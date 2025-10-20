Новини
Свят »
Украйна »
Севернокорейските бойци тестват оръжия и използват Курска област като полигон за обучение в съвременната война
  Тема: Украйна

Севернокорейските бойци тестват оръжия и използват Курска област като полигон за обучение в съвременната война

20 Октомври, 2025 16:23 1 149 23

  • северна корея-
  • курска област-
  • русия-
  • украйна-
  • ким чен-ун

Боевете продължават в Курска и Сумска област, по-специално на север от град Суми, близо до Андреевка, Алексеевка и Кондратовка

Севернокорейските бойци тестват оръжия и използват Курска област като полигон за обучение в съвременната война - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Institute for the Study of War The Institute for the Study of War

Руските войски нямат достатъчно безпилотни самолети в Курска област и губят личен състав на фронта в Лиманска област. А в Курска област войниците на КНДР се обучават да воюват в съвременни условия. Това се посочва в последния доклад на Института за изучаване на войната (ISW), предава РБК-Украйна.

На 19 октомври руските войски продължиха настъпателните операции в северната част на Сумска област, но не напредват.

Боевете продължават в Курска и Сумска област, по-специално на север от град Суми, близо до Андреевка, Алексеевка и Кондратовка.

Руски военен блогър, свързан с руската група войски "Север", заявява на 19 октомври, че медицинският персонал на руския 1-ви мотострелкови полк, действащ в Курска област, е зле организиран, неспособен да оказва качествена медицинска помощ и има ниска бойна ефективност.

Той също така твърди, че севернокорейските войски в Курска област активно тестват севернокорейско оръжие, включително реактивни системи за залпов огън, на украинския театър на военните действия, за да получат полезни знания за съвременната война.

Руските войски продължават настъпателните си операции в северната част на Харковска област, но не са постигнали потвърден напредък.

Руските войски атакуват на североизток от Харков, близо до Волчанск, Волчански хутори и Тихое. Руски военен блогър, свързан със групата войски "Север", твърди, че ВСУ контраатакуват близо до Тихое.

На Купянското направление армията на РФ атакува, но безрезултатно.

На Лиманското направление руските войски отбелязват лек напредък.

Подполковник Дмитрий Запорожец, говорител на 11-ия армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна, съобщава, че руските войски строят укрепления в района на Серебрянската гора (югоизточно от Лиман); броят на бойните сблъсъци през октомври е намалял до 10 на ден, което е приблизително два пъти по-малко от средния дневен брой през септември.

Според него, загубите на руснаците са се увеличили до 98 убити и ранени на ден през октомври 2025 г. от 93 убити и ранени на ден през септември 2025 г.

Руските войски продължават настъплението си в посока Северск, но не напредват.

ВСУ задържат позициите си или наскоро са напреднали в тактическия район Константиновка-Дружковка.

Украинските войски наскоро са напреднали в тактическия район Добропиля и в посока Покровско.

Руски военен блогър твърди, че украинските войски продължават да нахлуват в Зверово и Леонтовичи (южно от Покровск) и се оплаква, че руските войски се нуждаят от повече дронове в района на Покровск.

Друг военен блогър твърди, че украинските дронове значително нарушават руската логистика в близост до Разино и Бойковка (и двете се намират североизточно от Покровск).

Руските войски наскоро са напреднали в посока Гуляйполе.

Видеоклипове с геолокация, публикувани на 19 октомври, показват, че руските войски наскоро са превзели Полтавка (североизточно от Гуляйполе).

Също така войските на РФ са успели да напреднат на запад в област Запорожие.

Видеоматериали с геолокация показват, че руските войски наскоро са напреднали в югоизточната част на Приморско (северозападно от Орехов).

Генералният щаб на Украйна съобщава, че в нощта от 18 на 19 октомври украинските войски са нанесли удар по склад за горива и смазочни материали в завзетия от РФ Бердянск.

Руските войски са продължили ограничените си атаки в посока Херсон, по-специално на изток от град Херсон, близо до Антоновския мост, но не са напреднали.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 11 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    16 4 Отговор
    Това го писахме многократно, севернокорейците там са в реални бойни действия и са като на учение, геройски се представят в реалната ситуация!

    Коментиран от #19

    16:25 20.10.2025

  • 2 Атина Палада

    19 2 Отговор
    Щом института на Викито каза,значи вЕрваме:)))

    16:26 20.10.2025

  • 3 Хахахаха

    6 14 Отговор
    То има ли диктаторска държава, която да не се учи на война?

    Коментиран от #5

    16:27 20.10.2025

  • 4 Мишел

    11 3 Отговор
    В Украйна набират боен опит съюзници на Русия - Северна Корея, Иран, Венецуела, Куба.

    Коментиран от #20

    16:28 20.10.2025

  • 5 БОЛШЕВИК

    17 5 Отговор

    До коментар #3 от "Хахахаха":

    Западните мародери разпалват конфликтите по света и после им е трудно да гасят пожарите. Западните мародери нападат суверенните държави!

    Коментиран от #14

    16:29 20.10.2025

  • 6 Майор Мишев

    15 3 Отговор
    Боевете в Курска област отдавна приключиха ,а 78000 добичета от много страни бяха утилизирани и много от тях послужиха за храна на дивите животни и птици и бездомните кучета .

    16:29 20.10.2025

  • 7 Данко Харсъзина

    13 6 Отговор
    Ким Чен Ун обучава армията си в реална бойна обстановка. Скоро това ще е най-силната и най-свирепа армия в света. При това разполага и с ядрено оръжие.

    16:29 20.10.2025

  • 8 Сатана Z

    13 4 Отговор
    Севернокорейските пацани използваха Укро нацитата налазили в Курска област като мишени.Нелучайно укро труповете в Курск бяха към 76 000

    Коментиран от #16

    16:31 20.10.2025

  • 9 Кой не се е обучавал

    9 3 Отговор
    В Украйна и цялото НАТО.за едни севернокорейци да обсъждаме

    16:34 20.10.2025

  • 10 Още новини от Украйна

    15 4 Отговор
    Единствената украинска "перемога" на Укро Вермахта в Курск беше превземането на магазин "Петорочка" ,който нацистите ограбиха,но след това си намериха майстора в лицето на Севернокорейския спецназ

    16:35 20.10.2025

  • 11 Вервам им

    11 5 Отговор
    Глупости и лъжи! То се вижда защо Просяка обикаля.

    16:36 20.10.2025

  • 12 !!!?

    3 7 Отговор
    Руските войски напреднали посока Гуляйполе...ще има гощавка по украински !
    Така де...победанаша !!!

    16:36 20.10.2025

  • 13 Съдията Дред

    2 8 Отговор
    Двойна печалба за Кимчо , получи нефт,провизии , технологии, получава и войски и командири с боен опит. А,и ще има няколко хиляди гърла за хранене по малко, ама там народ много.

    16:38 20.10.2025

  • 14 Хахахаха

    5 9 Отговор

    До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":

    И да допълня, на всички диктаторски държави, все запада им е виновен.

    16:39 20.10.2025

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 !!!?

    5 10 Отговор

    До коментар #8 от "Сатана Z":

    Украйна е нападната от пълчищата на азиатската Орда наследници на Монголската империя !

    16:42 20.10.2025

  • 17 Путин

    1 3 Отговор
    Чат пат ги хващат във Украйна
    Но няма да признаваме
    Лъжата е свята във Русия

    16:51 20.10.2025

  • 18 глупости

    3 0 Отговор
    Освободиха Курск още преди 8 месеца и путин раздаде медалите на героите.

    16:51 20.10.2025

  • 19 Старшина

    3 2 Отговор

    До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":

    Не само северно корейците, а всички, и европейци, и американци, че даже и наркокартелите от Южна и Централна Америка изпращат хора в Украйна да се учат на новите тактики за провеждане на бойни действия, включително и с дронове.

    16:53 20.10.2025

  • 20 така е

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Мишел":

    Това ще е най-големия проблем за тези държави когато главорезите се приберат у дома.

    16:53 20.10.2025

  • 21 От тия мякащи монголья

    2 2 Отговор
    Никаков У... Й не стаа! ЕДНА бригада десантчици ОСВОБОДИ 2 РЕПУБЛИКИ за 5 ДНИ а смешната Монгол- могучая след Година , и в момента си ги връщат!
    Абе зае БИ

    17:08 20.10.2025

  • 22 Варненец

    1 2 Отговор
    Само дето не се връщат с нови знания , а в нови чували🤣

    17:19 20.10.2025

  • 23 Атина Палада оригинал

    0 2 Отговор
    Има данни,че тези са станали човекоядци.....ранени и умрели се пускат в кутера и стават на кайма!!

    17:19 20.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания