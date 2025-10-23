Президентът на Jamestown Foundation: Военното укрепване на Тайван напредва твърде бавно

Военното укрепване на Тайван не напредва с достатъчно бързи темпове, заяви президентът на Jamestown Foundation Питър Матис по време на симпозиум, посветен на Китай и отношенията между двата бряга на Тайванския проток, проведен във вторник.

В реч, озаглавена „Илюзията за стабилност в Тайван“, Матис предупреди, че военните разходи на острова нарастват твърде бавно и остават неефективни.

Той добави, че Тайван не разполага с разузнавателна информация в реално време за военните операции на Китай.

Матис подчерта, че ако Тайван не разбере как функционира Китайската комунистическа партия, няма да може да се защитава ефективно. Той призова основните политически партии в страната да намерят обща позиция по въпросите на националната сигурност, позовавайки се на проучвания, според които повечето тайванци се противопоставят на обединението с Китай и са готови да защитават родината си.

Президентът на мозъчния тръст посочи също, че въпреки нарастващите заплахи, Тайван все още няма подписани дългосрочни споразумения за сътрудничество, които да гарантират стабилно и непрекъснато производство на боеприпаси.

По отношение на сътрудничеството между САЩ и Тайван, Матис заяви, че двете страни могат да задълбочат отбранителното си взаимодействие и инвестиции въз основа на взаимните си силни страни. Той предложи Тайван да обмисли и по-тясно партньорство с Европейския съюз. Въпреки че Китай и Русия нямат взаимно доверие и споделени ценности, те си сътрудничат индустриално — нещо, от което Тайван може да се поучи, допълни той.

Относно спекулациите, че Китай може да нападне Тайван до 2027 г., Матис уточни, че тази дата произхожда от показанията на тогавашния командир на Индо-Тихоокеанското командване на САЩ Филип Дейвидсън пред Конгреса през 2021 г.

По думите му китайският лидер Си Дзинпин е наредил армията да бъде готова за евентуална инвазия до тази година, но не непременно да я започне. Матис отбеляза, че действията на Си парадоксално са засилили международната подкрепа за Тайван, като например позицията на Япония, която вече изрично заявява, че сигурността на Тайван е ключова за нейната собствена. Ако Пекин предприеме нападение, САЩ и Австралия вероятно ще реагират, допълни той.

В отговор министърът на отбраната Уелингтън Ку заяви, че правителството постепенно ще увеличи разходите до целта на президента Лай Чинг-те от 5% от БВП. В бюджета ще бъдат включени средства за развитие на асиметрични способности, укрепване на отбранителната устойчивост и подобряване на резервните сили, посочи министърът.