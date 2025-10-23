Новини
Самолетна катастрофа в Източна Румъния отне живота на 65-годишен пилот

23 Октомври, 2025 15:19 581 1

  • самолетна катастрофа-
  • румъния

Инцидентът е станал край град Бъкани, вероятна причина - гъста мъгла

Самолетна катастрофа в Източна Румъния отне живота на 65-годишен пилот - 1
Снимкa: Shutterstock
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Малък самолет се разби в Източна Румъния, съобщава телевизия „Диджи24“, предава News.bg.

При инцидента е загинал пилотът, който е бил открит мъртъв в кабината след проведена спасителна операция.

Машината е паднала в близост до град Бъкани, недалеч от гориста местност в покрайнините на населеното място. Сигналът за бедствие е подаден автоматично чрез системата E-CALL, която е активирала аларма към телефон 112 след загуба на радиовръзка с пилота.

Загиналият е 65-годишен собственик на местна винарска асоциация. Той е излетял от Сучава и се е подготвял да кацне на частна площадка за хеликоптери, разположена край собствените му лозя. По първоначални данни гъста мъгла е възпрепятствала безопасното приземяване, довеждайки до трагичния инцидент.

На мястото са изпратени пожарникари и екип на спешна помощ, които са обезопасили района. Властите вече провеждат разследване за установяване на точните причини за катастрофата.


Румъния
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
