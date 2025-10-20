ISW: Путин настоява Украйна да отстъпи Донецк в замяна на мир

Руският президент Владимир Путин отново е поставил условие Украйна да предаде цялата Донецка област като предпоставка за прекратяване на войната. В същото време той е намекнал, че Москва би могла да „върне части“ от окупираната южна територия, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Анализаторите предупреждават, че подобна отстъпка би позволила на Русия да възобнови настъпателните действия при по-благоприятни условия и в момент по свой избор.
Според публикация на The Washington Post от 18 октомври, двама висши източници твърдят, че по време на разговор с бившия американски президент Доналд Тръмп на 16 октомври Путин е заявил готовност „да предаде части“ от окупираните Херсонска и Запорожка области като част от неофициално предложение.
Точните параметри на тази оферта остават неясни. Възможно е руският лидер да е имал предвид украински територии, които Москва незаконно е анексирала, но не контролира напълно. Това не е първият път, в който Путин поставя подобни условия - още през август 2025 г. той настояваше Украйна да отстъпи останалите райони на Донецка област в замяна на прекратяване на огъня.
Стратегическо значение на Донецк
Донецката област има ключово значение за отбранителния и индустриалния капацитет на Украйна. Там се намира така нареченият „крепостен пояс“ - главната линия на защита, изграждана от 2014 г., която днес представлява логистичен и производствен център от национално значение.
Ако Русия овладее региона, тя би спестила продължителни и кървави сражения, придобивайки нови изгодни позиции за бъдещи операции срещу източна Днепропетровска, Запорожка или южна Харковска област.
Реакция на руските власти
Руските представители омаловажиха значението на предложението на Путин, вероятно за да подготвят общественото мнение за продължаване на военната кампания.
Първият заместник-председател на Комисията по международни отношения в Държавната дума Алексей Чепа заяви пред държавната медия Lenta.ru на 19 октомври, че Запорожка и Херсонска области вече са „част от Русия“ след проведените през септември 2022 г. фалшиви референдуми. Според него всякакви изявления за териториални отстъпки са били „предадени в по-умерен тон“.
Тези коментари целят да внушат на руската общественост, че Кремъл не възнамерява да се отказва от претенциите си към Херсон и други украински територии, опровергавайки твърденията за сериозни компромиси.
Липса на реална промяна в позицията на Кремъл
Въпреки спекулациите, Кремъл не е подготвил руското общество - особено ултранационалистическите среди, които са основна опора на Путин - за каквото и да било отстъпление от първоначалните цели.
Според ISW, повече от три години и половина след началото на войната няма признаци, че Москва е готова на смислени компромиси за траен мир.
Украински дипломатически и военни инициативи
Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев е предложил на САЩ съвместни проекти в областта на енергетиката - включително развитие на газова инфраструктура и ядрено производство - с цел засилване на енергийната независимост на Европа от Русия.
Междувременно украинските въоръжени сили нанесоха удари по руска нефтена инфраструктура в Самарска и Оренбургска области в нощта на 18 срещу 19 октомври. Генералният щаб съобщи за атака срещу рафинерията в Новокуйбишевск, като спътникови кадри показват мащабни пожари и димни стълбове над обекта.
Украинската армия уточни, че ударът е засегнал първичната инсталация за преработка на нефт, а оценката на щетите все още продължава.
Неидентифицирани дронове над Мюнхен
Германските власти докладваха за наблюдения на неидентифицирани обекти, приличащи на дронове, в района на летище Мюнхен на 18 октомври. Според Associated Press летището е било временно затваряно два пъти поради сигнали за такива апарати.
Нито един от инцидентите не е потвърден официално, но те се вписват в поредица подобни случаи из Европа.
ISW свързва тези събития с руската операция, известна като „Фаза нула“ - етап, в който Москва изгражда информационни и психологически предпоставки за възможен бъдещ конфликт между Русия и НАТО.
Днес е 1334 ден от мегауспешната Три Дня операция.
Еще 90 дня и операцияте ще надмине по-продължителност Втората Световна.
Маладец 😄👍
07:14 20.10.2025
3 демократ
5 Българка 😺-Маца
Коментиран от #14, #29
9 Абе
11 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Pyccкий Карлик
До коментар #6 от "Ами":На 500 000 погибшие и 1млн инвалида им е все едно колко е останало от Украйна. Русия се самоуби с тая Безсмислена война и не реши нито един свой проблем.
Създаде си нови.
Коментиран от #17, #70
07:34 20.10.2025
16 Госあ
07:39 20.10.2025
17 Путин
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":Не можем да използваме ядрени оръжия. Ще се взривят още при пуска в Русия.
07:44 20.10.2025
19 Заминавай при рашистите на фронта
34 Факт
"Украйна няма да се откаже от териториите си в името на прекратяването на войната с Русия и ще продължи да укрепва сътрудничеството си с международните партньори в областта на отбраната и енергетиката (...) Ние няма да дадем нищо на агресора и няма да забравим нищо от това, което е извършил. Ясно виждаме, че Русия е дългосрочна заплаха. Следователно ние в Европа се нуждаем от дългосрочно сътрудничество и реални резултати (...) Работим съвместно със западните партньори за разширяване на програмата PURL ("Списък на приоритетните нужди на Украйна") и увеличаване на покупките на американски оръжия. По-специално става въпрос за системи за противовъздушна отбрана и оръжия с голям обсег на действие. Подготвяме и нови споразумения за отбранителни технологии и енергийна подкрепа за Украйна".
39 Факт
Рафинерията преработва 8,8 млн. тона суров петрол годишно, което представлява около 3% от общия рафиниращ капацитет на Русия.
Заводът в Оренбург е с годишен капацитет 45 млрд м³ газ, което представлява около 15% от общото потребление на ЕС.
За Путин не Донецк, а Хага!
И здрава чепата тояга!
53 Вики
До коментар #46 от "явер":Томахоук е на въоръжение на корабите и подводниците на ВМС на САЩ, използва се във всички значителни военни конфликти с участието на САЩ от момента на приемането ѝ на въоръжение през 1983 г. Ориентировъчната стойност на ракетата през 2014 финансова година съставлява 1,45 млн. долара.
Ясно е къде се ползва, не е ясно кой ще плаща ?
57 Факт
Латвийската служба за държавна сигурност е образувала наказателно дело срещу латвийски гражданин, който се е държал агресивно към украиноговоряща жена във влак в Швейцария.
„Наказателното дело е образувано след откриване в интернет на видеоклип, за който се смята, че подбужда национална и етническа омраза и враждебност към украинците“, съобщи агенцията.
Инцидентът е станал на 13 октомври 2025 г. във влак от Интерлакен до Шпиц, Швейцария.
62 Нищо няма да превземе Путин.
За повече от 2 години Русия не е превзела нито един голям град
"Откакто фронтовата линия се стабилизира след края на първата контраофанзива на Украйна през октомври 2022 г., тя е останала на практика непроменена", пише изданието. И отбелязва това, което се набива на очи - Русия не е успяла оттогава да превземе нито един голям град в Украйна.
Така че независимо дали Доналд Тръмп ще се съгласи да предостави на Украйна мощните ракети "Томахоук" или не, руският диктатор Владимир Путин има далеч по-сериозни причини за безпокойство - Русия плаща огромна цена в замяна на минимални успехи на бойното поле.
Мнозина на Запад се фокусират върху недостига на украинска жива сила, но това е поглед от грешната страна, пише изданието. По-поразително е колко малко територия е завзела Русия в третата си и най-голяма офанзива от началото на войната и ужасната цена, която е платила в хора и техника.
65 Факт
"Русия загуби тази война (и) чисто визуално. Безкрайни сиви колони бронирана техника – мръсни, трополещи, димящи, неугледни, като някакви призраци, изкопани изпод земята, изпълзяли от бойните полета то ли на Втората, то ли на Първата световна. Камиони, наблъскани с човешко месо – озлобени и наплашени войници, повечето от които си били мислили, че ги пращат на учения. Проблеми с логистиката, снабдяването, със заповедите, с ориентацията – колони, ориентиращи се на терен по пътните табели. Вътре в камионите – някакви шперплатни плоскости, дървени столчета, просрочени консерви, и войници, мародерстващи и тероризиращи местното население. Всичко това е някаква безнадеждна архаика, която вече две десетилетия цари в главите на хората в Русия и сега се е разпълзяла по полетата на Украйна – като ръмжащи тиранозаври от някакъв Руски Джурасик парк. Унищожават ги в движение, наведнъж цели колони, стотици и хиляди камиони и бронирани коли с буква Z по канавките на украинските пътища – като че ли цялата остаряла, железна, механична руска цивилизация, изкована през последните триста години, от Петър Първи насам, е превърната в камари старо желязо.
И бомбардировките на украинските градове – архаичен геноцид, с военните престъпления от времето на масовите войни, механизирано убийство в промишлени мащаби, някакъв дълбок ХХ век. Картини, ка
68 Факт
....... И бомбардировките на украинските градове – архаичен геноцид, с военните престъпления от времето на масовите войни, механизирано убийство в промишлени мащаби, някакъв дълбок ХХ век. Картини, каквито не бяхме виждали повече от осемдесет години.
Когато в Кремъл са замисляли тази операция, вероятно си представяли нещо от типа на американската война в Залива – високотехнологичен блицкриг от въздуха, някакъв триумф на висшата цивилизация. А вместо това руската армия прилича на зле обучените, дезориентирани и демотивирани танкови армии на Садам, разбягващи се и горящи в пустинята, пълен обрат на медийната картинка: вместо на американците, руснаците замязаха на иракчаните. И изтребването на мирните градове – та даже и това е от арсенала на Садам срещу кюрдите.
Да, това действително е цивилизационно поражение на Русия, която, с това дълго дундуркане и отглеждане на своята собствена архаика, произведе тази допотопна война, едновременно чудовищна, нелепа и неефективна – танкови батальони, седмици сражаващи се за някакви селца, и губейки десетки единици техника и стотици хора.
Впрочем, а откъде го взехме това, че войната ни е трябвало да бъде ефективна? Ефективно в Русия могат само да лъжат и крадат. А всичко останало е нещо като тази война.
69 ЕС отделя 1 % от ВБП
След над три години на осуетени руски офанзиви, внезапен колапс изглежда по-вероятно да настъпи в руската военна икономика, отколкото в отбранителните линии на Украйна.
73 Факт
Октомври донесе тревожни числа за настъпателната кампания на руските окупационни войски (РОВ). Ако през първата седмица на месеца са завзети 78 км² с цена от 6 890 загинали (88 трупа на 1 км²), то през втората седмица – 51 км² при 7 850 загинали (153/км²). Но данните за третата седмица са още по-показателни: за 5 дни – само 14 км² и 3 960 загинали, или 282 тела на всеки километър завзета територия.
Темпът на настъпление се е сринал от летните 20–22 км² на ден до едва 2.8–3 км². Причините са комплексни. Освен влошаването на метеорологичните условия, основният фактор е масовото изтощение на личния състав. Именно така нареченият „пробив“ при Добропілля доведе до изтощение на 51-ва ОВА, спад в интензивността на бойните действия в Торецк и Часів Яр, както и прегрупиране на сили от Северо-Слобожанското направление.
На перспективното Новопавлівське направление настъплението също буксува. Основната ударна сила – 5-та ОВА – е понесла загуби, съизмерими с цяла дивизия: над 17 000 убити. 5-та и 29-та ОВА са блокирани от реките Волчья, Ворона и Янчур, които изискват сложни операции по форсиране, още повече разтегляйки бойните порядки на РОВ. За спасяване на ситуацията беше въведена 90-та танкова дивизия – бивш основен ударен елемент от Кураховското направление, но и тя не разполага със значителни резерви. Прогнозите показват, че командването на РОВ ще с
