Зеленски призова ЕС да предостави на Украйна оръжия с голям обсег

Украинският президент Володимир Зеленски призова държавите от Европейския съюз да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Призивът бе отправен по време на заседание на Европейския съвет в Брюксел, след като Зеленски не успя да получи обещание от американския президент Доналд Тръмп за доставка на крилати ракети „Томахок“.

В изказването си украинският лидер апелира към европейските партньори да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи, като подчерта, че значителна част от средствата ще бъдат насочени към закупуване на оръжия, произведени в Европа.

„Когато говорим за оръжия с голям обсег за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да почувства реалните последици от тази война. Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с подобни възможности“, заяви Зеленски.

Той добави, че реакцията на Москва показва значението на подобни оръжия:

„Виждате колко нервен стана Путин, когато се заговори за това. Той отлично разбира, че оръжията с голям обсег могат да променят хода на войната.“

Зеленски отбеляза, че такива системи не се намират единствено в САЩ, а и някои европейски държави разполагат с тях, включително с ракети „Томахок“.

„Вече водим разговори с тези страни, които могат да ни помогнат“, добави той.

По отношение на искането си към Вашингтон, Зеленски изрази надежда, че администрацията на Тръмп няма да изключи възможността за бъдещи доставки, макар засега официално решение да няма.

Лидерите на ЕС обсъждат и предложение за използване на замразените руски активи като основа за т.нар. „репарационен заем“ на стойност 140 милиарда евро в подкрепа на Украйна. Русия от своя страна оспори законността на инициативата, докато Зеленски я определи като „напълно законна и справедлива“.

„Това е модел, основан на идеята за бъдещи репарации - начин агресорът да поеме отговорност за разрушенията, които е причинил“, подчерта украинският президент.