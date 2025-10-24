Украински дронове удариха военен лагер в Тверска област

Украински безпилотни летателни апарати атакуваха военен лагер на 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“ в затворения военен град Озерни, намиращ се в Тверска област, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си, предава News.bg.
„Атака с дрон беше отблъсната в затворената административно-териториална единица Озерни. В резултат на атаката две жилищни сгради претърпяха частични щети от отломки от дрон“, съобщиха от правителството на Тверска област.
Според информацията, взривната вълна е счупила прозорци в няколко апартамента, а част от покрива на една от сградите е била повредена. Няма данни за пострадали.
В Озерни се намира 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“, като според официалния уебсайт „животът на града е неразривно свързан с дейността на ракетното подразделение“.
Руското Министерство на отбраната съобщи, че четири дрона са били свалени над Тверска област през нощта и сутринта след атаката.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Захарова
14:03 24.10.2025
2 Във великата матушка
14:04 24.10.2025
3 Донбас
14:05 24.10.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 флип
14:05 24.10.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Атакамс работи
До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":вместо Томахоук!
Коментиран от #17
14:07 24.10.2025
11 Хахахаха
14:07 24.10.2025
12 Върви ромът и лъже
До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":върви сред него брат и маже.
Аз също гледах по Ал Джазира.
250 полковници убити 300 ранени с 98% изгаряния.
14:08 24.10.2025
13 Хахахаха
До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":Руски победители, какво да правиш, така е.
14:08 24.10.2025
14 Войната ще свърши, когато
14:08 24.10.2025
15 Очевидец
До коментар #6 от "Гледаш си в":Много вата фира.
14:09 24.10.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Експерт
До коментар #10 от "Атакамс работи":Фламинго е по-добро от атакамс.
Коментиран от #19
14:10 24.10.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 доктор
До коментар #17 от "Експерт":Украинците имат по-добрите оръжия.
Коментиран от #31
14:11 24.10.2025
20 Гориил
Коментиран от #23
14:11 24.10.2025
21 Иван
Коментиран от #27, #38
14:12 24.10.2025
22 Гук
14:12 24.10.2025
23 Българин
До коментар #20 от "Гориил":От щабът не е останало много.Както и от личният състав.
Коментиран от #42
14:14 24.10.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Гориил
14:16 24.10.2025
26 Я пък тоя
Дано не са улучили казана за ракия!
14:17 24.10.2025
27 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
До коментар #21 от "Иван":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #33
14:17 24.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 аz СВО Победа 80
Град Копейкск 🤣🤣🤣
14:18 24.10.2025
30 RIP Сесесере 1920 1991💀
Коментиран от #34
14:19 24.10.2025
31 Я пък тоя
До коментар #19 от "доктор":Да знам, украинското джудже е най-голямо на света.
14:20 24.10.2025
32 ГнуZ 200🪆☠️
14:20 24.10.2025
33 604
До коментар #27 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":Не съм чул някой да е капитулирал от добро...все е след набиване на кофътъ... А украйнъ я щадят амъ до кога ще е тъй не се знае...
Коментиран от #36
14:20 24.10.2025
34 604
До коментар #30 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":Никой не ни е пращъл помощи камоле западналите...или тъй ти казаха...явно още пикъъш на шумкъ!
14:22 24.10.2025
35 Европа игнорира Русия и Европа
Коментиран от #41
14:26 24.10.2025
36 406
До коментар #33 от "604":От алкохолизма руснак войник не става
14:26 24.10.2025
37 Йеееесссс
14:27 24.10.2025
38 Хахахаха
До коментар #21 от "Иван":Ами явно, путлера малко трябва да му бъдат отворени очите, за да седне на масата за преговори и да види, ЧЕ НЕ Е ПОБЕДИТЕЛ! Тези удари, само му напомнят това! Но ако иска още да побеждава, още удари по руска територия ще има.
14:32 24.10.2025
39 Националист
14:34 24.10.2025
40 Мишел
14:50 24.10.2025
41 Oня с коня
До коментар #35 от "Европа игнорира Русия и Европа":Била отровена Европа.земя ли?Иди в Златна Добруджа да видиш как ражда Земята като луд,а после си прецени каква яка Рента влиза в Джоба ми без никакви Данъци ,щото Обширните ми реституирани Земи с баш Там!
14:55 24.10.2025
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 хихи
15:38 24.10.2025