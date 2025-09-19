Новини
Хърватия: Ако руската брутална агресия завърши с териториални отстъпки, утре ще бъде нападната друга страна
  Тема: Украйна

Хърватия: Ако руската брутална агресия завърши с териториални отстъпки, утре ще бъде нападната друга страна

19 Септември, 2025 16:49 423 11

  • украйна-
  • хърватия-
  • япония-
  • андрей пленкович

Хърватският премиер заяви, че Япония е загрижена за продължителността на руската агресия и нейните последици за сигурността в региона

Хърватия: Ако руската брутална агресия завърши с териториални отстъпки, утре ще бъде нападната друга страна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Хърватският премиер Андрей Пленкович заяви днес, че Хърватия и Япония имат идентични позиции в осъждането на руската агресия срещу Украйна и атаката на Хамас срещу Израел, както и в подкрепа на усилията за предотвратяване на по-нататъшни жертви сред цивилното население в Газа, прекратяване на огъня и работа за решение с две държави, предаде за БТА агенция ХИНА.

„Позициите на хърватското и японското правителство са практически идентични в осъждането на руската агресия и атаката на Хамас срещу Израел“, каза премиерът Пленкович пред медиите след лекция в университета Кейо в Токио за отношенията между Япония и Европейския съюз.

Още новини от Украйна

Пленкович добави, че и двете страни са съгласни с необходимостта от предотвратяване на допълнителни жертви сред цивилното население в Газа и от създаване на условия за прекратяване на огъня и мирно споразумение, което би довело до „това, което е нашата последователна политика – решение с две държави“.

По-рано днес Пленкович се срещна с японския си колега Шигеру Ишиба, който потвърди ясната подкрепа на Япония за Украйна.

Хърватският премиер заяви, че Япония е загрижена за продължителността на руската агресия и нейните последици за сигурността в региона.

„Тези събития не могат да се разглеждат изолирано. Казах и в лекцията си: ако тази брутална руска агресия срещу Украйна, която отне стотици хиляди животи, завърши с териториални отстъпки, това ще даде зелена светлина, че днес е Украйна, а утре със сигурност ще бъде някой друг“, предупреди Пленкович.

Той подчерта, че Япония споделя същата логика в разглеждането на тази криза, както и с войната между Израел и Хамас.

„Те (Япония) също са част от международната общност, изпращайки много силни послания към Израел да спре жертвите сред цивилното население и военните операции, които застрашават цивилното население, децата и жените в Газа. Те искат прекратяване на огъня възможно най-скоро и всеобхватно мирно решение“, каза той.

„Да го слушам беше като да слушам себе си преди две седмици, когато разговарях с израелския външен министър Гидеон Саар“, отбеляза Пленкович за Ишиба.

Хърватският премиер е на официално посещение в Япония до неделя, по време на което ще присъства на честването на националния празник на Хърватия на Експо 2025 в Осака в неделя. Той е придружен от министъра на икономиката Анте Шушняр, министъра на туризма и спорта Тончи Главина и държавния секретар в Министерството на външните работи и европейските въпроси и национален комисар за Експо 2025 Зденко Луцич.


Япония
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БОЛШЕВИК

    12 3 Отговор
    Русия ще постигне целите си, каквото и да говорят другите!

    16:51 19.09.2025

  • 2 оня с коня

    7 1 Отговор
    Телешка радост и овчи възторг... ура...

    16:51 19.09.2025

  • 3 Сатана Z

    12 3 Отговор
    Хърватия е съюзник на Хитлер във войната срещу СССР,а усташите са тероризирали цяла бивша Югославия.
    Фашисти са и в червата.

    Коментиран от #8

    16:53 19.09.2025

  • 4 В края на ВСВ

    11 0 Отговор
    Най–много фашисти са избягали от Европа
    освен със съдействието на Ватикана.....
    ....и през Хърватия .

    16:54 19.09.2025

  • 5 Биби

    10 0 Отговор
    Да, след Палестина следващите сте вие.

    16:54 19.09.2025

  • 6 Вече си

    9 0 Отговор
    имаме хървопитеци и на Балканите! От вечер до сутрин сънуват и гонят руснаци из под леглата си! Ужас, УжасТ и пак ужастъ.

    16:56 19.09.2025

  • 7 604

    7 0 Отговор
    Мисирки..не е Хърватия, а премиерът им подлогъ на либераските жендъри!

    16:57 19.09.2025

  • 8 604

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    И ний не сме цвети зъ мирисъни.

    16:58 19.09.2025

  • 9 Каунь

    6 0 Отговор
    Ам с какво друго да завърши, като това са си нейни територии подарени на Укристан по времето на комунизма???

    16:58 19.09.2025

  • 10 Извадено от контекста

    4 0 Отговор
    Да живее хърватско-японската дружба!

    16:59 19.09.2025

  • 11 Силно съобщение

    2 0 Отговор
    Пращали японците и хърватите силни съобщения към Израел. И кой ги чу тези съобщения? Никой не обръща внимание на такива говорения от политици, които се опитват да изглеждат значими без реално да са такива.

    17:01 19.09.2025

