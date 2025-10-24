Петро: Спряната американска помощ няма да срине Колумбия, но военното сътрудничество е критично

Президентът на Колумбия Густаво Петро заяви, че евентуално спиране на финансовата помощ от Съединените щати няма да има сериозно отражение върху страната, но предупреди, че намаляването на военната подкрепа може да създаде проблеми, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Изявлението му идва след като американският президент Доналд Тръмп заплаши през уикенда да повиши митата върху колумбийския внос и обяви, че всички форми на помощ към Колумбия са спрени.

"Какво ще стане, ако спрат помощта? Според мен - нищо," каза Петро пред журналисти в Богота, уточнявайки, че по-голямата част от помощните средства се управляват от американски агенции и реално създават работни места за американци.

Все пак президентът подчерта важността на военното сътрудничество: "Ако ни намалят военната помощ, ще имаме проблеми. Най-сериозният ефект ще бъде загубата на американските хеликоптери."

Колумбия доскоро беше един от най-големите получатели на американска помощ в Западното полукълбо, но тази година средствата бяха рязко ограничени след закриването на USAID.

Междувременно Вашингтон е "декласифицирал" усилията на Колумбия в борбата с наркотрафика, отваряйки път за допълнителни съкращения, въпреки че военното сътрудничество и обменът на разузнавателна информация продължават.

Напрежението между двете страни се засили и заради американските удари по плавателни съдове в Карибско море, при които загинаха десетки хора. Петро осъди действията като нарушение на международното право, а правозащитни организации ги определиха като "безразсъдни".

В отговор Тръмп нарече Петро „нелегален наркобос“ и „лош човек“, което доведе до отзоваване на колумбийския посланик от Вашингтон. В неделя Петро се срещна с временно управляващия американската мисия в Богота, но без признаци за сближаване.

Американският президент засега не е въвел нови мита извън действащите 10% върху колумбийските стоки, но предупреди, че "може да предприеме сериозни мерки". Петро отговори, че не очаква санкции върху износа на петрол и въглища, които съставляват 60% от износа на Колумбия за САЩ, и че страната ще търси алтернативни пазари при нови ограничения.

Анализатори отбелязват, че повишените мита могат да променят дългогодишната американска стратегия, според която свободната търговия прави законния износ по-привлекателен от наркотрафика. Според тях това може да има обратен ефект, насърчавайки незаконната икономика.

Петро посочи, че неговото правителство е конфискувало рекордни 2800 тона кокаин за три години, но обвини Тръмп, че използва конфликта, за да укрепи крайната десница в Колумбия преди парламентарните и президентските избори през следващата година.