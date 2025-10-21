Зеленски: Работим със САЩ за получаването на необходимия брой системи "Пейтриът"

Украйна работи активно със САЩ да получи необходимия брой системи за противовъздушна отбрана "Пейтриът", заяви президентът Володимир Зеленски в нощното си видеообръщение, като определи системите като една от ключовите гаранции за сигурност за страната, предаде Укринформ, цитирана от БТА.
"Днес (понеделник - бел. ред.) министърът на отбраната на Украйна Денис Шмигал също докладва, предимно за резултатите от срещата (на групата) "Рамщайн" и новите споразумения с партньорите", каза Зеленски. Той отбеляза, че скоро ще бъдат огласени допълнителни пакети за подкрепа.
"Отделно – и много конкретно – работим със САЩ, за да гарантираме, че Украйна все още може да получи необходимия брой системи "Пейтриът". Това не е лесна задача, но то е една от гаранциите за сигурност за Украйна – и ще работи в дългосрочен план", подчерта Зеленски.
Той припомни, че при посещението си във Вашингтон е водил разговори с американски отбранителни компании, които произвеждат както системи "Пейтриът", така и други оръжия от ключово значение за Украйна.
По-рано президентът каза, че Украйна и САЩ подготвят договор за доставка на 25 системи "Пейтриът".
04:55 21.10.2025
04:58 21.10.2025
05:00 21.10.2025
05:01 21.10.2025
05:02 21.10.2025
05:07 21.10.2025
05:08 21.10.2025
05:10 21.10.2025
9 оня с коня
- Моля ви се бе, господин Тръмп, дайте нещо и ще видите, че съм тесняк!
05:10 21.10.2025
05:11 21.10.2025
До коментар #9 от "оня с коня":Беляне нещастник
05:19 21.10.2025
05:23 21.10.2025
05:34 21.10.2025
05:40 21.10.2025
До коментар #13 от "Артилерист":Ако киевска хунта направи тур операторска агенция да води хората по имотите им в САЩ, ще избият рибата!
05:43 21.10.2025
05:44 21.10.2025
05:50 21.10.2025