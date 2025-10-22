Украйна призовава за международна помощ след нощните руски удари по енергийната инфраструктура

Украинският министър на външните работи Андрий Сибига отправи призив към всички партньори на Украйна и международните организации за спешни доставки на енергийни ресурси, за да се избегне потенциална хуманитарна криза след масираните руски бомбардировки през нощта, съобщава Укринформ, предава БТА.
„Вместо да търси дипломация и мирни преговори, Русия продължава с бруталните си удари по Украйна. Енергийната инфраструктура и жилищата в цялата страна бяха подложени на атаки през нощта. Поне шест души загинаха, включително млада майка с две деца. Редица енергийни съоръжения бяха повредени, оставяйки населените места без ток, отопление и вода“, написа Сибига в социалната мрежа „Екс“.
Според него Украйна се нуждае от допълнителни енергийни доставки, мобилни електрогенератори, оборудване за ремонт и разширени възможности за противовъздушна отбрана.
Външният министър повтори призива на президента Володимир Зеленски за укрепване на отбранителния капацитет на страната и въвеждане на нови, по-силни санкции срещу Русия.
