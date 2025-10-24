Тръмп се разгневи заради реклама и прекрати търговските преговори с Канада

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил търговските преговори с Отава, защото канадски служители са платили за реклама, критикуваща митата.
Американския лидер написа в платформата за социални медии Truth Social, че в рекламата 40-ият президент на САЩ Роналд Рейгън „прави негативни коментари за тарифите“.
„Те направиха това единствено, за да повлияят на решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища“, добави Тръмп.
„Тарифите са от решаващо значение за националната сигурност на САЩ и американската икономика. Поради тези злонамерени действия всички търговски преговори с Канада вече са прекратени“, подчерта ръководителят на администрацията на Вашингтон.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
06:28 24.10.2025
2 Гориил
06:31 24.10.2025
3 бай Бай
Не става за голямата игра.
Ама хич!
06:35 24.10.2025
4 Pyccкий Карлик
Когато стигнал до руснаците, решил да ги направи от маймуната, което е неоспорим научен факт 😁👍
06:36 24.10.2025