Марко Рубио пристигна в Израел

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна днес в Израел, съобщава Франс прес, предава БТА.
Посещението му следва визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и е част от продължаващия дипломатически диалог между двете страни.
В рамките на визитата си Рубио ще се срещне с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 123456
18:40 23.10.2025
2 исак
Коментиран от #3
18:49 23.10.2025
3 мен на мексикано
До коментар #2 от "исак":ми прилича
18:57 23.10.2025