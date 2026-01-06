Мария Корина Мачадо: Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо

Венецуелската опозиционна лидерка и тазгодишна носителка на Нобеловата награда за мир Мария Корина Мачадо днес потвърди, че планира да се върне „възможно най-скоро“ в родината си, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
„Планирам да се върна във Венецуела възможно най-бързо“, каза Мачадо пред американския телевизионен канал „Фокс Нюз“ и разказа подробно за политическия си проект, въпреки че не се ползва с подкрепата на американския президент Доналд Тръмп.
Без да разкрие местонахождението си опозиционната лидерка, която се крие в продължение на повече от година, остро разкритикува и Делси Родригес, която вчера положи клетва като временен президент на Венецуела, и я определи за „един от главните архитекти на изтезанията, преследванията, корупцията и наркотрафика“, приписвани на правителството в Каракас.
Родригес показа желанието си да си сътрудничи с Вашингтон, но Мачадо посочи, че тя е „отхвърлена“ от венецуелците.
„В свободни и честни избори ще спечелим с над 90% от гласовете, нямам съмнение в това“, заяви още опозиционната лидерка.
Тя приветства американската операция във Венецуела и определи действията на Доналд Тръмп за „исторически“, като дори предложи да му „връчи“ и „сподели“ Нобеловата си награда за мир с него.
В събота Тръмп заяви, че не смята Мачадо за подходяща да заеме поста на насилствено отстранения президент Николас Мадуро, като посочи, че тя „не се (радва) на подкрепа и уважение в страната си“.
Малко преди пресконференцията на американския президент в събота тя призова съюзника си Едмундо Гонсалес – пенсиониран дипломат, за който се вярва, че е спечелил спорните президентски избори през 2024 г. – „незабавно да поеме конституционния си мандат и да бъде признат за главнокомандващ (на въоръжените сили)“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Сатана Z
"Според Washington Post, Тръмп е отказал да подкрепи лидера на венецуелската опозиция Мачадо по въпроса за Нобеловата награда.
Източници на изданието твърдят, че Тръмп е бил раздразнен от съгласието ѝ да приеме Нобеловата награда за мир – награда, за която той отдавна мечтае.
Според източници на изданието, вътрешният кръг на Тръмп е смятал това за „непростима грешка“, което на практика е коствало подкрепата на опозиционния политик.
20:39 06.01.2026
2 Дедо
20:40 06.01.2026
3 ДрайвингПлежър
20:40 06.01.2026
4 Варна 3
20:40 06.01.2026
5 Гуайдо
20:41 06.01.2026
6 НОБЕЛА
20:42 06.01.2026
7 гръмовержецът💥
20:42 06.01.2026
8 Сатана Z
Но нека погледнем ситуацията от разстояние. И тук откриваме, че от няколко дни в Съединените щати се осъществява изключителен информационен „натиск“. При това той включва не само Доналд Тръмп и неговото обкръжение, но и повечето водещи медии. Различни издания публикуват истории, цитирайки различни източници, „запознати със ситуацията“ или „неназовани служители на Белия дом“.
20:44 06.01.2026
9 Сатана Z
Сега нека пренасочим фокуса си от „медийните“ действия на Белия дом към „физическите“ му. Първо, Министерството на правосъдието на САЩ неочаквано преформулира обвиненията срещу Николас Мадуро. Сега той не ръководи организация за трафик на наркотици, а просто използва методи, типични за наркокартелите.
Коментиран от #34
20:45 06.01.2026
10 Пич
20:45 06.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Най големия допинг
20:46 06.01.2026
13 Сатана Z
Възниква логичен въпрос: какво се случва? Всъщност сме свидетели на обичайната политика на САЩ в Латинска Америка. По време на преврат Вашингтон винаги публично избира политик и му изразява доверие. Често такъв протеже се назначава от сваления екип. По този начин те биват кооптирани и впоследствие новият президент сътрудничи с Вашингтон, а страната се връща под контрола на САЩ.
Но Делси Родригес отказва „ухажването“ на Доналд Тръмп и неговия екип и вече ясно показа, че ще продължи курса си на сближаване с Русия.
20:46 06.01.2026
14 Сатана Z
Иранската история се повтори. САЩ постигнаха впечатляваща оперативна победа. Но на стратегическо ниво те не успяха да постигнат целта си. И може да нямат ресурсите да преминат към пълномащабни операции.
20:48 06.01.2026
15 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣
Коментиран от #18
20:48 06.01.2026
16 Евродебил
20:48 06.01.2026
17 Стар Мър
20:50 06.01.2026
18 Възможно е.
До коментар #15 от "az СВО Победа 80":Ама ти видя ли как се прави СВО за 28 минути?
Коментиран от #23, #25, #28
20:52 06.01.2026
19 Ъъъъъъъъ
Тази май още не е осъзнала, че Тръмп я бутна под автобуса, въпреки че минаваше за негово протеже....🤔
20:53 06.01.2026
20 Данко Харсъзина
20:53 06.01.2026
21 ?????
Чавистите са излязли на улиците и търсят предатели.
То заради тва Тръмп разчита на Родригес -чавизъм без Мадуро и не иска да вкарва войски в джунглите на Венецуела.
Щото тва си е гарантиран втори Виетнам.
Интересно е кво ще се получи.
Щото обявения за убит министър на отбраната(чавист от времето на Чавес) възкръсна.
Същото е и с министъра на вътрешните работи(също чавист от времето на Чавес) който обяви че въпреки някои личности народа е с Мадуро.
Интересен пъзъл се получава - някой иска да се договори с Тръмп, а бедните чависти, които имат оръжие още от времето на Чавес търсят предатели.
Няма да му е лесно на Тръмп
Особено ако реши да въведе войски.
20:53 06.01.2026
22 На света
20:54 06.01.2026
23 az СВО Победа 80
До коментар #18 от "Възможно е.":Нещо което би се случило и с просрочения от Киев, ако Вашингтон и Москва се договорят така, както го направиха за Мадуро.... 🤣
Коментиран от #24
20:54 06.01.2026
24 Ъъъъъъъъ
До коментар #23 от "az СВО Победа 80":Ако,ако... Тръмп не се договаря с неудачници като Путлер.Ако не си разбрал още.
Коментиран от #32
20:57 06.01.2026
25 ?????
До коментар #18 от "Възможно е.":Възможно е "Възможно е" да е забравил как го направиха руснаците в Крим през 2014 г.
И завзеха територията, което за Венецуела и Тръмп засега е трудно да се каже.
Или тва е друго? А?
20:59 06.01.2026
26 Тодор
Абсолютна същата родоотстъпница, каквито са и нашите евролиберали, които продадоха Македония
Коментиран от #29
20:59 06.01.2026
27 Яка
20:59 06.01.2026
28 Ъъъъъъъъ
До коментар #18 от "Възможно е.":"Ама ти видя ли как се прави СВО за 28 минути?"
То оставаше и да се издъниш след червения килим, който беше постлан от венецуелците. Юда продаде Исус за 30 сребърника, а венецуелците продадоха Мадуро за $50 млн..,..😂
Коментиран от #33
21:00 06.01.2026
29 Кретень!!
До коментар #26 от "Тодор":Македония я създаде Сталин и СССР.Колко български герои загинаха за Македония бе ологорен?Ако си пред очите ми те правя с педя по-нисък!
21:03 06.01.2026
30 пиночет
21:04 06.01.2026
31 Хипотетично
21:04 06.01.2026
32 az СВО Победа 80
До коментар #24 от "Ъъъъъъъъ":🤣🤣🤣
Ти само гледай какво има да става!
Те и за Гренландия са се договорили...
Коментиран от #37
21:05 06.01.2026
33 Даниел
До коментар #28 от "Ъъъъъъъъ":Във Венецуела има руски военен корпус.Има и китайски такъв.И тя ли купиха?
Я сменете опорката.Смешник.
Коментиран от #36, #40
21:05 06.01.2026
34 Георгиев
До коментар #9 от "Сатана Z":Това за промяна на обвиненията е много интересно. Че те САЩ го откраднаха и завлякоха при тях и сега обвиненията не са те. А той беше президент. А Тръмп не харесвал вицето, която сега е президент. Не харесвал и нобелистката, която се натиска да взема властта, с инфо противоречиво на това от Тръмп. Часове преди операцията на САЩ Китай са предупредили Мадуро, но не виждам реакция. Напротив, военните са осигурили коридор да него. А той ги е чакал облякъл, обут и даже с палто. Пълен хаос. Тази "блестяща" операция нещо започна да скърца. Ще видим през следващите дни и седмици.
21:06 06.01.2026
35 какво чакаш, ма, пaчa
21:08 06.01.2026
36 пиночет
До коментар #33 от "Даниел":Нали Мадуро го пазеха уж, палячовския руски Спец Наз?
21:08 06.01.2026
37 ЪХЪ
До коментар #32 от "az СВО Победа 80":И за Киев за 3 дня са се договорили.Откъде ви намират бе?
21:08 06.01.2026
38 Поредната куха атлантическа кифла
21:09 06.01.2026
39 ВВП
21:15 06.01.2026
40 Ъъъъъъъ
До коментар #33 от "Даниел":"Я сменете опорката.Смешник."
Кажи на кое казваш "опорка"?
Ако не четеше само Факти, щеше да знаеш, че венецуелските военни през цялото време са били във връзка в Рубио и са осигурили "зелена вълна" на хеликоптерите до двореца. Един патрон не беше изстрелян от венецуелска страна. Кое е "опрка"? Да не говорим, че изпозастреляха само кубинците. Нито един венецуелец няма убит......Това си беше чиста бутафория....😂
А я някой атлантик да каже, какво се случва, ако страна член на НАТО бъде атакувана от друга страна член на алианса?
За един приятел питам.😂
21:15 06.01.2026