Исторически момент в Токио: Япония избра първата си жена премиер

Санае Такаичи беше избрана за министър-председател на Япония, с което стана първата жена, заемаща този пост в историята на страната, съобщи японската агенция Киодо, предава БТА.

Шестдесет и четири годишната Такаичи, която преди това е била вътрешен министър и отговаряща за икономическата сигурност, получи подкрепата на 237 депутати в 465-местната Камара на представителите (долната камара на парламента - Сюгиин).

Такаичи оглавява управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), която ден по-рано постигна коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване, осигурявайки си стабилно парламентарно мнозинство.

Breaking News: Sanae Takaichi is Japan’s first female prime minister. She’s a heavy metal drummer and hard-line conservative. https://t.co/vfyRnftmfc pic.twitter.com/f17GPcm71o — The New York Times (@nytimes) October 21, 2025