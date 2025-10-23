Путин предупреждава за сериозен отговор при използване на далекобойни оръжия срещу Русия

Руският президент Владимир Путин предупреди, че ако срещу руска територия бъдат използвани оръжия с голям обсег, реакцията на Москва ще бъде много сериозна, дори съкрушителна. Това заяви той пред репортери, цитирано от Интерфакс, предава News.bg.

Путин определи подобен ход като опит за ескалация на конфликта.

Относно планираната среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща, Путин посочи, че предложението за нея е дошло от американска страна. По думите му президентът Доналд Тръмп вероятно е решил да отложи срещата заради липса на необходимата подготовка и очаквани резултати. Путин подчерта, че подобни събития трябва да бъдат внимателно организирани, за да не се провалят.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова европейските съюзници да осигурят далекобойни оръжия за Украйна. Той изрази разочарование, че не е получил обещание от Доналд Тръмп за доставка на ракети „Томахоук“. Изказването му бе направено в Брюксел по време на срещата на върха на Европейския съюз, където лидерите обсъждат създаването на фонд за Украйна на стойност 140 милиарда евро, финансиран чрез замразени руски активи. Москва вече оспорва законността на тази инициатива.

„Когато говорим за далекобойни оръжия за Украйна, целта е режимът на Путин да почувства реалните последици от тази война“, заяви Зеленски. „Призовавам ви да подкрепите всичко, което може да помогне на Украйна да получи тези способности, защото те наистина могат да променят хода на конфликта.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи враждебния си тон към „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ), като отрече публикация, според която администрацията му е премахнала ограничение, позволяващо на Украйна да използва ракети с голям обсег срещу Русия. По-малко от 90 минути след доклада на WSJ, Тръмп заяви в платформата Truth Social, че това е „фалшива новина“ и че САЩ нямат отношение към тези оръжия.

По време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп обяви, че е отменил срещата на върха с Путин заради липса на напредък и неподходящ момент за разговори. Той изрази и разочарование от застоя в преговорите: „Всеки път, когато говоря с Владимир, разговорите са добри, но после не водят доникъде.“

Отмяната на срещата дойде в момент, когато Белият дом въведе нови санкции, насочени към износа на руски петрол - част от усилията за оказване на натиск върху Москва заради военните ѝ действия в Украйна. Тръмп заяви, че се надява тези мерки да са временни.