Европа и Канада ще продължат да изостават значително от САЩ във военните разходи
  Тема: Украйна

Европа и Канада ще продължат да изостават значително от САЩ във военните разходи

28 Август, 2025 21:30 583 3

Разходите за отбрана на САЩ се очаква да достигнат 845 млрд. долара през 2025 г.

Европа и Канада ще продължат да изостават значително от САЩ във военните разходи - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Европейските съюзници в НАТО и Канада може да увеличат разходите си през 2025 г. с по-малко от миналата година, сочи базиран на прогнози за разходите доклад, който бе публикуван днес от западния отбранителен алианс, съобщи ДПА, предаде БТА.

НАТО очаква разходите за отбрана на европейските страни членки на алианса и Отава да нараснат с 15,9 % през 2025 г. и да достигнат обща стойност от 559 млрд. долара, след годишен ръст от 18,6 % през 2024 г.

Това означава, че Европа и Канада ще продължат да изостават значително от САЩ, чиито разходи за отбрана се очаква да достигнат 845 млрд. долара през 2025 г. по данни на НАТО.

Окончателните данни за 2025 г. обаче все още могат да се променят.

Разходите за отбрана на Германия за текущата година се оценяват на 2 % от брутния вътрешен продукт (БВП) в доклада на НАТО, въпреки че Берлин се е ангажирал да изразходва 2,4 % от БВП.

През юни генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви, че всички държави членки с изключение на Исландия планират да изразходват най-малко 2 % от брутния си вътрешен продукт за отбрана през тази година.

Това означава, че съюзниците от НАТО са постигнали целта си от 2 % за 2024 г., която първоначално бе договорена през 2014 г., с една година закъснение.

Също през юни страните членки на НАТО се съгласиха под натиска на президента на САЩ Доналд Тръмп в бъдеще най-малко 3,5 % от БВП да бъдат инвестирани в отбрана.

Освен това още 1,5 % ще бъдат изразходвани за свързани с отбраната разходи, като например инфраструктура, за да се достигне обща квота от 5 % от БВП.


Белгия
