Украински дронове удариха военен лагер в Тверска област
  Тема: Украйна

24 Октомври, 2025 13:59

Атаката е засегнала затворения град Озерни, дом на 7-ма гвардейска ракетна дивизия "Режица"; има материални щети, но не и пострадали

Снимкa: БГНЕС
Снимкa: БГНЕС
Украински безпилотни летателни апарати атакуваха военен лагер на 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“ в затворения военен град Озерни, намиращ се в Тверска област, съобщиха местните власти, цитирани от Би Би Си, предава News.bg.

„Атака с дрон беше отблъсната в затворената административно-териториална единица Озерни. В резултат на атаката две жилищни сгради претърпяха частични щети от отломки от дрон“, съобщиха от правителството на Тверска област.

Още новини от Украйна

Според информацията, взривната вълна е счупила прозорци в няколко апартамента, а част от покрива на една от сградите е била повредена. Няма данни за пострадали.

В Озерни се намира 7-ма гвардейска ракетна дивизия „Режица“, като според официалния уебсайт „животът на града е неразривно свързан с дейността на ракетното подразделение“.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че четири дрона са били свалени над Тверска област през нощта и сутринта след атаката.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Захарова

    10 18 Отговор
    Пионерски лагер !

    14:03 24.10.2025

  • 2 Във великата матушка

    17 18 Отговор
    все още има затворени градове!

    14:04 24.10.2025

  • 3 Донбас

    14 22 Отговор
    Много руски жертви има след удара.

    14:05 24.10.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 флип

    25 9 Отговор
    Странно окупационните медии не писаха нищо за терористични нападения на украйна над страни членки на НАТО, защо ли така

    14:05 24.10.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Атакамс работи

    11 16 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":

    вместо Томахоук!

    Коментиран от #17

    14:07 24.10.2025

  • 11 Хахахаха

    13 22 Отговор
    Рашата е една от най-бомбените държави в света в момента! Това са уж победителите във войната, според копейките. А бомбенето по руска територия, явно е нещо нормално, като за победители.

    14:07 24.10.2025

  • 12 Върви ромът и лъже

    5 18 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":

    върви сред него брат и маже.

    Аз също гледах по Ал Джазира.
    250 полковници убити 300 ранени с 98% изгаряния.

    14:08 24.10.2025

  • 13 Хахахаха

    9 16 Отговор

    До коментар #4 от "Гледам по Ал Джазира":

    Руски победители, какво да правиш, така е.

    14:08 24.10.2025

  • 14 Войната ще свърши, когато

    14 17 Отговор
    един Томахоук уцели мумията на ленин в Мацква!

    14:08 24.10.2025

  • 15 Очевидец

    10 19 Отговор

    До коментар #6 от "Гледаш си в":

    Много вата фира.

    14:09 24.10.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Експерт

    12 17 Отговор

    До коментар #10 от "Атакамс работи":

    Фламинго е по-добро от атакамс.

    Коментиран от #19

    14:10 24.10.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 доктор

    10 19 Отговор

    До коментар #17 от "Експерт":

    Украинците имат по-добрите оръжия.

    Коментиран от #31

    14:11 24.10.2025

  • 20 Гориил

    25 7 Отговор
    Цялата инфраструктура на дивизията е разположена под земята. Освен това, щабът на дивизията се намира в Новоросийск.

    Коментиран от #23

    14:11 24.10.2025

  • 21 Иван

    17 12 Отговор
    Ето кой не иска мир.Украйна продължава с атаките.Убедете ги този Зеленски,че няма как да обърне хода на войната.

    Коментиран от #27, #38

    14:12 24.10.2025

  • 22 Гук

    6 15 Отговор
    Радвам се.

    14:12 24.10.2025

  • 23 Българин

    9 20 Отговор

    До коментар #20 от "Гориил":

    От щабът не е останало много.Както и от личният състав.

    Коментиран от #42

    14:14 24.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Гориил

    11 13 Отговор
    И дронове бихме посрещнали на Дунава... каквото и да е ..само да дойде нещо с петолъчки...че МУХЛЯСАХА за пореден път погачите:(

    14:16 24.10.2025

  • 26 Я пък тоя

    12 5 Отговор
    " има материални щети, но не и пострадали"
    Дано не са улучили казана за ракия!

    14:17 24.10.2025

  • 27 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    13 15 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #33

    14:17 24.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 аz СВО Победа 80

    7 12 Отговор
    Един детайл?Броят на загиналите в удареният завод за боеприпаси в град Копейск.😂😂😂.
    Град Копейкск 🤣🤣🤣

    14:18 24.10.2025

  • 30 RIP Сесесере 1920 1991💀

    8 14 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    Коментиран от #34

    14:19 24.10.2025

  • 31 Я пък тоя

    18 5 Отговор

    До коментар #19 от "доктор":

    Да знам, украинското джудже е най-голямо на света.

    14:20 24.10.2025

  • 32 ГнуZ 200🪆☠️

    8 15 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    14:20 24.10.2025

  • 33 604

    18 10 Отговор

    До коментар #27 от "СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌":

    Не съм чул някой да е капитулирал от добро...все е след набиване на кофътъ... А украйнъ я щадят амъ до кога ще е тъй не се знае...

    Коментиран от #36

    14:20 24.10.2025

  • 34 604

    11 8 Отговор

    До коментар #30 от "RIP Сесесере 1920 1991💀":

    Никой не ни е пращъл помощи камоле западналите...или тъй ти казаха...явно още пикъъш на шумкъ!

    14:22 24.10.2025

  • 35 Европа игнорира Русия и Европа

    4 11 Отговор
    Е избрала Украйна за свой съюзник и райска градина защото земеделската земя в Европа е отровена и свръх експлоатирана

    Коментиран от #41

    14:26 24.10.2025

  • 36 406

    7 14 Отговор

    До коментар #33 от "604":

    От алкохолизма руснак войник не става

    14:26 24.10.2025

  • 37 Йеееесссс

    5 11 Отговор
    Бум- бага-буууум

    14:27 24.10.2025

  • 38 Хахахаха

    5 10 Отговор

    До коментар #21 от "Иван":

    Ами явно, путлера малко трябва да му бъдат отворени очите, за да седне на масата за преговори и да види, ЧЕ НЕ Е ПОБЕДИТЕЛ! Тези удари, само му напомнят това! Но ако иска още да побеждава, още удари по руска територия ще има.

    14:32 24.10.2025

  • 39 Националист

    5 11 Отговор
    Идва Видов ден де рашистан

    14:34 24.10.2025

  • 40 Мишел

    6 2 Отговор
    Украйна все удря обекти в Русия, но масовите гърмежи и пожари са в Украйна. Защото за всяко кило украински експлозив в Русия, Украйна получава удари със стотина кила руски експлозиви.

    14:50 24.10.2025

  • 41 Oня с коня

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "Европа игнорира Русия и Европа":

    Била отровена Европа.земя ли?Иди в Златна Добруджа да видиш как ражда Земята като луд,а после си прецени каква яка Рента влиза в Джоба ми без никакви Данъци ,щото Обширните ми реституирани Земи с баш Там!

    14:55 24.10.2025

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 хихи

    1 1 Отговор
    Да сте чули някога от руснаците, че дрон или ракета е ударила нещо? Никога! Те всички ги свалят. Нищо, че вече няма бензин и нафта!

    15:38 24.10.2025

