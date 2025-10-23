Новини
Свят »
Украйна »
Зеленски призова ЕС да предостави на Украйна оръжия с голям обсег
  Тема: Украйна

Зеленски призова ЕС да предостави на Украйна оръжия с голям обсег

23 Октомври, 2025 16:16 502 11

  • володимир зеленски-
  • украйна-
  • оръжия с голям обсег-
  • европейски съюз

Украинският президент настоя съюзниците да използват замразените руски авоари за финансиране на отбраната

Зеленски призова ЕС да предостави на Украйна оръжия с голям обсег - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски призова държавите от Европейския съюз да предоставят на Украйна оръжия с голям обсег, съобщава Ройтерс, предава БТА.

Призивът бе отправен по време на заседание на Европейския съвет в Брюксел, след като Зеленски не успя да получи обещание от американския президент Доналд Тръмп за доставка на крилати ракети „Томахок“.

В изказването си украинският лидер апелира към европейските партньори да постигнат споразумение за използването на замразените руски активи, като подчерта, че значителна част от средствата ще бъдат насочени към закупуване на оръжия, произведени в Европа.

„Когато говорим за оръжия с голям обсег за Украйна, имаме предвид, че режимът на Путин трябва да почувства реалните последици от тази война. Призовавам ви да подкрепите всичко, което ще помогне на Украйна да се сдобие с подобни възможности“, заяви Зеленски.

Той добави, че реакцията на Москва показва значението на подобни оръжия:

„Виждате колко нервен стана Путин, когато се заговори за това. Той отлично разбира, че оръжията с голям обсег могат да променят хода на войната.“

Зеленски отбеляза, че такива системи не се намират единствено в САЩ, а и някои европейски държави разполагат с тях, включително с ракети „Томахок“.

„Вече водим разговори с тези страни, които могат да ни помогнат“, добави той.

По отношение на искането си към Вашингтон, Зеленски изрази надежда, че администрацията на Тръмп няма да изключи възможността за бъдещи доставки, макар засега официално решение да няма.

Лидерите на ЕС обсъждат и предложение за използване на замразените руски активи като основа за т.нар. „репарационен заем“ на стойност 140 милиарда евро в подкрепа на Украйна. Русия от своя страна оспори законността на инициативата, докато Зеленски я определи като „напълно законна и справедлива“.

„Това е модел, основан на идеята за бъдещи репарации - начин агресорът да поеме отговорност за разрушенията, които е причинил“, подчерта украинският президент.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 1 Отговор
    Гущера ЗЕ драпа Мецан да мине към TOTAL WAR с бомбен килим и заличаване на Урка като образувание барабар с урките тогедер.

    16:20 23.10.2025

  • 2 Перо

    13 1 Отговор
    Ционисткият шут е скромен, щом не иска атомни бомби и ракети с ядрена бойна глава със среден и дълъг обсег!

    16:20 23.10.2025

  • 3 някой

    9 0 Отговор
    Много им се ще на фашистите от ЕСЕС, но пък и много ги е страх. Защото отдавна руснаците им разправят, че такова действие ще разкррие картите, и вече ням да могат да твърдят, че не са у1астници във войната. А тогава може и да има нещо и по техните глави.
    Тъй че, предполагам че ще си направят пак оглушка. Много ще искат, ама няма да имат желание.

    16:21 23.10.2025

  • 4 Спрете да го давате това нищожество

    10 0 Отговор
    Заради него унищожиха Украйна, а сега обслужва САЩ да унищожава Европа.

    16:22 23.10.2025

  • 5 си дзън

    0 6 Отговор
    Таурусите идат.

    16:22 23.10.2025

  • 6 az СВО Победа 80

    11 0 Отговор
    Пак евроциркове!
    Къде се е чувало победителят да изплаща репарации на загубилият????

    Европейците са си крадци по природа, каквато и благовидна форма да се мъчат да предадат на кражбата, тя си остава кражба....

    16:22 23.10.2025

  • 7 604

    6 0 Отговор
    Да амъ не дават само плямпът! Що тъй?

    16:23 23.10.2025

  • 8 Зеленски

    10 1 Отговор
    Искам, искам и пак искам. Ние сме бандеровци, не знаем руски. Ние не сме българи татари, ние сме македонци. Дайте ни и пак ни дайте. Що да не живеем на ваш гръб.

    16:23 23.10.2025

  • 9 Баламата

    4 1 Отговор
    Най-много Украйна да си изпрати ТЯО и да каже мяу,за следващите 150години

    16:26 23.10.2025

  • 10 Дориана

    7 1 Отговор
    Зеленски по трудния начин ще разбере, че Украйна е унищожена и няма никакво възстановяване за нея , защото започне ли Нова Световна война идва края и на Европа . Така че, " Кучето рие - на гърба му пада"

    16:27 23.10.2025

  • 11 Пенсионер 69 годишен

    4 0 Отговор
    Преди, забравих кога беше, всеки ден ни надуваха главата с Навални, Навални каза, Навални отиде, Навални, аууууу Навални! Да сте чували напоследък нещо за Навални? Вкараха го в затвора, после го преместиха в затвор, до който няма нормален транспорт, изолираха го. Там той подлудя без дрога и алкохол, заприлича на плашило и се спомина.
    А спомняте ли си президента на Грузия, Михаил Саакашвили? И той искаше НАТО и ЕС, но Митя Медведев, безмилостно жесток тип, отъркаля Грузия за няколко дни и накара Саакашвили да си изяде вратовръзката. След време го арестуваха, вкараха го в затвора, Европа го забрави, жена му, холандка го заряза, а той без дрога и алкохол подлудя, заприлича на плашило и не знам дали е жив още.
    Със Зеленски ще бъде абсолютно същата история.

    16:29 23.10.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания