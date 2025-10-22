Новини
Свят »
Норвегия »
Норвегия отпуска нови 1,5 милиарда крони за Украйна: Зеленски започна скандинавска обиколка
  Тема: Украйна

Норвегия отпуска нови 1,5 милиарда крони за Украйна: Зеленски започна скандинавска обиколка

22 Октомври, 2025 14:55, обновена 22 Октомври, 2025 14:56 680 50

  • норвегия-
  • украйна-
  • володимир зеленски

Средствата ще бъдат използвани за закупуване на природен газ за отопление и електроенергия, докато украинският президент провежда срещи в Норвегия, Швеция и Белгия.

Норвегия отпуска нови 1,5 милиарда крони за Украйна: Зеленски започна скандинавска обиколка - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Норвежкото правителство обяви дарение от още 1,5 милиарда норвежки крони (около 128,5 милиона евро) за Украйна, предназначени за закупуване на природен газ, който ще осигури електроенергия и отопление през зимата, съобщи Ройтерс, позовавайки се на официално правителствено изявление, предава News.bg.

Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Осло, където се срещна с премиера Йонас Гар Стьоре във военната част на летище Гардермуен. Срещата е част от дипломатическа обиколка, целяща да укрепи енергийната и военната подкрепа за Украйна.

Още новини от Украйна

По-късно днес Зеленски ще отпътува за Швеция, където ще се срещне с министър-председателя в самолетния завод на Saab в Линшьопинг - производител на изтребители Gripen.

В четвъртък украинският лидер ще се отправи към Брюксел, а след това ще вземе участие в среща на „Коалицията на желаещите“ в Лондон, съобщи високопоставен източник от президентската администрация пред AFP.


Норвегия
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 23 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 стоян георгиев

    31 8 Отговор
    Просията е най доходоносния бизнес.

    Коментиран от #8, #15, #50

    14:58 22.10.2025

  • 2 Град Козлодуй

    34 7 Отговор
    С каква лекота политиците пръскат пари, сякаш те са ги изработили. Евала.

    Коментиран от #12

    14:59 22.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    7 22 Отговор
    Киев за три дня май няма се получи , копеи)))))нищо-гледайте ,,Дългата Разходка,, по Стивън Кинг , току що излезе-поне книгата беше Голяма , както и вашите мечти

    Коментиран от #11

    14:59 22.10.2025

  • 4 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    29 4 Отговор
    Зеленият гущер занулява евроЕдеотите успешно.

    15:00 22.10.2025

  • 5 Сатана Z

    22 6 Отговор
    Парите не са дадени току—така.Зеленият нацист изнася украински деца за осиновяване от норвежки семейства,а всички знаят какви са обичаите в тези общности.

    15:00 22.10.2025

  • 6 оня без коня

    20 6 Отговор
    Зеленият се чуди къде да мята крачоли и да проси , а солдатите му и държавицата му с всеки ден се смаляват .

    15:02 22.10.2025

  • 7 Последния Софианец

    15 5 Отговор
    Струва ми се, че малко са му дали, едва ли ще му стигнат. За лични нужди може и да стигнат. Още две, три обиколки и за ток ще има.

    15:02 22.10.2025

  • 8 Цирк ZE

    17 2 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    на адкандинавско турне. Белким му се върже някой, че вече пари нанай.

    Коментиран от #10

    15:02 22.10.2025

  • 9 Всички срещу Агресора русия

    6 19 Отговор
    Да помогнем на Украинските братя срещу руския Фашизъм!

    Коментиран от #14, #17

    15:03 22.10.2025

  • 10 Да де чете

    9 4 Отговор

    До коментар #8 от "Цирк ZE":

    На скандинавско турне

    15:03 22.10.2025

  • 11 путин унижен

    6 19 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    путин се стресна от Томахоук и се моли на Тръмпи!

    Коментиран от #16

    15:04 22.10.2025

  • 12 Апокалипсис

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Град Козлодуй":

    Означава пробуждане.

    Сриват икономиките на стария свят и съответно старите оръжия се изразходват в депо Украйна.

    Голямото нулиране отдавна тече - прехода.

    15:05 22.10.2025

  • 13 стоян георгиев

    12 6 Отговор
    Не е луд тоя където яде баницата, но щом има балъци да работят и да издържат бедната Украйна. Цяла Европа бачка за тоя. Да му завиди човек...

    15:05 22.10.2025

  • 14 Баба Цоцилана

    15 5 Отговор

    До коментар #9 от "Всички срещу Агресора русия":

    Ей сега ще си пратя килотите на наркомана.

    15:05 22.10.2025

  • 15 аz СВОПобеда 80

    6 12 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Няма данни засега Медведев да е изпросил нова пратка пушечно месо от Северна Корея.

    Коментиран от #24

    15:06 22.10.2025

  • 16 Незнам

    14 5 Отговор

    До коментар #11 от "путин унижен":

    Путин ли се стресна или Тръмпича като чу от Путин какво следва

    Коментиран от #19, #39

    15:07 22.10.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Руските зверства в Украйна.

    5 17 Отговор
    "Аз откраднах дете от Мариупол, взех го в дома си. То не искаше да живее в Русия, пееше песни на украински." Това са думите на една от най-верните съратнички на диктаторския режим на Владимир Путин, т.нар. "детски омбудсман" на Руската федерация Мария Лвова-Белова. Интервюто на Белова е дадено за предаването "Цариград" на Константин Малофеев. Отвличането на момчето, чието име е Филип Головня, е един от случаите, които довеждат до издаването на заповед за арест от Съда в Хага на диктатора Путин и подчинената му Лвова-Белова - за системно отвличане на украински деца, след като руската армия разрушава градовете, в които те са живели, и убива родителите им.

    Коментиран от #21, #33

    15:08 22.10.2025

  • 19 Механик

    5 14 Отговор

    До коментар #16 от "Незнам":

    Напомням.Днес е ден 1342 от тридневната СВО.

    Коментиран от #22

    15:08 22.10.2025

  • 20 Мишел

    14 5 Отговор
    Дреме му на Зеленски за ток и вода. Едва ли се чуди как ще си плати сметката. Европейците му подсигуриха бъдеще до девето коляно.

    Коментиран от #38

    15:09 22.10.2025

  • 21 Руснакът е мръсно противно животно

    6 14 Отговор

    До коментар #18 от "Руските зверства в Украйна.":

    Краде от перални до деца.Трепе се!

    15:09 22.10.2025

  • 22 Е иии

    13 4 Отговор

    До коментар #19 от "Механик":

    Няма само три дня да ви тропосват. Болката ще продължи бавно и мъчително.

    Коментиран от #25

    15:10 22.10.2025

  • 23 Помагат хората.

    4 7 Отговор
    Помагат.

    15:10 22.10.2025

  • 24 Атина Палада

    11 3 Отговор

    До коментар #15 от "аz СВОПобеда 80":

    Така и не проумя,че С.Корея са там на обучение в реални бойни действия .На фона на 700 хилядната руска армия онези корейчета от 3(три) хиляди (според министъра на отбраната на САЩ) и 10(десет) хиляди според украинските СМИ са незначителна бройка и говори точно за това,което написах,а именно- обучение в реални бойни действия!

    Коментиран от #27, #29

    15:11 22.10.2025

  • 25 Йосиф Кобзон

    1 8 Отговор

    До коментар #22 от "Е иии":

    Трупосват....

    15:12 22.10.2025

  • 26 стоян георгиев

    8 2 Отговор
    На снимката няма нито един нормален.

    15:12 22.10.2025

  • 27 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 8 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #40

    15:13 22.10.2025

  • 28 Баш Балък

    6 3 Отговор
    Много благородно, народа ще преживее зимата викаш, да се ама малка част ще стигнат до него.

    15:13 22.10.2025

  • 29 Мишел

    2 2 Отговор

    До коментар #24 от "Атина Палада":

    И ти, ли като мен си правен в задната дупка?

    15:13 22.10.2025

  • 30 Просяк

    8 2 Отговор
    Просяк

    15:13 22.10.2025

  • 31 Ксаниба

    7 2 Отговор
    Това чучело тръгнало пак на щоу-обиколка с протегната ръка, а милионо окраинци ще омрат

    15:16 22.10.2025

  • 32 Наивници

    9 2 Отговор
    Сега неговата "О"-лена ще си купи още един хотел във Фашингтон с тази "помощ" за укра...
    Ей, тези западналите са адски глупави, бе? То вече и охльовите разбраха, че укра "нема да я бъде", ама не. Тези дават и дават още на тази хазарска фамиля... Ще имат пари до 30-то коляно от тази война, ако останат живи, де!

    15:17 22.10.2025

  • 33 Атина Палада

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "Руските зверства в Украйна.":

    Стига си лъгал бре:) В Мариупол говорят на руски .
    Т н украински език не го знаят..Руско-полски ,който вие наричате украински ,говорят поляците в Западна Украйна! Ще ти пее детето песнички на украински ха ха ха ,вземи се скрии:))
    Справка:И Зеленски не знаеше да говори мова.Говиреше само на руски..И сега го не е научил,продължава да си говори на руски..На първата среща с Тръмп в Белия дом,не чу ли ,че Зеленски изпсува Ванс на руски език?

    Коментиран от #34, #35, #43

    15:18 22.10.2025

  • 34 Изпражнението гайтанджиева

    2 6 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Това са руски фейкове.

    15:19 22.10.2025

  • 35 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    2 2 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Клепар, днес кой ден се пада от тридневната специална военна операция?

    Коментиран от #37

    15:20 22.10.2025

  • 36 Иван

    2 6 Отговор
    Браво Норвегия!Мега богата държава.

    15:21 22.10.2025

  • 37 Клепар,

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    първия, бре деменцииий.

    15:22 22.10.2025

  • 38 Атина Палада

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Мишел":

    То като няма ток и газ ,разбира се,че няма да има сметки за плащане..:)
    А бъдещето на Зеленски е....единствено в Русия -за да оцелее физически...Ясно е,че материално ,нищо няма да има..Всичко ще му вземат гладните западняци...Те се чудят от къде да откраднат,та ще оставят на Зеленски откраднатото ха ха Я се опомни в кой свят живееш :)

    Коментиран от #42

    15:23 22.10.2025

  • 39 Враг на Народа

    3 6 Отговор

    До коментар #16 от "Незнам":

    След Томахоук путин е отчаян! Мъчи се да се спаси от гибел.
    Спомнете си руската история-путин е Враг на Народа!

    Коментиран от #44

    15:24 22.10.2025

  • 40 Бавен ли си

    0 1 Отговор

    До коментар #27 от "Град Козлодуй ОРИГИНАЛА":

    Первий ден.

    15:24 22.10.2025

  • 41 Буха ха

    6 1 Отговор
    Зельо пак е на просия

    15:25 22.10.2025

  • 42 А где

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Атина Палада":

    Бензин?

    Коментиран от #46

    15:25 22.10.2025

  • 43 Копейкотрошач

    1 1 Отговор

    До коментар #33 от "Атина Палада":

    Вратлето ти колко ще издържи?

    Коментиран от #45

    15:26 22.10.2025

  • 44 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #39 от "Враг на Народа":

    Станахте смешни с тия томаховки :)вече и врабчетата разбраха ,че Путин и Тръмп ви будалкат и използват :))

    15:28 22.10.2025

  • 45 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #43 от "Копейкотрошач":

    Ела в Атина да пробваш:))

    15:28 22.10.2025

  • 46 Атина Палада

    6 1 Отговор

    До коментар #42 от "А где":

    Бензин има колкото си искаш..

    15:29 22.10.2025

  • 47 зелката: що така в крони

    6 1 Отговор
    чакахме за бункера
    нови 1,5 милиарда евро за последно за тази година

    15:30 22.10.2025

  • 48 Леля Гошо

    10 1 Отговор
    В кръчмата влиза циганче да проси. Кръчмарят му подава метла и вика, премети и ще ти дам 10 лв. А то се обръща и вика, аз не съм тръгнАл да работим, а да просим

    Коментиран от #49

    15:30 22.10.2025

  • 49 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Леля Гошо":

    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    15:34 22.10.2025

  • 50 Ти да видиш

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "стоян георгиев":

    Както е тръгнал, напудрения нос скоро ще изпревари Мъск по състояние.
    Като гледам как се следи целевото разходване на "помощите".... Сигурно урсулите (т.нар. "коалиция на желаещите") са на процент. ;)

    15:49 22.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания