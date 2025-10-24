Новини
Свят »
САЩ »
Защо Тръмп прекрати внезапно преговорите с Канада
  Тема: Войната на митата

Защо Тръмп прекрати внезапно преговорите с Канада

24 Октомври, 2025 12:21 1 275 13

  • канада-
  • доналд тръмп-
  • сащ-
  • търговия-
  • мита

Тръмп и преди е заплашвал да прекрати преговорите, но в крайна сметка променяше мнението си след отстъпки от страна на Отава

Защо Тръмп прекрати внезапно преговорите с Канада - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
БТА БТА

Късно в четвъртък президентът Тръмп заяви, че прекратява търговските преговори с Канада, като посочи телевизионна реклама, спонсорирана от правителството на Онтарио, в която се чува гласът на Роналд Рейгън, който говори отрицателно за митата, пише БТА.

"Въз основа на тяхното безобразно поведение, ВСИЧКИ ТЪРГОВСКИ ПРЕГОВОРИ С КАНАДА СЕ ПРЕКРАТЯВАТ", написа Тръмп в социалните мрежи малко преди 07:00 ч. българско време.

Президентът твърди, че Канада "измамно е използвала реклама, която е ФАЛШИВА, с участието на Роналд Рейгън, който говори негативно за митата". Тръмп твърди, че рекламата е имала за цел да попречи на Върховния съд и други съдилища, докато те преценяват законността на неговите широкообхватни мита.

Белият дом не отговори веднага на исканията за повече информация.

Заплахата за прекратяване на преговорите е само последният от поредицата търговски спорове между САЩ и Канада - продължила няколко месеца сага, в която Тръмп и преди е заплашвал да прекрати преговорите, но в крайна сметка променяше мнението си след отстъпки от страна на Отава. Решението сега е взето две седмици след като канадският министър-председател Марк Карни посети Тръмп в Белия дом. Въпреки че имаше някои признаци на напредък, не беше обявено конкретно споразумение.

В началото на управлението си Тръмп наложи мита на Канада заради обвинения в контрабанда на наркотици, преди да освободи от тях стоките, които отговарят на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада. Отделно от това той наложи налози върху канадски автомобили, стомана, алуминий и продукти от дървен материал като част от глобалните тарифни действия, целящи да засилят националната сигурност на САЩ.

Въпросната реклама е спонсорирана от канадската провинция Онтарио и в нея Рейгън критикува митата, като казва, че те могат да изглеждат патриотични, но "в дългосрочен план подобни търговски бариери вредят на всеки американски работник и потребител", водят до "ожесточени търговски войни" и до загуба на работни места. Лидерът на Онтарио Дъг Форд заяви в реч в Торонто по-рано този месец, че провинцията ще похарчи 53 млн. долара, за да пусне рекламата в големите мрежи в САЩ.

В рекламата е използван аудиозапис от радиообръщение на Рейгън от 1987 г. В четвъртък вечерта, малко преди коментарите на Тръмп, президентската фондация и институтът "Роналд Рейгън" заявиха в социалните мрежи, че рекламата представя грешно обръщението на Рейгън. Правителството на Онтарио не е искало разрешение за използване на аудиозаписа, заяви фондацията и добави, че разглежда правните си възможности. Фондацията не уточни обаче каква е неточната информация в рекламата.

В обръщението от Президентската библиотека "Роналд Рейгън", публикувано в "ЮТюб" (YouTube), бившият президент подробно изтъква ангажимента си към свободната търговия, като заявява, че тогавашното решение за налагане на мита върху японски полупроводници е било изключение от цялостното му желание за намаляване на митата и търговските бариери. Канада и САЩ обсъждаха в последните седмици как да намалят някои мита, които Тръмп е наложил на северната съседка на САЩ, по-специално 50-процентните налози, които Тръмп наложи върху канадския алуминий и стомана. Страните също така трябва да започнат предоговаряне на Споразумението между САЩ, Мексико и Канада през следващите месеци - преразглеждане, което по закон трябва да се извърши през 2026 г.

Високопоставени членове на администрацията на Тръмп, по-специално министърът на търговията Хауърд Лътник, предложиха разделянето на тристранния пакт на две отделни двустранни споразумения - вариант, за който Тръмп сигнализира, че е отворен, но не го е одобрил категорично.

Решението на Онтарио да включи Рейгън в рекламата е забележително поради голямото влияние на бившия президент сред консерваторите. Рекламата подчертава дългогодишната подкрепа на републиканците за свободната търговия, с някои изключения - идеология, която Тръмп започна да разрушава след победата си над Хилъри Клинтън през 2016 г. Завръщането на Тръмп в Белия дом ускори отдалечаването на Републиканската партия от свободната търговия, коментира изданието.

Форд, лидерът на Онтарио, настоява Канада да бъде по-агресивна в преговорите си със САЩ. Той заяви, че е готов да ограничи износа на енергийни ресурси и минерали за САЩ като ответна мярка. Онтарио, най-населената канадска провинция, наскоро загуби работни места в автомобилния сектор, тъй като този месец „Стелантис“ (Stellantis) и „Дженеръл Моторс“ (GM) обявиха, че се оттеглят от производството на автомобили в провинцията, отчасти заради митата на Тръмп. Днес канадското правителство обяви нови ограничения върху автомобилните производители. Решението предвижда съществено съкращаване на квотите за внос на превозни средства, които се ползват с преференциални митнически облекчения. Съгласно новите правила годишният обем на квотата за митнически облекчения за "Дженерал мотърс" се намалява с 24,2 на сто, а за "Стелантис" – с 50 на сто.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Борето жонсън е

    7 2 Отговор
    Интелигенция в стеснение с ТоваПерчеместото

    12:23 24.10.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    5 1 Отговор
    Изгледаше по нормален. Вече -НЕ

    12:30 24.10.2025

  • 7 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Филмът Канадски бекон 1995 г разправя за американски президент с нисък рейтинг и понеже руският президент Владимир отказва да воюва за да си дигне рейтинга американския президент обявява война на Канада.

    12:30 24.10.2025

  • 8 Този индивид

    9 0 Отговор
    Е напълно побъркан!
    За това Путин не му се доверява.

    12:32 24.10.2025

  • 9 Хе!

    6 0 Отговор
    Защото е луд! Байдан нищо не помнеше, бе застинал в епохата на войната в Корея и помнеше само, че Русия е враг! Този знае и помни, но следва линията да създава конфликти по света и се възползва максимално! И сега ще накара другите да налагат санкции, а той ще си търгува с Русия явно и по заобиколни способи! Бил миротворец! Днес каже на Путин, че не се справя добре, силните действат по бързо и решителелно, утре убеждава Зеленски, че може да си върне Крим и Донбас, като ту му дава Томахоку ту се ослешва! Работата е войната да продължава!

    12:35 24.10.2025

  • 10 Д-р Фройдашки

    4 1 Отговор
    Бай Дончо вятър го вее на бял кон ,а смяната на мнението и позициите говорят за сериозна Деммен Циаа ,е не чак в такава степен като дядо Самоходко да не знае кой е .Янките наследиха добро наслесдство от КПСС и го доразвиха до невъображаеми висоти ,само още не са почнали да се бацкат с партньорите си ,но и това предстои .

    12:41 24.10.2025

  • 11 Ами..

    6 1 Отговор
    Защото не го слуша главата. Още ли има някой, който се съмнява в това?!

    Този любимец на ниско образованата, да не кажа неграмотната, част от Америка е на път да ги върне във времената на Великата депресия.
    .

    12:41 24.10.2025

  • 12 9689

    3 0 Отговор
    Щото не е добре в главата.

    12:44 24.10.2025

  • 13 Трол

    0 0 Отговор
    Ще ги анексира и ще ги превърне в 51-ви щат.

    13:17 24.10.2025