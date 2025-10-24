Защо Тръмп прекрати внезапно преговорите с Канада

Късно в четвъртък президентът Тръмп заяви, че прекратява търговските преговори с Канада, като посочи телевизионна реклама, спонсорирана от правителството на Онтарио, в която се чува гласът на Роналд Рейгън, който говори отрицателно за митата, пише БТА.

"Въз основа на тяхното безобразно поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ", написа Тръмп в социалните мрежи малко преди 07:00 ч. българско време.

Президентът твърди, че Канада "измамно е използвала реклама, която е ФАЛШИВА, с участието на Роналд Рейгън, който говори негативно за митата". Тръмп твърди, че рекламата е имала за цел да попречи на Върховния съд и други съдилища, докато те преценяват законността на неговите широкообхватни мита.

Белият дом не отговори веднага на исканията за повече информация.

Заплахата за прекратяване на преговорите е само последният от поредицата търговски спорове между САЩ и Канада - продължила няколко месеца сага, в която Тръмп и преди е заплашвал да прекрати преговорите, но в крайна сметка променяше мнението си след отстъпки от страна на Отава. Решението сега е взето две седмици след като канадският министър-председател Марк Карни посети Тръмп в Белия дом. Въпреки че имаше някои признаци на напредък, не беше обявено конкретно споразумение.

В началото на управлението си Тръмп наложи мита на Канада заради обвинения в контрабанда на наркотици, преди да освободи от тях стоките, които отговарят на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Отделно от това той наложи налози върху канадски автомобили, стомана, алуминий и продукти от дървен материал като част от глобалните тарифни действия, целящи да засилят националната сигурност на САЩ.

Въпросната реклама е спонсорирана от канадската провинция Онтарио и в нея Рейгън критикува митата, като казва, че те могат да изглеждат патриотични, но "в дългосрочен план подобни търговски бариери вредят на всеки американски работник и потребител", водят до "ожесточени търговски войни" и до загуба на работни места. Лидерът на Онтарио Дъг Форд заяви в реч в Торонто по-рано този месец, че провинцията ще похарчи 53 млн. долара, за да пусне рекламата в големите мрежи в САЩ.

It’s official: Ontario’s new advertising campaign in the U.S. has launched.



Using every tool we have, we’ll never stop making the case against American tariffs on Canada. The way to prosperity is by working together.



Watch our new ad. pic.twitter.com/SgIVC1cqMJ — Doug Ford (@fordnation) October 16, 2025

В рекламата е използван аудиозапис от радиообръщение на Рейгън от 1987 г. В четвъртък вечерта, малко преди коментарите на Тръмп, президентската фондация и институтът "Роналд Рейгън" заявиха в социалните мрежи, че рекламата представя грешно обръщението на Рейгън. Правителството на Онтарио не е искало разрешение за използване на аудиозаписа, заяви фондацията и добави, че разглежда правните си възможности. Фондацията не уточни обаче каква е неточната информация в рекламата.

В обръщението от Президентската библиотека "Роналд Рейгън", публикувано в "ЮТюб" (YouTube), бившият президент подробно изтъква ангажимента си към свободната търговия, като заявява, че тогавашното решение за налагане на мита върху японски полупроводници е било изключение от цялостното му желание за намаляване на митата и търговските бариери. Канада и САЩ обсъждаха в последните седмици как да намалят някои мита, които Тръмп е наложил на северната съседка на САЩ, по-специално 50-процентните налози, които Тръмп наложи върху канадския алуминий и стомана. Страните също така трябва да започнат предоговаряне на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада през следващите месеци - преразглеждане, което по закон трябва да се извърши през 2026 г.

Високопоставени членове на администрацията на Тръмп, по-специално министърът на търговията Хауърд Лътник, предложиха разделянето на тристранния пакт на две отделни двустранни споразумения - вариант, за който Тръмп сигнализира, че е отворен, но не го е одобрил категорично.

Решението на Онтарио да включи Рейгън в рекламата е забележително поради голямото влияние на бившия президент сред консерваторите. Рекламата подчертава дългогодишната подкрепа на републиканците за свободната търговия, с някои изключения - идеология, която Тръмп започна да разрушава след победата си над Хилъри Клинтън през 2016 г. Завръщането на Тръмп в Белия дом ускори отдалечаването на Републиканската партия от свободната търговия, коментира изданието.

Форд, лидерът на Онтарио, настоява Канада да бъде по-агресивна в преговорите си със САЩ. Той заяви, че е готов да ограничи износа на енергийни ресурси и минерали за САЩ като ответна мярка. Онтарио, най-населената канадска провинция, наскоро загуби работни места в автомобилния сектор, тъй като този месец „Стелантис“ (Stellantis) и „Дженеръл Моторс“ (GM) обявиха, че се оттеглят от производството на автомобили в провинцията, отчасти заради митата на Тръмп. Днес канадското правителство обяви нови ограничения върху автомобилните производители. Решението предвижда съществено съкращаване на квотите за внос на превозни средства, които се ползват с преференциални митнически облекчения. Съгласно новите правила годишният обем на квотата за митнически облекчения за "Дженерал мотърс" се намалява с 24,2 на сто, а за "Стелантис" – с 50 на сто.