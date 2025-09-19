Хърватия: Ако руската брутална агресия завърши с териториални отстъпки, утре ще бъде нападната друга страна

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви днес, че Хърватия и Япония имат идентични позиции в осъждането на руската агресия срещу Украйна и атаката на Хамас срещу Израел, както и в подкрепа на усилията за предотвратяване на по-нататъшни жертви сред цивилното население в Газа, прекратяване на огъня и работа за решение с две държави, предаде за БТА агенция ХИНА.

„Позициите на хърватското и японското правителство са практически идентични в осъждането на руската агресия и атаката на Хамас срещу Израел“, каза премиерът Пленкович пред медиите след лекция в университета Кейо в Токио за отношенията между Япония и Европейския съюз.

Още новини от Украйна

Пленкович добави, че и двете страни са съгласни с необходимостта от предотвратяване на допълнителни жертви сред цивилното население в Газа и от създаване на условия за прекратяване на огъня и мирно споразумение, което би довело до „това, което е нашата последователна политика – решение с две държави“.

По-рано днес Пленкович се срещна с японския си колега Шигеру Ишиба, който потвърди ясната подкрепа на Япония за Украйна.

Хърватският премиер заяви, че Япония е загрижена за продължителността на руската агресия и нейните последици за сигурността в региона.

„Тези събития не могат да се разглеждат изолирано. Казах и в лекцията си: ако тази брутална руска агресия срещу Украйна, която отне стотици хиляди животи, завърши с териториални отстъпки, това ще даде зелена светлина, че днес е Украйна, а утре със сигурност ще бъде някой друг“, предупреди Пленкович.

Той подчерта, че Япония споделя същата логика в разглеждането на тази криза, както и с войната между Израел и Хамас.

„Те (Япония) също са част от международната общност, изпращайки много силни послания към Израел да спре жертвите сред цивилното население и военните операции, които застрашават цивилното население, децата и жените в Газа. Те искат прекратяване на огъня възможно най-скоро и всеобхватно мирно решение“, каза той.

„Да го слушам беше като да слушам себе си преди две седмици, когато разговарях с израелския външен министър Гидеон Саар“, отбеляза Пленкович за Ишиба.

Хърватският премиер е на официално посещение в Япония до неделя, по време на което ще присъства на честването на националния празник на Хърватия на Експо 2025 в Осака в неделя. Той е придружен от министъра на икономиката Анте Шушняр, министъра на туризма и спорта Тончи Главина и държавния секретар в Министерството на външните работи и европейските въпроси и национален комисар за Експо 2025 Зденко Луцич.