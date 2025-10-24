Новини
Тръмп се разгневи заради реклама и прекрати търговските преговори с Канада

24 Октомври, 2025 06:17, обновена 24 Октомври, 2025 06:22 585 4

  • сащ-
  • канада-
  • мита-
  • тръмп-
  • преговори

Отава платила за кадри, в които Роналд Рейгън говори негативно за митата, заяви американският президент

Тръмп се разгневи заради реклама и прекрати търговските преговори с Канада - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Вашингтон е прекратил търговските преговори с Отава, защото канадски служители са платили за реклама, критикуваща митата.

Американския лидер написа в платформата за социални медии Truth Social, че в рекламата 40-ият президент на САЩ Роналд Рейгън „прави негативни коментари за тарифите“.

„Те направиха това единствено, за да повлияят на решението на Върховния съд на САЩ и други съдилища“, добави Тръмп.

„Тарифите са от решаващо значение за националната сигурност на САЩ и американската икономика. Поради тези злонамерени действия всички търговски преговори с Канада вече са прекратени“, подчерта ръководителят на администрацията на Вашингтон.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 4 от 2 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    2 0 Отговор
    Нема да се косиш, бате Тръмп. Дори върховният съд да отмени митата, нашата Урсула ще продължи да ги плаща доброволно. Толкова ни е добричка тя.

    06:28 24.10.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Буря в чаена чаша. Русия няма да намали натиска.

    06:31 24.10.2025

  • 3 бай Бай

    0 0 Отговор
    Емоционално нестабилен паток.
    Не става за голямата игра.
    Ама хич!

    06:35 24.10.2025

  • 4 Pyccкий Карлик

    0 0 Отговор
    Бог е създал хората по собствен образ и подобие !!!
    Когато стигнал до руснаците, решил да ги направи от маймуната, което е неоспорим научен факт 😁👍

    06:36 24.10.2025