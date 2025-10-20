Новини
ISW: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецк в замяна на мир
ISW: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецк в замяна на мир

20 Октомври, 2025 07:08

Москва намеква за „частични отстъпки“ в Южна Украйна, докато ISW предупреждава за стратегически риск

ISW: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецк в замяна на мир - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Руският президент Владимир Путин отново е поставил условие Украйна да предаде цялата Донецка област като предпоставка за прекратяване на войната. В същото време той е намекнал, че Москва би могла да „върне части“ от окупираната южна територия, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Анализаторите предупреждават, че подобна отстъпка би позволила на Русия да възобнови настъпателните действия при по-благоприятни условия и в момент по свой избор.

Според публикация на The Washington Post от 18 октомври, двама висши източници твърдят, че по време на разговор с бившия американски президент Доналд Тръмп на 16 октомври Путин е заявил готовност „да предаде части“ от окупираните Херсонска и Запорожка области като част от неофициално предложение.

Точните параметри на тази оферта остават неясни. Възможно е руският лидер да е имал предвид украински територии, които Москва незаконно е анексирала, но не контролира напълно. Това не е първият път, в който Путин поставя подобни условия - още през август 2025 г. той настояваше Украйна да отстъпи останалите райони на Донецка област в замяна на прекратяване на огъня.

Стратегическо значение на Донецк

Донецката област има ключово значение за отбранителния и индустриалния капацитет на Украйна. Там се намира така нареченият „крепостен пояс“ - главната линия на защита, изграждана от 2014 г., която днес представлява логистичен и производствен център от национално значение.

Ако Русия овладее региона, тя би спестила продължителни и кървави сражения, придобивайки нови изгодни позиции за бъдещи операции срещу източна Днепропетровска, Запорожка или южна Харковска област.

Реакция на руските власти

Руските представители омаловажиха значението на предложението на Путин, вероятно за да подготвят общественото мнение за продължаване на военната кампания.
Първият заместник-председател на Комисията по международни отношения в Държавната дума Алексей Чепа заяви пред държавната медия Lenta.ru на 19 октомври, че Запорожка и Херсонска области вече са „част от Русия“ след проведените през септември 2022 г. фалшиви референдуми. Според него всякакви изявления за териториални отстъпки са били „предадени в по-умерен тон“.

Тези коментари целят да внушат на руската общественост, че Кремъл не възнамерява да се отказва от претенциите си към Херсон и други украински територии, опровергавайки твърденията за сериозни компромиси.

Липса на реална промяна в позицията на Кремъл

Въпреки спекулациите, Кремъл не е подготвил руското общество - особено ултранационалистическите среди, които са основна опора на Путин - за каквото и да било отстъпление от първоначалните цели.
Според ISW, повече от три години и половина след началото на войната няма признаци, че Москва е готова на смислени компромиси за траен мир.

Украински дипломатически и военни инициативи

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев е предложил на САЩ съвместни проекти в областта на енергетиката - включително развитие на газова инфраструктура и ядрено производство - с цел засилване на енергийната независимост на Европа от Русия.

Междувременно украинските въоръжени сили нанесоха удари по руска нефтена инфраструктура в Самарска и Оренбургска области в нощта на 18 срещу 19 октомври. Генералният щаб съобщи за атака срещу рафинерията в Новокуйбишевск, като спътникови кадри показват мащабни пожари и димни стълбове над обекта.

Украинската армия уточни, че ударът е засегнал първичната инсталация за преработка на нефт, а оценката на щетите все още продължава.

Неидентифицирани дронове над Мюнхен

Германските власти докладваха за наблюдения на неидентифицирани обекти, приличащи на дронове, в района на летище Мюнхен на 18 октомври. Според Associated Press летището е било временно затваряно два пъти поради сигнали за такива апарати.
Нито един от инцидентите не е потвърден официално, но те се вписват в поредица подобни случаи из Европа.

ISW свързва тези събития с руската операция, известна като „Фаза нула“ - етап, в който Москва изгражда информационни и психологически предпоставки за възможен бъдещ конфликт между Русия и НАТО.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Pyccкий Карлик

    40 31 Отговор
    Путин всичко е пресметнал !!!
    Днес е 1334 ден от мегауспешната Три Дня операция.
    Еще 90 дня и операцияте ще надмине по-продължителност Втората Световна.
    Маладец 😄👍

    Коментиран от #6, #31, #45, #63

    07:14 20.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 демократ

    8 27 Отговор
    Добре че са Сащ че да контролорат населенивто на азиатските при мати. Както с Хирошима и Виетнам иначе онея са като хле барки а сега и с Русия

    Коментиран от #9

    07:16 20.10.2025

  • 4 Ъъъъъъъъ

    25 5 Отговор
    "Според публикация на The Washington Post от 18 октомври, двама висши източници твърдят, че по време на разговор с бившия американски президент Доналд Тръмп ....
    "

    Бившия американски президент?🤔
    Това е потвърждение на твърдението ми, че западната проганда изпростява все повече и повече.....

    07:16 20.10.2025

  • 5 Българка 😺-Маца

    27 6 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат душите черни душмански !

    07:21 20.10.2025

  • 6 Ами

    20 7 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    А сега с погледни и границите на Украйна от Минските споразумения и сегашните и ако смяташ,че върната подарена територия колкото България и половината ма обединеното кралство Великобритания е малко ,може да продължат и без туй толкова руски земи са им подарили,че ако продължат така на Украйна ще и остане само това за 3 те дни :))))

    Коментиран от #14, #29

    07:22 20.10.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Добре, че са ISW, та да ни светнат:)

    23 5 Отговор
    “ISW: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецк в замяна на мирст"

    Путин прелага да отстъпят останалите 20% от Донецк, за да не бъдат разрушени градовете, тъй като така или иначе руснаците ще си го освободят. А и много жертви от двете страни ще бъдат слестени.
    В замяна на това предлага останалите части от Запорожие и Херсон да си останат за Украйна!
    Ако обаче европейските лидери накарат Зеленски пак да се бие и руснаците сами си превземат Донецк, то офертата за Запорожие и Херсон автоматично отпада.
    Но заради само лапане на курабийки от мама, ISW ще го разберат това много късно.

    Коментиран от #11

    07:23 20.10.2025

  • 9 Абе

    17 6 Отговор

    До коментар #3 от "демократ":

    Като гледаме в Сащ и Европа май местните станали малцинство и не може да се разбере кои са хлебарките и кой кого командва вече:))))

    07:25 20.10.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Добър ден!

    26 17 Отговор
    Лузърът Путлер многократно е доказал, че е патологичен лъжец и пoдлец.

    Коментиран от #75

    07:32 20.10.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    27 17 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    На 500 000 погибшие и 1млн инвалида им е все едно колко е останало от Украйна. Русия се самоуби с тая Безсмислена война и не реши нито един свой проблем.
    Създаде си нови.

    Коментиран от #17, #70

    07:34 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Госあ

    14 16 Отговор
    Само тормоз над бандерите ! Кой ще спре руснаците ? 48 млн украина с най голямата територия изцяло в Европа и с цялото натовско оръжие и изпразнени складове не можаха. Сега тормоз и само тормоз над бандерите ! Западняците да ги дондуркат още, ако искат. Да видим докога ?! Докога хората в ЕС ще търпят нахалния зелник

    07:39 20.10.2025

  • 17 Путин

    11 12 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    Не можем да използваме ядрени оръжия. Ще се взривят още при пуска в Русия.

    07:44 20.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Заминавай при рашистите на фронта

    15 7 Отговор

    До коментар #10 от "Факти":

    да се биеш срещу НАТО 😂.

    07:44 20.10.2025

  • 20 Госあ

    7 4 Отговор
    Путин трябва да обяви размяна на един декар срещу зеля ! 😂 Мисля че заля препариран в мазетата на Кремъл ще бъде чудесен трофей

    07:51 20.10.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 провинциалист

    13 5 Отговор
    И все пак, какво прави Украйна в демократично самоопределилата се ДНР?

    07:55 20.10.2025

  • 23 Ъъъъъъъ

    19 5 Отговор
    Това, което не ви казват е, че украинската ПВО се срина тотално. В смисъл, че вече нямат ракети за патриотите.....И след последната руска атака от лоня ден, се появи един доклад, който май е бил предназначен за вътрешна употреба, в който се казва, че от 26-те Искандер-а, които Русия е изстреляла, ПВО-то не е свалила нито един, заради липсата на ракети. Затова и Зеленски вече се моли за замразяване на конфликта по линията на контакт. А вие си лайте колкото си искате, че Русия загубила войната и други подобни глупости. Ме пречите на никого.

    Коментиран от #30

    07:57 20.10.2025

  • 24 Мишел

    11 2 Отговор
    Не Путин , а ISW настояват.

    07:58 20.10.2025

  • 25 В крайна сметка

    3 11 Отговор
    Путлер и Раша отиват при крайцера и СССР.

    08:02 20.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Хахахаха

    6 11 Отговор
    Копейки, рашата са толкова мощна армия, че след 4 години война, се надяват ВСУ да им отстъпи територия. Чак се налага тръмпоча да помага на путлера. Така, че вече не искам да чувам за никакво напредване от вас за рашите.

    08:04 20.10.2025

  • 28 Войвода

    9 2 Отговор

    До коментар #21 от "Шопо":

    Северна македония не е държава а територия, българска територия.

    Коментиран от #33, #48

    08:07 20.10.2025

  • 29 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Ами":

    На рашата територия ли и трябва? Аз мислих, че уж за сигурност воюват? Ама не съм видял да е станало по-сигурно в раша.

    Коментиран от #32

    08:07 20.10.2025

  • 30 Хахахаха

    6 6 Отговор

    До коментар #23 от "Ъъъъъъъ":

    Той Зеленски го каза това и предния път бе ейййй! Ама путлера иска да избие още рашисти.

    Коментиран от #58

    08:09 20.10.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 провинциалист

    5 2 Отговор

    До коментар #29 от "Хахахаха":

    "Аз мислих, че..." - недей, не ти се получава.

    08:13 20.10.2025

  • 33 Град Козлодуй

    6 0 Отговор

    До коментар #28 от "Войвода":

    Макетата искат да влязат в ЕС и Еврозонатаа, да признаят че са Българи и влизат веднага.

    08:14 20.10.2025

  • 34 Факт

    6 3 Отговор
    Владимир Зеленски:
    "Украйна няма да се откаже от териториите си в името на прекратяването на войната с Русия и ще продължи да укрепва сътрудничеството си с международните партньори в областта на отбраната и енергетиката (...) Ние няма да дадем нищо на агресора и няма да забравим нищо от това, което е извършил. Ясно виждаме, че Русия е дългосрочна заплаха. Следователно ние в Европа се нуждаем от дългосрочно сътрудничество и реални резултати (...) Работим съвместно със западните партньори за разширяване на програмата PURL ("Списък на приоритетните нужди на Украйна") и увеличаване на покупките на американски оръжия. По-специално става въпрос за системи за противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег на действие. Подготвяме и нови споразумения за отбранителни технологии и енергийна подкрепа за Украйна".

    08:17 20.10.2025

  • 35 ще ви се

    2 6 Отговор
    Интерпретацията за намекване е породена от безсилието на запада да воюва с Русия.до пълно освобождение на Украйна!

    Коментиран от #38

    08:19 20.10.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Нищо няма да получи, военнопрестъпникa!

    6 3 Отговор

    До коментар #31 от "Шопо":

    Само две условия поставени от пу тл ер са допустими - да бъде осъден на смърт, или доживотен затвор.

    08:20 20.10.2025

  • 38 Хахахаха

    9 1 Отговор

    До коментар #35 от "ще ви се":

    Путлера сам го каза по телевизията, че ВСУ трябвало да се изтеглят!

    08:22 20.10.2025

  • 39 Факт

    7 4 Отговор
    В отговор на брътвежите на Путин да получи Донецка област пламнаха дружно два стратегически важни завода в Русия - рафинерията в Новокуйбишевск и газопреработвателния завод в Оренбург на близо 1700 км от Киев.
    Рафинерията преработва 8,8 млн. тона суров петрол годишно, което представлява около 3% от общия рафиниращ капацитет на Русия.
    Заводът в Оренбург е с годишен капацитет 45 млрд м³ газ, което представлява около 15% от общото потребление на ЕС.

    За Путин не Донецк, а Хага!
    И здрава чепата тояга!

    Коментиран от #43

    08:23 20.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Глас от бункера

    7 2 Отговор
    Проблемът е, че Путлер е патологичен лъжец и пoдлец...

    08:26 20.10.2025

  • 43 Хахахаха

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Факт":

    Докато санкциите от Европа и САЩ ги мислят половин година, блокират ги от Унгария и Словакия и т. н. то санкциите на Мадяр действат мигновено. Има завод - на другия ден, няма завод!

    08:27 20.10.2025

  • 44 Pyccкий Карлик

    8 2 Отговор
    1943г CCCP не отстъпи на Хитлер Сталинград и Москва, пoчeмy Путин си въобразява че Украйна ща му даде Донбас ? Ела си го вземи бе лыcий 😁

    Коментиран от #55

    08:28 20.10.2025

  • 45 Град Козлодуй

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    Украйна е руска територия, 90% от населението са руснаци.

    08:31 20.10.2025

  • 46 явер

    2 3 Отговор
    Мисля, че Тръмп му дава последен шанс на Путин и ако не се съгласи, дава Томахавките на Зеленски и руснаците да мрът.

    Коментиран от #53, #66

    08:32 20.10.2025

  • 47 ОБЕКТИВЕН

    3 3 Отговор
    Айде нека самият Путин (победителят!) да каже какво ще иска от Украйна (победеният!), а не ISW да ни казва, става ли?

    08:33 20.10.2025

  • 48 Шопо

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "Войвода":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    08:34 20.10.2025

  • 49 Според американските медии,

    3 1 Отговор
    позовавайки се на собствени източници, срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски многократно се е превръщала в "скандален мач" и е ескалирала в схватка с повишен глас. Твърди се, че президентът на САЩ непрекъснато е прекъсвал Зеленски полудял е и е псувал, според запознати със ситуацията. Според същото издание по време на разговора Тръмп е прекъсвал Украинския лидер крещял е и е хвърлил фронтовите карти с цели на Русия които Зеленски е дал. Ръководителят на Белия дом е настоял Украйна да отстъпи цялата територия на Донецка област и е повторил тезите на Путин, които били изразени предишния ден в личен разговор. Според един от европейските служители, запознати със съдържанието на срещата, Тръмп е казал на Зеленски, че ако не се съгласи на предложеното и не сключи споразумение губи войната. След което Украйна ще бъде напълно унищожена и никой няма да може да спре това и да помогне. Всички възможности за запазване целостта на Украйна ще са изчерпани.

    08:34 20.10.2025

  • 50 Георгиев

    1 2 Отговор
    Хайде пак игри! Киев и кураторите му в Европа трябва веднага да се съгласят. Защото Одеса, Владимиров, Харков и други чакат. Това не е решение на Москва.
    Кога ще се появи Сталин2?

    08:36 20.10.2025

  • 51 Украйна

    4 1 Отговор
    няма да се съгласи с тия условия!

    Тръмп, естествено, веднага клекна пред Путин, макар че онзи ден друго разправяше! Днес направо повтаря папагалски кремълските приказки.

    08:36 20.10.2025

  • 52 име

    2 3 Отговор
    И Одеса. Никъв излаз на море за украйна, никъв мир за бандерите. Еднопосочно към сибир.

    08:38 20.10.2025

  • 53 Вики

    2 1 Отговор

    До коментар #46 от "явер":

    Томахоук е на въоръжение на корабите и подводниците на ВМС на САЩ, използва се във всички значителни военни конфликти с участието на САЩ от момента на приемането ѝ на въоръжение през 1983 г. Ориентировъчната стойност на ракетата през 2014 финансова година съставлява 1,45 млн. долара.
    Ясно е къде се ползва, не е ясно кой ще плаща ?

    08:40 20.10.2025

  • 54 В.В.П.

    2 0 Отговор
    Освен това настоявам и немедлено да ми доставите и розов Еднорог!

    08:40 20.10.2025

  • 55 Pyccкий Карлик

    2 0 Отговор

    До коментар #44 от "Pyccкий Карлик":

    синилното братче на злобното джуджи, което кой знае защо изчезна от коментарите на усръинските ...ъзолизци ???!

    08:40 20.10.2025

  • 56 Ванга

    2 0 Отговор
    Русия ке падне

    08:41 20.10.2025

  • 57 Факт

    2 3 Отговор
    Образувано е наказателно дело срещу латвийски гражданин, който беше заснет да крещи срещу украинско семейство в швейцарски влак: „Аз съм руснак, ще ви убием всичките.“ Пожелаваме на този руски патриот да бъде екстрадиран в Русия, където да бъде мобилизран и да му се даде възможност да се пробва да убива украинци на фронта - под украинските дронове, в калта и миризмата на смърт в окопите.

    Латвийската служба за държавна сигурност е образувала наказателно дело срещу латвийски гражданин, който се е държал агресивно към украиноговоряща жена във влак в Швейцария.

    „Наказателното дело е образувано след откриване в интернет на видеоклип, за който се смята, че подбужда национална и етническа омраза и враждебност към украинците“, съобщи агенцията.

    Инцидентът е станал на 13 октомври 2025 г. във влак от Интерлакен до Шпиц, Швейцария.

    08:41 20.10.2025

  • 58 Ъъъъъъъъъъ

    1 2 Отговор

    До коментар #30 от "Хахахаха":

    "Той Зеленски го каза това и предния път бе ейййй! "

    Тогава още имаха армия и надежди, че рогът на изобилието ще засипе Украйна с оръжия, ще превъоръжат и прегрупират...... Сега армията я няма, оръжията ги няма.....И между другото, нямат и ток. Електропреносната мрежа се срива при най-малкото натоварване, заради почти унищожената енергийна инфрастриктура......А поредната масирана атака предстои.

    08:41 20.10.2025

  • 59 ЕС и Украйна

    1 1 Отговор
    да зарежат Тръмп и да си следват техния план! Без него! Колкото повече му уйдисват, по лошо става!

    Утре самият Тръмп ще се обърне а помощ към тях, когато Си почне да провокира САЩ в Азия и Африка! Тогава ще му кажат да купува оръжия от тях!

    08:43 20.10.2025

  • 60 Няма смисъл да се напъват

    3 0 Отговор
    рашистите и рашистофилите. Раша и бункерния пcиxoпат отиват в небитието при крайцера и СССР.

    08:46 20.10.2025

  • 61 Според американските медии,

    0 3 Отговор
    Зеленски е предоставил на Тръмп карти с цели в РФ, които да бъдат поразени от САЩ. В отговор Тръмп се е разкрещял, псувал го е, захвърлил е картите и го е заплашил, че укрия ще престане да съществува, ако не се съгласи на предложенията на Путин.

    08:46 20.10.2025

  • 62 Нищо няма да превземе Путин.

    6 2 Отговор
    Ако темпът на руската офанзива се запази както досега, Русия ще може да завладее напълно четирите области, за които претендира - Луганската, Донецката, Херсонската и Запорожката, чак през юни 2030 г. А за да завземе цялата територия на Украйна ще са й необходими още 103 години. Безпощадната реалност за руската армия, смятана до преди известно време за втора в света, се базира на мета-анализ, който комбинира голям брой независими оценки (от западни разузнавания, украински и руски независими източници и сателитни данни), и е предоставен от The Economist.

    За повече от 2 години Русия не е превзела нито един голям град
    "Откакто фронтовата линия се стабилизира след края на първата контраофанзива на Украйна през октомври 2022 г., тя е останала на практика непроменена", пише изданието. И отбелязва това, което се набива на очи - Русия не е успяла оттогава да превземе нито един голям град в Украйна.

    Коментиран от #71, #72

    08:47 20.10.2025

  • 63 До европейскипедерастнпо

    1 5 Отговор

    До коментар #1 от "Pyccкий Карлик":

    не мисли мекакитке нямаш капацитет бягайдадухаш на някой ром

    08:49 20.10.2025

  • 64 Голям напън, а само въздух под налягане

    5 1 Отговор
    От май тази година, когато Русия започна мащабна офанзива, тя е успяла да превземе само 0,4% от украинската територия и не е постигнала никакви значителни цели.

    Минимални успехи на чудовищна цена
    Така че независимо дали Доналд Тръмп ще се съгласи да предостави на Украйна мощните ракети "Томахоук" или не, руският диктатор Владимир Путин има далеч по-сериозни причини за безпокойство - Русия плаща огромна цена в замяна на минимални успехи на бойното поле.

    Мнозина на Запад се фокусират върху недостига на украинска жива сила, но това е поглед от грешната страна, пише изданието. По-поразително е колко малко територия е завзела Русия в третата си и най-голяма офанзива от началото на войната и ужасната цена, която е платила в хора и техника.

    08:50 20.10.2025

  • 65 Факт

    0 1 Отговор
    Сергей Медведев – руски журналист, политолог, писател. Доктор на историческите науки, професор във Висшата школа по икономика (Москва).
    "Русия загуби тази война (и) чисто визуално. Безкрайни сиви колони бронирана техника – мръсни, трополещи, димящи, неугледни, като някакви призраци, изкопани изпод земята, изпълзяли от бойните полета то ли на Втората, то ли на Първата световна. Камиони, наблъскани с човешко месо – озлобени и наплашени войници, повечето от които си били мислили, че ги пращат на учения. Проблеми с логистиката, снабдяването, със заповедите, с ориентацията – колони, ориентиращи се на терен по пътните табели. Вътре в камионите – някакви шперплатни плоскости, дървени столчета, просрочени консерви, и войници, мародерстващи и тероризиращи местното население. Всичко това е някаква безнадеждна архаика, която вече две десетилетия цари в главите на хората в Русия и сега се е разпълзяла по полетата на Украйна – като ръмжащи тиранозаври от някакъв Руски Джурасик парк. Унищожават ги в движение, наведнъж цели колони, стотици и хиляди камиони и бронирани коли с буква Z по канавките на украинските пътища – като че ли цялата остаряла, железна, механична руска цивилизация, изкована през последните триста години, от Петър Първи насам, е превърната в камари старо желязо.
    И бомбардировките на украинските градове – архаичен геноцид, с военните престъпления от времето на масовите войни, механизирано убийство в промишлени мащаби, някакъв дълбок ХХ век. Картини, ка

    08:50 20.10.2025

  • 66 хикочко..

    2 0 Отговор

    До коментар #46 от "явер":

    Томахавките са позиоционирани на подводници-нито една от тях не може да мине босфоро..остават крайсерите с щатски и екипаж от спецове..те могат да пуцат по масква ама не и от неутрални води,ако го направят..това означава сблъсък м/у кремля и алианса,остава одесса,но корабчетата ще бъдат под обсега на туполеев и мигоян

    08:50 20.10.2025

  • 67 а у нас тея отровните те за какво

    0 0 Отговор
    настояват . нетаняовците плевелиев пасито турската гюбекчиика , бойчо . на клона сто маймунета . мълчат гузни . е как ще има мир . германския се оплю. френския се олигави . ес се репчи рептилски .

    08:51 20.10.2025

  • 68 Факт

    2 1 Отговор
    Сергей Медведев – руски журналист, политолог, писател. Доктор на историческите науки, професор във Висшата школа по икономика (Москва).
    ....... И бомбардировките на украинските градове – архаичен геноцид, с военните престъпления от времето на масовите войни, механизирано убийство в промишлени мащаби, някакъв дълбок ХХ век. Картини, каквито не бяхме виждали повече от осемдесет години.
    Когато в Кремъл са замисляли тази операция, вероятно си представяли нещо от типа на американската война в Залива – високотехнологичен блицкриг от въздуха, някакъв триумф на висшата цивилизация. А вместо това руската армия прилича на зле обучените, дезориентирани и демотивирани танкови армии на Садам, разбягващи се и горящи в пустинята, пълен обрат на медийната картинка: вместо на американците, руснаците замязаха на иракчаните. И изтребването на мирните градове – та даже и това е от арсенала на Садам срещу кюрдите.
    Да, това действително е цивилизационно поражение на Русия, която, с това дълго дундуркане и отглеждане на своята собствена архаика, произведе тази допотопна война, едновременно чудовищна, нелепа и неефективна – танкови батальони, седмици сражаващи се за някакви селца, и губейки десетки единици техника и стотици хора.
    Впрочем, а откъде го взехме това, че войната ни е трябвало да бъде ефективна? Ефективно в Русия могат само да лъжат и крадат. А всичко останало е нещо като тази война.

    08:51 20.10.2025

  • 69 ЕС отделя 1 % от ВБП

    2 2 Отговор
    за Украйна. няма нужда от САЩ. Години наред икономиката на Украйна беше съсипвана от руските ракети. Но сега тя вече отвръща на удара чрез сравнително евтини, произведени в страната ракети и дронове. Ако фронтовите линии останат такива, каквито са сега, и войната се превърне във война за съоръжения и инсталации, а не за територия, вече не е толкова очевидно, че Русия ще има превес. Въпреки че икономиката ѝ е много по-голяма от тази на Украйна, тя е малка в сравнение с тази на съюзниците на Украйна.

    След над три години на осуетени руски офанзиви, внезапен колапс изглежда по-вероятно да настъпи в руската военна икономика, отколкото в отбранителните линии на Украйна.

    Коментиран от #74

    08:53 20.10.2025

  • 70 Хохо Бохо

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    Хубаво е, че някой ги брои жертвите защото сметката ще се плати с територия, украинска територия и репарации от колективните. Мислиш ли, че ще им излезе безплатно тая авантюра на колективните?

    08:53 20.10.2025

  • 71 Военен стратег си била

    1 0 Отговор

    До коментар #62 от "Нищо няма да превземе Путин.":

    Миличка драскаш по заръка на отворено общество соросид но давай мекакитке нищо не са превзели за това 30% от Украйна са Руски скоро идва ред на Одеса

    08:54 20.10.2025

  • 72 Републиканец

    0 0 Отговор

    До коментар #62 от "Нищо няма да превземе Путин.":

    "За повече от 2 години Русия не е превзела нито един голям град"
    Как си представяш артилерийска подготовка в голям град, където населението е рускоезичното? Погледни снимки на Берлин при щурмуването му. Градът ще бъде първо напълно разрушен и населението, което бандеровците използват като жив щит, избито. Затова Русия заобикаля големите градове и не ги щурмува.

    08:54 20.10.2025

  • 73 Факт

    0 1 Отговор
    Темпът на настъпление на руските сили в Украйна се срина – 282 убити на всеки 1 км² в трета седмица на октомври
    Октомври донесе тревожни числа за настъпателната кампания на руските окупационни войски (РОВ). Ако през първата седмица на месеца са завзети 78 км² с цена от 6 890 загинали (88 трупа на 1 км²), то през втората седмица – 51 км² при 7 850 загинали (153/км²). Но данните за третата седмица са още по-показателни: за 5 дни – само 14 км² и 3 960 загинали, или 282 тела на всеки километър завзета територия.
    Темпът на настъпление се е сринал от летните 20–22 км² на ден до едва 2.8–3 км². Причините са комплексни. Освен влошаването на метеорологичните условия, основният фактор е масовото изтощение на личния състав. Именно така нареченият „пробив“ при Добропілля доведе до изтощение на 51-ва ОВА, спад в интензивността на бойните действия в Торецк и Часів Яр, както и прегрупиране на сили от Северо-Слобожанското направление.
    На перспективното Новопавлівське направление настъплението също буксува. Основната ударна сила – 5-та ОВА – е понесла загуби, съизмерими с цяла дивизия: над 17 000 убити. 5-та и 29-та ОВА са блокирани от реките Волчья, Ворона и Янчур, които изискват сложни операции по форсиране, още повече разтегляйки бойните порядки на РОВ. За спасяване на ситуацията беше въведена 90-та танкова дивизия – бивш основен ударен елемент от Кураховското направление, но и тя не разполага със значителни резерви. Прогнозите показват, че командването на РОВ ще с

    08:56 20.10.2025

  • 74 Няма нужда казваш

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "ЕС отделя 1 % от ВБП":

    Хаха платен соросид за това в ЕС всеки ден затваря някакво производство хахаха отворено общество добре те спонсорира

    08:56 20.10.2025

  • 75 Путин

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Добър ден!":

    Не можем да използваме ядрени оръжия. Ще се взривят още при пуска в Русия.

    08:57 20.10.2025

