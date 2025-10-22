Токио ще продължи да помага на Украйна и да затяга санкциите срещу Русия

Новото японско правителство, водено от Санае Такаичи, ще продължи да предоставя всестранна подкрепа на Украйна и да затяга санкциите срещу Русия.

Това обяви новият японски външен министър Тошимицу Мотеги, който заемаше поста от 2019 до 2021 г., на първата си пресконференция след назначаването си.

„Що се отнася до Украйна, ние ще продължим да я подкрепяме по различни начини и ще съдействаме за нейното възстановяване и развитие след постигане на дългосрочен мир. От друга страна, за да постигнем бързо прекратяване на огъня, ще продължим да предприемаме решителни действия срещу Русия, включително налагане на санкции – това е нашата фундаментална позиция“, каза той.

В момента не се говори за напредък в мирните преговори с Русия, според новия японски външен министър.

Японското правителство поддържа целта си за „решаване на териториалния въпрос“ и сключване на мирен договор с Русия, заяви министърът.

Япония засилва подкрепата си за Украйна по въпроси, свързани с разминирането, според новия японски външен министър.

„Ако не разминираме напълно, тези територии няма да се върнат в безопасно състояние“, отбеляза той, подчертавайки, че Япония възнамерява да засили усилията си в тази област. Мотеги също така съобщи, че е участвал в международна конференция за разминиране в Украйна, която се откри в Токио в сряда.

Японските власти вече са предоставяли помощ на Украйна в областта на разминирането. Те дариха четири системи ALIS, които позволяват високоточно откриване на мини, както и 50 металотърсача. По-рано японското Министерство на отбраната също обяви, че Япония планира да изпрати двама специалисти по разминиране в Литва, където те ще участват в обучението на украински военни през ноември-декември тази година.