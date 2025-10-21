Новини
Свят »
САЩ »
Вашингтон постави "на пауза" налагането на нови санкции срещу Русия

Вашингтон постави "на пауза" налагането на нови санкции срещу Русия

21 Октомври, 2025 06:17, обновена 21 Октомври, 2025 06:22 734 10

  • сащ-
  • русия-
  • санкции-
  • законопроект

Законопроектът за налагането им е отложен

Вашингтон постави "на пауза" налагането на нови санкции срещу Русия - 1
Джон Тун, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Законопроект за налагане на нови санкции на САЩ срещу Русия е отложен в Конгреса на САЩ, заяви лидерът на републиканците в Сената Джон Тун.

„Законопроектът за санкциите е инструмент в арсенала на президента, който той може да използва срещу руснаците, за да ги принуди да седнат на масата за преговори. Поне засега възнамеряваме да натиснем бутона за пауза“, каза той.

В началото на април сенатор Линдзи Греъм предложи законопроект, който би наложил ограничения на Москва под претекст за предполагаемия ѝ отказ да преговаря за споразумение в Украйна или евентуално нарушение на бъдещо споразумение. Това би наложило 500% мита върху вноса от страни, закупуващи енергийни ресурси и уран от Русия.

Според Bloomberg, сенаторите не са готови да приемат този законопроект без одобрението на президента. Тръмп обаче заяви, че приемането на законопроекта ще зависи изцяло от неговото собствено решение. Според източници на Politico в Белия дом и Конгреса, Тръмп е готов да подкрепи законопроекта, при условие че лично има правомощията да отмени санкциите.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хи хи

    6 0 Отговор
    малкия зеля ша са пукне от яд !!

    06:30 21.10.2025

  • 4 И поредното обедняване на Европа

    4 1 Отговор
    Тези санкции показват колко англосаксонците са безсилни. ЕС е пред обявяване на фалит.

    06:50 21.10.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Руснак

    0 1 Отговор
    Съдбата на Руснакът е една
    Смърт и загробване на Руският народ

    07:44 21.10.2025

  • 7 Сергей Лавров

    1 0 Отговор
    И както е показвала винаги историята
    Русия ще изяде боя като бездомно куче

    07:45 21.10.2025

  • 8 Русия е на прага на Разцепление

    0 0 Отговор
    Вижда се края на Империята на Злото

    07:47 21.10.2025

  • 9 Ще има горяща вата

    0 0 Отговор
    Може да е след месец но ще има

    07:48 21.10.2025

  • 10 Путин майсторът на Филацио

    0 0 Отговор
    Ето виждате два часа лигаво филацио със слюнки и страст
    И ракети няма
    Хахахаха
    Кой е най Добрата??!?!!!

    07:50 21.10.2025