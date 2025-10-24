Новини
The Guardian: Новите антируски санкции може да доведат до по-благоприятна сделка за Русия, отколкото за Запада
  Тема: Украйна

The Guardian: Новите антируски санкции може да доведат до по-благоприятна сделка за Русия, отколкото за Запада

24 Октомври, 2025 05:25, обновена 24 Октомври, 2025 05:32 1 064 11

Те няма да сложат край на украинския конфликт, пише изданието

The Guardian: Новите антируски санкции може да доведат до по-благоприятна сделка за Русия, отколкото за Запада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Новите антируски санкции няма да сложат край на украинския конфликт, но биха могли да доведат до по-благоприятна сделка за Русия, отколкото за Запада, пише британският вестник The Guardian.

„Не бива да се очаква тези допълнителни санкции да сложат край на конфликта скоро, освен ако не бъдат комбинирани с по-отворена позиция на Запада в преговорите. Това би могло да означава сделка, донякъде по-благоприятна за Русия, отколкото Западът би предпочел“, се казва в статията.

Както се отбелязва в статията, много западни опити за помощ на Украйна, като санкциите, също са се провалили, включително доставките на оръжие и облекчаването на ограниченията за удари на руска територия.

„Дългоочакваните F-16 също не успяха да се окажат вълшебната пръчка, която някои очакваха, точно както не се случи и миналогодишното облекчаване на ограниченията за удари на Украйна с голям обсег срещу Русия“, се казва в статията.

Ден преди това ЕС прие 19-ия пакет от санкции, който е насочен към 63 физически и юридически лица, както и към 117 морски танкера. Някои от организациите са регистрирани в Китай, Индия, Тайланд, Беларус, Съединените щати и Обединеното кралство.

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова говори иронично за новите ограничения, заявявайки, че руснаците сега не знаят как да живеят без европейски мъх и лишеи. Русия многократно е подчертавала, че ще се справи с натиска от санкциите, който започна преди няколко години и продължава да нараства. Москва отбеляза, че "на Запада му липсва смелостта да признае провала на този натиск". Самите западни страни многократно са изразявали загриженост относно неговата неефективност.

Президентът Владимир Путин заяви по-рано, че политиката за сдържане и отслабване на Русия е дългосрочна западна стратегия и че санкциите са нанесли сериозен удар върху цялата световна икономика. Според него основната цел на Запада е "да влоши живота на милиони хора".


  • 1 Путин

    2 5 Отговор
    защо ги определя,като неприятелски акт и ескалация?Прос ли е ?

    Коментиран от #2

    05:39 24.10.2025

  • 2 Путлер е в позиция цунгцванг

    5 20 Отговор

    До коментар #1 от "Путин":

    Няма полезен ход и е като бясно пce притиснато в ъгъла.

    Коментиран от #6, #7

    05:43 24.10.2025

  • 3 Гориил

    14 4 Отговор
    Някои държави чакат няколко години, за да сключат сделки за закупуване на руски петролни продукти. Осигуряването на руски газови доставки е практически невъзможно, тъй като всички обеми са продадени за десетилетия напред. Няма излишъци и не се очакват такива.

    05:47 24.10.2025

  • 5 Фалиралата Русия

    17 2 Отговор
    Деветнадесети пакет санкции. Цъфтящата Европа има да чака. Нали са фалирали бе, какви санкции, нали ги победихте, нали ги принудихте да жиевеят в землянки. След първия пакет руснаците умираха от глад! Сега деветнадесети. И какво стана, Франция фалира, Германия две години тежка рецесия, Щатите без бюджет, ЕС дава милярди на наркомана, а руската икономика която била една голяма бензиностанция си произвежда и оръжие и ракети и самолети и зърнени храни, та даже хранят половината Африка.

    05:54 24.10.2025

  • 6 Също

    2 5 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е в позиция цунгцванг":

    Партер !

    05:55 24.10.2025

  • 7 То си личи...

    11 1 Отговор

    До коментар #2 от "Путлер е в позиция цунгцванг":

    ... кой се мята в ъгъла... Вмирисаният зелен анцунг...

    05:59 24.10.2025

  • 8 Митя Кюпеков

    0 0 Отговор
    Санкциите много ни помагат!Краснов си знае работата !

    06:04 24.10.2025

  • 11 Фен

    4 0 Отговор
    Новите санкции сцепиха мрака. Русия ще продава, може би, по-малко петрол и газ, но на по-високи цени. А същевременно Тръмп развърза ръцете на Путин да строши напълно украинската енергетика и железопътна инфраструктура преди зимата. Урсулите - туристи вече няма да се разхождат из Киев.

    06:24 24.10.2025

