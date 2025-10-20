Новини
Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така
  Тема: Украйна

Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така

20 Октомври, 2025 04:47, обновена 20 Октомври, 2025 05:11

Руските и украинските сили трябва да прекратят военните действия и да останат на настоящата линия на контакт, смята американският президент

Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред журналисти, че руските и украинските сили трябва да прекратят военните действия и да останат на настоящата линия на контакт.

„Смятаме, че те просто трябва да спрат на линията на контакт“, каза американският лидер на борда на самолета си по време на завръщането си във Вашингтон от Флорида.

„В момента има линии на контакт. За всичко друго е много трудно да се постигне съгласие.“

„Има толкова много различни променливи. Ето защо казвам, че те просто трябва да спрат точно сега на линията на контакт“, добави Тръмп. Той увери, че не е обсъждал въпроси, свързани с прехвърлянето на контрола над Донбас на Русия, по време на срещата си с Володимир Зеленски на 17 октомври.

Относно контрола на страните над Донбас, Тръмп каза: „Нека го разделят такъв, какъвто е сега. Мисля, че 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така, както е. Те могат да се споразумеят за нещо по-късно.“

Тръмп по-рано заяви в интервю за Fox News, че прекратяването на конфликта в Украйна би означавало загуба на територия за Киев.

Володимир Зеленски заяви, че е готов да проведе мирни преговори „спешно“ въз основа на настоящата линия на контакт.

„Ако искаме да спрем конфликта и спешно да започнем мирни преговори по дипломатически път, тогава трябва да спрем там, където в момента са разположени военните. От линията на контакт“, заяви той в интервю за американския телевизионен канал NBC. Зеленски добави, че е готов за преговори „във всякакъв формат“.


  • 2 Чакай малко!

    35 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Нали беше свършила армията на Украйна?

    05:05 20.10.2025

  • 4 име

    13 31 Отговор
    На 5.11 изтича военното положение и мобилизацията в бандеристан. Обикновено сега, по това време предварително, хунтата го удължава, ама в случая малко ги секнаха, щото не получиха поредния геймчейнджър с предизвестен край. Иначе си измислят разни фейконе за колосални руски загуби, обкръжени на две-три места по 1000 руснаци (което същност са пробивите в бандераската отбрана). Очаква се че хунтата отново ще измисли повод да го удължи, т.е. ясно да покаже че иска да воюва още, да сваля от догодина мобилизационната възраст на 23г., да подготвя зеленски юргент. Ако пак го удължи, няма никакъв проблем руснаците да продължават да си взичат квото им хареса, и без това до Одеса има бая километри.

    05:06 20.10.2025

  • 13 Тръмп:

    27 2 Отговор
    Мятам се всеки ден като риба на сухо.

    05:13 20.10.2025

  • 15 Горски

    20 10 Отговор
    В традиционното си вечерно видео-обръщение към Украинския народ Зеленски заяви -
    Отделно, Зеленски обясни, че Украйна поддържа под контрол ситуацията на фронта – конкретно при Покровск, Купянск, северната част на Харковска област (Вовчанск) и граничния район на област Суми и Курска област.Убиваме ги безмилостно и без жал. И показа видеа от ликвидирането на стотици руски агресори край Покровск ,много от тях молещи за пощада. И добави, че в рамките на ден или два Украйна успява постоянно да нанася точни въздушни удари по руски петролни рафинерии и обекти затова вече в Русия бензина липсва.

    05:15 20.10.2025

  • 16 Мнението ми

    18 8 Отговор
    Нищо не зависи от Тръмп.

    За края на войната решават Украйна, Зеленски и Путлер...

    05:15 20.10.2025

  • 19 Гориил

    6 9 Отговор
    Грешиш, Доналд. Размяната на територии е неизбежна. Например, Киев не контролира устието на Днепър (единствената корабна артерия на Украйна). Русия обаче иска целия Донбас.

    05:17 20.10.2025

  • 20 Госあ

    13 11 Отговор
    Тук пуяка е прав. Справедливо е така. бандерите трябва да са много доволни, ако Путин се съгласи на такова споразумение. Въпреки че според мен трябва да бъдат лишени и от всякакъв излаз на море !

    05:22 20.10.2025

  • 21 име

    11 20 Отговор

    До коментар #3 от "О....":

    Путин не е започнал нито един от тези конфликти. Украйна нападна най-новите републики в състава на РФ. РФ ги прие в състава на федерацията за да ги защити от продължаващата 8г агресия от страна на украински военни. Всички данни за цивилни загинали в Донбас за периона 2015-2022г ги има докуминтерани от ОССЕ. Най-кървавата година, 2014, няма наблюдатели от ОССЕ и няма официални данни за едноклетъчни козяци. Конфликта в Донбас беше направен от временната хунта на турчинов в началото на 2014г с цел да се изолират от изборите украинците с руски произход, които нямаше да допуснат изборни измами в района си и нячаше да гласуват за бъдещата хунта с президент потрошенко.

    Коментиран от #24, #34, #37

    05:23 20.10.2025

  • 22 Отговора на Зеленски към рижия

    21 11 Отговор
    Володимир Зеленски в интервю за NBC: "Не мога да разбера защо лидерът на най-голямата по територия държава в света иска още земя. Тази война не е за земя, а е за нашата независимост". Украинският президент подчерта, че руският диктатор иска да пречупи украинската независимост чрез териториално разделение, както и че на бойното поле руската армия не прави нищо съществено, затова Русия бомбардира с колкото сили има, за да руши критична и гражданска инфраструктура в Украйна. Зеленски уточни следното: При достатъчно натиск, с Путин е свършено. Той се страхува от руското общество - повече натиск върху него и нетолкова хубав живот за руския народ и ще има вътрешен натиск, а Путин иска да е президент доживот, затова разчита да продължава войната и да си осигурява чрез идеология вътрешна подкрепа. Окупираха 1% от земята ни и загубиха 1,7 млн. войници, подчерта Зеленски, визирайки реалните бойни действия, а не първоначалните големи руски придобивки и благодарение на основата, поставена от проруското сепаратистко движение в продължение на 8 години в Донбас: "Не губим тази война и Путин не печели, армията му е в слаба позиция". Украинският държавен глава определи Путин за терорист и добави, че е готов да отиде на среща в Будапеща с руския диктатор и с Доналд Тръмп

    05:27 20.10.2025

  • 23 Факти

    6 17 Отговор
    Тръмп: Киев и Москва да разделят Донбас, както е сега. 78% от територията вече е заета от Русия. Нека остане така и Зеления клоун да хвърли кърпата

    Коментиран от #27

    05:27 20.10.2025

  • 24 Абсолютни глупости

    16 3 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    си написал

    Коментиран от #26

    05:29 20.10.2025

  • 26 име

    2 12 Отговор

    До коментар #24 от "Абсолютни глупости":

    Питам ли те нещо?

    05:31 20.10.2025

  • 27 Гориил

    4 13 Отговор

    До коментар #23 от "Факти":

    Предстои търговия, в която Русия има повече територия от Бандера. Само Сумският стратегически издатък е равен по размер на левия бряг на река Оскол.

    Коментиран от #30

    05:32 20.10.2025

  • 32 Даа!

    9 12 Отговор
    Тръмп вероятно си припомня близкото минало в Европа.Когато имахме два града с името Берлин- източен и западен.Руснака във втори такъв капан ,няма да влезе никога! Утре,след година,пет,ще бъде друг президент,който спокойно ще си настани база директно там.По модела на Берлин.А Русия ще бъде принудена да хвърли огромни средства ,за да направи същото.

    Коментиран от #35

    05:35 20.10.2025

  • 33 изнервен

    11 2 Отговор
    Най-важното е да грабнем Нобеловата награда, че тая година я изтървахме.

    05:40 20.10.2025

  • 34 койдазнай

    12 1 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Аха! Украйна ги нападна. И то много коварно. Сега ердоган като обяви, че Филибе е законна турска земя, България ще сеокаже агресор в Пловдив.

    05:40 20.10.2025

  • 35 Нищо не зависи от рашистите и Тръмп ...

    16 9 Отговор

    До коментар #32 от "Даа!":

    Украйна ще ги измете от цялата си територия...

    Коментиран от #44

    05:41 20.10.2025

  • 36 Всички знаем

    8 13 Отговор
    Путин му е казал на Тръмп, че това е СВО, ако им обяви война, Киев ще прилича на Хирошима!

    Коментиран от #40, #43

    05:42 20.10.2025

  • 37 Много руски 💩💩💩ядеш

    13 3 Отговор

    До коментар #21 от "име":

    Само дърти лъжи си съчинил.

    05:44 20.10.2025

  • 38 Перчем

    11 0 Отговор
    не пиеш редовно хапчетата,или нещо ти сипват !

    05:44 20.10.2025

  • 39 Си Дзън

    12 0 Отговор
    Искам 78% от Тайван !

    Коментиран от #42

    05:45 20.10.2025

  • 40 Нищо подобно не може да стане...

    12 1 Отговор

    До коментар #36 от "Всички знаем":

    Затова и СВО се провали тотално.

    05:45 20.10.2025

  • 41 Българин

    3 7 Отговор
    Американците си спечелиха чудесна позиция - могат да контролират хода на войната с пари. Като не дават на украинците оръжие, те отстъпват. Като им дават, те настъпват. Ако настъпят повече от желаното, спират им разузнавателната информация. А парите сами си ги печатат. Или по скоро ги пишат на компютъра. Сега Тръмп чака подходящи оферти, за да реши какво ще стане. Руснаците да дадат половината от експорта на суровини и ще могат да си вземат цяла Украйна.

    05:48 20.10.2025

  • 42 Госあ

    9 8 Отговор

    До коментар #39 от "Си Дзън":

    Там проценти нема. Тайван е част от единен Китай, признат от ООН. Всякакъв сепаратизъм с днешна дата е невъзможен. Иначе, ако тръгнеш да ми правиш аналогии с Украйна, нещата са прости - бандерите започнаха геноцид срещу руснаците и заплашиха Русия с оръжия за масово унищожение и сега ще си платят. Аз мога да направя аналогии с Тайван с Каталуния и Гренландия.

    Коментиран от #47

    05:50 20.10.2025

  • 43 Всички знаем

    10 5 Отговор

    До коментар #36 от "Всички знаем":

    Путлер е дърт, патологичен лъжец...

    05:50 20.10.2025

  • 44 име

    1 8 Отговор

    До коментар #35 от "Нищо не зависи от рашистите и Тръмп ...":

    Стоечо, ти ли си бе, амам атйовт? Пак ли спрягяш употребата на частицата ЩЕ?!

    05:51 20.10.2025

  • 46 Добро утро!

    9 1 Отговор
    Според мен🤔 всичко това е някаква дезинформация с цел да се преметне Путлер. Ясно е отдавна , че бункерния плъх няма достатъчно мозък.

    05:58 20.10.2025

  • 47 Андропов

    7 2 Отговор

    До коментар #42 от "Госあ":

    И в случая с Украйна няма никакви проценти. Украйна е единна и неделима държава, официално призната от всички, с пълни гаранции за нейната терториална цялост и суверинитет от САЩ, Обединеното кралство и Русия. Войната се дължи на агресията на чужд окупатор, в тотален разрез с международното право Това по дефиниция е престъпление срещу човечеството. И ако не бъде наказано, то неизбежно ще се разраства.

    Коментиран от #48

    06:00 20.10.2025

  • 48 Госあ

    2 7 Отговор

    До коментар #47 от "Андропов":

    Трябваше да бъде наказан геноцида на бандерите навреме над руснаци и тогава можеше да се говори за справедливост. А не да се помпат с оръжия. Късно е. И трябва да си платят и ще си платят. Колкото повече убиват руснаци, толкова цената ще става по-висока.

    Коментиран от #56, #60

    06:03 20.10.2025

  • 50 Лъжа и истина

    2 7 Отговор
    Западът и Сащ искаха война и си я получиха. Сега, когато Русия ви победи, няма да рИвете! Знаят се коренните причини за конфликта, но пропагандата преднамерено избягва да ги назовава. Русия ще довърши денацификацията и демилитаризацията на фашистката държава и ще гарантира националната си сигурност, която няма нищо общо с териториални претенции! Ще гарантира и сигурността на целия регион. Със или без коалицията на русофобските военнолюбци. Хегемонията свърши.

    Коментиран от #57

    06:08 20.10.2025

  • 52 Дик

    15 2 Отговор
    Дано кървавото жуже поживее още малко, за да може окончателно да съсипе остатъчната империя на злото, преди Господ да го прати прав и в пъклото

    06:17 20.10.2025

  • 53 Гениално

    13 1 Отговор
    Путлер ще бъде брутално прецакан, ако войната спре сега по линията на контакт, защото дефакто това е край на "СВО" без да бъде изпълнена нито една от първоначално обявените цели...

    06:18 20.10.2025

  • 54 Минск-16

    1 7 Отговор
    Тръмпе, какъв Донбас, бе бате? А Херсон, а Запорожие? Те са вписани в конститусията на Русия. Сега очакваш Путин да ги задраска ли?

    06:21 20.10.2025

  • 55 Механик

    0 1 Отговор
    Кво стана с томахавките? Две седмици троловете ми бяха проглушили ушите как ще събарят Кремъл с тях, се оказа "много шум за нищо", май?
    Мисля, че отново е време Тръмп да стане "краснов"? Голяма е козяшката мъка. Вече една година не могат да решат дали Тръмп е техен човек или все пак си е "Краснов".

    Коментиран от #58, #59

    06:37 20.10.2025

  • 56 Без мисъл и смисъл

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Общо взето всеки ден повтаряш пропаганда като папагал.

    06:46 20.10.2025

  • 57 Без смисъл и без мисъл

    1 1 Отговор

    До коментар #50 от "Лъжа и истина":

    Общо взето повтаряш пропаганда като папагал.

    06:47 20.10.2025

  • 58 УСА

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Томахавките са си там. Готови, инспектирани и лъснати - чакащи някой да натисне копчето и да захвърчат чалми и руски глави.

    06:48 20.10.2025

  • 59 Ха ха ха ха

    2 1 Отговор

    До коментар #55 от "Механик":

    Помниш ли замъка на Симено Велики във Велики Преслав? Голяма работа е бил! Местните турци го направиха на вар.

    Е така ще стане и с Кремъл.

    06:50 20.10.2025

  • 60 Сталин

    2 2 Отговор

    До коментар #48 от "Госあ":

    Таварищ Сталин ни показа, че руснакът най-добре е да се избива. Геноцидът за руснака - е като изкъпване на клецана булка - прочиства.

    Геноцидът за руснака е учистителен! Затова всички руски владетели от Иван Грозни, до Ленин, Сталин и сега Путин ги геноцидират!

    06:52 20.10.2025

