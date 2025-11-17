Новини
Икономиката на Япония се е свила под натиска на митата на Тръмп
  Тема: Войната на митата

17 Ноември, 2025 10:03 488 7

Според правителствените данни през последните месеци японската икономика е била подкопана от отслабването на частните инвестиции в недвижими имоти

Икономиката на Япония се е свила под натиска на митата на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Икономиката на Япония се е свила с почти 2 на сто през трите месеца до септември на фона на спада на износа, свързан в митата, обявени от САЩ, трайната инфлация и слабите инвестиции в сектора на недвижимите имоти, предадоха Ройтерс и Франс прес, цитирани от БТА.

Това е първото свиване на японската икономика от шест месеца. Брутният вътрешен продукт (БВП) на четвъртата икономика в света е намалял с 0,4 на сто спрямо предходното тримесечие, сочат първоначални данни.

Анализаторите, анкетирани от Блумбърг, очакваха още по-значителен спад от -0,6 на сто. Тази мрачна картина може да засили вероятността да бъде приет мащабният план за подкрепа на икономиката, обещан от новия премиер Санае Такаичи още при встъпването ѝ длъжност миналия месец.

БВП на Япония нарасна с 0,6 на сто през второто тримесечие (с възходяща корекция, обявена днес), отбеляза минимален растеж през първото тримесечие (+0,2 на сто) и почти пълна стагнация през 2024 година.

Според правителствените данни през последните месеци японската икономика е била подкопана от отслабването на частните инвестиции в недвижими имоти.

„Това е един от основните фактори за този спад: сривът от 9,4 на сто на инвестициите в жилищни имоти в сравнение с предходното тримесечие, което отразява въздействието на промените в строителния кодекс, въведени през април, които намалиха наполовина започването на нови строителни проекти“, коментира Марсел Тиелиант, анализатор в "Кепитъл икономикс" (Capital Economics).

Освен това японската икономика, която е силно зависима от износа, продължава да бъде засегната от митническата политика на Вашингтон въпреки търговското споразумение, сключено през лятото между двете страни, което фиксира американските мита върху японските продукти на 15 на сто при първоначално обявени 25 на сто.

Износът на Япония за всички страни като цяло е спаднал с 0,1 на сто през август в сравнение с миналата година, което е четвърти пореден месец на спад. През септември той се е възстановил благодарение на износа на полупроводници, но експортът на Япония за САЩ е продължил да намалява (-13,3 на сто в сравнение с миналата година).

Частното потребление същевременно остава почти в застой на фона на упорития инфлационен натиск. Инфлацията в Япония отново се ускори през септември (+2,9 на сто на годишна база) след успокояване през предходните месеци, тласкана нагоре от цените на ориза и най-вече на енергията. Целевото ниво, определено от централната банка на страната, е 2 на сто.

Страната, дълго време бе в дефлация, от 2022 г. насам е изправена пред устойчиво покачване на потребителските цени.

За да противодейства на завръщането на инфлацията, Японската централна банка (Bank of Japan) започна през март 2024 г. затягане на паричната политика след десет години на изключително експанзивен курс, но преустанови тази траектория след януари тази година предвид очертаващите се икономически затруднения.


Япония
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Ами защото сте мало умни

    8 3 Отговор
    Кой ви кара да изпълнявате интригите на САЩ? Роби ли сте? Свободните държави си следват интересите, а не чуждите интриги и нареждания.

    10:09 17.11.2025

  • 3 Всъщност

    3 1 Отговор
    Япония е нетен вносител, т.е има отрицателно салдо по външнотърговския до баланс. Но там проблемът е дългът на Япония - над 260% от БВП. По лошо е положението дори от ЕС.

    10:20 17.11.2025

  • 4 Ивелин Михайлов

    7 1 Отговор
    Сащ в момента унищожава своите васали за да оцелее😉

    10:20 17.11.2025

  • 5 Перо

    3 1 Отговор
    Жълтите са готови на всякакво мачкане и загуби, само да не изпуснат американския пазар с лесни кредити и високи доходи на населението! Построиха маса заводи за автомобили и електроника в САЩ, да избегнат или намалят щетите от митата! Същото е и с европейските страни! Спокойно Тръмп може да ги “прасне” с 50% мито и Урсула веднага ще подпише! Отдавна са се набутали и няма излизане! И до сега системата беше същата, но с минимални мита и всички компании се юрнаха да инвестират и сега се гърчат!

    10:21 17.11.2025

  • 6 факуса

    2 0 Отговор
    джапанки идея,влезте в зоната кат нас и рогът на изобилието ще се изсипе над вас

    10:28 17.11.2025

  • 7 плевен

    0 0 Отговор
    Ако проблемът е строителният сектор, значи нямат проблем. От няколко години Запад-ът празнува криза в Китай ,заради строителният сектор. Е и ?? Нищо фатално за държавата. Кучетата си лаят, керванът....
    Виж, ако закъсат заводите, това е друго.

    10:43 17.11.2025

