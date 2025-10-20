Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че руските и украинските сили трябва да прекратят военните действия и да останат на настоящата линия на контакт.
„Смятаме, че те просто трябва да спрат на линията на контакт“, каза американският лидер на борда на самолета си по време на завръщането си във Вашингтон от Флорида.
„В момента има линии на контакт. За всичко друго е много трудно да се постигне съгласие.“
„Има толкова много различни променливи. Ето защо казвам, че те просто трябва да спрат точно сега на линията на контакт“, добави Тръмп. Той увери, че не е обсъждал въпроси, свързани с прехвърлянето на контрола над Донбас на Русия, по време на срещата си с Володимир Зеленски на 17 октомври.
Относно контрола на страните над Донбас, Тръмп каза: „Нека го разделят такъв, какъвто е сега. Мисля, че 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така, както е. Те могат да се споразумеят за нещо по-късно.“
Тръмп по-рано заяви в интервю за Fox News, че прекратяването на конфликта в Украйна би означавало загуба на територия за Киев.
Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе мирни преговори „спешно“ въз основа на настоящата линия на контакт.
„Ако искаме да спрем конфликта и спешно да започнем мирни преговори по дипломатически път, тогава трябва да спрем там, където в момента са разположени военните. От линията на контакт“, заяви той в интервю за американския телевизионен канал NBC. Зеленски добави, че е готов за преговори „във всякакъв формат“.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Чакай малко!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Нали беше свършила армията на Украйна?
05:05 20.10.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 име
05:06 20.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Тръмп:
05:13 20.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Горски
Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.
05:15 20.10.2025
16 Мнението ми
За края на войната решават Украйна, Зеленски и Путлер...
05:15 20.10.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Гориил
05:17 20.10.2025
20 Госあ
05:22 20.10.2025
21 име
До коментар #3 от "О....":Путин не е започнал нито един от тези конфликти. Украйна нападна най-новите републики в състава на РФ. РФ ги прие в състава на федерацията за да ги защити от продължаващата 8г агресия от страна на украински военни. Всички данни за цивилни загинали в Донбас за периона 2015-2022г ги има докуминтерани от ОССЕ. Най-кървавата година, 2014, няма наблюдатели от ОССЕ и няма официални данни за едноклетъчни козяци. Конфликта в Донбас беше направен от временната хунта на турчинов в началото на 2014г с цел да се изолират от изборите украинците с руски произход, които нямаше да допуснат изборни измами в района си и нячаше да гласуват за бъдещата хунта с президент потрошенко.
Коментиран от #24, #34, #37
05:23 20.10.2025
22 Отговора на Зеленски към рижия
05:27 20.10.2025
23 Факти
Коментиран от #27
05:27 20.10.2025
24 Абсолютни глупости
До коментар #21 от "име":си написал
Коментиран от #26
05:29 20.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 име
До коментар #24 от "Абсолютни глупости":Питам ли те нещо?
05:31 20.10.2025
27 Гориил
До коментар #23 от "Факти":Предстои търговия, в която Русия има повече територия от Бандера. Само Сумският стратегически издатък е равен по размер на левия бряг на река Оскол.
Коментиран от #30
05:32 20.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Даа!
Коментиран от #35
05:35 20.10.2025
33 изнервен
05:40 20.10.2025
34 койдазнай
До коментар #21 от "име":Аха! Украйна ги нападна. И то много коварно. Сега ердоган като обяви, че Филибе е законна турска земя, България ще сеокаже агресор в Пловдив.
05:40 20.10.2025
35 Нищо не зависи от рашистите и Тръмп ...
До коментар #32 от "Даа!":Украйна ще ги измете от цялата си територия...
Коментиран от #44
05:41 20.10.2025
36 Всички знаем
Коментиран от #40, #43
05:42 20.10.2025
37 Много руски 💩💩💩ядеш
До коментар #21 от "име":Само дърти лъжи си съчинил.
05:44 20.10.2025
38 Перчем
05:44 20.10.2025
39 Си Дзън
Коментиран от #42
05:45 20.10.2025
40 Нищо подобно не може да стане...
До коментар #36 от "Всички знаем":Затова и СВО се провали тотално.
05:45 20.10.2025
41 Българин
05:48 20.10.2025
42 Госあ
До коментар #39 от "Си Дзън":Там проценти нема. Тайван е част от единен Китай, признат от ООН. Всякакъв сепаратизъм с днешна дата е невъзможен. Иначе, ако тръгнеш да ми правиш аналогии с Украйна, нещата са прости - бандерите започнаха геноцид срещу руснаците и заплашиха Русия с оръжия за масово унищожение и сега ще си платят. Аз мога да направя аналогии с Тайван с Каталуния и Гренландия.
Коментиран от #47
05:50 20.10.2025
43 Всички знаем
До коментар #36 от "Всички знаем":Путлер е дърт, патологичен лъжец...
05:50 20.10.2025
44 име
До коментар #35 от "Нищо не зависи от рашистите и Тръмп ...":Стоечо, ти ли си бе, амам атйовт? Пак ли спрягяш употребата на частицата ЩЕ?!
05:51 20.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Добро утро!
05:58 20.10.2025
47 Андропов
До коментар #42 от "Госあ":И в случая с Украйна няма никакви проценти. Украйна е единна и неделима държава, официално призната от всички, с пълни гаранции за нейната терториална цялост и суверинитет от САЩ, Обединеното кралство и Русия. Войната се дължи на агресията на чужд окупатор, в тотален разрез с международното право Това по дефиниция е престъпление срещу човечеството. И ако не бъде наказано, то неизбежно ще се разраства.
Коментиран от #48
06:00 20.10.2025
48 Госあ
До коментар #47 от "Андропов":Трябваше да бъде наказан геноцида на бандерите навреме над руснаци и тогава можеше да се говори за справедливост. А не да се помпат с оръжия. Късно е. И трябва да си платят и ще си платят. Колкото повече убиват руснаци, толкова цената ще става по-висока.
Коментиран от #56, #60
06:03 20.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Лъжа и истина
Коментиран от #57
06:08 20.10.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Дик
06:17 20.10.2025
53 Гениално
06:18 20.10.2025
54 Минск-16
06:21 20.10.2025
55 Механик
Мисля, че отново е време Тръмп да стане "краснов"? Голяма е козяшката мъка. Вече една година не могат да решат дали Тръмп е техен човек или все пак си е "Краснов".
Коментиран от #58, #59
06:37 20.10.2025
56 Без мисъл и смисъл
До коментар #48 от "Госあ":Общо взето всеки ден повтаряш пропаганда като папагал.
06:46 20.10.2025
57 Без смисъл и без мисъл
До коментар #50 от "Лъжа и истина":Общо взето повтаряш пропаганда като папагал.
06:47 20.10.2025
58 УСА
До коментар #55 от "Механик":Томахавките са си там. Готови, инспектирани и лъснати - чакащи някой да натисне копчето и да захвърчат чалми и руски глави.
06:48 20.10.2025
59 Ха ха ха ха
До коментар #55 от "Механик":Помниш ли замъка на Симено Велики във Велики Преслав? Голяма работа е бил! Местните турци го направиха на вар.
Е така ще стане и с Кремъл.
06:50 20.10.2025
60 Сталин
До коментар #48 от "Госあ":Таварищ Сталин ни показа, че руснакът най-добре е да се избива. Геноцидът за руснака - е като изкъпване на клецана булка - прочиства.
Геноцидът за руснака е учистителен! Затова всички руски владетели от Иван Грозни, до Ленин, Сталин и сега Путин ги геноцидират!
06:52 20.10.2025
61 Този коментар е премахнат от модератор.