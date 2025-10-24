Украински дронове удариха военен лагер в Тверска област

Украински безпилотни летателни апарати атакуваха военен лагер на 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“ в затворения военен град Озерни, намиращ се в Тверска област, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си, предава News.bg.

„Атака с дрон беше отблъсната в затворената административно-териториална единица Озерни. В резултат на атаката две жилищни сгради претърпяха частични щети от отломки от дрон“, съобщиха от правителството на Тверска област.

Още новини от Украйна

Според информацията, взривната вълна е счупила прозорци в няколко апартамента, а част от покрива на една от сградите е била повредена. Няма данни за пострадали.

В Озерни се намира 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“, като според официалния уебсайт „животът на града е неразривно свързан с дейността на ракетното подразделение“.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че четири дрона са били свалени над Тверска област през нощта и сутринта след атаката.