Доналд Тръмп и неговия екип и вече ясно заяви, че ще продължи сближаването си с Русия и Китай. Нещо повече, в опит да убеди Родригес, Белият дом беше принуден да понесе доста сериозен удар върху връзките с обществеността, като преформулира обвиненията срещу Николас Мадуро. В края на краищата, би било странно Вашингтон да преговаря със втория човек в Картела на слънцата.
    Иранската история се повтори. САЩ постигнаха впечатляваща оперативна победа. Но на стратегическо ниво те не успяха да постигнат целта си. И може да нямат ресурсите да преминат към пълномащабни операции.

    20:48 06.01.2026

  • 15 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Тая, ако продължи още да писка, най-много Тръмп да отвлече и нея!

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #18

    20:48 06.01.2026

  • 16 Евродебил

    2 6 Отговор
    Тази баба ми прилича на Джокера от човека-прилеп.Нали ви каза Тръмп,че той управлява Венецуела.КАкво точно не разбрахте?

    20:48 06.01.2026

  • 17 Стар Мър

    6 2 Отговор
    Късно е чадо, Мачадо...

    20:50 06.01.2026

  • 18 Възможно е.

    1 6 Отговор

    До коментар #15 от "az СВО Победа 80":

    Ама ти видя ли как се прави СВО за 28 минути?

    Коментиран от #23, #25, #28

    20:52 06.01.2026

  • 19 Ъъъъъъъъ

    4 0 Отговор
    "Венецуелската опозиционна лидерка и тазгодишна носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо днес потвърди, че планира да се върне „възможно най-скоро“ в родината си, предаде Франс прес, цитирана от БТА."

    Тази май още не е осъзнала, че Тръмп я бутна под автобуса, въпреки че минаваше за негово протеже....🤔

    20:53 06.01.2026

  • 20 Данко Харсъзина

    4 0 Отговор
    Ще отиде директно в панделата.

    20:53 06.01.2026

  • 21 ?????

    7 0 Отговор
    Да се връща щом толкова и́ е акъла.
    Чавистите са излязли на улиците и търсят предатели.
    То заради тва Тръмп разчита на Родригес -чавизъм без Мадуро и не иска да вкарва войски в джунглите на Венецуела.
    Щото тва си е гарантиран втори Виетнам.
    Интересно е кво ще се получи.
    Щото обявения за убит министър на отбраната(чавист от времето на Чавес) възкръсна.
    Същото е и с министъра на вътрешните работи(също чавист от времето на Чавес) който обяви че въпреки някои личности народа е с Мадуро.
    Интересен пъзъл се получава - някой иска да се договори с Тръмп, а бедните чависти, които имат оръжие още от времето на Чавес търсят предатели.
    Няма да му е лесно на Тръмп
    Особено ако реши да въведе войски.

    20:53 06.01.2026

  • 22 На света

    1 0 Отговор
    има господарски народи и народи, предопределени да служат. Това е горе долу положението.

    20:54 06.01.2026

  • 23 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор

    До коментар #18 от "Възможно е.":

    Нещо което би се случило и с просрочения от Киев, ако Вашингтон и Москва се договорят така, както го направиха за Мадуро.... 🤣

    Коментиран от #24

    20:54 06.01.2026

  • 24 Ъъъъъъъъ

    1 5 Отговор

    До коментар #23 от "az СВО Победа 80":

    Ако,ако... Тръмп не се договаря с неудачници като Путлер.Ако не си разбрал още.

    Коментиран от #32

    20:57 06.01.2026

  • 25 ?????

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Възможно е.":

    Възможно е "Възможно е" да е забравил как го направиха руснаците в Крим през 2014 г.
    И завзеха територията, което за Венецуела и Тръмп засега е трудно да се каже.
    Или тва е друго? А?

    20:59 06.01.2026

  • 26 Тодор

    7 0 Отговор
    поредната родоотстъпница е Мачадо, само че във венецуелски вариант. Може ли да поздравяваш човека който уби 40 души при това отвличане и бомбандира редица обекти в собствената ти родина. И това е лауреат на награда за мир - ужас !!!
    Абсолютна същата родоотстъпница, каквито са и нашите евролиберали, които продадоха Македония

    Коментиран от #29

    20:59 06.01.2026

  • 27 Яка

    1 5 Отговор
    Мацка.Мъдуро беше типично комунистическо плашило.

    20:59 06.01.2026

  • 28 Ъъъъъъъъ

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Възможно е.":

    "Ама ти видя ли как се прави СВО за 28 минути?"

    То оставаше и да се издъниш след червения килим, който беше постлан от венецуелците. Юда продаде Исус за 30 сребърника, а венецуелците продадоха Мадуро за $50 млн..,..😂

    Коментиран от #33

    21:00 06.01.2026

  • 29 Кретень!!

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Тодор":

    Македония я създаде Сталин и СССР.Колко български герои загинаха за Македония бе ологорен?Ако си пред очите ми те правя с педя по-нисък!

    21:03 06.01.2026

  • 30 пиночет

    2 4 Отговор
    Този охлюв Путин, жив ли е още?

    21:04 06.01.2026

  • 31 Хипотетично

    0 4 Отговор
    По-добре да се поучи от грешката на Навални и да се въздържа от преждевременно завръщане. Николас и Владимир са лични другари.

    21:04 06.01.2026

  • 32 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор

    До коментар #24 от "Ъъъъъъъъ":

    🤣🤣🤣

    Ти само гледай какво има да става!
    Те и за Гренландия са се договорили...

    Коментиран от #37

    21:05 06.01.2026

  • 33 Даниел

    2 4 Отговор

    До коментар #28 от "Ъъъъъъъъ":

    Във Венецуела има руски военен корпус.Има и китайски такъв.И тя ли купиха?
    Я сменете опорката.Смешник.

    Коментиран от #36, #40

    21:05 06.01.2026

  • 34 Георгиев

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "Сатана Z":

    Това за промяна на обвиненията е много интересно. Че те САЩ го откраднаха и завлякоха при тях и сега обвиненията не са те. А той беше президент. А Тръмп не харесвал вицето, която сега е президент. Не харесвал и нобелистката, която се натиска да взема властта, с инфо противоречиво на това от Тръмп. Часове преди операцията на САЩ Китай са предупредили Мадуро, но не виждам реакция. Напротив, военните са осигурили коридор да него. А той ги е чакал облякъл, обут и даже с палто. Пълен хаос. Тази "блестяща" операция нещо започна да скърца. Ще видим през следващите дни и седмици.

    21:06 06.01.2026

  • 35 какво чакаш, ма, пaчa

    4 1 Отговор
    Нещо спира ли те? Върни се докато е горещо, да усетиш народната любов.

    21:08 06.01.2026

  • 36 пиночет

    2 4 Отговор

    До коментар #33 от "Даниел":

    Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?

    21:08 06.01.2026

  • 37 ЪХЪ

    1 4 Отговор

    До коментар #32 от "az СВО Победа 80":

    И за Киев за 3 дня са се договорили.Откъде ви намират бе?

    21:08 06.01.2026

  • 38 Поредната куха атлантическа кифла

    3 0 Отговор
    Изпразнена от съдържание която дори не може да докаже произхода на средствата си за купената от нея къща в Мериленд. Кухо нагло и неадекватно същество

    21:09 06.01.2026

  • 39 ВВП

    0 0 Отговор
    Открито пишат по вестници в зап.евроопа,За ,дългите разговори,,на ЦРУ с Делси и Хорхе Родригес..За мадуристка Венецуела ,без Мадуро..Всичко е ясно.Мадуро е бил много мек с тия предатели..Сега ще мълчи ,щото ще ги убият.А,може и вече да са убити..Кой ще ти каже .

    21:15 06.01.2026

  • 40 Ъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Даниел":

    "Я сменете опорката.Смешник."

    Кажи на кое казваш "опорка"?
    Ако не четеше само Факти, щеше да знаеш, че венецуелските военни през цялото време са били във връзка в Рубио и са осигурили "зелена вълна" на хеликоптерите до двореца. Един патрон не беше изстрелян от венецуелска страна. Кое е "опрка"? Да не говорим, че изпозастреляха само кубинците. Нито един венецуелец няма убит......Това си беше чиста бутафория....😂
    А я някой атлантик да каже, какво се случва, ако страна член на НАТО бъде атакувана от друга страна член на алианса?
    За един приятел питам.😂

    21:15 06.01.2026