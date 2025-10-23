Новини
САЩ потвърдиха: Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел

23 Октомври, 2025 15:44

Вицепрезидентът Джей Ди Ванс определи законодателната инициатива като „глупав политически ход“

САЩ потвърдиха: Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
„Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел“, заяви днес американският вицепрезидент Джей Ди Ванс, след като израелският парламент проведе предварително гласуване на два законопроекта, насочени към разширяване на израелския суверенитет върху територията. Информацията бе разпространена от Франс прес, предава БТА.

Ванс реагира остро на действията на израелските депутати, като коментира:

„Ако това беше политически ход, то беше изключително глупав. Приемам го лично като обида.“

Американският вицепрезидент подчерта, че позицията на администрацията на президента Доналд Тръмп остава непроменена:

„Политиката на правителството е ясна - Западният бряг няма да бъде анексиран от Израел. Това ще продължи да бъде нашата линия на поведение.“

Изказването бе направено в края на посещението на Ванс в Израел, където той проведе среща с премиера Бенямин Нетаняху. В Тел Авив вицепрезидентът изрази оптимизъм относно постигането на примирие в ивицата Газа, подчертавайки, че разговорите му с израелските лидери са били „конструктивни и насочени към стабилизиране на региона“.


