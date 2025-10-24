Тръмп се разгневи заради реклама и прекрати търговските преговори с Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил търговските преговори с Отава, защото канадски служители са платили за реклама, критикуваща митата.

Американския лидер написа в платформата за социални медии Truth Social, че в рекламата 40-ият президент на САЩ Роналд Рейгън „прави негативни коментари за тарифите“.

„Те направиха това единствено, за да повлияят на решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища“, добави Тръмп.

„Тарифите са от решаващо значение за националната сигурност на САЩ и американската икономика. Поради тези злонамерени действия всички търговски преговори с Канада вече са прекратени“, подчерта ръководителят на администрацията на Вашингтон.