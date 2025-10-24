Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че почти всички членове на Европейския съюз (ЕС) и НАТО са се обединили, за да нанесат стратегическо поражение на Русия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.

Във видеообръщение, показано по време на откриването на VIII Глобален форум на младите дипломати, Лавров припомни, че преди 80 години Русия е нанесла решително поражение на нацистка Германия, която по това време е обединила почти цяла Европа под своето знаме със свастика.

„Нашата страна направи решаващ принос за поражението на нацистка Германия, която обедини почти цяла Европа под знамето си. Важно е да помним това днес, когато Берлин отправя призиви да превърне германската армия в най-силната на континента и когато почти всички членове на ЕС и НАТО отново се обединиха, за да нанесат стратегическо поражение на страната ни чрез нацисткия режим, незаконно доведен на власт с преврат през февруари 2014 г.“, заяви Лавров.

Той подчерта, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, което предполага отговорността ѝ за поддържането на международния мир и сигурността.

По-рано политологът и докторант по история Георгий Бовт посочи, че чрез войнствената си реторика срещу Русия, Европа несъзнателно се въвлича в реални военни действия.