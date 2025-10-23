Новини
Свят »
Израел »
Марко Рубио пристигна в Израел

Марко Рубио пристигна в Израел

23 Октомври, 2025 18:29 510 3

  • марко рубио-
  • израел-
  • визита-
  • бенямин нетаняху-
  • сащ

Държавният секретар на САЩ ще проведе среща с израелския премиер Бенямин Нетаняху

Марко Рубио пристигна в Израел - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Държавният секретар на Съединените щати Марко Рубио пристигна днес в Израел, съобщава Франс прес, предава БТА.

Посещението му следва визитата на американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и е част от продължаващия дипломатически диалог между двете страни.

В рамките на визитата си Рубио ще се срещне с израелския министър-председател Бенямин Нетаняху.


Израел
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 123456

    1 0 Отговор
    да стъкне огъня

    18:40 23.10.2025

  • 2 исак

    1 0 Отговор
    италяното ще лиже чифудупета

    Коментиран от #3

    18:49 23.10.2025

  • 3 мен на мексикано

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "исак":

    ми прилича

    18:57 23.10.2025