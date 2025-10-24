Новите антируски санкции няма да сложат край на украинския конфликт, но биха могли да доведат до по-благоприятна сделка за Русия, отколкото за Запада, пише британският вестник The Guardian.

„Не бива да се очаква тези допълнителни санкции да сложат край на конфликта скоро, освен ако не бъдат комбинирани с по-отворена позиция на Запада в преговорите. Това би могло да означава сделка, донякъде по-благоприятна за Русия, отколкото Западът би предпочел“, се казва в статията.

Както се отбелязва в статията, много западни опити за помощ на Украйна, като санкциите, също са се провалили, включително доставките на оръжие и облекчаването на ограниченията за удари на руска територия.

„Дългоочакваните F-16 също не успяха да се окажат вълшебната пръчка, която някои очакваха, точно както не се случи и миналогодишното облекчаване на ограниченията за удари на Украйна с голям обсег срещу Русия“, се казва в статията.

Ден преди това ЕС прие 19-ия пакет от санкции, който е насочен към 63 физически и юридически лица, както и към 117 морски танкера. Някои от организациите са регистрирани в Китай, Индия, Тайланд, Беларус, Съединените щати и Обединеното кралство.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова говори иронично за новите ограничения, заявявайки, че руснаците сега не знаят как да живеят без европейски мъх и лишеи. Русия многократно е подчертавала, че ще се справи с натиска от санкциите, който започна преди няколко години и продължава да нараства. Москва отбеляза, че "на Запада му липсва смелостта да признае провала на този натиск". Самите западни страни многократно са изразявали загриженост относно неговата неефективност.

Президентът Владимир Путин заяви по-рано, че политиката за сдържане и отслабване на Русия е дългосрочна западна стратегия и че санкциите са нанесли сериозен удар върху цялата световна икономика. Според него основната цел на Запада е "да влоши живота на милиони хора".