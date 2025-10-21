Руска атака остави без ток райони в Северна Украйна

Нова руска атака срещу украинската погранична Черниговска област вчера извади от строя електрическата мрежа в части от северна Украйна, включително в градове близо до извeдената от експлоатация Чернобилска атомна електроцентрала, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс, предава БТА.

Местната енергийна компания „Чернигивобленерго“ съобщи, че ударът е бил насочен срещу енергиен обект, без да уточни кой точно.

Кметът на град Славутич, Юрий Фомичев, информира в „Телеграм“, че част от града е останала без електричество след атаката. Водоснабдяването е било превключено на резервно захранване, а отоплението в обектите с основно значение продължава да работи. По думите му специализирани екипи вече работят по възстановяване на електроснабдяването. Подобна информация потвърди и ръководителят на Киевска област.

Агенция Ройтерс уточнява, че не може да потвърди данните от независими източници, а към момента няма официален коментар от руската страна.

През последните седмици Русия насочва ударите си с дронове и ракети срещу електропреносната и газовата инфраструктура на Украйна с наближаването на зимата. Масираният обстрел на Киев и други региони по-рано този месец остави без ток над един милион души.

Атаките също така принудиха Украйна временно да прекрати работата на няколко големи газови съоръжения, което увеличи зависимостта на страната от внос. Президентът Володимир Зеленски заяви, че Киев може да закупи газ за около 2 милиарда долара от Европа, САЩ и Азербайджан през зимата.

Град Чернигов, северно от столицата, често става цел на руски атаки. През изминалия уикенд нов обстрел на енергиен обект остави без ток 55 000 потребители. Подобни прекъсвания на електрозахранването са регистрирани и в други градове на северна Украйна.

В североизточната Харковска област, висш служител от Изюм съобщи, че части от града са потънали в пълен мрак.

Премиерът Юлия Свириденко обсъди вчера устойчивостта на енергийната система с народните представители в рамките на новосъздаден орган, който ще координира действията между парламента, президентството и правителството.

От началото на август Украйна също е предприела удари с голям обсег срещу руски енергийни цели, включително най-малко 58 атаки срещу ключови инфраструктурни обекти.