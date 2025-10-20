Севернокорейските бойци тестват оръжия и използват Курска област като полигон за обучение в съвременната война

Руските войски нямат достатъчно безпилотни самолети в Курска област и губят личен състав на фронта в Лиманска област. А в Курска област войниците на КНДР се обучават да воюват в съвременни условия. Това се посочва в последния доклад на Института за изучаване на войната (ISW), предава РБК-Украйна.
На 19 октомври руските войски продължиха настъпателните операции в северната част на Сумска област, но не напредват.
Боевете продължават в Курска и Сумска област, по-специално на север от град Суми, близо до Андреевка, Алексеевка и Кондратовка.
Руски военен блогър, свързан с руската група войски "Север", заявява на 19 октомври, че медицинският персонал на руския 1-ви мотострелкови полк, действащ в Курска област, е зле организиран, неспособен да оказва качествена медицинска помощ и има ниска бойна ефективност.
Той също така твърди, че севернокорейските войски в Курска област активно тестват севернокорейско оръжие, включително реактивни системи за залпов огън, на украинския театър на военните действия, за да получат полезни знания за съвременната война.
Руските войски продължават настъпателните си операции в северната част на Харковска област, но не са постигнали потвърден напредък.
Руските войски атакуват на североизток от Харков, близо до Волчанск, Волчански хутори и Тихое. Руски военен блогър, свързан със групата войски "Север", твърди, че ВСУ контраатакуват близо до Тихое.
На Купянското направление армията на РФ атакува, но безрезултатно.
На Лиманското направление руските войски отбелязват лек напредък.
Подполковник Дмитрий Запорожец, говорител на 11-ия армейски корпус на Въоръжените сили на Украйна, съобщава, че руските войски строят укрепления в района на Серебрянската гора (югоизточно от Лиман); броят на бойните сблъсъци през октомври е намалял до 10 на ден, което е приблизително два пъти по-малко от средния дневен брой през септември.
Според него, загубите на руснаците са се увеличили до 98 убити и ранени на ден през октомври 2025 г. от 93 убити и ранени на ден през септември 2025 г.
Руските войски продължават настъплението си в посока Северск, но не напредват.
ВСУ задържат позициите си или наскоро са напреднали в тактическия район Константиновка-Дружковка.
Украинските войски наскоро са напреднали в тактическия район Добропиля и в посока Покровско.
Руски военен блогър твърди, че украинските войски продължават да нахлуват в Зверово и Леонтовичи (южно от Покровск) и се оплаква, че руските войски се нуждаят от повече дронове в района на Покровск.
Друг военен блогър твърди, че украинските дронове значително нарушават руската логистика в близост до Разино и Бойковка (и двете се намират североизточно от Покровск).
Руските войски наскоро са напреднали в посока Гуляйполе.
Видеоклипове с геолокация, публикувани на 19 октомври, показват, че руските войски наскоро са превзели Полтавка (североизточно от Гуляйполе).
Също така войските на РФ са успели да напреднат на запад в област Запорожие.
Видеоматериали с геолокация показват, че руските войски наскоро са напреднали в югоизточната част на Приморско (северозападно от Орехов).
Генералният щаб на Украйна съобщава, че в нощта от 18 на 19 октомври украинските войски са нанесли удар по склад за горива и смазочни материали в завзетия от РФ Бердянск.
Руските войски са продължили ограничените си атаки в посока Херсон, по-специално на изток от град Херсон, близо до Антоновския мост, но не са напреднали.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БОЛШЕВИК
Коментиран от #19
16:25 20.10.2025
2 Атина Палада
16:26 20.10.2025
3 Хахахаха
Коментиран от #5
16:27 20.10.2025
4 Мишел
Коментиран от #20
16:28 20.10.2025
5 БОЛШЕВИК
До коментар #3 от "Хахахаха":Западните мародери разпалват конфликтите по света и после им е трудно да гасят пожарите. Западните мародери нападат суверенните държави!
Коментиран от #14
16:29 20.10.2025
6 Майор Мишев
16:29 20.10.2025
7 Данко Харсъзина
16:29 20.10.2025
8 Сатана Z
Коментиран от #16
16:31 20.10.2025
9 Кой не се е обучавал
16:34 20.10.2025
10 Още новини от Украйна
16:35 20.10.2025
11 Вервам им
16:36 20.10.2025
12 !!!?
Така де...победанаша !!!
16:36 20.10.2025
13 Съдията Дред
16:38 20.10.2025
14 Хахахаха
До коментар #5 от "БОЛШЕВИК":И да допълня, на всички диктаторски държави, все запада им е виновен.
16:39 20.10.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 !!!?
До коментар #8 от "Сатана Z":Украйна е нападната от пълчищата на азиатската Орда наследници на Монголската империя !
16:42 20.10.2025
17 Путин
Но няма да признаваме
Лъжата е свята във Русия
16:51 20.10.2025
18 глупости
16:51 20.10.2025
19 Старшина
До коментар #1 от "БОЛШЕВИК":Не само северно корейците, а всички, и европейци, и американци, че даже и наркокартелите от Южна и Централна Америка изпращат хора в Украйна да се учат на новите тактики за провеждане на бойни действия, включително и с дронове.
16:53 20.10.2025
20 така е
До коментар #4 от "Мишел":Това ще е най-големия проблем за тези държави когато главорезите се приберат у дома.
16:53 20.10.2025
21 От тия мякащи монголья
Абе зае БИ
17:08 20.10.2025
22 Варненец
17:19 20.10.2025
23 Атина Палада оригинал
17:19 20.10.2025