Вашингтон постави "на пауза" налагането на нови санкции срещу Русия

Законопроект за налагане на нови санкции на САЩ срещу Русия е отложен в Конгреса на САЩ, заяви лидерът на републиканците в Сената Джон Тун.
„Законопроектът за санкциите е инструмент в арсенала на президента, който той може да използва срещу руснаците, за да ги принуди да седнат на масата за преговори. Поне засега възнамеряваме да натиснем бутона за пауза“, каза той.
В началото на април сенатор Линдзи Греъм предложи законопроект, който би наложил ограничения на Москва под претекст за предполагаемия ѝ отказ да преговаря за споразумение в Украйна или евентуално нарушение на бъдещо споразумение. Това би наложило 500% мита върху вноса от страни, закупуващи енергийни ресурси и уран от Русия.
Според Bloomberg, сенаторите не са готови да приемат този законопроект без одобрението на президента. Тръмп обаче заяви, че приемането на законопроекта ще зависи изцяло от неговото собствено решение. Според източници на Politico в Белия дом и Конгреса, Тръмп е готов да подкрепи законопроекта, при условие че лично има правомощията да отмени санкциите.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Хи хи
06:30 21.10.2025
4 И поредното обедняване на Европа
06:50 21.10.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Руснак
Смърт и загробване на Руският народ
07:44 21.10.2025
7 Сергей Лавров
Русия ще изяде боя като бездомно куче
07:45 21.10.2025
8 Русия е на прага на Разцепление
07:47 21.10.2025
9 Ще има горяща вата
07:48 21.10.2025
10 Путин майсторът на Филацио
И ракети няма
Хахахаха
Кой е най Добрата??!?!!!
07:50 21.10.2025