Украйна призовава за международна помощ след нощните руски удари по енергийната инфраструктура
  Тема: Украйна

Украйна призовава за международна помощ след нощните руски удари по енергийната инфраструктура

22 Октомври, 2025 12:20 547 13

  • украйна-
  • руски атаки-
  • енергийна структура-
  • андрий сибига

Андрий Сибига настоява за доставки на енергия и средства за възстановяване, за да се предотврати хуманитарна криза

Украйна призовава за международна помощ след нощните руски удари по енергийната инфраструктура - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи призив към всички партньори на Украйна и международните организации за спешни доставки на енергийни ресурси, за да се избегне потенциална хуманитарна криза след масираните руски бомбардировки през нощта, съобщава Укринформ, предава БТА.

„Вместо да търси дипломация и мирни преговори, Русия продължава с бруталните си удари по Украйна. Енергийната инфраструктура и жилищата в цялата страна бяха подложени на атаки през нощта. Поне шест души загинаха, включително млада майка с две деца. Редица енергийни съоръжения бяха повредени, оставяйки населените места без ток, отопление и вода“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.

Според него Украйна се нуждае от допълнителни енергийни доставки, мобилни електрогенератори, оборудване за ремонт и разширени възможности за противовъздушна отбрана.

Външният министър повтори призива на президента Володимир Зеленски за укрепване на отбранителния капацитет на страната и въвеждане на нови, по-силни санкции срещу Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    21 1 Отговор
    Кирил Петков: От Украйна ще дойде евтин ток

    12:22 22.10.2025

  • 2 Папата

    18 2 Отговор
    Белия байрак!

    12:22 22.10.2025

  • 3 Че тя

    16 1 Отговор
    Русия още не е попаднала. Досега ви предупреждаваше. Нали побеждавахте, ве???

    12:23 22.10.2025

  • 4 1488

    10 0 Отговор
    я не слушиш владко,
    ще послушиш палко

    12:24 22.10.2025

  • 5 ами

    14 1 Отговор
    ха ха ха - удариха русия с ракети сторм шадоу с помоща на съюзниците партньори пък сега ревът, украинците га ядоха кюфтетата не риваха пък сега ривът

    12:25 22.10.2025

  • 6 Диди

    11 1 Отговор
    Молете се на Рошавия Борко, на баба Вики КУРабията и баба Пелоси.

    12:25 22.10.2025

  • 7 Ъххх

    13 0 Отговор
    Кога Русия искаше са спазите Минските и Истанбулската вие подкачахе с тенджери на главата . Сега се молете на филснкишията.

    12:26 22.10.2025

  • 8 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    9 0 Отговор
    Като из избивахте и горите живи хора не искахте помощ, сега :
    "Помощ империята отвърна на удара ни!"

    12:27 22.10.2025

  • 9 Нали искахте

    12 0 Отговор
    Мир чрез сила. Ето ви.

    12:27 22.10.2025

  • 10 Хохo Бохо

    4 0 Отговор
    Хо хо ли те отказват сами да си водят войната и постоянно реват за пари, помощ, оръжия и много пари. Ми да не бяхте дразнили мечката с американски курабийки ве салофили

    12:30 22.10.2025

  • 11 МирО

    3 0 Отговор
    Тия само искат, като че някой им е длъжен. Като си надробиха тая попара 2014г да си я сърбат!

    12:30 22.10.2025

  • 12 Ццц

    4 0 Отговор
    Тоя Сибига е заместник просяк. А къде е главният? 😂. Да развява байряка и толкова. Нали искаше да сменя учебниците по история и да забрани учебниците по руски език? Сега ще се наложи да смени само този по география.

    12:31 22.10.2025

  • 13 гост

    2 0 Отговор
    Да помагат братята /?/ англичани!

    12:31 22.10.2025

Новини по държави:
