Осем унгарци и двама германци са загинали в самолетна катастрофа в Кения

28 Октомври, 2025 16:06 885 1

Малкият самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, на около 40 километра от град Момбаса

Снимка: БГНЕС/ EPA
Единадесет души загинаха в самолетна катастрофа в Кения, включително осем унгарски граждани и двама германци, съобщи ДПА, предаде БТА.

Авиокомпанията, извършваща полета - "Момбаса Еър Сафари", потвърди, че единадесетият загинал е кенийският пилот на самолета.

Малкият самолет се е разбил в крайбрежния окръг Квале, на около 40 километра от град Момбаса, докато е летял към националния резерват "Масаи Мара", съобщи кенийският орган за гражданска авиация. Властите са започнали разследване, за да се установи причината за инцидента.

"Момбаса Еър Сафари" е компания, специализирана в транспортирането на туристи между пясъчните плажове на източното крайбрежие на Кения и сафари дестинациите в северните части на страната. Честа дестинация при тези пътувания е именно националният парк "Масаи Мара", отбелязва ДПА.


