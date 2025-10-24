Новини
Лавров: ЕС и НАТО се обединиха за „стратегическо поражение“ на Русия

Лавров: ЕС и НАТО се обединиха за „стратегическо поражение“ на Русия

24 Октомври, 2025 14:32 1 785 67

Руският външен министър сравни настоящата ситуация с поражението на нацистка Германия преди 80 години

Лавров: ЕС и НАТО се обединиха за „стратегическо поражение“ на Русия - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Руският външен министър Сергей Лавров заяви, че почти всички членове на Европейския съюз (ЕС) и НАТО са се обединили, за да нанесат стратегическо поражение на Русия, съобщава РИА Новости, предава Фокус.

Във видеообръщение, показано по време на откриването на VIII Глобален форум на младите дипломати, Лавров припомни, че преди 80 години Русия е нанесла решително поражение на нацистка Германия, която по това време е обединила почти цяла Европа под своето знаме със свастика.

„Нашата страна направи решаващ принос за поражението на нацистка Германия, която обедини почти цяла Европа под знамето си. Важно е да помним това днес, когато Берлин отправя призиви да превърне германската армия в най-силната на континента и когато почти всички членове на ЕС и НАТО отново се обединиха, за да нанесат стратегическо поражение на страната ни чрез нацисткия режим, незаконно доведен на власт с преврат през февруари 2014 г.“, заяви Лавров.

Той подчерта, че Русия е постоянен член на Съвета за сигурност на ООН, което предполага отговорността ѝ за поддържането на международния мир и сигурността.

По-рано политологът и докторант по история Георгий Бовт посочи, че чрез войнствената си реторика срещу Русия, Европа несъзнателно се въвлича в реални военни действия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.8 от 40 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хахахаха

    18 23 Отговор
    Жива да не бях! Хахахаха.

    Коментиран от #63

    14:33 24.10.2025

  • 2 Ами

    32 10 Отговор
    Всички да наследници на SS нацисти.

    14:34 24.10.2025

  • 3 Ами Рашка се закопа за 200 години!

    22 34 Отговор
    Това не е ли поражение?

    Коментиран от #5

    14:35 24.10.2025

  • 4 Кочо

    15 24 Отговор
    Не са решили,не са ви довършили.

    14:36 24.10.2025

  • 5 Това е безспорен

    12 23 Отговор

    До коментар #3 от "Ами Рашка се закопа за 200 години!":

    Факт.

    14:37 24.10.2025

  • 6 Хипотетично

    16 31 Отговор
    Русия (СССР) претърпяла поражение в Афганистан, сега се бои от подобно развитие при "Ограничената В.Операция".

    14:37 24.10.2025

  • 7 Лавро кентавро

    18 21 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    14:37 24.10.2025

  • 8 ФАКТИ

    26 24 Отговор
    Абе преди да нахлуете в Украйна всичко си беше наред, никой не ви закачаше... ама който търси проблеми, намира си ги...

    Коментиран от #10, #28

    14:37 24.10.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Нагломир Путлер

    21 19 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТИ":

    Наглостта да се изкарваш жертва след като си груб агресор касап

    14:38 24.10.2025

  • 11 Онзи

    22 9 Отговор
    Много смели всички политици,но засвирят ли ядрени ракети назад връщане няма. Тогава ще има ама защо ама как ама диалог трябва но късно.
    Аз незнам как хората са така спокойни и ме си дават сметка какво може да стане

    14:38 24.10.2025

  • 12 Тея са запецнали в 1945г

    17 24 Отговор
    там си и живеят!
    Без САЩ , Англия и още 55 държави от антихитлеровата коалиция, СеСеСеРе щеше да е зад Урал!

    Коментиран от #25

    14:38 24.10.2025

  • 13 Бен Вафлек

    16 22 Отговор
    Кой каквото си направи тавариш ларвов. Сами сте си виновни.

    14:39 24.10.2025

  • 14 Право куме в очи

    22 16 Отговор
    им го е казал Лавров.

    Коментиран от #65

    14:39 24.10.2025

  • 15 Димата М.

    9 15 Отговор
    Коня лъже ,само аз говоря истината ,след превземането на Финландия

    Коментиран от #35

    14:40 24.10.2025

  • 16 И да се знае!

    17 23 Отговор
    ВСВ я печелят САЩ,Великобритания и САЩ.От Сталин -пушечното месо.

    Коментиран от #23

    14:40 24.10.2025

  • 17 Кир или Методи

    11 16 Отговор
    Кон ке ядеш люцерна ,така ми се струва

    14:41 24.10.2025

  • 18 макак така

    10 14 Отговор
    Ма нали открай време руската пропаганда тръби, че бедната русийка се бие срещу целия свят, че не иска да и играе по сфирката?

    Коментиран от #52

    14:41 24.10.2025

  • 19 Копейки,

    14 15 Отговор
    Работа си търсете!
    РАБОТАТА ЩЕ ВИ НАПРАВИ СВОБОДНИ

    14:41 24.10.2025

  • 20 Гоце

    12 14 Отговор
    Притеснението в коня е голямо

    14:41 24.10.2025

  • 21 И Преди и сега

    5 11 Отговор
    Относно това че смяната на режима в Украйна 2014 е била незаконна... защо ли съдейки по това което виждам тук ми се струва че в някои постсоц държави е много лесно да се фалшифицират изборите??? така че въпросния преврат може да е свалил нелегитимно правителство дошло на власт с фалшиви резултати

    14:42 24.10.2025

  • 22 Егати и лъжеца

    18 15 Отговор
    Освен Италия със сметната си армия, Унгария, Румъния други под нацисткия флаг нямаше.България както винаги се скатаваше..
    Останалата Европа заедно със САЩ воюваше и помагаше с оръжие ,техника и храни на руснаците.
    Ама рускии Ваня добро не помни.
    И не сте освободили Източна Европа, а я окопирахте. В нито една страна нямаше да дойдат комунистите на власт.
    Днеска Европа и демократичния свят е обединен против руския нацизъм.Русия е копие на нацистка Германия и това зло трябва да си отиде както СССР замина два метра под земята

    Коментиран от #56, #60

    14:42 24.10.2025

  • 23 така е

    7 13 Отговор

    До коментар #16 от "И да се знае!":

    Германия дава 5.7 милиона жертви, а СССР 27 милиона убити от които 19 милиона цивилни. Направо да се чуди човек кой трябва да празнува 9ти май.

    Коментиран от #30, #40

    14:42 24.10.2025

  • 24 Мдаа

    12 14 Отговор
    А през това време фашистка рассия продължава с избиването на цивилни граждани в Украйна.

    14:42 24.10.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 димитър

    12 11 Отговор
    Този път ,вие сте фашистите.

    14:44 24.10.2025

  • 27 Факт

    14 13 Отговор
    Ако Украйна не беше репресирала малцинствата си - българи , руснаци , унгарци ...нямаше да се налага Русия да си връща земите , които ѝ беше отстъпила .

    Коментиран от #32

    14:44 24.10.2025

  • 28 Без сво

    10 13 Отговор

    До коментар #8 от "ФАКТИ":

    Финландия и Швеция никога нямаше да влезат в НАТО и това да доведе до двойно по голяма граница

    Коментиран от #39

    14:45 24.10.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Сталин

    9 10 Отговор

    До коментар #23 от "така е":

    Е сега за едни 27 милиона ли ще го правим на въпрос ,те все пак си бяха пиянки

    Коментиран от #38, #47

    14:46 24.10.2025

  • 31 Ъъъъъъъъъъ

    10 13 Отговор
    Споко! Украйна бавно се оттича в канализацията. А най-хубавото е, че и Европа е с тях.

    Коментиран от #36

    14:47 24.10.2025

  • 32 Таз

    4 6 Отговор

    До коментар #27 от "Факт":

    Лакардия не е актуална вече,сменяй плочата ,изтърка се

    14:48 24.10.2025

  • 33 Хаха

    10 9 Отговор
    Гарнизон на украинските въоръжени сили в Купянск е обкръжен... 24 октомври 2025 г. Това явно е част от "стратегическото поражение" на Русия! Следва "модно ревю" на нацистки и бандеровски татуировки - Мариупол 2!

    14:48 24.10.2025

  • 34 Патравата руска армия

    6 8 Отговор
    Те хубаво са се обединили ,представяш ли си какъв кьотек ще има за патравата ви империя с хипофизния запъртък император .

    14:49 24.10.2025

  • 35 Медводков линията 🤡

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "Димата М.":

    Медводков превзема Финландия два пъти дневно една бутилка водка Финландия на обед и една вечер 🤩🤡🚽

    14:50 24.10.2025

  • 36 слава на братски Белорус

    3 7 Отговор

    До коментар #31 от "Ъъъъъъъъъъ":

    Лукашенко ни изпраща бензин. Слава на международното положение. Скоро и Ким ще ни изпраща!

    14:51 24.10.2025

  • 37 И Киев е Руски

    9 6 Отговор
    Докато Европа се дави в собствените си санкции, а Брюксел търси спасение в американски инструкции, Владимир Путин реши да отговори не с гняв, а с ирония. С новия 19-и пакет санкции, ЕС обяви, че спира износа за Русия на... санитарен фаянс включително тоалетни, умивалници и водопроводни елементи.

    Путин не пропусна да отбележи абсурда:

    „Това ще им струва скъпо.

    Струва ми се, че (тоалетните) ще са им необходими на европейците в ситуацията, в която се намират, ако продължат тази политика спрямо Русия.

    Коментиран от #41

    14:51 24.10.2025

  • 38 Ленин🍌🍌

    0 10 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    Всяка жертва за комунистическия Идеал е оправдана

    14:51 24.10.2025

  • 39 Сами се прецакаха

    10 8 Отговор

    До коментар #28 от "Без сво":

    Финландците да се водят по интриги и пропаганда. Бяха си добре с Русия, а сега врагове.

    14:52 24.10.2025

  • 40 Хаха

    9 3 Отговор

    До коментар #23 от "така е":

    Германия дава само толкова военни жертви срещу Червената армия! А колко убити от армиите на Румъния, Унгария, Финландия, Австрия, Италия, испанци, французи, усташи, бандеровци отУкрайна, прибалтийци на страната на Хитлер....

    14:52 24.10.2025

  • 41 Слава на Международното Положение

    4 9 Отговор

    До коментар #37 от "И Киев е Руски":

    В момента Русия внася бензин главно от Беларус, както и подготвя увеличаване на вноса от Китай, Южна Корея и Сингапур. Това се налага заради острата криза с горивата в страната, причинена от серия украински дронови удари по рафинериите, които значително намалиха капацитета за преработка на нефт и производството на бензин.

    Руското правителство удължи забраната за износ на бензин до края на 2025 г., за да защити вътрешния пазар, като в същото време облекчи митата върху вноса на горива от изброените страни до юни 2026 г. Така вносът на бензин от Беларус е нараснал рязко с над 30 пъти само през октомври 2025, докато се планират и по-големи доставки от азиатските страни, с цел покриване на дефицита на вътрешния пазар.

    Основните проблеми се дължат на разрушени или засегнати от Украйна производствени мощности, сезонни фактори и логистични ограничения. Вътрешният пазар на горива работи с около 20% по-малко от нуждите си, което изисква засилен внос.

    Коментиран от #48, #55

    14:52 24.10.2025

  • 42 Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие

    11 12 Отговор
    Абе как си я мислеше Путин тази работа, че може да нахлува спълчищата си безнаказано в чужда територия и да извършва геноцид и варварски престъпления срещу човечеството след 2СВ, като избива мирни граждани, старци, жени и деца и че цивилизования Свят ще стои уплашен и безучастен, за да гледа зверствата му и разрушенията, с насилственото окупиране и анексиране на чужди територии...??!

    Путин преди нахлуването и агресията си в Украйна, многократно бе предупреждаван от САЩ, Великобритания, Франция, Германия и други известни световни политици, да не напада и да започва война с Украйна, защото ще има най тежки последствия за Русия, но въпреки това Путин извърши нападение над суверенна Украйна, като до последния момент отричаше пред Света и лъжеше, че се подготвя да напада Украйна и погази международното право , започна пълномащабна, агресивна и варварска война с ракетни обстрели, бомбардировки и разрушения на цивилната инфраструктура и с избиване на украинското население и прогонването на милиони бежанци...!!!

    Путин сега разбира че ще загуби тази безсмислена война И ще търси мирни преговори по неговите условия...! НО за да не признае поражението си, Путин ще е готов да използва ядрени оръжия и да подпали Света и той ще е виновника който ще запали 3-та СВ с което ще сложи и окончателен край на РФ..!!!

    Коментиран от #54

    14:52 24.10.2025

  • 43 Сатана Z

    5 9 Отговор
    Този път войната между НАТО и Руската федерация ще бъде кратка.Пътин ще използва атом за един мирен свят.

    14:53 24.10.2025

  • 44 явер

    5 9 Отговор
    Лавров е такъв нагъл кретен, че не може да бъде. Дъщеря му живее на Запад, дори трудно говори руски с пари от руснаците, купени жилища, коли, чудя се зашо не купуват в Магадан, Воркута или Долън. Някой да ви е карал да нападате чужда държава, НИКОЙ. Сега като видяхте, че не ставате за никакъв и нещата не са 3дни или седмица, почвате да плачите като момичета. Влязохте в капана и Запада ще ви изтощи до край. Дори шефката на Централната банка на Русия каза, че чак евинтуално следващото поколение руснаци може да живее малко по-добре, след 20 години.

    14:53 24.10.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Кривоверен алкаш

    5 6 Отговор
    Конь,стига разпъва локуми,не се иска поражение на Русия,напуснете Украйна и всичко приключва на момента....да ги съжалиш тези окупатори..

    14:54 24.10.2025

  • 47 Руски историци твърдят, че са 40 милиона

    5 6 Отговор

    До коментар #30 от "Сталин":

    но 90% не са руснаци, а буряти, якути и тем подобни от поробените народи!

    14:55 24.10.2025

  • 48 Хаха

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Слава на Международното Положение":

    Това УНИАН, Бесарабски фронт или доче зеле го съобщава!?
    А казаха ли, че междувременно Купянск "губи стратегическо значение"...

    14:55 24.10.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ти направо ме разби!

    1 7 Отговор

    До коментар #18 от "макак така":

    Най точният коментар, който съм чел! :))))

    14:58 24.10.2025

  • 53 СТРАНА Огромнаиа

    5 8 Отговор
    лаврата е увиснал като на УилО ма дурите хахахахаххаа абсии трагедитаа рУСХКА

    14:58 24.10.2025

  • 54 И Киев е Руски

    11 6 Отговор

    До коментар #42 от "Русия днес е агресивенФАШИЗЪМ в действие":

    В класацията за идио и само зеленият клуон е пред теб

    14:58 24.10.2025

  • 55 И Киев е Руски

    7 5 Отговор

    До коментар #41 от "Слава на Международното Положение":

    Ако Усраинците случайно причинят някакви сериозни щети на Русия .Представяш ли си като завалят орешниците над Покрайна какво ще остане от нея

    Коментиран от #64

    15:02 24.10.2025

  • 56 явер

    4 2 Отговор

    До коментар #22 от "Егати и лъжеца":

    В твоя ред на мисли, имам познат руснак и му казвам, че не сме изпратили войска на Източният фронт и той ми казва, защо не изпратихте с вас по-лесно щяхме да се справим, както с румънци, унгарци и италианци с германците било трудно. Казвам ти малко остана да му разбия мутрата, жената ме спря. Сталинградската битка е спечелена с информация подадена от Англия, къде са разположени германските войски и на нейните съюзници, защото Енигма е разкодирана.

    15:03 24.10.2025

  • 57 ЕДГАР КЕЙСИ

    4 10 Отговор
    ЕС и НАТО ДА НЕ СА ГЛУПАВИ ..................... ДА СЕ ПОДЧИНЯТ НА ..................... РУСКИЯ ДЕСПОТИZЪМ И ФАШИZЪМ ....................... ФАКТ !

    15:06 24.10.2025

  • 58 И колкото по-рано,толкова

    2 3 Отговор
    по добре! Мордор,Империята на злото не трябва да заплашва цивилизования свят.

    15:24 24.10.2025

  • 59 Не поражение..

    0 3 Отговор
    Трябва напълно да бъдете унищожени... ☝️

    15:26 24.10.2025

  • 60 Ха-ха-ха

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "Егати и лъжеца":

    Ти само живата сила ли броиш бе? Ами за Германия работеха всички предприятия на Европа и са я поддържали така както цяла Европа поддържа Украйна.

    15:30 24.10.2025

  • 61 Нека си го кажем направо

    0 1 Отговор
    Русия, колкото и да пищи е АГРЕСОРЪТ в тази война! Тя е тази, която нападна безцеремонно една независима и суверенна страна в разрез с всички директиви и правила на ООН! И сега да се позовава на ООН, как била постоянен член и всякакви от сорта - просто не върви! В онази предишна война СССР, макар и дружка с Хитлер беше вероломно нападнат и беше жертва, на която помагаше целият прогресивен свят начело със САЩ! И без онзи план Ленд-Лийз, без материалната помощ на САЩ, Великобритания,Канада, Австралия нямаше да може да победи нацистка Германия! Сега палачинката се е обърнала и Русия води една НЕСПРАВЕДЛИВА и завоевателна война, като със своите изявления Лавров, Путин и с-е се мъчат да убедят себе си най-вече, че могат да спечелят срещу всички! Не, не можете и колкото по-рано седнете наистина да преговаряте за край на войната толкова по-добре за вас!

    15:31 24.10.2025

  • 62 Ухаааа

    0 1 Отговор
    А защо ли стана това? Питаш ли се дядя Лавров. Кой ви накара да мападте друга страна и да ламтите за още и още. Вие се въоръжавате до зъби, а искате другите да се разоражават. Вие малоумни ли сте? Че сте нагли е ясно, че лъжете е ясно, че искате целия свят в краката си като САЩ и това е ясно. Но да си мислите, че всички други пасат трева, нещо не е ясно. Китайчето е наясно, че победата е в икономоката, а вие само бомби и танкове са ви в главата.

    15:31 24.10.2025

  • 63 А дано

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хахахаха":

    не си!

    15:33 24.10.2025

  • 64 Ухаааа

    2 0 Отговор

    До коментар #55 от "И Киев е Руски":

    Е това е истината! Всички русофили са празноглави! Само за избиване на хора мислят. Но ако ги пратиш на фронта все с кафяви униформи ще са!

    15:33 24.10.2025

  • 65 Тоест

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Право куме в очи":

    Право в очите ги лъже!

    15:34 24.10.2025

  • 66 СССР

    0 1 Отговор
    „стратегическото поражение“ на Русия го нанеоха "кучешките сърца" те си убиха царя.
    И какво направиха след като света освободи СССР от Хитлер. Направиха развит социализъм - пълен ФАЛИТ.
    Ето някои дати от развитието на социализьма:
    1. Разпускането на Коминтерна влиза в сила на 10 юни 1943г.
    2. Унгарското въстание от 23 октомври до 10 ноември 1956 г.
    3. Пражката пролет в Чехословакия започва на 5 януари 1968.
    4. За начало на перестройката се счита месец април 1985г.
    5. На 23 август 1991г. Елцин издава указ за забрана на КПСС.
    6. Варшавския договор почина скоропостижно на 1 юли 1991г.
    7. СИВ прекратява съществуването си на 26 септември 1991г.
    8. Съветският съюз се разпада окончателно на 26 декември 1991г.
    9. На 27 август 1999г. мавзолеят е разрушен напълно.

    15:41 24.10.2025

  • 67 Баш Балък

    0 0 Отговор
    Четвъртата световна война ще е с камъни и прашки.

    Айнщайн

    15:45 24.10.2025

