Лавров: ЕС и НАТО се обединиха за „стратегическо поражение“ на Русия

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че почти всички членове на Европейския съюз (ЕС) и НАТО са се обединили, за да нанесат стратегическо поражение на Русия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.
Във видеообръщение, показано по време на откриването на VIII Глобален форум на младите дипломати, Лавров припомни, че преди 80 години Русия е нанесла решително поражение на нацистка Германия, която по това време е обединила почти цяла Европа под своето знаме със свастика.
„Нашата страна направи решаващ принос за поражението на нацистка Германия, която обедини почти цяла Европа под знамето си. Важно е да помним това днес, когато Берлин отправя призиви да превърне германската армия в най-силната на континента и когато почти всички членове на ЕС и НАТО отново се обединиха, за да нанесат стратегическо поражение на страната ни чрез нацисткия режим, незаконно доведен на власт с преврат през февруари 2014 г.“, заяви Лавров.
Той подчерта, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, което предполага отговорността ѝ за поддържането на международния мир и сигурността.
По-рано политологът и докторант по история Георгий Бовт посочи, че чрез войнствената си реторика срещу Русия, Европа несъзнателно се въвлича в реални военни действия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хахахаха
Коментиран от #63
14:33 24.10.2025
2 Ами
14:34 24.10.2025
3 Ами Рашка се закопа за 200 години!
Коментиран от #5
14:35 24.10.2025
4 Кочо
14:36 24.10.2025
5 Това е безспорен
До коментар #3 от "Ами Рашка се закопа за 200 години!":Факт.
14:37 24.10.2025
6 Хипотетично
14:37 24.10.2025
7 Лавро кентавро
14:37 24.10.2025
8 ФАКТИ
Коментиран от #10, #28
14:37 24.10.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Нагломир Путлер
До коментар #8 от "ФАКТИ":Наглостта да се изкарваш жертва след като си груб агресор касап
14:38 24.10.2025
11 Онзи
Аз незнам как хората са така спокойни и ме си дават сметка какво може да стане
14:38 24.10.2025
12 Тея са запецнали в 1945г
Без САЩ , Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, СеСеСеРе щеше да е зад Урал!
Коментиран от #25
14:38 24.10.2025
13 Бен Вафлек
14:39 24.10.2025
14 Право куме в очи
Коментиран от #65
14:39 24.10.2025
15 Димата М.
Коментиран от #35
14:40 24.10.2025
16 И да се знае!
Коментиран от #23
14:40 24.10.2025
17 Кир или Методи
14:41 24.10.2025
18 макак така
Коментиран от #52
14:41 24.10.2025
19 Копейки,
РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ
14:41 24.10.2025
20 Гоце
14:41 24.10.2025
21 И Преди и сега
14:42 24.10.2025
22 Егати и лъжеца
Останалата Европа заедно със САЩ воюваше и помагаше с оръжие ,техника и храни на руснаците.
Ама рускии Ваня добро не помни.
И не сте освободили Източна Европа, а я окопирахте. В нито една страна нямаше да дойдат комунистите на власт.
Днеска Европа и демократичния свят е обединен против руския нацизъм.Русия е копие на нацистка Германия и това зло трябва да си отиде както СССР замина два метра под земята
Коментиран от #56, #60
14:42 24.10.2025
23 така е
До коментар #16 от "И да се знае!":Германия дава 5.7 милиона жертви, а СССР 27 милиона убити от които 19 милиона цивилни. Направо да се чуди човек кой трябва да празнува 9ти май.
Коментиран от #30, #40
14:42 24.10.2025
24 Мдаа
14:42 24.10.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 димитър
14:44 24.10.2025
27 Факт
Коментиран от #32
14:44 24.10.2025
28 Без сво
До коментар #8 от "ФАКТИ":Финландия и Швеция никога нямаше да влезат в НАТО и това да доведе до двойно по голяма граница
Коментиран от #39
14:45 24.10.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Сталин
До коментар #23 от "така е":Е сега за едни 27 милиона ли ще го правим на въпрос ,те все пак си бяха пиянки
Коментиран от #38, #47
14:46 24.10.2025
31 Ъъъъъъъъъъ
Коментиран от #36
14:47 24.10.2025
32 Таз
До коментар #27 от "Факт":Лакардия не е актуална вече,сменяй плочата ,изтърка се
14:48 24.10.2025
33 Хаха
14:48 24.10.2025
34 Патравата руска армия
14:49 24.10.2025
35 Медводков линията 🤡
До коментар #15 от "Димата М.":Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🚽
14:50 24.10.2025
36 слава на братски Белорус
До коментар #31 от "Ъъъъъъъъъъ":Лукашенко ни изпраща бензин. Слава на международното положение. Скоро и Ким ще ни изпраща!
14:51 24.10.2025
37 И Киев е Руски
Путин не пропусна да отбележи абсурда:
„Това ще им струва скъпо.
Струва ми се, че (тоалетните) ще са им необходими на европейците в ситуацията, в която се намират, ако продължат тази политика спрямо Русия.
Коментиран от #41
14:51 24.10.2025
38 Ленин🍌🍌
До коментар #30 от "Сталин":Всяка жертва за комунистическия Идеал е оправдана
14:51 24.10.2025
39 Сами се прецакаха
До коментар #28 от "Без сво":Финландците да се водят по интриги и пропаганда. Бяха си добре с Русия, а сега врагове.
14:52 24.10.2025
40 Хаха
До коментар #23 от "така е":Германия дава само толкова военни жертви срещу Червената армия! А колко убити от армиите на Румъния, Унгария, Финландия, Австрия, Италия, испанци, французи, усташи, бандеровци отУкрайна, прибалтийци на страната на Хитлер....
14:52 24.10.2025
41 Слава на Международното Положение
До коментар #37 от "И Киев е Руски":В момента Русия внася бензин главно от Беларус, както и подготвя увеличаване на вноса от Китай, Южна Корея и Сингапур. Това се налага заради острата криза с горивата в страната, причинена от серия украински дронови удари по рафинериите, които значително намалиха капацитета за преработка на нефт и производството на бензин.
Руското правителство удължи забраната за износ на бензин до края на 2025 г., за да защити вътрешния пазар, като в същото време облекчи митата върху вноса на горива от изброените страни до юни 2026 г. Така вносът на бензин от Беларус е нараснал рязко с над 30 пъти само през октомври 2025, докато се планират и по-големи доставки от азиатските страни, с цел покриване на дефицита на вътрешния пазар.
Основните проблеми се дължат на разрушени или засегнати от Украйна производствени мощности, сезонни фактори и логистични ограничения. Вътрешният пазар на горива работи с около 20% по-малко от нуждите си, което изисква засилен внос.
Коментиран от #48, #55
14:52 24.10.2025
42 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие
Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ, Великобритания, Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това Путин извърши нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право , започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!
Путин сега разбира че ще загуби тази безсмислена война И ще търси мирни преговори по неговите условия...! НО за да не признае поражението си, Путин ще е готов да използва ядрени оръжия и да подпали Света и той ще е виновника който ще запали 3-та СВ с което ще сложи и окончателен край на РФ..!!!
Коментиран от #54
14:52 24.10.2025
43 Сатана Z
14:53 24.10.2025
44 явер
14:53 24.10.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Кривоверен алкаш
14:54 24.10.2025
47 Руски историци твърдят, че са 40 милиона
До коментар #30 от "Сталин":но 90% не са руснаци, а буряти, якути и тем подобни от поробените народи!
14:55 24.10.2025
48 Хаха
До коментар #41 от "Слава на Международното Положение":Това УНИАН, Бесарабски фронт или доче зеле го съобщава!?
А казаха ли, че междувременно Купянск "губи стратегическо значение"...
14:55 24.10.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ти направо ме разби!
До коментар #18 от "макак така":Най точният коментар, който съм чел! :))))
14:58 24.10.2025
53 СТРАНА Огромнаиа
14:58 24.10.2025
54 И Киев е Руски
До коментар #42 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":В класацията за идио и само зеленият клуон е пред теб
14:58 24.10.2025
55 И Киев е Руски
До коментар #41 от "Слава на Международното Положение":Ако Усраинците случайно причинят някакви сериозни щети на Русия .Представяш ли си като завалят орешниците над Покрайна какво ще остане от нея
Коментиран от #64
15:02 24.10.2025
56 явер
До коментар #22 от "Егати и лъжеца":В твоя ред на мисли, имам познат руснак и му казвам, че не сме изпратили войска на Източният фронт и той ми казва, защо не изпратихте с вас по-лесно щяхме да се справим, както с румънци, унгарци и италианци с германците било трудно. Казвам ти малко остана да му разбия мутрата, жената ме спря. Сталинградската битка е спечелена с информация подадена от Англия, къде са разположени германските войски и на нейните съюзници, защото Енигма е разкодирана.
15:03 24.10.2025
57 ЕДГАР КЕЙСИ
15:06 24.10.2025
58 И колкото по-рано,толкова
15:24 24.10.2025
59 Не поражение..
15:26 24.10.2025
60 Ха-ха-ха
До коментар #22 от "Егати и лъжеца":Ти само живата сила ли броиш бе? Ами за Германия работеха всички предприятия на Европа и са я поддържали така както цяла Европа поддържа Украйна.
15:30 24.10.2025
61 Нека си го кажем направо
15:31 24.10.2025
62 Ухаааа
15:31 24.10.2025
63 А дано
До коментар #1 от "Хахахаха":не си!
15:33 24.10.2025
64 Ухаааа
До коментар #55 от "И Киев е Руски":Е това е истината! Всички русофили са празноглави! Само за избиване на хора мислят. Но ако ги пратиш на фронта все с кафяви униформи ще са!
15:33 24.10.2025
65 Тоест
До коментар #14 от "Право куме в очи":Право в очите ги лъже!
15:34 24.10.2025
66 СССР
И какво направиха след като света освободи СССР от Хитлер. Направиха развит социализъм - пълен ФАЛИТ.
Ето някои дати от развитието на социализьма:
1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
7. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
8. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
9. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.
15:41 24.10.2025
67 Баш Балък
Айнщайн
15:45 24.10.2025