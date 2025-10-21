Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски: Работим със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът"
  Тема: Украйна

Зеленски: Работим със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът"

21 Октомври, 2025 05:46, обновена 21 Октомври, 2025 04:49 599 17

  • зеленски-
  • пейтриът-
  • сащ-
  • украйна

Президентът на Украйна ги определи като една от ключовите гаранции за сигурност за страната

Зеленски: Работим със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът" - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Украйна работи активно със САЩ да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.

"Днес (понеделник - бел. ред.) министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал също докладва, предимно за резултатите от срещата (на групата) "Рамщайн" и новите споразумения с партньорите", каза Зеленски. Той отбеляза, че скоро ще бъдат огласени допълнителни пакети за подкрепа.

"Отделно – и много конкретно – работим със САЩ, за да гарантираме, че Украйна все още може да получи необходимия брой системи "Пейтриът". Това не е лесна задача, но то е една от гаранциите за сигурност за Украйна – и ще работи в дългосрочен план", подчерта Зеленски.

Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании, които произвеждат както системи "Пейтриът", така и други оръжия от ключово значение за Украйна.

По-рано президентът каза, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи "Пейтриът".


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червената шапчица

    11 1 Отговор
    За какво са ти тези системи, ве...

    04:55 21.10.2025

  • 2 Тест

    10 1 Отговор
    Зеленски трябва да бъде приключен

    04:58 21.10.2025

  • 3 САЩ

    7 1 Отговор
    Работят Зеленски, така че да не получи никакви системи.

    05:00 21.10.2025

  • 4 А бе,

    6 1 Отговор
    добре ще поработите !

    05:01 21.10.2025

  • 5 Наистина

    10 1 Отговор
    Зеления клоун взе да омръзва на всички !

    05:02 21.10.2025

  • 6 Червената шапчица

    7 1 Отговор
    Военният експерт Ивайло Иванов от Съюза на офицерите от резерва "Атлантик". - Този като го видя по телевизора и се напикавам от смях. А съпругът на мая манолова - ангел найденов ме натъжава.

    05:07 21.10.2025

  • 7 град КОЗЛОДУЙ

    8 1 Отговор
    само да питам какво стана със томаховките бе зеленПЕДЕРАСТ

    05:08 21.10.2025

  • 8 оня с коня

    5 1 Отговор
    Отново Мощен юмрук в зурлите на третополовите от НАТО

    05:10 21.10.2025

  • 9 оня с коня

    5 1 Отговор
    ЗЕЛЕНСКИ е разгащен и наведен:
    - Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!

    Коментиран от #11

    05:10 21.10.2025

  • 10 репортаж във Financial Times

    5 1 Отговор
    Трябваше да бъде среща за напредък в мир. Оказа се бойно поле. Срещата между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Белия дом се провали. Според експлозивен репортаж във Financial Times, двамата лидери прераснаха в словесна престрелка, с отправяне на обиди, хвърляне на карти из залата и брутален ултиматум от американския президент.

    05:11 21.10.2025

  • 11 9ти септември

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "оня с коня":

    Беляне нещастник

    05:19 21.10.2025

  • 12 оня с коня

    4 0 Отговор
    Засилва се квиченето на соросоидната сган, движим се в правилната посока...

    05:23 21.10.2025

  • 13 Артилерист

    4 0 Отговор
    Преди малко Маречко, висш представител на киевската хунта в радата, сега Зеленски, след него сигурно Ермак, Умеров и прочие хунтаджии ще въртят тук непрекъснато, докато "обикнем" демократически нацизирана Украйна и напълно успеят в напъна си да забравим "дружбата от векове и за векове" с Русия.

    Коментиран от #15

    05:34 21.10.2025

  • 14 трудна работа

    2 0 Отговор
    Във вторник поредния пейтриът получи един Искандеер! Бройте всички места за зислокация на ПВО и смятайте по едно на месец да има. Нема кой да произвете долтова ПВО, колкото руснаците могат да унищожават.

    05:40 21.10.2025

  • 15 име

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Артилерист":

    Ако киевска хунта направи тур операторска агенция да води хората по имотите им в САЩ, ще избият рибата!

    05:43 21.10.2025

  • 16 Готов за бой

    1 1 Отговор
    Аз само ги чакам рашките и нас да атакуват. Никакви пеитриъти не ми трябват. Първата ми работа ще е да застана на Калотина с картечница и да разстрелям плъховете които ще напират да дезертират на запад. И после се заемам с рашките 👊

    05:44 21.10.2025

  • 17 любопитен

    0 0 Отговор
    Щооо, кво стана с предишните?

    05:50 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания