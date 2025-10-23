Новини
Путин предупреждава за сериозен отговор при използване на далекобойни оръжия срещу Русия
  Тема: Украйна

Путин предупреждава за сериозен отговор при използване на далекобойни оръжия срещу Русия

23 Октомври, 2025 20:34

Путин предупреждава за сериозен отговор при използване на далекобойни оръжия срещу Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин предупреди, че ако срещу руска територия бъдат използвани оръжия с голям обсег, реакцията на Москва ще бъде много сериозна, дори съкрушителна. Това заяви той пред репортери, цитирано от Интерфакс, предава News.bg.

Путин определи подобен ход като опит за ескалация на конфликта.

Още новини от Украйна

Относно планираната среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща, Путин посочи, че предложението за нея е дошло от американска страна. По думите му президентът Доналд Тръмп вероятно е решил да отложи срещата заради липса на необходимата подготовка и очаквани резултати. Путин подчерта, че подобни събития трябва да бъдат внимателно организирани, за да не се провалят.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски призова европейските съюзници да осигурят далекобойни оръжия за Украйна. Той изрази разочарование, че не е получил обещание от Доналд Тръмп за доставка на ракети „Томахоук“. Изказването му бе направено в Брюксел по време на срещата на върха на Европейския съюз, където лидерите обсъждат създаването на фонд за Украйна на стойност 140 милиарда евро, финансиран чрез замразени руски активи. Москва вече оспорва законността на тази инициатива.

„Когато говорим за далекобойни оръжия за Украйна, целта е режимът на Путин да почувства реалните последици от тази война“, заяви Зеленски. „Призовавам ви да подкрепите всичко, което може да помогне на Украйна да получи тези способности, защото те наистина могат да променят хода на конфликта.“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп продължи враждебния си тон към „Уолстрийт Джърнъл“ (WSJ), като отрече публикация, според която администрацията му е премахнала ограничение, позволяващо на Украйна да използва ракети с голям обсег срещу Русия. По-малко от 90 минути след доклада на WSJ, Тръмп заяви в платформата Truth Social, че това е „фалшива новина“ и че САЩ нямат отношение към тези оръжия.

По време на среща с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, Тръмп обяви, че е отменил срещата на върха с Путин заради липса на напредък и неподходящ момент за разговори. Той изрази и разочарование от застоя в преговорите: „Всеки път, когато говоря с Владимир, разговорите са добри, но после не водят доникъде.“

Отмяната на срещата дойде в момент, когато Белият дом въведе нови санкции, насочени към износа на руски петрол - част от усилията за оказване на натиск върху Москва заради военните ѝ действия в Украйна. Тръмп заяви, че се надява тези мерки да са временни.


Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
  • 1 😌😌😌

    30 39 Отговор
    Голям лъжец е този Путлер, накрая и клоуна Тръмп му би дузпата 😁

    Коментиран от #13, #93

    20:36 23.10.2025

  • 2 Силиций

    8 5 Отговор
    Отговор на отговора?

    20:36 23.10.2025

  • 3 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 16 Отговор
    брях...съкрушителна....

    Коментиран от #7, #75

    20:37 23.10.2025

  • 4 Игор Коротченко като анализатор

    19 22 Отговор
    е заявил, че Русия е готова да използва ядрени оръжия, за да гарантира собствената си сигурност. Това той го коментира при подготовката на стратегическите ядрени сили под ръководството на руския президент Владимир Путин. "Основното, което Русия демонстрира днес, е нейната готовност и най-важното – политическата воля да използва ядрено оръжие за гарантиране на сигурността и отбраната на нашата страна. Без сигнали, без червени линии, без съобщения и без предупреждиния към никой. Вече нямаме нужда от такива", казва анализаторът. Според него възможностите на Руските стратегически ядрени сили позволяват да се унищожи и сложи край на съществуването на всяка една страна-агресор в света. Преди това военен пилот на Руската федерация генерал-майор Владимир Попов е заявил, че ако Украйна откаже да сключи мирно споразумение използването на ядреното оръжие е добър начин за пълното унищожаване и заличаване на военно-промишления комплекс на Украйна.

    Коментиран от #25

    20:37 23.10.2025

  • 5 Плаче

    18 16 Отговор
    за ликвидиране!

    20:37 23.10.2025

  • 6 Пич

    19 17 Отговор
    А така !!! Ако сега се обстреля западна Европа , няма много бели хора да пострадат !!! В Украйна - Зелю , бум !!!

    Коментиран от #18

    20:37 23.10.2025

  • 7 Медведев съм

    17 16 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Ще мята с празни бутилки от прозореца.

    20:38 23.10.2025

  • 8 Zахарова

    18 21 Отговор
    ЛЪЖЕ, ПУТИН ЛЪЖЕ!

    20:38 23.10.2025

  • 9 Фашизираният запад това иска

    28 14 Отговор
    Иска Русия да унищожи Украйна, защото пазейки цивилните, запада се оказа на дъното на света с лъжите си.

    Коментиран от #66

    20:38 23.10.2025

  • 10 1488

    2 5 Отговор
    не слушиш владко
    я послушиш палко

    20:39 23.10.2025

  • 13 Гала

    11 4 Отговор

    До коментар #1 от "😌😌😌":

    И той като тебе скъпи ! Излъга ме че си мъж , а те хванах в леглото с комшията ! Поне комшийката да беше...

    20:40 23.10.2025

  • 14 Гост

    11 16 Отговор
    Първо прави цуни туни по телефона с Тръмпоча после мята бомби.

    20:40 23.10.2025

  • 15 Жуже 4 години с пияния медвед

    14 17 Отговор
    Все отговаряте сериозно а избиха 2 милиона нещастни орки хехеее😂🤣😅😆😁😄😃😀

    20:40 23.10.2025

  • 16 укрофашистки дрон

    13 8 Отговор
    падна и се взриви в казахстан от където явно е бил и пуснат

    20:40 23.10.2025

  • 19 3.14К

    21 12 Отговор
    Наркомана обикаля Европа на 8см кроксове да проси пари и ракети без да отчита, че този път отговорът ще е окончателен и зашеметяващ! Ще го разпознават по подметките!

    20:40 23.10.2025

  • 20 Уфф

    27 12 Отговор
    Единствената причина, да не сме още в ТСВ, е небивалото търпение на Русия и другарят Путин!

  • 21 си дзън

    12 18 Отговор
    Още една червена линия на руснаците ще стане кафява.

    Коментиран от #38

    20:40 23.10.2025

  • 22 Качалин

    11 6 Отговор
    Скукааааааааааааа! В коментарите дежурните няколко папагала! Нищо интересно!

    20:41 23.10.2025

  • 23 Гориил

    19 11 Отговор
    Путин е силен и решителен лидер, който ще изпълни всички свои заплахи, дори това да означава края на живота на планетата. Нито една от вашите санкции няма да повлияе на растежа и развитието на руската икономика. Днес вие сте твърде слаби, за да унищожите Русия.Времената са се променили.

    20:41 23.10.2025

  • 24 😁.........

    9 20 Отговор
    В Кремъл истерясаха🤣, пак закани, заплахи, четвърта година ги слушаме тези фъфления, вече само подигравки предизвикват, то не бяха червени линии, късия на драска бункера, сега вече спря да си го мести🤣, друго може и да не е му е останало освен да клекне на колене пред властелина на света Дони томахавката и да чака инструкции.

    20:41 23.10.2025

  • 26 Курд Околянов

    19 7 Отговор
    Русия има несметни природни богатства и за в бъдеще ще има още много наполеоновци и хитлеровци.

    20:42 23.10.2025

  • 27 Вангелия Гущерова

    11 19 Отговор
    Руско лъжливо джудже всяка вечер ще сънува как бесят Садам Хюсеин и как колят Муамар Кадафи

    20:42 23.10.2025

  • 28 😌😌😌

    10 18 Отговор
    Тоя Путлер да го вържат гол за едно дърво с тиксо и да го шибaт бабичките с дрянови пръчки 😁

    20:42 23.10.2025

  • 30 Путинака

    11 14 Отговор
    пак се на ак а

    20:43 23.10.2025

  • 32 На този му е много

    9 14 Отговор
    много лошичко.

    20:44 23.10.2025

  • 33 Този се

    4 9 Отговор
    насраа

    20:45 23.10.2025

  • 34 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор
    Аз мисля да се кастрирам. Така ще си удължа жувота с още 10 години и ще мога да пиша тук още дъъълго!

    20:46 23.10.2025

  • 36 Майтапчия

    11 13 Отговор
    Бункерният педофил иска само той да удря, а него да го галят с перце... Еми не става така... Ще хвърчи вата на парцали...

    20:47 23.10.2025

  • 37 Сатана Z

    8 4 Отговор
    Дискусиите за възможността за доставка на ракети „Томахоук“ на Киев са опит за ескалация, заяви Путин.

    „Ако Украйна предприеме удари с ракети с голям обсег срещу Русия, отговорът ще бъде много сериозен ,бих казал съкрушителен“, отговори той.
    Търпението на Темнейший е на изчерпване съдейки по видеото.

    20:47 23.10.2025

  • 38 Да ама не

    8 1 Отговор

    До коментар #21 от "си дзън":

    този път казват ше е: Без сигнали, без червени линии, без съобщения и без предупреждиния към никой. Вече нямаме нужда от такива, казва анализаторът

    20:48 23.10.2025

  • 39 Че те и сега се използват...

    4 5 Отговор
    Оръжия с голям обсег на територията на Руската федерация, и какво стана?, нищо... само успяхте да ударите две, три детски градини и жилищни блокове, и после да обявите че сте унищожили военни заводи, складове, летища и пристанища, забравих... целите и трафопостовете, да ва е...
    ... а във великата армия и държава.

    20:48 23.10.2025

  • 40 кАпеи от бунищата

    6 7 Отговор
    Ко стана съдрани клошари? Путя превзе ли вече Покровск ,Купянск ,Вовчанск ,Лвов, Запорожие,Харков ,Полтава ,Киев и всьо останальная? 2 милиона убити орки а са още пред Вовчанск на 6 км.от рашистката граница мухххахаха

    Коментиран от #60

    20:48 23.10.2025

  • 41 Един от провинцията

    9 11 Отговор
    След Коледа започва зарята в Москва

    Коментиран от #46, #53

    20:49 23.10.2025

  • 42 си дзън

    2 4 Отговор
    От месеци вече съм на другия бряг но не мога да свикна! Все ми е нервно!

    20:49 23.10.2025

  • 45 Вече се ядосвам

    2 10 Отговор
    Ти Путин и оня натаняху се превръщате в демони. Години наред война и защо?!? За да си надуете егото да печелите и се дуете. Ти ще вземеш Донбас той ще командири в Палестина и какво утре ще се гърдите а там прошка няма. Колко хора умряха заради вас. Тръмп е прав не ставате.

    20:51 23.10.2025

  • 46 Ъъъъъ коя коледа

    7 2 Отговор

    До коментар #41 от "Един от провинцията":

    Че и миналата така папагалеше. 😄

    20:51 23.10.2025

  • 47 Путин е агресора и окупатора

    8 11 Отговор
    Изтегляне на руските окупационни войски от суверена Украйна и никой няма да използва далекобойни оръжия срещу Русия...!!!

    Коментиран от #54

    20:52 23.10.2025

  • 48 Хахахаха

    9 5 Отговор
    Че тя Украйна вече използва далекобойни оръжия! Вече има многократно удари на 1500 - 2000 километра. И?

    20:52 23.10.2025

  • 49 Вече се ядосвам

    4 7 Отговор
    Ти Путин и оня натаняху се превръщате в демони. Години наред война и защо?!? За да си надуете егото да печелите и се дуете. Ти ще вземеш Донбас той ще командири в Палестина и какво утре ще се сгърчите а там прошка няма. Колко хора умряха заради вас. Тръмп е прав не ставате.

    20:52 23.10.2025

  • 50 Ганя Путинофила

    3 9 Отговор
    Само де бил може да си мисли, че маскаль, съдрания галош, може да подчини украинец!

    20:53 23.10.2025

  • 51 Кемал Айвалийски

    1 0 Отговор
    По-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Христос е обрязан 10 дни след раждането си, защо сегашните християни не се обрязват?!

    20:53 23.10.2025

  • 52 Еййй фърфалак..

    4 7 Отговор
    Ако пък дадът на Зеления далекобойни ракети ще ти скъса трътката от бой, тъй да знаеш.

    20:53 23.10.2025

  • 53 Това е бункера, не е Москва 😁

    4 9 Отговор

    До коментар #41 от "Един от провинцията":

    Путлер ще офейка в Урал, ако Украйна получи Томахавките.

    20:53 23.10.2025

  • 54 Агресора е САЩ

    6 5 Отговор

    До коментар #47 от "Путин е агресора и окупатора":

    За съжаление поредната му жертва е Украйна, а сега сме ние.

    20:54 23.10.2025

  • 55 След новите зловещи санкции

    6 6 Отговор
    На Тръмп и свободния запад към фалирала вече раша ,путя свика заседание

    Коментиран от #57

    20:55 23.10.2025

  • 57 Рева на троляка

    7 8 Отговор

    До коментар #55 от "След новите зловещи санкции":

    показва края на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му на запад.

    Коментиран от #79, #108

    20:57 23.10.2025

  • 58 В.В.П

    7 7 Отговор
    Ще бягам в Китай, ако стане напечено. Всичко е уговорено със Си.

    Коментиран от #63

    20:57 23.10.2025

  • 59 Червени линии на

    4 6 Отговор
    пеДОФил Ху ЕСОС!
    Хехехехее
    12 год... нито една ПРЕВЗЕТА Област
    р УЗКИЕ пи здо Узкие
    Хехехехее

    20:59 23.10.2025

  • 60 Дело хайдутин

    4 7 Отговор

    До коментар #40 от "кАпеи от бунищата":

    Не думай колега копей! Аз от 4 години с мухлясали погачи чакам дядя иван на дунава а той бил още пред Вовчанск до границата си! Кога ще дочакаме братята от блатата?!

    20:59 23.10.2025

  • 61 Репортер

    11 8 Отговор
    ВСУ са заловили няколко дезертьори от окупаторите. 😁 Сега ще им налагат санкции. 😂

    Коментиран от #78

    21:01 23.10.2025

  • 62 пусси,пусси

    4 6 Отговор
    томагавки идëт

    21:02 23.10.2025

  • 63 Рева на троляка

    5 5 Отговор

    До коментар #58 от "В.В.П":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #73, #74

    21:03 23.10.2025

  • 64 ГОСТ

    5 1 Отговор
    явно някой на запад искат ответен и безпощаден удар на Русия като предоставят дори прахта си от складовете но какво ще им остане за тяхната безопасност. видяхме един буресветник без бойни глави какви ги свърши а ако е зареден какъв ли ще е ефекта с два три например.

    Коментиран от #70

    21:05 23.10.2025

  • 65 az СВО Победа 80

    5 1 Отговор
    Ще има "Орешник" или нещо ново!

    Така беше предният път....

    21:05 23.10.2025

  • 66 Дядо ви

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Фашизираният запад това иска":

    Никъде в думите на руския президент не беше посочено, че ударът ще е срещу Украйна. Казано беше, че отговорът ще е "съкрушителен". Всички знаем, че никога, нищо не е "предавано" на Украйна. Украйна намя спътникова групировка, нито собствени високотехнологични оръжия и защита. Армията, оръжията, политиката, икономическия и финансов натиска, медийните атаки, истерии и откровени измами, терористичните актове, всичко е от запада и те дори не го крият. Украйна е просто ръкавица върху ръката на запада. Колко са добри или лоши руснаците е тема на друг разговор. Фактът е, че бяха нападнати с цел да бъдат разкъсани и изядени. И това западняците не крият. Ние трябва да гледаме и слушаме нашата съвест и да се грижим преди всичко за Родината си и нашия здрав корен - Вярата ни.

    21:06 23.10.2025

  • 67 Гориил

    6 2 Отговор
    Най-глупавият и безполезен ход на НАТО е изграждането на отбранителни стени. Това представлява многомилионен разход, който отива директно в джобовете на строителни фирми и компании. Предвид голямото търсене на техните услуги, строителните предприемачи надуват цените и се обогатяват. В редица европейски страни с високи нива на корупция тази колосална сума пари изчезва в черни дупки. Никаква стена няма да спаси Европа. Стените ще бъдат пометени и разрушени буквално в първите минути на Третата световна война.

    Коментиран от #82

    21:07 23.10.2025

  • 68 Абе санкции добре...

    2 6 Отговор
    .... не е лошо, обаче няма да го принудят да преговаря, или му арестуваш ръждивите корита дето изнася с тях петрол и ги конфискуваш, ако и това не подейства, Дони и Мерц дават Томахавките и Таурусите, отделно още F-16 и грипени, след това Зелю да му подпали гащите и да видим как ще припка за преговори където му кажат, и Киев ще отиде, какво го жалят толкова този психясъл гном.

    Коментиран от #87

    21:07 23.10.2025

  • 70 ГОСТ

    3 1 Отговор

    До коментар #64 от "ГОСТ":

    исках да кажа орешник. но защо да няма и буревестник.

    21:09 23.10.2025

  • 72 Ще си изсипе куфарчето ли?

    1 2 Отговор
    Ще си изсипе куфарчето на главата на Лавров ли?

    21:10 23.10.2025

  • 75 Шопо

    6 1 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Цар Бомба (на руски: Царь-бомба) е названието на руска водородна бомба, най-мощното ядрено оръжие, което някога е създавано и взривявано по време на ядрени изпитания.
    Бомбата е пусната с парашут от височина 10 500 m и взривена чрез барометричен способ на 4000 m от повърхността на земята. При взрива се е създало налягане от 1 милион атмосфери, а температурата е била около 10 милиона градуса. Огненото кълбо по време на взрива е с радиус 4,6 km, ядрената гъба е с височина от 67 km, а върхът на „шапката“ ѝ е с диаметър от 95 km.

    21:11 23.10.2025

  • 76 книжното куче на Павлов

    0 3 Отговор
    Ха,ха,ха,ха.Този наистина не е в ред или бункерния живот му идва в повече.

    21:11 23.10.2025

  • 77 Рева на троляка

    4 2 Отговор

    До коментар #73 от "Миризлив пaцyл":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #85, #95

    21:11 23.10.2025

  • 78 Сякаш ми приличат на

    3 2 Отговор

    До коментар #61 от "Репортер":

    някои известни рашисти? 🤔

    21:11 23.10.2025

  • 80 Объркано Атлантиче

    4 1 Отговор
    Какво не ви казват: Появи се информация, че Бескидският тунел, който съединява Закарпатската и Лвовската области вече не съществува. Бил е унищожен на 5 октомври с нова секретна руска ракета "Призрак", която се оказала невидима за ПВО и спътниците. Унищожено е огромно количество западни оръжия и ракети.
    Западът мълчи, защото това означава, че се абсолютно безпомощни в евентуална война срещу Русия.
    През Бескидският тунел преминаваха 1/3 от оръжията, които Западът доставяше на Украйна.

    Коментиран от #112

    21:12 23.10.2025

  • 81 ЦИРК

    4 0 Отговор
    WSJ не пише доклади, а статии ! Но като цяло добра статия от факти.

    Малко хора осъзнават че в момента се поема по пътя на неконтролируемата ескалация. Онези лозунги от преди две години че трябвало да се внимава да не пламне Европа, вече ги няма... Е явно Зеленски ще си изпълни науменото да вкара цяла Европа в голямата си война. И докато нашите политици - тъпанари (човек които бие тъпани се нарича тъпанар , а те политическия ни "елит" само това прави по медиите напоследък), си играят дребнави грозни игрички (да вземели на президента транспорта и такси водомер), няма и да се усетят всякакви фили, фоби, "журналисти", автори, пропагандисти, тролове и подобни, как ще ги мобилизират за фронта. Само да ви питам вие всички готови ли сте да си дадете живота за бляновете на Зеленски, запада и ЕС бюрократите ? Дано хората със здрав разум надделеят иначе тежко ни на всички.

    21:12 23.10.2025

  • 82 Ти първо вземи се яви на един такъв търг

    0 3 Отговор

    До коментар #67 от "Гориил":

    После си съчинявай историйки с мокър завършек.

    21:12 23.10.2025

  • 83 Рева на троляка

    4 1 Отговор

    До коментар #79 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    21:13 23.10.2025

  • 84 Банкер

    3 4 Отговор
    При нас за Нова година идва еврото, а украинците ни изпревариха.

    21:14 23.10.2025

  • 86 Рева на троляка

    4 3 Отговор

    До коментар #85 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #89

    21:14 23.10.2025

  • 87 Гост

    4 1 Отговор

    До коментар #68 от "Абе санкции добре...":

    или ти изтриват семето от тоя свят това предлагаш.

    21:15 23.10.2025

  • 88 си дзън

    3 4 Отговор

    До коментар #85 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    Умирам от смях смяяях....Точно описа този клет несретник колега. Олицетворение на съдран копей.

    21:16 23.10.2025

  • 90 Рева на троляка

    4 3 Отговор

    До коментар #89 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #92

    21:17 23.10.2025

  • 91 Интересно🤔

    5 4 Отговор
    Русофилите защо се възпаляват толкова много заради този дребен лузър и фашист? Той реално е 100%тов русоФоб щом погуби десетки хиляди руски войници...

    21:18 23.10.2025

  • 93 Загубени в превода..

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "😌😌😌":

    Не мога да се сетя точно, как се превежда думата ошеломляющий, да, точно така, отговорът щял да бъде, ошеломляющий ?

    21:20 23.10.2025

  • 94 Рева на троляка

    5 3 Отговор

    До коментар #92 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #98, #104

    21:20 23.10.2025

  • 97 Забелязал!

    2 6 Отговор
    Диктаторът или има раздвоение на личността или не си сверява часовника с двойниците които използва. 🤔

    Коментиран от #109

    21:22 23.10.2025

  • 99 Рева на троляка

    6 3 Отговор

    До коментар #95 от "Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    Коментиран от #100, #101, #103, #105, #106, #110

    21:22 23.10.2025

  • 102 койдазнай

    0 4 Отговор
    Украйна трябва да разполага с аналогични като възможности и количества оръжия, за да се защитава. Докато това не стане, мир няма как да има.

    21:25 23.10.2025

  • 105 Варненец

    2 1 Отговор

    До коментар #99 от "Рева на троляка":

    Показва поредната красная линия, дето ще стане кафява и нищо няма да направи🤣 Само лаене чуваме и виждаме от блатото 🤣

    21:26 23.10.2025

  • 107 Манол 24

    1 0 Отговор
    Зеленката е хитър,иска да вкара директно и други страни в конфликта,понеже усеща,че се втвърдяват нещата(човека прави всичко възможно за страната си) но ще запали целият свят…
    Може би така трябва.
    Ще видим!..
    P.s Войната е продължение на политиката с други средства.

    21:27 23.10.2025

  • 109 Рева на троляка

    1 1 Отговор

    До коментар #97 от "Забелязал!":

    показва краят на фашисткият режим в Украйна и спонсорите му във фашизираният запад.

    21:27 23.10.2025

  • 110 Миризлив пaцyл дърт ,самотен и гaврен

    0 2 Отговор

    До коментар #99 от "Рева на троляка":

    Едно и също ли ще тролиш с копи-пейст? 4 години вече квичиш едно и също дърт низвергнат пaцyл самотен! А 2,6 милиона ненужни раши бяха пратени в един по добър свят. Отървай се от мъките миризлив пaцyлe. Или да те отървам с един парен чук в празната дърта кратуна. Но си полезен идиот ,още повече всички да намразват мизерна и разбита раша.Седнал върху дървената гаванка за голяма нужда ,навлякъл руската гъбина и завит с родопското одеяло нещастен полуидиот няма да дочакаш никога мизерните раши в България а така ще си yмрeш в изпражненията си хаха😆

    21:27 23.10.2025

  • 112 Наистина си ошашавено путинистче

    0 0 Отговор

    До коментар #80 от "Объркано Атлантиче":

    Има стотици маршрути за доставка на оръжие за Украйна.

    21:29 23.10.2025

  • 113 Тити

    0 0 Отговор
    Вече нищо не може да направи Путлер освен да плаши гаргите.

    21:29 23.10.2025

