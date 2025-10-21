Новини
Свят »
Япония »
Исторически момент в Токио: Япония избра първата си жена премиер

Исторически момент в Токио: Япония избра първата си жена премиер

21 Октомври, 2025 08:52, обновена 21 Октомври, 2025 08:59 782 11

  • токио-
  • япония-
  • премиер-
  • жена-
  • санае такаичи

Лидерът на Либерално-демократическата партия спечели мнозинството от гласовете в долната камара на парламента

Исторически момент в Токио: Япония избра първата си жена премиер - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Санае Такаичи беше избрана за министър-председател на Япония, с което стана първата жена, заемаща този пост в историята на страната, съобщи японската агенция Киодо, предава БТА.

Шестдесет и четири годишната Такаичи, която преди това е била вътрешен министър и отговаряща за икономическата сигурност, получи подкрепата на 237 депутати в 465-местната Камара на представителите (долната камара на парламента - Сюгиин).

Такаичи оглавява управляващата Либерално-демократическа партия (ЛДП), която ден по-рано постигна коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване, осигурявайки си стабилно парламентарно мнозинство.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    3 0 Отговор
    Те императрици са имали, исторически иначе... Смех!

    Коментиран от #4

    08:58 21.10.2025

  • 2 Освалдо Риос

    2 1 Отговор
    Има дланите на Брижит с изразен безименен пръст.

    09:00 21.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 шогунка

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Баце ЕООД":

    Като нашата княгиня Калина?

    09:01 21.10.2025

  • 5 Я пък тоя

    2 1 Отговор
    Още една Урсула или Калас

    09:03 21.10.2025

  • 6 лейди бой

    1 1 Отговор
    С тези азиатци никога не можеш да си сигурен дали ти сервирват патка, или сучка.

    09:04 21.10.2025

  • 7 незнайко

    0 3 Отговор
    А това жена ли е наистина ? Нямат ли по представителна личност 2

    09:15 21.10.2025

  • 8 Иван

    1 1 Отговор
    Да не се докосва до гнусния евреин Еленски.

    09:16 21.10.2025

  • 9 Факти

    1 4 Отговор
    Япония е много напред еволюционно. Ако всички държави имаха лидери жени нямаше да има войни. Щяхме да живеем в много по-добър свят. Археолозите категорично доказаха, че в древността обществата са били матриархални - основно статуетки на женски фигури и много рядко мъжки, които са само фалоси. Жените са били над мъжете. В гробовете няма хора със строшени черепи и кости, което означава, че е нямало насилие между хората.

    Коментиран от #10

    09:23 21.10.2025

  • 10 50/50

    0 3 Отговор

    До коментар #9 от "Факти":

    Заблуден ли сте или провокирате! Всеки нормално образован жител отлично знае, че в основата на войните са жените! Сега се възмущавате от всекидневната агресия! А представете си жените да бяха по силни или да имаха мъжки атрибути какво щеше да се случи с Вас!? Да момче убило друго заради момиче, но това се случва на 15 години веднъж! А момичета всеки ден се млатят по училища и улици!

    09:33 21.10.2025

  • 11 50/50

    0 0 Отговор
    Добре сте поставили минусите, Благодаря! А сега вижте заради кого, по точно заради коя Елена е Троянската война! Хилари злорадваше на края на Кадафи и направи войни, побесняла от присъствието на Моника в оралния кабинет с Бил! За Мадленка Олбрайт да не говорим! Когато попитала генералите - Ей, момчета! Какво ще правим сега с вас- любов или война, генералите уплашено се развикали - Война! Война...! И така нападнаха Милошевич, а Мадлен предпочете Хашим Тачи!

    09:50 21.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания