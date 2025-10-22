Норвегия отпуска нови 1,5 милиарда крони за Украйна: Зеленски започна скандинавска обиколка

Норвежкото правителство обяви дарение от още 1,5 милиарда норвежки крони (около 128,5 милиона евро) за Украйна, предназначени за закупуване на природен газ, който ще осигури електроенергия и отопление през зимата, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално правителствено изявление, предава News.bg.
Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Осло, където се срещна с премиера Йонас Гар Стьоре във военната част на летище Гардермуен. Срещата е част от дипломатическа обиколка, целяща да укрепи енергийната и военната подкрепа за Украйна.
По-късно днес Зеленски ще отпътува за Швеция, където ще се срещне с министър-председателя в самолетния завод на Saab в Линшьопинг - производител на изтребители Gripen.
В четвъртък украинският лидер ще се отправи към Брюксел, а след това ще вземе участие в среща на „Коалицията на желаещите“ в Лондон, съобщи високопоставен източник от президентската администрация пред AFP.
