Марко Рубио пристигна в Израел

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна днес в Израел, съобщава Франс прес, предава БТА.

Посещението му следва визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и е част от продължаващия дипломатически диалог между двете страни.

В рамките на визитата си Рубио ще се срещне с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.