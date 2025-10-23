Самолетна катастрофа в Източна Румъния отне живота на 65-годишен пилот

Малък самолет се разби в Източна Румъния, съобщава телевизия „Диджи24“, предава News.bg.

При инцидента е загинал пилотът, който е бил открит мъртъв в кабината след проведена спасителна операция.

Машината е паднала в близост до град Бъкани, недалеч от гориста местност в покрайнините на населеното място. Сигналът за бедствие е подаден автоматично чрез системата E-CALL, която е активирала аларма към телефон 112 след загуба на радиовръзка с пилота.

Загиналият е 65-годишен собственик на местна винарска асоциация. Той е излетял от Сучава и се е подготвял да кацне на частна площадка за хеликоптери, разположена край собствените му лозя. По първоначални данни гъста мъгла е възпрепятствала безопасното приземяване, довеждайки до трагичния инцидент.

На мястото са изпратени пожарникари и екип на спешна помощ, които са обезопасили района. Властите вече провеждат разследване за установяване на точните причини за катастрофата.