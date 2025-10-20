Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че руските и украинските сили трябва да прекратят военните действия и да останат на настоящата линия на контакт.

„Смятаме, че те просто трябва да спрат на линията на контакт“, каза американският лидер на борда на самолета си по време на завръщането си във Вашингтон от Флорида.

„В момента има линии на контакт. За всичко друго е много трудно да се постигне съгласие.“

„Има толкова много различни променливи. Ето защо казвам, че те просто трябва да спрат точно сега на линията на контакт“, добави Тръмп. Той увери, че не е обсъждал въпроси, свързани с прехвърлянето на контрола над Донбас на Русия, по време на срещата си с Володимир Зеленски на 17 октомври.

Относно контрола на страните над Донбас, Тръмп каза: „Нека го разделят такъв, какъвто е сега. Мисля, че 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така, както е. Те могат да се споразумеят за нещо по-късно.“

Тръмп по-рано заяви в интервю за Fox News, че прекратяването на конфликта в Украйна би означавало загуба на територия за Киев.

Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе мирни преговори „спешно“ въз основа на настоящата линия на контакт.

„Ако искаме да спрем конфликта и спешно да започнем мирни преговори по дипломатически път, тогава трябва да спрем там, където в момента са разположени военните. От линията на контакт“, заяви той в интервю за американския телевизионен канал NBC. Зеленски добави, че е готов за преговори „във всякакъв формат“.